Пьяный на Audi Q7 выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen и Opel: два человека погибли, двое детей госпитализированы, - полиция Виннитчины. ФОТО

Днем 19 сентября на автодороге Турбов-Винница, недалеко от поворота на Козинцы Липовецкого района Винницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей - Audi Q7, Volkswagen Passat и Opel.

По предварительной информации следствия, водитель автомобиля Audi Q7 выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с иномарками Volkswagen Passat и Opel, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Винницкой области.

Водитель внедорожника, житель Винницы, 1976 года рождения, задержан в процессуальном порядке. На момент совершения аварии он находился в состоянии алкогольного опьянения.

В аварии погибли жители Липовецкого района 61-летний мужчина и 53-летняя женщина. С разной степени тяжести травмами госпитализированы 8-летний мальчик и 5-летняя девочка, которые ехали вместе с ними в автомобиле.

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Обстоятельства и причины ДТП устанавливает следствие.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть нескольких человек). Санкция статьи предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

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