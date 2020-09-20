Литературный марафон в поддержку узников Кремля проходит в Киеве. ФОТОрепортаж
Участники акции "Письма из-за решетки" на Софийской площади Киева зачитывают фрагменты писем заложников Кремля.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське радіо".
На акции все желающие могут написать письмо заключенным.
Фрагменты писем пришли зачитать, среди прочих, первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джепарова, журналистка и руководительница Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк, журналист, ведущий Роман Винтон (Майкл Щур) и актриса Рима Зюбина.
Писательский правозащитный марафон в поддержку украинских заложников Кремля устраивают уже третий год подряд. Ранее он проходил во Львове, в этом году из-за пандемии коронавируса мероприятие перенесли в Киев. Благодаря прямой трансляции к мероприятию могут присоединиться все желающие.
Также на Цензор.НЕТ: Выставка "Свободные" об украинцах, побывавших в плену оккупантов, открылась в Киеве. ФОТОрепортаж
По данным кампании #PrisonersVoice, в России и оккупированном Крыму осталось за решеткой по меньшей мере 101 человек. Также боевики на Донбассе удерживают в плену не менее 234 украинцев.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"Ну и *****!" - думал Путин глядя в зеркало.
Я вам пишу, поет Тичина.
З тої далекої землі,
Де каторжник ламає спину,
Де кров, де піт, де мозолі.
Сваволі ключники прокляту,
Від миру Божого тайком,
Правду, заковану й розп'яту
Замкнули сталінським замком.
Тут марш гримить під ваші струни.
Від стогону земля гуде -
ГУЛАГ і сталінська комуна
Живі серця в труну кладе.
Вітайте вашого Сосюру,
В змаганні славте Сатану,
Лижіть... Дуріть... Спасайте шкуру...
Привіт Миколі Бажану.
Уклін і Рильському, й Малишку...
Прославте сталінський маршрут -
Колючий дріт, собаки, вишки...
Комуна процвітає тут.
Епоха нової споруди,
І вугіль з кров'ю, і руда...
У землю лізуть пухлі люди,
Зникають в тундрі без сліда.