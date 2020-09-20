Школьные тетради с храмом на Красной площади Москвы продают в Ривном. ФОТО

Жительница Ривного обратила внимание на то, что в магазине продаются школьные тетради с изображением храма Василия Блаженного, расположенного на Красной площади в Москве. Продавец говорит, что храм - культурное наследие ЮНЕСКО. Производитель не берет трубку.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне".

Тетради с московским собором Василия Блаженного на обложке в магазине обнаружила жительница Ривного Оксана Базовская. Женщину возмутило, что на седьмом году войны с РФ продается такая продукция.

"Наша семья также понесла потери из-за войны на Востоке. Я считаю недопустимым, чтобы дети видели русское на своих тетрадях, и подсознательно привыкали к этому. Россия - нам не товарищ, а враг!", - сказала Базовская журналистам.

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Администрация магазина, в котором продаются тетради, не видит в их обложке советской или российской пропаганды.

"Этот храм - это памятник архитектуры, который в списке Всемирного исторического и культурного наследия ЮНЕСКО вот уже 30 лет. Он построен задолго до создания советского государства. Это православный храм, который частично используется как музей", - пояснил журналистам владелец магазина Андрей Трофимович.

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С производителем тетрадок, киевской компанией "Тетрада", журналистам не удалось связаться. Номера телефона компании не отвечают.