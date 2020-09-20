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Противники акции "Город без стереотипов" в Запорожье забросали участников петардами и яйцами, полиция задержала трех человек. ФОТОрепортаж

В Запорожье впервые прошел прайд. Накануне по периметру площади Фестивальной в центре города установили металлические ограждение. К охране общественного порядка привлекли 740 правоохранителей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Прайд сегодня впервые проходит в Запорожье. Мы собрались, чтобы показать, что ЛГБТ-сообщество видимо, но у него нет многих прав. В прошлом году в Украине было зафиксировано около 550 правонарушений в отношении ЛГБТ-сообщества на почве ненависти, но в реальности, по мнению правозащитников, нарушений в сотни раз больше. Сообщество ничего особенного не просит, а просит всего лишь равных прав с гетеросексуальными людьми. Акция мирная. Мы просим участников не вступать в конфликт с оппонентами", - говорит участник оргкомитета ЗапорожьеПрайд-2020 Константин Андреев.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Харькове прошел Автопрайд, обошлось без провокаций. ФОТОрепортаж

Противники акции Город без стереотипов в Запорожье забросали участников петардами и яйцами, полиция задержала трех человек 01
Фото: Ольга Звонарева, Укринформ
 
Противники акции Город без стереотипов в Запорожье забросали участников петардами и яйцами, полиция задержала трех человек 02
Фото: Ольга Звонарева, Укринформ
 
Противники акции Город без стереотипов в Запорожье забросали участников петардами и яйцами, полиция задержала трех человек 03
Фото: Ольга Звонарева, Укринформ
 
Противники акции Город без стереотипов в Запорожье забросали участников петардами и яйцами, полиция задержала трех человек 04
Фото: Ольга Звонарева, Укринформ
 

Также смотрите: Марш равенства в Одессе закончился потасовками: двое полицейских госпитализированы, задержаны 16 человек. ФОТОрепортаж

Противники акции Город без стереотипов в Запорожье забросали участников петардами и яйцами, полиция задержала трех человек 05
Фото: Ольга Звонарева, Укринформ
 
Противники акции Город без стереотипов в Запорожье забросали участников петардами и яйцами, полиция задержала трех человек 06
Фото: Ольга Звонарева, Укринформ
 
Противники акции Город без стереотипов в Запорожье забросали участников петардами и яйцами, полиция задержала трех человек 07
Фото: Ольга Звонарева, Укринформ
 
Противники акции Город без стереотипов в Запорожье забросали участников петардами и яйцами, полиция задержала трех человек 08
Фото: Ольга Звонарева, Укринформ
 

Смотрите также: "Если мы не будем заниматься сексуальным просвещением наших детей, то за нас это сделают секс-ЛГБТ-инструкторы НАТО", - член Общественной палаты РФ Малькевич. ВИДЕО

Противники акции Город без стереотипов в Запорожье забросали участников петардами и яйцами, полиция задержала трех человек 09
Фото: Ольга Звонарева, Укринформ
 
Противники акции Город без стереотипов в Запорожье забросали участников петардами и яйцами, полиция задержала трех человек 10
Фото: Ольга Звонарева, Укринформ
 
Противники акции Город без стереотипов в Запорожье забросали участников петардами и яйцами, полиция задержала трех человек 11
Фото: Ольга Звонарева, Укринформ
 
Противники акции Город без стереотипов в Запорожье забросали участников петардами и яйцами, полиция задержала трех человек 12
Фото: Ольга Звонарева, Укринформ
 

Читайте на "Цензор.НЕТ": В "Слуге народа" предлагают ввести административную ответственность "за пропаганду гомосексуализма"

Противники акции Город без стереотипов в Запорожье забросали участников петардами и яйцами, полиция задержала трех человек 13
Фото: Ольга Звонарева, Укринформ
 

На площади также собрались и противники подобных мероприятий. Они выкрикивали оскорбительные фразы, бросали яйца и петарды в сторону полиции. По предварительным подсчетам правоохранителей, в марше за равенство приняли участие около 500 человек из Харькова, Львова, Киева, Одессы. Противников было в два раза меньше.

После завершения акции полиция вытеснила радикалов с площади. В этот момент были задержаны трое мужчин. Один из них достал пистолет. Объяснил это тем, что хотел выстрелить в участников потому, что ненавидит людей с нетрадиционной ориентацией.

Противники акции Город без стереотипов в Запорожье забросали участников петардами и яйцами, полиция задержала трех человек 14
Фото: Ольга Звонарева, Укринформ
 
Противники акции Город без стереотипов в Запорожье забросали участников петардами и яйцами, полиция задержала трех человек 15
Фото: Ольга Звонарева, Укринформ
 
Противники акции Город без стереотипов в Запорожье забросали участников петардами и яйцами, полиция задержала трех человек 16
Фото: Ольга Звонарева, Укринформ
 
Противники акции Город без стереотипов в Запорожье забросали участников петардами и яйцами, полиция задержала трех человек 17
Фото: Ольга Звонарева, Укринформ
 

В результате акции пострадавших нет.

Также смотрите: В рамках Марша Равенства Online в Киеве запустили огромный радужный флаг. ВИДЕО

В отделе коммуникации полиции Запорожской области уточняют, что нарушители доставлены в Днепровский отдел полиции для дачи объяснений.

"Сотрудники полиции изъяли предмет, внешне похожий на пистолет "Флобер", его направят на проведение экспертизы в Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины.

В настоящее время на двух 39-летних местных жителей составлены административные протоколы по ст. 173 (мелкое хулиганство) и ст. 185 (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего) Кодекса Украины об административных правонарушениях", - отмечается в сообщении.

Автор: 

акция (2425) Запорожье (2668) Нацполиция (16498) ЛГБТ-сообщество (333)


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Топ комментарии
+19
Однополые никак не успокоятся, 550 правонарушений в отношении ЛГБТ в Украине за год? Если бы они знали сколько правонарушений в отношении других людей, тут уже десятками тысяч измеряется, давай все на парады, прежде должны выйти пенсионеры, которые на 1700 грн выживают.
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20.09.2020 20:38
+17
У нас тоже много. Те, кто отдали голоса Зе, настоящие ******.
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20.09.2020 20:57
+16
Все парады являются агитацией - политические, культурные тощо.
ЛГБТ не отстаивают никаких прав, до геев нет никому дела. Их не преследуют, как в СССР или Иране.
Они реально заняты агитацией. Дети смотрят и думают, что это нормально. Это и есть цель гей-парадов. Так вот, пока не будут проводиться парады натуралов, все эти прайды тоже не должны проводиться
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20.09.2020 20:38
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ось майже все знаєш...але чогось не розумієш
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20.09.2020 21:43 Ответить
питання філософське..
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20.09.2020 21:50 Ответить
Абсолютно к этим людям терпима. Чем меньше реакции, тем быстрее окружающие привыкнут к таким парадам и перестанут реагировать. Уж какой Израиль религиозный, но там каждый год проходит многочисленный прайд парад Никто на них агрессивно не реагирует, все только веселятся, сплошной позитив.
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20.09.2020 21:14 Ответить
Зеленский молодец!! . . . Он всё правильно делает! А вы порохоботы - неправы! Он единственный у кого Резервы НБУ растут быстрее, чем гос.долг! Он молодец!!! Вот смотрите тут: https://uk.wikipedia.org/wiki/Золотовалютні_резерви_Національного_банку_України
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20.09.2020 21:17 Ответить
не понял причём тут Зеленский в теме про парад гомосеков??..Хотя..постойте...
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20.09.2020 21:19 Ответить
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21.09.2020 09:24 Ответить
И вот что интересно: в стране,где запрещено порно и проституция,поощряется **********!!! Ну где логика,где здравый смысл?!
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20.09.2020 21:17 Ответить
Логика в том шоб, мусорва энд ко, имели возможность кормиться с нелегальных проституции и порно.
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20.09.2020 21:27 Ответить
Мусора законтачились...кто притрагивается к ****** тот сам станет пидором...мусора вступили в телесную связь..мусора ******
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20.09.2020 21:26 Ответить
Вопрос на засыпку а если мусор касается лесбы тогда что?
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20.09.2020 23:45 Ответить
В новом справочнике болезней уже педофилию начали лишать статуса диагноза. "Развитие" общества продолжается. Цензор пробивает дно ради грантов или Бутусов любитель сосать члены?
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20.09.2020 21:28 Ответить
Противники акції "Місто без стереотипів" у Запоріжжі закидали учасників петардами та яйцями, поліція затримала трьох осіб - Цензор.НЕТ 5213
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20.09.2020 21:31 Ответить
От приходе гендерно-нейтральний хлоп в воєнкомат і комісару говорить: служити не піду, бо у мене не той гендер, а примусиш - засуджу за гендерну дискримінацію, бо в мене гендеру нема ("внутрєннє по ощущеніям" я в списку гендерів в ФБ).
А маскулінна орда сидить поряд і чекає...
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20.09.2020 21:31 Ответить
Они хотят равных прав с гетеросексуалами.

