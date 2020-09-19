В Минске ОМОН с применением силы разогнал "женский марш". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В столице Беларуси силовики разогнали акцию протеста "Блестящий марш", участниками которой были женщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Женский марш начался около 15.00 у Комаровского рынка в центре Минска, затем колонна начала движение по прилегающим улицам, периодически хлопая и скандируя лозунги. Проезжающие машины сигналили им в знак приветствия.





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В руках женщины держали бело-красно-белые флаги, зонты такой же расцветки и шарики. Некоторые из них одеты в яркую одежду с блестками, так как сегодняшняя акция заявлена как "блестящий марш".







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Задержания начались, когда протестующие дошли до ТЦ "Айсберг". ОМОН применял физическую силу при задержании. Женщин вытаскивали из "сцепок", тех, кто сопротивлялся, тянули по асфальту.

























Правозащитники сообщают о 140 задержанных.

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