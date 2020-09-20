В гараже взорвавшего себя харьковчанина обнаружили арсенал оружия, - полиция. ФОТОрепортаж

В гараже, в котором житель Харькова взорвал себя в пятницу, нашли целый арсенал оружия и боеприпасов. Сейчас полицейские выясняют, откуда это все у погибшего и что он планировать делать с этим арсеналом.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ.

"В ходе осмотра гаража правоохранители обнаружили и изъяли 3 рации "Kenwood" и 2 зарядные устройства, 29 фрагментов от оружия, 6 глушителей к оружию, 2 оптических прицела к винтовке, 2 корпуса гранаты "РГД-5" и корпус "Ф-1", 2 дымовые гранаты "РДГ-2Б", около 2 400 патронов, предмет, похожий на пистолет, 3 полимерные емкости с веществом, похожим на порох, 2 фрагмента от пистолета и др.", - сказано в сообщении полиции.

В дополнении к этому во время осмотра квартиры полицейские изъяли "три ствола, огнетушитель и затвор".

Смотрите на Цензор.НЕТ: Мужчина взорвал себя в гараже в центре Харькова. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Следователи начали производство по по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.









