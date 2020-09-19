В Минске ОМОН с применением силы разогнал "женский марш". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В столице Беларуси силовики разогнали акцию протеста "Блестящий марш", участниками которой были женщины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Женский марш начался около 15.00 у Комаровского рынка в центре Минска, затем колонна начала движение по прилегающим улицам, периодически хлопая и скандируя лозунги. Проезжающие машины сигналили им в знак приветствия.
В руках женщины держали бело-красно-белые флаги, зонты такой же расцветки и шарики. Некоторые из них одеты в яркую одежду с блестками, так как сегодняшняя акция заявлена как "блестящий марш".
Задержания начались, когда протестующие дошли до ТЦ "Айсберг". ОМОН применял физическую силу при задержании. Женщин вытаскивали из "сцепок", тех, кто сопротивлялся, тянули по асфальту.
Правозащитники сообщают о 140 задержанных.
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...шо не осталось нормальных пацанов- одни парторги...
Дебіли службові.
Разбудите меня когда они начнут шины жечь.