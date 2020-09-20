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Новости Фото Революция в Беларуси
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Бело-красно-белый флаг развернули на Майдане в Киеве в День белорусской символики. ФОТОрепортаж

Вечером 19 сентября на Майдане Независимости в Киеве прошла акция ко Дню белорусской символики.

Участники развернули большой белорусский национальный бело-красно-белый флаг в знак солидарности с участниками акций протеста против фальсификации выборов в Беларуси, которые на своих акциях используют этот флаг, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Акция началась в 18:30 и продолжалась полтора часа.

В ней приняли участие около 50-70 человек.

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Отмечается, что на 19 сентября попадает белорусский национальный праздник, День белорусской символики. 19 сентября 1991 года Верховный Совет Беларуси принял закон, согласно которому государственными символами Беларуси снова стали бело-красно-белый флаг и герб Погоня.

Бело-красно-белый флаг развернули на Майдане в Киеве в День белорусской символики 01
Фото: Дмитрий Ларин, УП
 
Бело-красно-белый флаг развернули на Майдане в Киеве в День белорусской символики 02
Фото: Дмитрий Ларин, УП
 
Бело-красно-белый флаг развернули на Майдане в Киеве в День белорусской символики 03
Фото: Дмитрий Ларин, УП
 
Бело-красно-белый флаг развернули на Майдане в Киеве в День белорусской символики 04
Фото: Дмитрий Ларин, УП
 

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Бело-красно-белый флаг развернули на Майдане в Киеве в День белорусской символики 05
Фото: Дмитрий Ларин, УП
 
Бело-красно-белый флаг развернули на Майдане в Киеве в День белорусской символики 06
Фото: Дмитрий Ларин, УП
 

Напомним, в столице Беларуси 19 сентября прошла акция "Блестящий марш", участниками которой были женщины. Она сопровождалась разгонами и массовыми задержаниями. В частности, на улице Сурганова.

Автор: 

Беларусь (7900) Киев (25577)


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Топ комментарии
+4
ЖЬІВЕ БЕЛАРУСЬ !
Бело-красно-белый флаг развернули на Майдане в Киеве в День белорусской символики - Цензор.НЕТ 8596
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20.09.2020 01:03
+4
Не повіриш- з аквафрешем власовці бігали.
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20.09.2020 01:34
+4
Вешали под всеми флагами во все времена. Больше всего под советским красным флагом, конечно же. Вешали, расстреливали, гноили в ГУЛАГе. Миллионы украинцев заморили голодом под красным флагом.
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20.09.2020 02:19
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Дед говорил, в войну с этим флагом палицаи ходили.
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20.09.2020 00:56 Ответить
какая же ты сволочь ))))
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20.09.2020 00:59 Ответить
Дед старый был, может и наврал.
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20.09.2020 01:05 Ответить
но ты же молодой был и поверил? - поетому и сволочь.
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20.09.2020 01:07 Ответить
Проверил, точно. Есть масса фото.
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20.09.2020 01:09 Ответить
на тебя и твоего деда глубоко ... все равно.
разговор закончен.
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20.09.2020 01:15 Ответить
Цветньіе?
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20.09.2020 06:22 Ответить
чого не зробиш, аби позбутися росіскої чуми.
уявляєте, навіть Гітлер був меншим злом.
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20.09.2020 08:45 Ответить
Они же не за фашистов воевали, а против совкового быдлокомунизма. Носили такие флаги, молодцы, главное чтобы кацапов исправно мочили и побольше, под любыми флагами.
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20.09.2020 13:33 Ответить
Это где было, в "Брестской" области, или "Гродненской"?
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20.09.2020 01:00 Ответить
А Гитлер на Мерсе ездил ,любимая марка фюрера
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20.09.2020 01:02 Ответить
А прапор третього рейху ?
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20.09.2020 01:04 Ответить
Полицаи в войну во всех странах с современными флагами этих стран ходили. И что?
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20.09.2020 01:15 Ответить
Они не только с флагами ходили, но и беларусов вешали.
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20.09.2020 01:27 Ответить
А московити під червоним стягом вбивали не лише білорусів.
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20.09.2020 01:40 Ответить
Константин Плисовский, бригадный генерал армии Польши, руководитель обороны Брестской крепости в 1939 году.
Сформировал четыре батальона из местных резервистов-беларусов.
Героически отбили 7 атак немецкой пехоты с танками Гудериана. Попал в советский плен, расстрелян НКВД в 1940 (под Катынью).

