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Новости Фото Местные выборы-2020
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"Правый сектор" призывает ЦИК не допустить к выборам КПУ, ОПЗЖ и партию Пальчевского. ФОТОрепортаж

Сегодня, 19 сентября, "Правый сектор" вышел под ЦИК с предупредительной акцией, требование которой - запрет для КПУ и пророссийских партий участвовать в выборах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу организации.

Как известно, в ЦИК приняли документы от Коммунистической партии Украины об их участии в местных выборах - в списке партия проходит под №172.

Правый сектор призывает ЦИК не допустить к выборам КПУ, ОПЗЖ и партию Пальчевского 01
Правый сектор призывает ЦИК не допустить к выборам КПУ, ОПЗЖ и партию Пальчевского 02
Правый сектор призывает ЦИК не допустить к выборам КПУ, ОПЗЖ и партию Пальчевского 03

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Во время акции руководитель Киевского отделения Политической партии "Правый сектор" Юрий Гуренко отметил, что один раз коммунисты уже уничтожили Украину, и напомнил о Голодоморе. Он также привел известные слова Жукова "Зачем вооружать этих х*хлов? Чем больше в Днепре потопим, тем меньше придется в Сибирь ссылать!". Неужели мы хотим повторения, позволим этим откровенно пророссийским силам или мимикрирующим под патриотические ("Победа Пальчевского") принимать участие в выборах?"

Акция завершилась передачей писем в ЦИК, в которых "Правый сектор" требует не допустить к выборам пророссийские политические партии - агентов влияния Кремля, а именно КПУ, "Победа Пальчевского", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Партия Шария" и "Оппозиционный блок" на основании законодательства Украины, согласно которому запрещается существование политических партий, в программных принципах или действиях которых есть угроза для территориальной целостности или безопасности Украины.

Правый сектор призывает ЦИК не допустить к выборам КПУ, ОПЗЖ и партию Пальчевского 04
Правый сектор призывает ЦИК не допустить к выборам КПУ, ОПЗЖ и партию Пальчевского 05
Правый сектор призывает ЦИК не допустить к выборам КПУ, ОПЗЖ и партию Пальчевского 06
Правый сектор призывает ЦИК не допустить к выборам КПУ, ОПЗЖ и партию Пальчевского 07
Правый сектор призывает ЦИК не допустить к выборам КПУ, ОПЗЖ и партию Пальчевского 08

Также смотрите: СБУ призвали проверить законность получения Пальчевским украинского гражданства. ФОТО

Автор: 

КПУ (2376) местные выборы (2752) Правый сектор (855)


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Топ комментарии
+23
Дело даже не в законе о декоммунизации.

9 апреля 2015 года Рада приняла проект закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики".
Президент Украины Петр Порошенко подписал этот закон 15 мая. Тогда же он вступил в силу.
16 декабря 2015 года Окружной административный суд Киева удовлетворил в полном объеме иск Минюста, запретив деятельность КПУ.
28 декабря 2015 года КПУ подала апелляцию.
25 января 2016 года Высший админсуд отказал КПУ в рассмотрении кассации.
КАК ОНИ ВЫПЛЫЛИ СЕЙЧАС, в 2020
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19.09.2020 18:43
+19
«https://www.facebook.com/profile.php?id=100006981015136&__cft__[0]=AZVSwhGgjg22IMcqZcVKLdPo3th9TPI8XrZB8wykpyXEFTQrQIQopYA8c3SR5lhusTQXq2fWwwetniajFLhI6Us9qSqtiBQvHOLJB3FOOe3ZmtDJBkgDG3Dq4SkJjIjgFwU&__tn__=-UC%2CP-R Светлана Самборска
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2838672166375456&id=100006981015136&__cft__[0]=AZVSwhGgjg22IMcqZcVKLdPo3th9TPI8XrZB8wykpyXEFTQrQIQopYA8c3SR5lhusTQXq2fWwwetniajFLhI6Us9qSqtiBQvHOLJB3FOOe3ZmtDJBkgDG3Dq4SkJjIjgFwU&__tn__=%2CO%2CP-R 2 дн. ·
Ну шо там, прощай безвиз? А помните: "ЕС дал безвиз не Порошенко! ЕС дал безвиз народу вопреки Порошенко!"
Надеюсь, каждая б#ядь, что это писала, наслаждается теперь концом эпохи бедности. И будет наслаждаться до полного, ****, удовлетворения. Намазывайте, б#яди, на себе хлеб Ермака и вагнеровцев, потерянные территории во время "перемирия" и убитых, вернее бессмысленно погибших, потому что защищаться не дают.
Вранье бесконечное намазывайте на хлеб, миллиарды Суркисам, стипендию папе, сокращения в армии, возвращение говна в питании армии, ковиный фонд, распиленный на фейковый ремонт дорог и на Авакова. Намазывайте! И раздутое финансирование содержания вашего Зеленского тоже, бл#ди, не забудьте поместить сверху на намазанное в качестве декора.
И от изжоги даваните какой-нибудь х#йни. А то ведь на днях та же коалиция, что сегодня безвиз похоронила, проголосует кремлевские хотелки по выборам на Донбассе. Вот тогда вас, бл#дей, вспучит.»

