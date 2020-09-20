Бело-красно-белый флаг развернули на Майдане в Киеве в День белорусской символики. ФОТОрепортаж

Вечером 19 сентября на Майдане Независимости в Киеве прошла акция ко Дню белорусской символики.

Участники развернули большой белорусский национальный бело-красно-белый флаг в знак солидарности с участниками акций протеста против фальсификации выборов в Беларуси, которые на своих акциях используют этот флаг, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Акция началась в 18:30 и продолжалась полтора часа.

В ней приняли участие около 50-70 человек.

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Отмечается, что на 19 сентября попадает белорусский национальный праздник, День белорусской символики. 19 сентября 1991 года Верховный Совет Беларуси принял закон, согласно которому государственными символами Беларуси снова стали бело-красно-белый флаг и герб Погоня.

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Напомним, в столице Беларуси 19 сентября прошла акция "Блестящий марш", участниками которой были женщины. Она сопровождалась разгонами и массовыми задержаниями. В частности, на улице Сурганова.