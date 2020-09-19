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Новости Фото Пьяные за рулем
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Пьяный на Audi Q7 выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen и Opel: два человека погибли, двое детей госпитализированы, - полиция Виннитчины. ФОТО

Днем 19 сентября на автодороге Турбов-Винница, недалеко от поворота на Козинцы Липовецкого района Винницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей - Audi Q7, Volkswagen Passat и Opel.

По предварительной информации следствия, водитель автомобиля Audi Q7 выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с иномарками Volkswagen Passat и Opel, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Винницкой области.

Водитель внедорожника, житель Винницы, 1976 года рождения, задержан в процессуальном порядке. На момент совершения аварии он находился в состоянии алкогольного опьянения.

В аварии погибли жители Липовецкого района 61-летний мужчина и 53-летняя женщина. С разной степени тяжести травмами госпитализированы 8-летний мальчик и 5-летняя девочка, которые ехали вместе с ними в автомобиле.

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Обстоятельства и причины ДТП устанавливает следствие.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть нескольких человек). Санкция статьи предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Пьяный на Audi Q7 выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen и Opel: два человека погибли, двое детей госпитализированы, - полиция Виннитчины 01
Фото: НПУ
 
Пьяный на Audi Q7 выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen и Opel: два человека погибли, двое детей госпитализированы, - полиция Виннитчины 02
Фото: НПУ
 

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Автор: 

Винницкая область (1036) ДТП (7677) Нацполиция (16492) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) смерть (9230)


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Топ комментарии
+16
Спасибо Зеленскому, который заветировал криминальную ответственность за пьяное вождение. Солько еще нужно жертв, что бы всем стало ясно, что без ужесточения наказания за пьяную езду не обойтись. Каждая вторая авария - пьяный за рулем. Впечатление такое, что трезвыми ездят только лохи.
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19.09.2020 20:16
+12
В Швеции за вождение в пьяном виде тюрьма ! В Польше за вождение велосипеда в пьяном виде лишение вод удостоверения!
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19.09.2020 20:30
+8
Тюрьма в Швеции, да. И в Украине надо вводить. Штрафы ведь смешные для тех, кто зарабатывает, а сидеть в тюрьме никому не охота- ни водителю копейки, ни водителю Q7. Но самое главное- менты должны подписывать бумагу- взял штраф наличными- идешь на зону, на 10 лет. Без этого- будут откупаться синяки.
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19.09.2020 20:58
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расстрелять нах
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19.09.2020 20:06 Ответить
Санкция статьи предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

А Зайцева сидит , чи таки откупилась
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19.09.2020 20:09 Ответить
а кто проследит? Журнашлюхе занеси пачку, оно вообще будет жертвой
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19.09.2020 20:19 Ответить
Спасибо Зеленскому, который заветировал криминальную ответственность за пьяное вождение. Солько еще нужно жертв, что бы всем стало ясно, что без ужесточения наказания за пьяную езду не обойтись. Каждая вторая авария - пьяный за рулем. Впечатление такое, что трезвыми ездят только лохи.
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19.09.2020 20:16 Ответить
Или умные.
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19.09.2020 20:18 Ответить
Цей водій буде відповідати за зовсім іншою статтею. Ну і да, звісно, то зеля у всьому винний, як же без того.
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19.09.2020 23:06 Ответить
После того как в Зеленского врежется пьяный, до него начнёт кое-что доходить.
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20.09.2020 07:10 Ответить
суббота....
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19.09.2020 20:17 Ответить
Auda Q7 автівка не дешева.Звісно,аварії різні люди роблять.Але ця особа,напевне часто так їздила і відчувала вседозволеність.
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19.09.2020 20:21 Ответить
старье эта q7
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19.09.2020 21:18 Ответить
https://censor.net/ru/user/400476 Це не робить її дешевою.
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19.09.2020 21:52 Ответить
30 тысяч долларов - это дорогая машина? Бггг, сразу видно электорат зелебобы - зубожiлий нарiд.
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19.09.2020 22:52 Ответить
https://censor.net/ru/user/444442 Для українців не дешева.Та й навіть більше коштує.Залежить від комплектації.
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19.09.2020 23:12 Ответить
Одразу бачимо, як розбагатіли люди за попередні роки і наскільки багато у них причин любити владу, да? І хто у нас не зубожілий дивиться зверхньо на інших, прям визиває довіру і повагу і одразу показує як жеж його і зараз все влаштовує і він не хоче, щоб щось мінялося, тому заздалегідь не схвалює будь-яку турбулентність у владі. На населення начхати, вони охлос і не гідні жити нормально, аби вам було тепло і комфортно, так?
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19.09.2020 23:15 Ответить
30 тис коштуэ ку7 першого покоління, а це друге (з 2016 року), там за 30 навіть биток важко пригнати буде...
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19.09.2020 23:26 Ответить
По фото - це ніби 2 покоління ку7, тобто не старше 2016 року...
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19.09.2020 23:25 Ответить
у русланы была такая и у нас у торгашей на базаре телефонами киоск тоже такая ....как тепловоз..убили людей...что его казнили на костре
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20.09.2020 12:44 Ответить
В Швеции за вождение в пьяном виде тюрьма ! В Польше за вождение велосипеда в пьяном виде лишение вод удостоверения!
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19.09.2020 20:30 Ответить
А в Украине поиск крайних...ну ежели мажор какой нибудь .И шо характерно ведь находят!
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19.09.2020 20:34 Ответить
Тюрьма в Швеции, да. И в Украине надо вводить. Штрафы ведь смешные для тех, кто зарабатывает, а сидеть в тюрьме никому не охота- ни водителю копейки, ни водителю Q7. Но самое главное- менты должны подписывать бумагу- взял штраф наличными- идешь на зону, на 10 лет. Без этого- будут откупаться синяки.
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19.09.2020 20:58 Ответить
животное ещё с детьми ехало
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19.09.2020 20:42 Ответить
діти їхали разом з загиблими
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19.09.2020 21:08 Ответить
треш..
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19.09.2020 21:21 Ответить
За пьянку за рулём нужно госпитализировать принудительно, и желательно с отягчающими здоровье побоями..
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19.09.2020 20:51 Ответить
В Украине виновников ДТП на элитных авто призвано награждать.
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19.09.2020 21:08 Ответить
Какое куха элитное авто? Вы чё, нищеброды, совсем ********?
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19.09.2020 22:54 Ответить
Всі ці аварії з п'яними водіями тепер на совісті президента ,саме він відмінив закон про кримінальну відповідальність п'яного за кермом ,закон вступав в силу з 1 го липня цього року ,але вже на другий день був відмінений, пожалів мажорів та п'яну мерзоту.
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19.09.2020 21:11 Ответить
Курва майже кожен день піяні довбо **** забивають на смерть людей...Тре щось робити з цім люди добрі..!!Так не повино бути !
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19.09.2020 21:32 Ответить
Для начала поддержите петицию на сайте клоуна,играющего роль президента.
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19.09.2020 22:36 Ответить
-транспортное происшествие с участием трех автомобилей - Audi Q7, Volkswagen Passat и Opel. Источник: https://censor.net/ru/p3220275 хм?? Q-7 и фолькс с опелем??ну явно не соперники!!а если серьёзно то жаль!! что из за идиотов таки люди гибнут.
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19.09.2020 22:25 Ответить
главное чтоб камера засняла
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19.09.2020 22:49 Ответить
Зеленский пьяным не ездит. Его возят. Остальные могут убиваться...
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19.09.2020 23:04 Ответить
Он пьянй не ездит. Он ездит под дозой.
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20.09.2020 07:13 Ответить
 
 