Это когда два Сидор Сидорыча "усыновляют" мальчика?? Я просто не пойму какие равные права с гетеросексуалами?? ПО идее они полностью в тех же правах как и любой другой гражданин. Разве у нас в стране есть какое то юридическое деление по правам? типа гетеросексуал больше прав, и если Сидор Сидорычь то прав сразу меньше?? Чего конкретно они хотят по пунктам???
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20.09.2020 21:32 Ответить
от теж не зрозуміло, яких прав вони не мають, якщовони вважають себе такими ж людьми як і інші, не ....., то й вони мають всі такі ж самі права. А якщо ні і хочуть собі якихось інших прав, то це вже перебор, у нас в Конституції написано, що всі мають рівні права.
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21.09.2020 07:59 Ответить
Сами раССОтца...
Рекламу робите, мля..
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20.09.2020 21:32 Ответить
Противники акції "Місто без стереотипів" у Запоріжжі закидали учасників петардами та яйцями, поліція затримала трьох осіб - Цензор.НЕТ 9992
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20.09.2020 21:38 Ответить
Любовь зла. И козлы этим пользуются...
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20.09.2020 21:44 Ответить
Противники акції "Місто без стереотипів" у Запоріжжі закидали учасників петардами та яйцями, поліція затримала трьох осіб - Цензор.НЕТ 6188
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20.09.2020 21:55 Ответить
Каждый человек в цивилизованной стране и обществе наделён правом от рождения распоряжаться своим телом и личной жизнью, как ему вздумается. Правда до тех пор, пока это не потревожит таких же прав других индивидуумов.
Исходя из этого, создаётся навязчивое впечатление, что те кто «активно и громче всех с применением насилия против» тайно и люто/башено завидуют тем, кому открыто пох на пещерное мнение ватосовков.
Мораль:
Сочувствуете - прийдите, поддержите достоинство таких как и вы самых обыкновенных людей.
Вам не все равно - проведите своё альтернативное по месту и времени шествие/собрание «со шлюхами и блэкджеком».
Или совсем просто - живите СВОЕЙ СОБСТВЕННОЙ жизнью без оглядки на прохожих в вашей жизни людей.
И да - законодательно любую пропаганду (традиционную и нет) запретить (формулировка возможно не корректная, но как-то так).
Тоже мне проблему нашли.
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20.09.2020 22:23 Ответить
aktiv? passiv?
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21.09.2020 00:03 Ответить
яка ганебга площа...
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20.09.2020 22:36 Ответить
ЛГБТ не защищаю, но как же достали люди, которые по жизни указывают другим, что им следует верить в Иисуса, следует болеть за определенную команду (динамо-шахтер-барселона), следует слушать определенную музыку (цой-вакарчук), следует смотреть определенные сериалы (игры престолов), какую одежду носить, с кем спать. Считаю, что у этих людей что то не сложилось в жизни, поэтому они примеряли на себя роль начальника и то тут то там раздают указания-позволения что следует делать их согражданам.
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20.09.2020 22:41 Ответить
Пропаганду гомосексуализма нужно запретить пока это не закончилось величайшей проблемой для большинства.
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20.09.2020 22:50 Ответить
Что, никто уже не зарится?
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21.09.2020 00:47 Ответить
во во, совсем как в раше
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21.09.2020 01:26 Ответить
И какая по вашему авторитетному мнению может быть "величайшая проблема"?
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21.09.2020 10:13 Ответить
якщо "це - природа"... то п3дуйте в ліс і приведіть своє наступне покоління!
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20.09.2020 23:02 Ответить
цікаво якої рівності домагаються ці тварини?. хіба їи хто заважає?. на мій погляд, їхні "паради" своєю настирною агітацією пеорушують моє право на виховання моїх дітей в природніх і цивілізованих традиціях..
