Житель Умани в соцсетях призывал убивать хасидов, продолжается досудебное расследование, - СБУ. ФОТОрепортаж

В Умани Черкасской области накануне празднования Рош га-Шана СБУ разоблачила интернет-пропагандиста, который призывал к межнациональной розни.

По данным следствия, житель Умани на персональной странице в одной из популярных социальных сетей систематически размещал сообщения с призывами к расовой вражде и ненависти, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Управления СБУ в Черкасской области.

"Он публиковал дискриминационные статьи о еврейской национальности, где унижал честь и достоинство ее представителей, и призвал к уничтожению граждан этой нации.

По предварительным выводам экспертов, опубликованные правонарушителем материалы содержат прямые призывы к проведению геноцида, полного или частичного уничтожения этнической или расовой группы населения. Кроме того, отдельные публикации провоцируют возникновение межнациональной розни", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Режим Лукашенко умышленно способствовал въезду на территорию Беларуси большого количества паломников-хасидов, - Енин

Отмечается, что при обыске дома у мужчины обнаружили мобильные устройства и компьютерную технику "с доказательствами противоправной деятельности".

В рамках открытого уголовного производства ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности всех виновных лиц.

Также читайте: Зеленский поздравил иудеев с Рош ха-Шана: "Счастливого и сладкого Нового года!"

Продолжается досудебное расследование.

"Разоблачение и документирование незаконных действий проводилось сотрудниками Управления СБ Украины в Черкасской области, совместно с Нацполицией под процессуальным руководством Уманской местной прокуратуры", - сообщили в СБУ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пытавшихся незаконно попасть в Украину хасидов задержали на Закарпатье и Львовщине, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж