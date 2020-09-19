Житель Умани в соцсетях призывал убивать хасидов, продолжается досудебное расследование, - СБУ. ФОТОрепортаж
В Умани Черкасской области накануне празднования Рош га-Шана СБУ разоблачила интернет-пропагандиста, который призывал к межнациональной розни.
По данным следствия, житель Умани на персональной странице в одной из популярных социальных сетей систематически размещал сообщения с призывами к расовой вражде и ненависти, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Управления СБУ в Черкасской области.
"Он публиковал дискриминационные статьи о еврейской национальности, где унижал честь и достоинство ее представителей, и призвал к уничтожению граждан этой нации.
По предварительным выводам экспертов, опубликованные правонарушителем материалы содержат прямые призывы к проведению геноцида, полного или частичного уничтожения этнической или расовой группы населения. Кроме того, отдельные публикации провоцируют возникновение межнациональной розни", - говорится в сообщении.
Отмечается, что при обыске дома у мужчины обнаружили мобильные устройства и компьютерную технику "с доказательствами противоправной деятельности".
В рамках открытого уголовного производства ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности всех виновных лиц.
Продолжается досудебное расследование.
"Разоблачение и документирование незаконных действий проводилось сотрудниками Управления СБ Украины в Черкасской области, совместно с Нацполицией под процессуальным руководством Уманской местной прокуратуры", - сообщили в СБУ.
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Яка сентиментальна кацапюра....
Самые большие враги Украины это не хасиды, а Шуфричи, Литвины, Кучмы с ихними детьми. Это из за них нам нет места в своей стране.