а чому я сказав "ьварини"?. так вони самі на це настирливо натякають.. бо якщо заглянутив вікіпедію і прочитати, ПРАЙД це "Прайд состоит из одного или нескольких взрослых https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%86 самцов (обычно не более 3-х), нескольких https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 половозрелых https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0 самок (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BC гарема самок) и их детенышей (львят обоих https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9) полов ). Численность прайда может достигать 30-40 животных."
саме ЖИВОТНЫХ, хлопчики і дівчата..
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20.09.2020 23:11 Ответить
Є КОнституція, де гарантується право на мирні збори. Тому не тут пишіть різні дурниці, а звертайтеся до народних депутатів, щоб вони змінили Конституцію або кримінальний кодекс, криміналізувавши ЛГБТ. Тоді таких зборів і не буде. Проте і безвізу в той же день не стане, і асоціації з ЄС в той же день. Саме тому, пересічні недалекі українці тут гавкають, а нагорі чудово розуміють, що можна зробити, щоб прайдів не було, але наслідки будуть важкі для усіх. Не все так просто і не все можна зробити, що Ви особисто хочете. Ось я, наприклад, атеїст впертий і я особисто не хочу, щоб християни-невігласи розгулювали з хрестами на шиї і вип*ячували свою релігійність перед моїми дітьми. Що мені робити? Зуби їм вибивати?
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21.09.2020 13:50 Ответить
СБУ должно провести раследование кто бенефециар и кто проплачивает эти провокационные сборища ********** .
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20.09.2020 23:13 Ответить
Я уверен что на этом сборище гомосеков нету или максимум пару человек.Это проплаченые бараны которые за 200 гривен выйдут на любую акцию.А вот интересно кто организатор,куда ниточки ведут устраивать эти провокации?
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20.09.2020 23:18 Ответить
Вчера на митинге за чистый воздух было гораздо больше людей - тысячи,а может даже десятки тысяч. Кто был в Запорожье наверняка запонмил этот онко-сладковатый воздух. Но это не вызывает особого интереса у допысувачив ими видите ли ********* подавай. Шоб там не казали а ЗАПОР-ПРАЙД состоялся!
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20.09.2020 23:26 Ответить
Лебсиянок надо изолировать от общества, а геев оставить в покое, они нужны цивилизации и не влияют на рождаемость.
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20.09.2020 23:39 Ответить
А почему с лисбиянками так?)(
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21.09.2020 10:17 Ответить
Просто придерживаюсь логики большинства допісувачив, вернее развиваю ее. Если геи вредные то насколько ж тогда вредные лесбы)
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21.09.2020 21:26 Ответить
Европейские ценности. Сами же хотели.
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20.09.2020 23:44 Ответить
ну это одна из европейских свобод, свобода выражения сексуальной ориентации, что тут не так?
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21.09.2020 01:28 Ответить
Да мне плевать на это всё. Кацапня просто лазит здесь-вякает. А у самих по знакомым и соседям через одного- п@дар шифруется. Думают,если у них петухи не маршируют по улицам то и гомосятины на засрашке нет.
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21.09.2020 02:49 Ответить
На Московии забыли,что их "великий Петр первый" был с юных лет гомосексуалистом,чего особо и не скрывал.
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21.09.2020 04:39 Ответить
В Заопрожье - ЗапорПрайд, в Кривом Рог - КриворогПрайд, в Днепре ДнепПрайд. А в Херсоне?)))
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20.09.2020 23:46 Ответить
"Содом и Гоморра и окрестные города, подобно им блудодействовавшие и ходившие за иною плотию, подверглись казни огня вечного " Иуд.1:7
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21.09.2020 00:01 Ответить
