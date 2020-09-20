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Погоня за ворами в Николаеве: убегая от полиции, преступники повредили 4 автомобиля. ФОТОрепортаж

Двое жителей Николаева и одессит сломали ночью двери в магазин и украли 20 тыс. грн. Пытаясь скрыться от преследования полиции, они повредили 4 припаркованных на улице автомобиля.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Трое злоумышленников, 27-ми и 28-ми летние местные жители и 32-летний житель Одессы, которые уже привлекались к ответственности за аналогичные преступления, повредив двери продовольственного магазина по ул. Пограничной, проникли внутрь и похитили 20 000 гривен. После совершенного злоумышленники, пытаясь скрыться на автомобиле от правоохранителей, повредили четыре припаркованных транспортных средства", - сказано в сообщении полиции.

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Сбежать от полицейских не удалось, злоумышленников задержали. Им грозит до 6 лет лишения свободы.

Сейчас следователи проверяют, причастны ли задержанные к другим подобным преступлениям на территории города.

Погоня за ворами в Николаеве: убегая от полиции, преступники повредили 4 автомобиля 01
Погоня за ворами в Николаеве: убегая от полиции, преступники повредили 4 автомобиля 02
Погоня за ворами в Николаеве: убегая от полиции, преступники повредили 4 автомобиля 03
Погоня за ворами в Николаеве: убегая от полиции, преступники повредили 4 автомобиля 04
Погоня за ворами в Николаеве: убегая от полиции, преступники повредили 4 автомобиля 05
Погоня за ворами в Николаеве: убегая от полиции, преступники повредили 4 автомобиля 06
Погоня за ворами в Николаеве: убегая от полиции, преступники повредили 4 автомобиля 07
Погоня за ворами в Николаеве: убегая от полиции, преступники повредили 4 автомобиля 08

Автор: 

воровство (662) ДТП (7678) Николаев (2155) Нацполиция (16498)


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Топ комментарии
+9
Прикольная третья фотка. Логотип полиции смотрится, как татуха на руке злодея
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20.09.2020 13:44
+2
Вже є ЗЕлена тища гривень?
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20.09.2020 13:55
+2
короновали..
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20.09.2020 14:00
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Прикольная третья фотка. Логотип полиции смотрится, как татуха на руке злодея
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20.09.2020 13:44 Ответить
"век воли невидать"
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20.09.2020 13:51 Ответить
короновали..
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20.09.2020 14:00 Ответить
Ґазди в Одесі не знайшлося. От і пішли на справу.
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20.09.2020 14:00 Ответить
Вже є ЗЕлена тища гривень?
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20.09.2020 13:55 Ответить
от нафига за ними гоняться в городе за 20 тысяч???... еще и стрельбу открывают.....
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20.09.2020 14:03 Ответить
И кто будет восстанавливать 4 авто, вопрос к знатокам (копам).
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20.09.2020 14:11 Ответить
восстанавливать-то ладно, а сколько случаев с дтп и больничками пострадавших???
гнались за мицыком в центе+ перекопаная дорога и тот влетел в беху с....

https://www.youtube.com/watch?v=6k2LXBDveBc
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20.09.2020 14:28 Ответить
https://www.facebook.com/watch/?v=232267728106400
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20.09.2020 14:31 Ответить
на третьей фотке типа -"Ха! Очко порвут! Да сколько драли не порвали!"
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20.09.2020 14:12 Ответить
Ну и сумма, будто сиротский приют ограбили.
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20.09.2020 14:13 Ответить
20 тыс. грн?
еще раз 20 тыс. грн?
лошары...
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20.09.2020 14:17 Ответить
презервативы и смазку "Клубничка"
Слабо ???
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20.09.2020 15:28 Ответить
Ну не скажи - да , по 240 долларов на рыло всего .
А ежели десяток магазинов - уже нормально ....
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20.09.2020 17:01 Ответить
какой десяток, если палево и срок на первом же за за 20 тсч гривен?
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20.09.2020 17:06 Ответить
половину забрала себе полиция
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20.09.2020 21:42 Ответить
ну ни украсть по людски ни задержать.
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20.09.2020 14:19 Ответить
К успеху шли...
Не фортануло...
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20.09.2020 15:23 Ответить
вот и сократилась электоральная поддержка зели на три единицы
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20.09.2020 21:43 Ответить
Где ты такие свежие мысли берешь?
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21.09.2020 01:23 Ответить
 
 