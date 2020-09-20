Кандидат в налоговую Киева Мариноха украл в супермаркете презервативы и смазку "Клубничка" и хотел вынести их в барсетке. ФОТО

В одном из супермаркетов Киева за кражу товара интимного назначения задержан гражданин Василий Мариноха, который претендует на работу в налоговой полиции г. Киева.

Прокомментировал эту ситуацию на странице в Facebook бывший первый заместитель начальника Главного управления ГФС в г. Киеве Игорь Скороход, передает Цензор.НЕТ. Приводим его эмоциональный пост полностью.

"Конченные реформаторы !

Добили систему и кадровый потенциал службы !

Добили люстрациями, реформами, новыми штатными расписаниями, только для того чтобы выбить профессионалов, а на их место набрать недоразвитых ! Ведь с такими можно чувствовать себя на высоте !

Факт который произошел сегодня - это доказательство того что на работу принимают просто по обьявлению !!!!!

В одном из супермаркетов Киева за кражу товара задержан гражданин Мариноха Василий Васильевич, 1984 года рождения. Как оказалось, воришкой оказался сотрудник налоговой полиции г. Киева.

Кражу товара налоговик попытался провернуть через кассу, просто вынеся в барсетке презервативы и смазку "Клубничка" на общую сумму 961, 00 грн (по всей видимости готовился сотрудник налоговой к очень секретному заданию или какой-то проверке...)

Передан сотрудникам Оболонского УП.

Внесу одну поправку ! Этот воришка не является сотрудником налоговой милиции г Киева ! Он только устраивается на работу и его документы находятся в главке на согласовании !

Достойных кадров подбирает новое руководство г Киева !

Я уверен будет дана оценка не только данному персонажу опозорившему службу, но и руководителям, кто его брал на службу, смотрел его послужной список, беседовал с кандидатом !

Позорище !"

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О самом факте преступления сообщил "Киев. Оперативный".