Бело-красно-белый флаг развернули на Майдане в Киеве в День белорусской символики - Цензор.НЕТ 5164
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20.09.2020 02:08 Ответить
Вешали под всеми флагами во все времена. Больше всего под советским красным флагом, конечно же. Вешали, расстреливали, гноили в ГУЛАГе. Миллионы украинцев заморили голодом под красным флагом.
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20.09.2020 02:19 Ответить
Ну, так надо нарисовать такой флаг, под которым не вешали и не расстреливали. Думаю, это не сложно.
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20.09.2020 09:12 Ответить
Не повіриш- з аквафрешем власовці бігали.
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20.09.2020 01:34 Ответить
Нам на них надо равняться?
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20.09.2020 09:10 Ответить
фотка с пацаненком и девченкой убила....
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20.09.2020 00:57 Ответить
и два папы по периметру.....
так и только так - охранять своих детей - красавы!
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20.09.2020 01:13 Ответить
ЖЬІВЕ БЕЛАРУСЬ !
Бело-красно-белый флаг развернули на Майдане в Киеве в День белорусской символики - Цензор.НЕТ 8596
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20.09.2020 01:03 Ответить
Давайте сябры.Дух не переможен.Вдохновения вам.
15 тыс ИСЛАНДЦЕВ приветствуют сборную боевым кличем https://youtu.be/SovbjkKS3og

Хотя сколько там тех исландцев пол ляма
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20.09.2020 01:30 Ответить
https://youtu.be/DKJ3tKRKHec Оце потужніше . І ще https://youtu.be/2wy-W-pYlds ось оце Бело-красно-белый флаг развернули на Майдане в Киеве в День белорусской символики - Цензор.НЕТ 9699
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20.09.2020 02:50 Ответить
навальный уже ходит, у кацапни яд не того размера...
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20.09.2020 01:50 Ответить
твой навальный - имперец и украинофоб
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20.09.2020 02:20 Ответить
ето твой навальный - забирай взад тушку
мне онa не стучит ни во шо - разве шо кацапяцую недолугость в очередной раз подчеркивает...
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20.09.2020 02:33 Ответить
Ну и на кой нерх им это нужно? Интересно там в Минске с нашим украинским флагом белорусы также носились?
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20.09.2020 07:21 Ответить
Слава Богу! А я уж собирался расстроится-как же Украина без беларуского флага.
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20.09.2020 09:42 Ответить
"Участники развернули большой белорусский национальный бело-красно-белый флаг" - по правилам геральдики цвета флага читаются слева направо и сверху вниз. С детства помню, что украинский флаг всегда был "жовто блакитний" и в литературе также писали. Даже в армии русские из России говорили, что украинский флаг "жёлто блакитный". Почему он стал "синьо жовтим"?
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20.09.2020 10:12 Ответить
Біло-червоно-білий прапор розгорнули на Майдані в Києві в День білоруської символіки - Цензор.НЕТ 2380
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20.09.2020 10:19 Ответить
На себе кожен може причепити так, як заманеться.
Хибне уявлення про нібито перевернутий стяг йде від старих чорнобілих світлин першої половини XX, де жовтий виглядав темнішим, а синій світлішим. Це не збігається з ******** чорнобілою передачою кольорів, де синій - темний, а жовтий - світлий, оскільки після другої світової змінився хімічний склад чорнобілих фотоматеріалів. На тих старих чорнобілих світлинах шведський хрест поряд з українським прапором виглядає як синій (світліший) на жовтому (темнішому). Хоча у шведів все точно навпаки.
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20.09.2020 20:42 Ответить
 
 