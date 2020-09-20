Погоня за ворами в Николаеве: убегая от полиции, преступники повредили 4 автомобиля. ФОТОрепортаж

Двое жителей Николаева и одессит сломали ночью двери в магазин и украли 20 тыс. грн. Пытаясь скрыться от преследования полиции, они повредили 4 припаркованных на улице автомобиля.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Трое злоумышленников, 27-ми и 28-ми летние местные жители и 32-летний житель Одессы, которые уже привлекались к ответственности за аналогичные преступления, повредив двери продовольственного магазина по ул. Пограничной, проникли внутрь и похитили 20 000 гривен. После совершенного злоумышленники, пытаясь скрыться на автомобиле от правоохранителей, повредили четыре припаркованных транспортных средства", - сказано в сообщении полиции.

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Сбежать от полицейских не удалось, злоумышленников задержали. Им грозит до 6 лет лишения свободы.

Сейчас следователи проверяют, причастны ли задержанные к другим подобным преступлениям на территории города.















