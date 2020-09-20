Бело-красно-белый флаг развернули на Майдане в Киеве в День белорусской символики. ФОТОрепортаж
Вечером 19 сентября на Майдане Независимости в Киеве прошла акция ко Дню белорусской символики.
Участники развернули большой белорусский национальный бело-красно-белый флаг в знак солидарности с участниками акций протеста против фальсификации выборов в Беларуси, которые на своих акциях используют этот флаг, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
Акция началась в 18:30 и продолжалась полтора часа.
В ней приняли участие около 50-70 человек.
Отмечается, что на 19 сентября попадает белорусский национальный праздник, День белорусской символики. 19 сентября 1991 года Верховный Совет Беларуси принял закон, согласно которому государственными символами Беларуси снова стали бело-красно-белый флаг и герб Погоня.
Напомним, в столице Беларуси 19 сентября прошла акция "Блестящий марш", участниками которой были женщины. Она сопровождалась разгонами и массовыми задержаниями. В частности, на улице Сурганова.
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уявляєте, навіть Гітлер був меншим злом.
Сформировал четыре батальона из местных резервистов-беларусов.
Героически отбили 7 атак немецкой пехоты с танками Гудериана. Попал в советский плен, расстрелян НКВД в 1940 (под Катынью).
так и только так - охранять своих детей - красавы!
15 тыс ИСЛАНДЦЕВ приветствуют сборную боевым кличем https://youtu.be/SovbjkKS3og
Хотя сколько там тех исландцев пол ляма
мне онa не стучит ни во шо - разве шо кацапяцую недолугость в очередной раз подчеркивает...
Хибне уявлення про нібито перевернутий стяг йде від старих чорнобілих світлин першої половини XX, де жовтий виглядав темнішим, а синій світлішим. Це не збігається з ******** чорнобілою передачою кольорів, де синій - темний, а жовтий - світлий, оскільки після другої світової змінився хімічний склад чорнобілих фотоматеріалів. На тих старих чорнобілих світлинах шведський хрест поряд з українським прапором виглядає як синій (світліший) на жовтому (темнішому). Хоча у шведів все точно навпаки.