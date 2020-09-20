Представитель движения "Куликово поле" Ибрагим, попавший на "Миротворец" как "сепаратист", претендует на должность мэра Одессы. ФОТО
Морис Ибрагим является представителем "Союза левых сил" и одним из лидеров движения "Куликово поле". На местные выборы он идет под лозунгом "Одесса - многонациональный город".
О регистрации кандидатом в мэры Одессы Ибрагим сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"В Одессе, также как и во всей стране, не делили людей по национальности, по цвету кожи, по религии, по языку. Иду на выборы, чтобы все вместе мы могли доказать, что Одесса осталась верна своим принципам, что душа Одессы-многонациональная", - написал он.
Посвященная Морису Ибрагиму страница уже 5 лет есть на сайте "Миротворец". Создатели сайта называют его "сепаратистом".
Смотрите на Цензор.НЕТ: Украиноязычного покупателя выгнали из магазина в Кривом Роге: "Русская это земля! Уходи отсюда". ВИДЕО
"Член КПУ, активист "Русского движения Украины". Один из организаторов и руководителей движения "Куликово поле". Известен многочисленными антиукраинскими выступлениями и руководством провокационными акциями на Куликовом поле в Одессе. Бывший первый секретарь Киевского райкома КПУ в Одессе, затем помощник депутата Одесского горсовета от КПУ Василия Полищука", - пишет "Миротворец" об Ибрагиме.
Также на Цензор.НЕТ: Георгиевские ленты и ленты цветов флага РФ появились в Чернигове, СБУ проводит проверку. ФОТО
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Одесситы 2 мая 2014 года показали, что их добрый нрав и миролюбие имеют свои пределы. Несколько месяцев граждане из православной России, питерские неонацисты с противогазами через плечо и нанятый криминал из Приднестровья, Гагаузии и Бессарабии стояли лагерем на центральной площади города Одессы - Куликовом поле. Строители светлого российского будущего и члены зарубежного движения «Русская весна» загадили центральную площадь города продуктами своей жизнедеятельности и, как правило, с утра уже были в нетрезвом состоянии или под воздействием метадона.
Колорадосы с ленточкой предателей РОА («георгиевская лента как символ, активно использовался в Русской освободительной армии, которая сотрудничала с гитлеровскими властями) демонстративно ходили по городу с металлическими битами и цепями, а многие из них были вооружены огнестрельным оружием. Эти ребята, общаясь между собой, использовали российский говор: «чёй-то», «дык», «токмо», «поребрик» и держали в напряжении всю Одессу. Пересечь Куликово поле мирным одесситам даже в дневное время было опасно для жизни. Любое замечание со стороны одесситов в адрес беспокойных гостей вызывало приступ агрессии, и в ответ слышались угрозы: «Закатаем в асфальт!»
Дошло уже до того, что калорады захватили в Одессе трамвай 18 -го маршрута. Выгнав из салона всех пассажиров, не имеющих колорадской ленточки и приставив к виску ватмана пистолет Макарова, они потребовали ехать весь маршрут до Куликового поля без остановок.
Охамевшие и упившиеся вседозволенностью пророссийские экстремисты, прибывшие из Крыма 2 мая рано утром поездом «Симферополь-Одесса» получили отпор от граждан, которые любят и свой город, и свою страну. Одесса дала отпор пропутинским неофашистам. Хотя одесситы и не хотели конфликта, но кровавую бойню устроили диверсанты из Крыма, киллеры из Приднестровья и наемники из Донецка. Под видом футбольных болельщиков они на майские праздники проникли в город и рассредоточились по отелям.
Одесская милиция откровенно лукаво и пассивно выжидала: кто победит, но при этом силовики во время противостояния на улицах города явно были на стороне бандитов. Они надели на рукава красные повязки (такие же повязки и георгиевские ленточки были у нападавших проплаченных титушек), чтобы колорады их не расстреляли. Наличие красных ленточек на рукавах одесские силовики объяснили тем, что у них всех одновременно «оторвались» шевроны.
