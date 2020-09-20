Литературный марафон в поддержку узников Кремля проходит в Киеве. ФОТОрепортаж

Участники акции "Письма из-за решетки" на Софийской площади Киева зачитывают фрагменты писем заложников Кремля.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське радіо".

На акции все желающие могут написать письмо заключенным.

Фрагменты писем пришли зачитать, среди прочих, первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джепарова, журналистка и руководительница Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк, журналист, ведущий Роман Винтон (Майкл Щур) и актриса Рима Зюбина.

Писательский правозащитный марафон в поддержку украинских заложников Кремля устраивают уже третий год подряд. Ранее он проходил во Львове, в этом году из-за пандемии коронавируса мероприятие перенесли в Киев. Благодаря прямой трансляции к мероприятию могут присоединиться все желающие.

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По данным кампании #PrisonersVoice, в России и оккупированном Крыму осталось за решеткой по меньшей мере 101 человек. Также боевики на Донбассе удерживают в плену не менее 234 украинцев.















