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Школьные тетради с храмом на Красной площади Москвы продают в Ривном. ФОТО

Жительница Ривного обратила внимание на то, что в магазине продаются школьные тетради с изображением храма Василия Блаженного, расположенного на Красной площади в Москве. Продавец говорит, что храм - культурное наследие ЮНЕСКО. Производитель не берет трубку.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне".

Тетради с московским собором Василия Блаженного на обложке в магазине обнаружила жительница Ривного Оксана Базовская. Женщину возмутило, что на седьмом году войны с РФ продается такая продукция.

Школьные тетради с храмом на Красной площади Москвы продают в Ривном 01

"Наша семья также понесла потери из-за войны на Востоке. Я считаю недопустимым, чтобы дети видели русское на своих тетрадях, и подсознательно привыкали к этому. Россия - нам не товарищ, а враг!", - сказала Базовская журналистам.

Школьные тетради с храмом на Красной площади Москвы продают в Ривном 02

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Администрация магазина, в котором продаются тетради, не видит в их обложке советской или российской пропаганды.

"Этот храм - это памятник архитектуры, который в списке Всемирного исторического и культурного наследия ЮНЕСКО вот уже 30 лет. Он построен задолго до создания советского государства. Это православный храм, который частично используется как музей", - пояснил журналистам владелец магазина Андрей Трофимович.

Школьные тетради с храмом на Красной площади Москвы продают в Ривном 03

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С производителем тетрадок, киевской компанией "Тетрада", журналистам не удалось связаться. Номера телефона компании не отвечают.

Школьные тетради с храмом на Красной площади Москвы продают в Ривном 04

Автор: 

пропаганда (3683) Ровно (530) россия (95671)


