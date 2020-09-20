Представитель движения "Куликово поле" Ибрагим, попавший на "Миротворец" как "сепаратист", претендует на должность мэра Одессы. ФОТО

Морис Ибрагим является представителем "Союза левых сил" и одним из лидеров движения "Куликово поле". На местные выборы он идет под лозунгом "Одесса - многонациональный город".

О регистрации кандидатом в мэры Одессы Ибрагим сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"В Одессе, также как и во всей стране, не делили людей по национальности, по цвету кожи, по религии, по языку. Иду на выборы, чтобы все вместе мы могли доказать, что Одесса осталась верна своим принципам, что душа Одессы-многонациональная", - написал он.

Посвященная Морису Ибрагиму страница уже 5 лет есть на сайте "Миротворец". Создатели сайта называют его "сепаратистом".

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"Член КПУ, активист "Русского движения Украины". Один из организаторов и руководителей движения "Куликово поле". Известен многочисленными антиукраинскими выступлениями и руководством провокационными акциями на Куликовом поле в Одессе. Бывший первый секретарь Киевского райкома КПУ в Одессе, затем помощник депутата Одесского горсовета от КПУ Василия Полищука", - пишет "Миротворец" об Ибрагиме.

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