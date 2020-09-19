"Правый сектор" призывает ЦИК не допустить к выборам КПУ, ОПЗЖ и партию Пальчевского. ФОТОрепортаж
Сегодня, 19 сентября, "Правый сектор" вышел под ЦИК с предупредительной акцией, требование которой - запрет для КПУ и пророссийских партий участвовать в выборах.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу организации.
Как известно, в ЦИК приняли документы от Коммунистической партии Украины об их участии в местных выборах - в списке партия проходит под №172.
Во время акции руководитель Киевского отделения Политической партии "Правый сектор" Юрий Гуренко отметил, что один раз коммунисты уже уничтожили Украину, и напомнил о Голодоморе. Он также привел известные слова Жукова "Зачем вооружать этих х*хлов? Чем больше в Днепре потопим, тем меньше придется в Сибирь ссылать!". Неужели мы хотим повторения, позволим этим откровенно пророссийским силам или мимикрирующим под патриотические ("Победа Пальчевского") принимать участие в выборах?"
Акция завершилась передачей писем в ЦИК, в которых "Правый сектор" требует не допустить к выборам пророссийские политические партии - агентов влияния Кремля, а именно КПУ, "Победа Пальчевского", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Партия Шария" и "Оппозиционный блок" на основании законодательства Украины, согласно которому запрещается существование политических партий, в программных принципах или действиях которых есть угроза для территориальной целостности или безопасности Украины.
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Украинская сволочь должна понимать, что мы можем завоевать эту страну" Дугин
https://youtu.be/k0Wpw_aHV0g
украинцы вынесут их на вилах!
Почему вышли только "Правый сектор"??? А где остальные проукраинские партии...
Хочу напомнить! В 1919 году Украина не смогла противостоять большевицкой России потому,что не консоидировались украинские противники союза с Рашкой! И ,в результате этого,Украина на 70 лет потеряла самостоятельность и имела....,короче(Голодомор,уничтожение украинскости,руссификацию и прочие "прелести").
ВСЕ ПРОУКРАИНСКИЕ ПАРТИИ!! ОБЪЕДТНЯЙТЕСЬ В КУЛАК!!
ТОЛЬКО ВМЕСТЕ ВЫ СИЛА!!!💙💛
Так, сторінка "Асоціація платників податків. Київ" заплатила за рекламу соцопитувань, які пророкували Пальчевському високий результат, 5545 доларів.Сторінка "Полит Пост" від початку 2020 року сплатила за рекламу таких соцопитувань 2503 долари.Активно політика просувають сайти холдингу "Знай медіа" (Znaj Media): Znaj.ua та Politeka, які публікують на день по декілька новин із коментарями чи заявами Пальчевського.======== за даними https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=16325604&tb=history YouControl , ця партія була зареєстрована ще в липні 2015 року й мала назву "Україна завтра". Її першим головою був Павло Білоцерківський. Він або ж його повний тезко https://posipaky.info/minion/333239 у Верховній Раді 8-го скликання працював помічником на громадських засадах у мажоритарника з Харківщини, члена депутатської групи "https://vybory.pravda.com.ua/files/graph/volya-narodu/ Воля народу ", https://www.chesno.org/politician/77/#far фігуранта антикорупційних розслідувань щодо тендерних махінацій та https://knopkodavy.chesno.org/77/ кнопкодава https://www.chesno.org/politician/77/ Анатолія Гіршфельда --------докладніше тут======Політична трансформація: що відомо про партію "Перемога Пальчевського"?