Ознайомити: Тимошенко, Гриценка, Яворівського, Кошулинського, Хмару, Фаріон, Скрипіна, Дроздова.
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19.09.2020 18:50
+14
Пора в суд подавать. Как она вообще существует?
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19.09.2020 18:38
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Страница 4 из 4
З дуба впав Увася?Эти партии на гроши Мордора.Дугин их называет жучки паучки
Украинская сволочь должна понимать, что мы можем завоевать эту страну" Дугин

https://youtu.be/k0Wpw_aHV0g
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20.09.2020 00:46 Ответить
пізно схаменулися ...
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19.09.2020 21:18 Ответить
и шо кто-то послушает? импотенты
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19.09.2020 21:23 Ответить
А чи потрібен нам до kowid 19, ще сіфіліс з жопогонореєй?!!!
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19.09.2020 21:39 Ответить
если камуняки пройдут по списку на выборы-это будет последний зашквар зелеплесени!
украинцы вынесут их на вилах!
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19.09.2020 21:57 Ответить
Краще б до бариги ПЕСика звертався, який залишив оту всю нечисть.
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19.09.2020 22:04 Ответить
Порошенко как раз запретил и принял закон о декоммунизации. И вот прошло только 1,5 года, как их опять при Зеленском разрешили и даже зарегистрировали на выборах, тем самым легитимизируя.
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19.09.2020 22:58 Ответить
А кпу хіба не заборонена ???
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20.09.2020 00:23 Ответить
местами и не везде.....
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20.09.2020 00:25 Ответить
Нужно принять закон о коллаборантах, что бы всю эту шваль промосковскую выслать за поребрик.
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20.09.2020 01:13 Ответить
но через испытательный срок, к примеру , рукавички шить(якiснi)
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20.09.2020 01:35 Ответить
У меня только один вопрос!!!
Почему вышли только "Правый сектор"??? А где остальные проукраинские партии...
Хочу напомнить! В 1919 году Украина не смогла противостоять большевицкой России потому,что не консоидировались украинские противники союза с Рашкой! И ,в результате этого,Украина на 70 лет потеряла самостоятельность и имела....,короче(Голодомор,уничтожение украинскости,руссификацию и прочие "прелести").
ВСЕ ПРОУКРАИНСКИЕ ПАРТИИ!! ОБЪЕДТНЯЙТЕСЬ В КУЛАК!!
ТОЛЬКО ВМЕСТЕ ВЫ СИЛА!!!💙💛
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20.09.2020 05:57 Ответить
За даними аналітиків Руху ЧЕСНО, які моніторять політичні фінанси, від початку 2020 року низка сторінок у Facebook витратила тисячі доларів на рекламу соцопитувань з Андрієм Пальчевським.
Так, сторінка "Асоціація платників податків. Київ" заплатила за рекламу соцопитувань, які пророкували Пальчевському високий результат, 5545 доларів.Сторінка "Полит Пост" від початку 2020 року сплатила за рекламу таких соцопитувань 2503 долари.Активно політика просувають сайти холдингу "Знай медіа" (Znaj Media): Znaj.ua та Politeka, які публікують на день по декілька новин із коментарями чи заявами Пальчевського.======== за даними https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=16325604&tb=history YouControl , ця партія була зареєстрована ще в липні 2015 року й мала назву "Україна завтра". Її першим головою був Павло Білоцерківський. Він або ж його повний тезко https://posipaky.info/minion/333239 у Верховній Раді 8-го скликання працював помічником на громадських засадах у мажоритарника з Харківщини, члена депутатської групи "https://vybory.pravda.com.ua/files/graph/volya-narodu/ Воля народу ", https://www.chesno.org/politician/77/#far фігуранта антикорупційних розслідувань щодо тендерних махінацій та https://knopkodavy.chesno.org/77/ кнопкодава https://www.chesno.org/politician/77/ Анатолія Гіршфельда --------докладніше тут======Політична трансформація: що відомо про партію "Перемога Пальчевського"?
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20.09.2020 07:24 Ответить
А таваріщ Путєн пріказал допустітть!
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20.09.2020 09:57 Ответить
шария еще забыли или не забыли? а кого призывают, малороссов и прислугу барыжного цирка, смешно.
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20.09.2020 13:00 Ответить
Приняли закон "о осуждении идеологии и запрете символики", но не запретили саму партию. И нах.... такие "запреты" ? Вот вам и ожила компартия на полных законных основаниях и на выборы идет. Вот вам и Петя с его "реформами". Жид и в ушко иглы пррлезет.
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21.09.2020 08:26 Ответить
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