РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11520 посетителей онлайн
Новости Фото Силовики
11 306 226

Житель Умани в соцсетях призывал убивать хасидов, продолжается досудебное расследование, - СБУ. ФОТОрепортаж

В Умани Черкасской области накануне празднования Рош га-Шана СБУ разоблачила интернет-пропагандиста, который призывал к межнациональной розни.

По данным следствия, житель Умани на персональной странице в одной из популярных социальных сетей систематически размещал сообщения с призывами к расовой вражде и ненависти, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Управления СБУ в Черкасской области.

"Он публиковал дискриминационные статьи о еврейской национальности, где унижал честь и достоинство ее представителей, и призвал к уничтожению граждан этой нации.

По предварительным выводам экспертов, опубликованные правонарушителем материалы содержат прямые призывы к проведению геноцида, полного или частичного уничтожения этнической или расовой группы населения. Кроме того, отдельные публикации провоцируют возникновение межнациональной розни", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Режим Лукашенко умышленно способствовал въезду на территорию Беларуси большого количества паломников-хасидов, - Енин

Житель Умани в соцсетях призывал убивать хасидов, продолжается досудебное расследование, - СБУ 01
Фото: СБУ
 

Отмечается, что при обыске дома у мужчины обнаружили мобильные устройства и компьютерную технику "с доказательствами противоправной деятельности".

В рамках открытого уголовного производства ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности всех виновных лиц.

Также читайте: Зеленский поздравил иудеев с Рош ха-Шана: "Счастливого и сладкого Нового года!"

Житель Умани в соцсетях призывал убивать хасидов, продолжается досудебное расследование, - СБУ 02
Фото: СБУ
 
Житель Умани в соцсетях призывал убивать хасидов, продолжается досудебное расследование, - СБУ 03
Фото: СБУ
 

Продолжается досудебное расследование.

"Разоблачение и документирование незаконных действий проводилось сотрудниками Управления СБ Украины в Черкасской области, совместно с Нацполицией под процессуальным руководством Уманской местной прокуратуры", - сообщили в СБУ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пытавшихся незаконно попасть в Украину хасидов задержали на Закарпатье и Львовщине, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