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Топ комментарии
+26
Лечить надо тех , кто этот мусор покупает , а тех , кто производит , посадить .
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20.09.2020 12:30
+21
малороссы у власти с детства овец приучают
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20.09.2020 12:31
+18
Провокаторы. Русские снова начинают поднимать голову.
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20.09.2020 12:35
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Правила форума Совет форумчан
Всемирное наследие под охраной ЮНЕСКО, не придерёшься.
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20.09.2020 12:28 Ответить
В списке всемирного наследия тысячи памятников, сотни храмов. Есть из чего выбрать. Но выбрали именно это.
Есть такой авторитетный журнал Тайм. Он выбирает человека года. Это престижная номинация. Можно сделать серию тетрадей с портретами лауреатов. Сталин два раза был человеком года, и Гитлер разок. Не придерешься.
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20.09.2020 15:20 Ответить
Лечить надо тех , кто этот мусор покупает , а тех , кто производит , посадить .
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20.09.2020 12:30 Ответить
По какой статье?
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20.09.2020 12:50 Ответить
Бьіл бьі человек, а статья найдется...
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20.09.2020 22:23 Ответить
Так Сталин говорил. Вам это нравится?
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21.09.2020 09:26 Ответить
по будь-якій, згвалтування, наприклад.
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21.09.2020 07:38 Ответить
Як що вам потрібно таке судочинство, то, мабуть, ви повинні жити на росії.
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21.09.2020 09:25 Ответить
яке таке?
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21.09.2020 20:56 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=hOWNismXap0 А я іду, крокою по Москві
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20.09.2020 12:55 Ответить
Це шоколадні зелені бариги. Нє?
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20.09.2020 12:30 Ответить
малороссы у власти с детства овец приучают
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20.09.2020 12:31 Ответить
Это ОПЗЖ злит патриотов, напрашивается на большую пиз..юлину....Она её получит....Не сомневаюсь....
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20.09.2020 12:32 Ответить
Кремль тоже наследие ЮНЕСКО, в печать уже сдали?
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20.09.2020 12:32 Ответить
Кстати по одной из версий в пределе этого собора похоронен сошедший с ума и отрёкшийся от престола Ваня-4-Грозный (блаженный басилевс). Но в учебниках написано, что какой-то бомж - Вася Блаженный
Дебилы лять (с)
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20.09.2020 12:33 Ответить
Провокаторы. Русские снова начинают поднимать голову.
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20.09.2020 12:35 Ответить
Ну так пусть администрация магазина со своими детьми и жрёт с лопат, это тоже лапотное достояние "сруцкого мира", и традиция скрепная лишнехромосомная.
А ЮНЕСКО приплетать - тоже отмазка как-то по лапотному.
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20.09.2020 12:35 Ответить
Эх,мне бы на западную Украину.Я живу среди мерзости и гнилья,которое вожделит кацапов.Так приятно видеть,что хоть кого то кроме меня кацапы возмущают.Среди месного населения такого почти не встретишь.
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20.09.2020 12:35 Ответить
Какие проблемы .переезжайместную вату будеш кошмарить...
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20.09.2020 13:31 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=yTDtaA606LE Я Крокую по Москві.
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20.09.2020 12:36 Ответить
Відстежити замовника та виробника, хоча навіщо, й так зрозуміло що типографія і видавництво малорлссо-рігоаналов.
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20.09.2020 12:40 Ответить
Т-ю-ю,ну й знайшли місто де оту дурню продавати,приду-у-урки.
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20.09.2020 12:43 Ответить
Також:я думаю,що власник отієї краминиці у Рівному,є або великим дуренем (дурепою),або дуже сміливою людиною,або великим придурком-козломордомоцькафілом:спалять же ід чортовій матері рівненчане і попіл по вітру розсіють.
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20.09.2020 13:54 Ответить
Вот именно сейчас припекло тулить на тетради именно это? Или тупорылые или провокаторы.
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20.09.2020 12:49 Ответить
Говорят, что педофюрер русни запретил своим холопам шастать по бандеровским сайтам. Захотел, чтобы тебе розог за конюшней всыпали, ракоцап неразумный?
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20.09.2020 13:00 Ответить
Не могу рассмотреть на фото дату изготовления. Но по моему это ещё 200?. Тогда к производителю вообще 0 вопросов. Да и если после 2014 года, то только могут быть этические вопросы. Если старый тираж, то продавец, скорее всего, забрал товар по очень привлекательной цене. Больше беспокоят те, кто это покупает.
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20.09.2020 12:57 Ответить
Там не дуже видно чи 2019, чи 2018.
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20.09.2020 14:00 Ответить
Там написано 2019.
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20.09.2020 14:48 Ответить
Мій син не знає що таке мавзолей и що там лежить, і це добре, бо коли був я в його віці то у кожному підручнику була красна площа, та мавзолей.
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20.09.2020 13:08 Ответить
Я як школярем був, то вважалося, що хоч раз, але треба з'їздити в маськю і обов'язково сходити в мавзолей. Тоді, навіть, питали: - В маськє був? Був. В мавзолеї був? Якщо не був, то вважай в маськє не був.
Як згадаю дитиною з мамою побігли на перше метро, доки доїхали з однією пересадкою, вийшли в Олександрівський сад (звідти починалася черга) і одразу за нами зачинили вихід. І чотири години восени стояли там з шостої до десятої, доки черга не почала рухатися.
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20.09.2020 14:55 Ответить
Храм на кладбище(красная площадь - это кладбище, там закопаны наиболее одиозные совковые деятели) - это скрепненько.
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20.09.2020 13:10 Ответить
Идиоти!
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20.09.2020 13:17 Ответить
Першим завданням до обкладинки такого зошита потрібно добавити колориту,тоб-то полум'я.А краще просто на смітник.
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20.09.2020 13:18 Ответить
Увінчати тризубом
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20.09.2020 13:33 Ответить
і що, це просто зошити на яких зображені різні міста світу,в даному випадку мацвабад
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20.09.2020 13:20 Ответить
Сашко Білий вже разів п,ять перевернувся у труні..
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20.09.2020 13:22 Ответить
Диверсия от медведчука или ему подобных им же интерестно посмотреть реакцию населения
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20.09.2020 13:30 Ответить
Угу,особливо у Рівному...
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20.09.2020 14:00 Ответить
Что или кто мешает Фарион и другим патриотам, вложить бабки в тетради с Киево-Печерской Лаврой и другими достопримечательностями Украины на обложках? И ведь это не просто затраты на популяризацию украинского, это прибыльный бизнес.
То же самое с музыкой, кино, литературой - делайте українською мовою такую продукцию, которая будет интересна молодежи, всякоязычной молодежи, у которой будет возникать интерес к украинскому языку хотя бы из любопытства, чтобы посмотрев один интересный фильм, захотелось бы лучше понимать диалоги в других, которые будет желание просмотреть в будущем. Так же и с музыкой - если кого-то заинтересует творчество какой-то группы или солиста в связи с тем, что собственно музыкальный стиль пришелся по вкусу, то и тексты тоже захочется понимать.
Еще ни где в мире не ликвидировали курение, выпивку, наркотики, проституцию, запретив эти явления законом и даже жестокой карой. То же самое будет и с запретом русского языка и российской или пророссийской продукции. Запреты только возбудят протест и разогреют интерес к "запретному плоду".
Авто, электронику, шмотки всякие, покупают те, которые показывают преимущество в конкурентной борьбе. Их покупают по желанию, а не по принуждению и в этом их победа и их будущее, в отличии от того что потребляется принудительно.
В СССР за валютные операции была "вышка", но от этого менялы не исчезли, просто их услуги стоили дорого.
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20.09.2020 14:35 Ответить
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20.09.2020 15:57 Ответить
"всякоязычной молодежи" це, ви так соромязливо кацапів називаєте?
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21.09.2020 10:45 Ответить
На сколько мне известно, в Украине туева хуча национальностей кроме украинской. У всех у них имеется свой родной язык. Те кто его не забыл, наверняка, дома в семье или с соплеменниками, общаются на родном. Часть из них, в зависимости от места проживания, естественно владеют украинским или почти украинским. Но часть, может даже большая, которая проживает в несильно украиноязычных регионах, в качестве межнационального языка общения, от рождения и десятками лет используют русский сами и детей своих воспитывали(ют) на нем же. Ну так уж повелось со времен победы большевиков в Петрограде и далее в Независимой Украине ( до весны 2014-го года).
Эти люди могут люто ненавидеть всю кремлевскую начинку, но это, на мой взгляд, слабый аргумент для них резко отказываться от комфортного, в данный момент, языка общения за пределами своего жилья. Так что, переход на украинский должен проходить ненавязчиво, комфортно и главное привлекательно. Вплоть до того, что каждому кто сдаст тест на знание украинского - премия тысяч пять-семь гривен.
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21.09.2020 17:50 Ответить
Невже не вистачає інших пам'яток? Якби не війна, то інша справа. Нехай би випускали зошити з пам'ятками України. Зокрема, своєї та сусідніх областей: Житомирщини, Волині, Хмельниччини... Як правило, загал не знає нічого під своїм носом, а ви говорите патріотизм...
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20.09.2020 13:46 Ответить
А проізводітЄль скоріше за все партнЬЙОр або мертвечука, або кгось з недобитих ригів... А може зепартнЬЙОр?...
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20.09.2020 13:49 Ответить
спадщина юнеско? хіба що як приклад помісі православного з азійщиною. навіть у московії нема іншого храму, схожого на цей, так названий василя блаженного. зверніть увагу: блаженними на московії називають не людей духовної величі, а якихось юродивих блазнів. Повністю знівельовані правила блаженства:

