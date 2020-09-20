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В гараже взорвавшего себя харьковчанина обнаружили арсенал оружия, - полиция. ФОТОрепортаж

В гараже, в котором житель Харькова взорвал себя в пятницу, нашли целый арсенал оружия и боеприпасов. Сейчас полицейские выясняют, откуда это все у погибшего и что он планировать делать с этим арсеналом.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ.

"В ходе осмотра гаража правоохранители обнаружили и изъяли 3 рации "Kenwood" и 2 зарядные устройства, 29 фрагментов от оружия, 6 глушителей к оружию, 2 оптических прицела к винтовке, 2 корпуса гранаты "РГД-5" и корпус "Ф-1", 2 дымовые гранаты "РДГ-2Б", около 2 400 патронов, предмет, похожий на пистолет, 3 полимерные емкости с веществом, похожим на порох, 2 фрагмента от пистолета и др.", - сказано в сообщении полиции.

В дополнении к этому во время осмотра квартиры полицейские изъяли "три ствола, огнетушитель и затвор".

Смотрите на Цензор.НЕТ: Мужчина взорвал себя в гараже в центре Харькова. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Следователи начали производство по по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

В гараже взорвавшего себя харьковчанина обнаружили арсенал оружия, - полиция 01
В гараже взорвавшего себя харьковчанина обнаружили арсенал оружия, - полиция 02
В гараже взорвавшего себя харьковчанина обнаружили арсенал оружия, - полиция 03
В гараже взорвавшего себя харьковчанина обнаружили арсенал оружия, - полиция 04
В гараже взорвавшего себя харьковчанина обнаружили арсенал оружия, - полиция 05

Автор: 

оружие (10224) Нацполиция (16498) самоубийство (1003) Харьков (7518)


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Топ комментарии
+8
Огнетушитель в гараже! Это террорист 100%
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20.09.2020 17:14
+4
просто полезные вещи
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20.09.2020 17:51
+3
Какой же это арсенал?
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20.09.2020 17:12
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Какой же это арсенал?
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20.09.2020 17:12 Ответить
Так он наверно случайно взорвался
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20.09.2020 17:13 Ответить
На растяжке споткнулся.
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20.09.2020 18:07 Ответить
Огнетушитель в гараже! Это террорист 100%
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20.09.2020 17:14 Ответить
Ошиблись с переводом,пламегаситель
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20.09.2020 18:40 Ответить
Уже становится, к сожалению, классикой жанра : понавозят гранат, а потом придурки сами же на них и подрываются. И для полиции - всё ЭТО из зоны ООС и для продажи
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20.09.2020 17:14 Ответить
ты классический ЗЕдрот и стукач для ментов.Может он агент фсб и все это подарки кацапорылов...
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20.09.2020 17:53 Ответить
ХЗ..
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20.09.2020 17:20 Ответить
Це такий квартал, майже в центрі міста. Там усі живуть непрості люди. До парка 100 метрів, до СБУ - 200.
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20.09.2020 17:34 Ответить
Три гранаты и Ар-15 с двумя стволами это уже "арсенал" оружия...
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20.09.2020 17:40 Ответить
просто полезные вещи
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20.09.2020 17:51 Ответить
Да такое в каждом втором-третьем гараже!
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20.09.2020 18:09 Ответить
Спасибо тебе добрый человек.
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20.09.2020 18:12 Ответить
Может совесть замучила, зачем только 3 рации?
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20.09.2020 18:09 Ответить
Так ему уже ничего не нужно.
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20.09.2020 18:11 Ответить
Сейчас полицейские выясняют, откуда это все у погибшего и что он планировал делать с этим арсеналом, это с помощью сеанса спиритизма?
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20.09.2020 18:11 Ответить
Сколько за рацию Кенвуд дают , как статья называется ? Типа вспомогательные средства связи ?
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20.09.2020 19:44 Ответить
Теневой торговец боеприпасами, таких торгашей сейчас по всей стране предостаточно.https://gordonua.com/comments-user/95704.html
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20.09.2020 20:07 Ответить
Прежде чем писать свой поганый комментарий про "торгашей коих сейчас предостаточно" поинтересуйся, что был за человек и что он сделал для армии до войны, а главное во время войны.
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21.09.2020 11:19 Ответить
Что бы он ни сделал до и после, перечеркивать добро дальнейшим злом - значит, убить себя; что он и совершил...
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21.09.2020 20:36 Ответить
У ментов явно проблемы с понятием , что такое вообще арсенал . У них видимо хозяин 2-х машин автоматически становится хозяином автопарка.
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20.09.2020 20:57 Ответить
Зе-изибиратели а сабаковские мусора - как туземцы в Полинезии, из чисел у них только 1, 2 и много
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21.09.2020 11:05 Ответить
 
 