правоохранительные органы (2970) СБУ (19924) силовики (2799) угрозы (851) Умань (362) хасиды (255)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+30
Значить вбивати українців можна, кожна сепарська собака про це кричить,а хасидів, кацапів неможна. СБУ коли вже ви за Україну будете?
показать весь комментарий
19.09.2020 19:28
+23
что он такого написал? зе вообще парламент расстрелял и теперь президент
показать весь комментарий
19.09.2020 19:29
+18
А якесь проваження по факту бабери, яка відмовилася обслуговувати україномовного покупця, вигнала його з магазину і кувікала про =раісскую зємлю Крівой Рог= і савєцкій саюз, ведеться ?
Що з тими, хто прапор український топтав ногами, з тими, хто вбив Артема Мірошниченка за українську мову ?
показать весь комментарий
19.09.2020 20:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
А де заклик до вбивства? Звичайно, водні процедури проти волі людини- це ***********, проте криміналу я не бачу.
показать весь комментарий
19.09.2020 20:43 Ответить
жырного на нары,хасидов геть с Украины
показать весь комментарий
19.09.2020 20:43 Ответить
Так вірно ж написав! Умань треба боронити.Через років 20 це буде фактично їх місто.А ми втремося і ковтнемо.Вони массово там заселяються,скуповують житло. Пропад6 сердечко Неньки під идівським чоботом…
показать весь комментарий
19.09.2020 20:54 Ответить
Що є,то є !!!))
показать весь комментарий
19.09.2020 20:56 Ответить
Тебе з під Тамбова хвилює "серденько Неньки під йудейським чоботом???
Яка сентиментальна кацапюра....
показать весь комментарий
19.09.2020 21:18 Ответить
Кто-то очень сильно хочет посорить Украину и Израиль.Интерестно кто?🇮🇱Я не хаасид,но они просто хотели помолится своему святому.
показать весь комментарий
19.09.2020 21:47 Ответить
То откопайте себе этого святого и закопайте у себя и не надо больше Умань засерать, и дружить с вами нам рядом не валялось это типа между прочим.
показать весь комментарий
19.09.2020 21:56 Ответить
Ни в коем случаи не нужно сорить украину и Израиль, националисты и украинцы сами перегрызут друг друга
показать весь комментарий
20.09.2020 08:09 Ответить
Они тебя обвинят в холокосте и скажут шо ты антисимит,а потом беня придумает налог для тебя чтобы ты им ущерб возмещал.
показать весь комментарий
19.09.2020 22:00 Ответить
Тупое фото номер 2 ..Типа твой ноут ,твоя страница , твой комент ? Еще пальцем на комент показывает .....ахахахаха я Иван Иваныч Иванов или мой акк взломали ..та похер сосед заходил мож он написал ..еще с соответствующих клавиш надо отпечатки пальцев снять обезательно
показать весь комментарий
19.09.2020 21:55 Ответить
Вот что значит забыть вопросительный знак в конце предложения поставить...
показать весь комментарий
19.09.2020 22:17 Ответить
Осень,обострение у людей ,темболее писать такую чушь.
показать весь комментарий
19.09.2020 22:21 Ответить
в зародиші присікають ... молодці євреї. нам так за своїх стояти
показать весь комментарий
19.09.2020 22:39 Ответить
Как звать жителя Умани, Гонта или Зализняк ? 😏
показать весь комментарий
19.09.2020 22:50 Ответить
Тю. Украинцев махровые украинофобы с трибуны верховной рады называют фашистами и призывают сажать и уничтожать и "ОБС" не расследует. А в сетях постят убийц украинских солдат и их даже очень охотно выбирают в органы власти. Но украинцы же большинство,титульная нация. А должны защищаться меньшинства, большинство в стране ,по странной случайности,называемой Украиной( в ввиду дискурса прав этих самых украинцев,их языка,истории,культуры,ну всего того что они лишены в собственной стране по ДЕМОКРАТИЧЕСКОМУ праву большинства)защиты не требует. Ввиду постоянных" сомнений" кто в УКРАИНЕ главный русские,венгры,румыны,болгары,хасиды....украинцы у некоторых неумных горячих украинских парней возникают вопросы почему на вроде бы суверенной территории чужих граждан охраняет чужая же полиция? Поэтому Вы товарищи,разжигающие украинофобию, не обессудьте что многообразие мнений вызывает и столь неприятные призывы. Если бы в демократической Украине наконец поняли что должна быть ВОЛЯ и ЗАКОН большинства( украинцев) то и дискурсов кто главный не случалось бы и радикализма бы не было. Украинцы НИКОГДА, за всю свою историю,никакое меньшинство не унижали,все действия были в ответ.
показать весь комментарий
19.09.2020 23:01 Ответить
https://censor.net/ru/user/412540 Українці ніколи ні на кого не нападали.Сама мирна нація.І нас ще в чомусь звинувачують.
показать весь комментарий
20.09.2020 01:31 Ответить
А вообще, Умань не мешало бы изолировать. Очень много зараженных в ортодоксальных кварталах Израиля. Руки не моют, карантин не соблюдают. Об это давно пишут израильские газеты.
показать весь комментарий
19.09.2020 23:14 Ответить
СБУ в перчатках, молодцы. Это жирное животное наверняка дрочило за ноутбуком. Типичный педофил с картинки.
Самые большие враги Украины это не хасиды, а Шуфричи, Литвины, Кучмы с ихними детьми. Это из за них нам нет места в своей стране.
показать весь комментарий
20.09.2020 02:12 Ответить
Тут два варіанта - самі вивезуть з усією повагою фейковий труп, або ми якимось чином його позбавимось. Тут теж є пара варіантів: 1) викопати спалити і прах розвіяти десь в океані (тільки не в Україні!) 2) видати хасидам для перевезення. Також можна влаштувати хасидам бойкот. І це можуть зробити жителі Умані - повністю відмовитися їх обслуговувати, а після "свята" не випускати з міста до того часу поки за собою не приберуть сміття і не вимиють все чого торкалися з милом. Це не туристи і не паломники - це сектанти-расисти.
показать весь комментарий
20.09.2020 02:19 Ответить
а что в умань щи халявные завезли?
показать весь комментарий
20.09.2020 12:54 Ответить
ТАК ОН НЕ ОДИН !!! А ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПОКАЗЫВАЙТЕ ПОКА ПРЕЗИДЕНТ АРТИСТ !)
показать весь комментарий
20.09.2020 17:52 Ответить
Страница 3 из 3
 
 