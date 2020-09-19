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В Минске ОМОН с применением силы разогнал "женский марш". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В столице Беларуси силовики разогнали акцию протеста "Блестящий марш", участниками которой были женщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Женский марш начался около 15.00 у Комаровского рынка в центре Минска, затем колонна начала движение по прилегающим улицам, периодически хлопая и скандируя лозунги. Проезжающие машины сигналили им в знак приветствия.

В Минске ОМОН с применением силы разогнал женский марш 01
В Минске ОМОН с применением силы разогнал женский марш 02

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В Минске ОМОН с применением силы разогнал женский марш 03
В Минске ОМОН с применением силы разогнал женский марш 04

В руках женщины держали бело-красно-белые флаги, зонты такой же расцветки и шарики. Некоторые из них одеты в яркую одежду с блестками, так как сегодняшняя акция заявлена как "блестящий марш".

В Минске ОМОН с применением силы разогнал женский марш 05
В Минске ОМОН с применением силы разогнал женский марш 06
В Минске ОМОН с применением силы разогнал женский марш 07

Читайте: Идет подготовка черного списка силовиков, применявших насилие на акциях протеста, - Тихановская

Задержания начались, когда протестующие дошли до ТЦ "Айсберг". ОМОН применял физическую силу при задержании. Женщин вытаскивали из "сцепок", тех, кто сопротивлялся, тянули по асфальту.

В Минске ОМОН с применением силы разогнал женский марш 08
В Минске ОМОН с применением силы разогнал женский марш 09
В Минске ОМОН с применением силы разогнал женский марш 10
В Минске ОМОН с применением силы разогнал женский марш 11

В Минске ОМОН с применением силы разогнал женский марш 12
В Минске ОМОН с применением силы разогнал женский марш 13
В Минске ОМОН с применением силы разогнал женский марш 14
В Минске ОМОН с применением силы разогнал женский марш 15
В Минске ОМОН с применением силы разогнал женский марш 16
В Минске ОМОН с применением силы разогнал женский марш 17


В Минске ОМОН с применением силы разогнал женский марш 18

Правозащитники сообщают о 140 задержанных.

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Автор: 

акция (2425) Беларусь (7899) протест (5858) Минск (1562)


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Топ комментарии
+51
Ну что,разжалобили ОМОН букетики,цветочки?
Эх,белорусы,как жаль,что вы не майданутые.
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19.09.2020 18:56
+29
В Минске силовики с применением силы разогнали "женский марш" - Цензор.НЕТ 5511
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19.09.2020 18:42
+25
Мужики из окон смотрели спрятавшись за занавески ?
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19.09.2020 18:57
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Страница 2 из 2
Геройски! Геройски разогнал!
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20.09.2020 09:58 Ответить
мужья жён домой загоняют...
...шо не осталось нормальных пацанов- одни парторги...
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20.09.2020 12:16 Ответить
Цирк сраний, а не протест.
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20.09.2020 12:31 Ответить
Якщо жінки омонівців почнуть масово з ними розлучатись, до дойде до них швидко що роблять вони щось не те
Дебіли службові.
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20.09.2020 13:04 Ответить
а если рептилоиды всем раздадут по бастеру то дело пойдет еще быстрее.
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20.09.2020 15:09 Ответить
Похоже на какой-то експеримент.
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20.09.2020 13:44 Ответить
как стадо овец ходят туда сюда)
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20.09.2020 14:21 Ответить
Настоящие беларусские мужики снимают на смартфоны всё это безобразие!
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20.09.2020 14:29 Ответить
Создается впечатление, что там только тёщи были, потому как ни один мужик не вписался)
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20.09.2020 14:30 Ответить
Надоело уже.
Разбудите меня когда они начнут шины жечь.
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20.09.2020 15:17 Ответить
Говорят, что у сябров закончились памперсы в магазинах. Мужики-белатрусы все раскупили.
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21.09.2020 02:22 Ответить
Выстроились в очередь как за уценкой в 75% в супермаркете и грузятся в автозак, на 2:00 мин))
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21.09.2020 11:19 Ответить
Це все тому, що немає грамотного лідера. Білоруси граються у протести, по-дитячому не розуміючи, що політика це не гра, а запекла боротьба.
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26.10.2020 15:32 Ответить
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