Дедушка...вам в 15 век нужно! Вы слишком задержались))
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21.09.2020 10:19 Ответить
Бідні наші люди…За бабло йдуть із ганчірками ЛГБТ… ніяк не зрозуміють,що гейдиктатура матиме см6ртельні наслідки для українства.Та й для людства в цілому. Спасайте Неньку від гівномісів поки не пізно.
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21.09.2020 00:12 Ответить
Бідність має смертельні наслідки для України. Саме через це більшість молоді (якби була така можливість, теоретично) із задоволенням проміняли б паспорт український на, скажімо, паспорт, німецький чи навіть польський. Я теоретично. А не ЛГБТ прайди. Запитайте у 100 українців, чи погодяться вони поміняти свій паспорт на паспорт Нідерландів, де одностатеві шлюби в законі вже рокв зо тридцять і я вже не кажу про їхні прайди і почуєте відповідь. Особливо молодь. Та й я б з радістю, не думаючи, навіть не задумуючись.
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21.09.2020 13:44 Ответить
******** нам не друзі 🤣
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21.09.2020 00:13 Ответить
Как это? А кремляди в полном составе?
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21.09.2020 00:48 Ответить
здоровым без разницы.
а латетных раздражает.
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21.09.2020 01:12 Ответить
Самое плохое в этом гавно-мес-движе, что их финансируют московиты. И плакаты они спецом все на украинском пишут. Это часть пропаганды.
И дебилы заднеприводные, и их латентные сторонники - на неё ведутся, и помогают врагу.
А потом к власти приходят всякие зиблы, ********* и другие петушарии...
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21.09.2020 01:53 Ответить
и постят в основном тролли))))
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21.09.2020 07:25 Ответить
Почитал комментарии...вывод- большинство населения глубоко невежественны и тема- " не такой как все" остаётся самой актуальной. Необізнаність - і віра в правоту свого погляду- главная беда Homosapiens.
Что бы вы не думали что бы не говорили - мир меняется и вас петикантропов никто спрашивать не будет))
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21.09.2020 10:40 Ответить
Запретить такие акции невозможно в настоящее время. Есть Конституция, которая гарантирует мирные собрания. И есть уголовный кодекс, в котором нет статьи за гомосексуализм и лесбиянство. То есть ЛГБТ - это не криминализированная группа людей. Не путать с педофилами. Это совсем другое. Так вот, чтобы ЛГБТ прайды запретить в Украине необходимо А) Поменять Конституцию, изменить или изъять статью о мирных сборах Б) Либо криминализировать гомосексуализм и лесбиянство в том числе, то есть ввести в УК Украины статью. Однако, в этих случаях, естественно, в тот же день Украина потеряет безвиз. Причем, без вариантов. А криминализировав ЛГБТ еще и вылетит из Совета Европы. Ну вот, рецепт такой. А все эти визги про мораль, христианство, еврейского бога и прочий бред - не помогут. Есть закон.
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21.09.2020 13:35 Ответить
Как по мне, что больной ДЦП, что больной гомосексуалимом - одинаково больные люди и не подлежат осуждению или дискриминации. Рождаются же люди с разного рода отклонениями от нормы. Но почему то нужно устроить шумиху и скандал именно с гомосексуальным отклонением. Никто кто ж не ходит по улицам с митингом ДЦП прайд или синдром Дауна прайд. Зачем этим людям выпячивать свою ненормальность? Ведь именно этим они и настраивают против себя остальное общество. Одно дело борьба с дискимиацией гомосексуалистов, а совсем другое пропаганда ЛГБТ и навязывание извращенного поведения здоровым людям. Было бы странно видеть митинг инвалидов калясочников с пропагандой паралича и калясок, но почему то ЛГБТ так и поступают. Ложь ЛГБТ в том, что они признают гомосексуализм нормой и навязывают эту мысль всем остальным.
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21.09.2020 17:46 Ответить
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