Слово Господнє про блаженства.
Блаженні у Божім Дусі,
бо їхнє - Царство Небесне.
Блаженні засмучені,
бо вони будуть утішені.
Блаженні лагідні,
бо землю успадкують вони.
Блаженні голодні та спрагнені праведності,
бо вони нагодовані будуть.
Блаженні милостиві, бо помилувані будуть.
Блаженні чисті серцем,
бо вони будуть бачити Бога.
Блаженні миротворці, бо вони синами Божими стануть.
Блаженні гнані за праведність,
бо їхнє - Царство Небесне.
Блаженні й ми,
як ганьбити та гнати нас будуть,
і будуть облудно на нас наговорювати всяке слово лихе,
і все це ми витерпимемо ради Господа.
Радіємо і веселімося: нагорода бо наша -
велика в Царстві Божому.
https://moralist13.blogspot.com/p/blog-page_23.html
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20.09.2020 14:19 Ответить
Чморить надо производителей и дилеров. Знакомая делала заказ в магазин игрушек. И заказала модель авианосца. На коробке написано - "Адмирал Кузнецов") - Говорю, ты хоть знаешь что єто за корабль. Сдвигает плечами. И стоит та модель в магазине "продается" уже с полгода.
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20.09.2020 14:21 Ответить
Спалити друкарню разом з власником без суду і слідства.
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20.09.2020 14:33 Ответить
Шкільні зошити з храмом на Красній площі Москви продають у Рівному - Цензор.НЕТ 5383
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20.09.2020 14:47 Ответить
одни тюрбаны на куполах)) ...