Когда футбольные болельщики стали теснить колонну нападавших колорадов в центре города, милиция раздвинула щиты и образовала щель, чтобы дать возможность диверсантам вести огонь из автоматического оружия по жителям города. Это действие зафиксировано на видео несколькими журналистами. Убив несколько прохожих и ранив более сотни граждан, пророссийские террористы-сепаратисты стали отходить на свою базу, палаточный городок на Куликовом поле. Здесь они забежали в Дом Профсоюзов и, отбиваясь от фанатов футбола, забаррикадировали входные двери. Через несколько минут после захвата здания Дома Профсоюзов мирные садисты стали бросать на головы блокировавших их одесситов бутылки с зажигательной смесью и металлические заостренные на концах сварные ежы, изготовленные из арматуры, которые они приготовили заранее и хранили в Доме Профсоюзов.
На видео зафиксировано, что огонь вспыхнул внутри здания, где засели террористы, на четвертом этаже буквально через минуту после захвата здания. Стекла при этом были абсолютно целые. Это хорошо видно на видео. Когда начался пожар болельщики футбольной команды «Черноморец» принесли к стенам горящего здания риштовку (строительные трубчатые леса) и стали спасать бандитов, но российские телеканалы не показали своим зрителям этот сюжет.
Сбылись слова Христа: "Тогда говорит ему Иисус: возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут" (Мф. 26:52).
Калорады пришли в Одессу с оружием и огнем, и в результате Божьего Провидения 48 террористов погибли внутри здания Профсоюзов на Куликовом поле в Одессе от удушения неизвестным газом. С христианской точки зрения очень их жаль, так как души ушли в вечность без покаяния. Христос плакал, глядя на Иерусалим - те же чувства и у меня».
Это новый анекдот😂
Старики голосуют за прошлое. Молодежь - за будущее.
..
.....
20 вересня у Сумах відбулася Конференції Сумської обласної територіальної організації політичної партії «Європейська Солідарність». Політична сила назвала прізвища лідерів, які очолили єдині списки кандидатів від партії до Сумської обласної ради. Так, список «ЄС» до Сумської облради очолив Військовий комісар Сумського обласного військового комісаріату, командир 27-го реактивного артилерійського полку Збройних Сил України, полковник, учасник російсько-української війни Валерій Ісмаілов.
Валерій Ісмаілов - військовий, полковник, учасник антитерористичної операції та операції Об'єднаних сил, який провів 425 діб у зоні ООС у Луганській та Донецькій області, людина, яка не зі слів знає ціну незалежності і свободи України, людина, яку держава відзначила почесною відзнакою «За заслуги!», Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та рядом інших почесних нагород.
Вітаючи учасників Конференції Валерій Ісмаілов подякував голові Сумської обласної територіальної організації політичної партії «Європейська Солідарність» Вадиму Акпєрову за довіру та пообіцяв гідно відстоювати інтереси сумчан на рівні обласної ради.
За словами Валерія Ісмаілова, він військова людина і раніше не мав жодного відношення до політики, проте свідомо прийняв пропозицію очолити список «ЄС» до Сумської облради, бо не готовий миритися з новою владою профанів та аматорів і бачить в собі сили продовжити боротьбу за суверенітет та незалежність України вже на рівні обласного парламенту. «Я впевнений у тих людях, які разом зі мною йдуть в обласну раду в команді «ЄС». Можу запевнити своїх колег, що я їх не підведу», - наголосив Валерій Ісмаілов.
- говорят вот на украинском.а что это правильный язык?суют везде "але"а такого и слова нети вообще нужно везде на русском говоритьтак намного лучше
притиндудуют..
1.Ленка Розенблать ..(сестра Борюсі ) )
2.Жінка колишнього міністра Зубко (БПП )
3.Колишній член БеПеПе.Сухомлін (нинішній мер. партія ПРості...)
4...
Оце вам робота спсецслужб..
...повилазили недобитi красножопi криси ...ть.
Вот такие в россиюшке "русские".
ИМХО - я за украинское движение как минимум потому, что в его составе русские - это действительно русские.
Прощай, оружие!