ордынский мир))
до православия там далеко....
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20.09.2020 14:49 Ответить
В Ровном тоже есть свои ватники руssкого мира, для которых деньги не пахнут. Гнать всех в роssию, пусть там работают проститутками.
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20.09.2020 15:27 Ответить
Этот народ заслуживает ,ой заслуживает.
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20.09.2020 15:29 Ответить
.. а типа украинская реклама "ай молодець!", где кацапский хит "эх полным-полна корробочка, еесть и ситец и парча" уже много лет ездит по ушам неокрепшим умам телезрителей? или девочка Маша в цветах флага оккупанта и в стопудово кацапских традициях учит на молочном пакете пИсать взрослых про радость дытынства никого не задевает..?
где, блдь, эти элитные бюджетникии: минкульты и прочие комиссары-шаровики, блюстители чистоты от захватчиков, когда они нужны (или не нужны на йух, вообще)..? или хйло всех задёшево подсадило на иглу, как и Зелю с его СБУ дЕрмаками и прочей венедиктовщиной..?
зебилы, вы доиграетесь.............
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20.09.2020 15:45 Ответить
Замість того, щоб тут обурюватися, краще зайдіть до них на ФБ сторінку й напишіть все, що про них думаєте. Я вже там відписалася
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20.09.2020 15:53 Ответить
С облегчением!
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20.09.2020 16:02 Ответить
ХЙЛОВЦЫ )))))))))))
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20.09.2020 17:31 Ответить
Храм Василя Блаженного це не є Красна площа і ніколи він не являвся символом радянської держави. І ще більше, не являвся символом посткомуністичного минулого.
Храм Василя Блаженного є філією історичного музею. Він вважається пам'яткою архітектури і інженерно-будівельного мистецтва світового значення. У 1990 році був включений в Список Всесвітньої історичної і культурної спадщини ЮНЕСКО.
Компанія Тетрада створила серію зошитів з архітектурними пам'ятками світу. І єдиною помилкою в дизайні цього зошиту стало оформлення даного храму в червону рамку, що і дало асоціацію з комуністичним минулим. Якби оформлення було в інших кольорах, то не було б такої реакції у суспільстві".
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20.09.2020 17:38 Ответить
Якщо вас так від цього пре то, зробіть собі на грудях тату цієї пам'ятки культури.
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21.09.2020 10:49 Ответить
Тетрада 0504109655
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20.09.2020 17:39 Ответить
Бойкот этой проПарашкинской "Кнопке" и ее владельцу!....
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20.09.2020 18:46 Ответить
Ватнєнько. Скрєпно.
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20.09.2020 23:35 Ответить
 
 