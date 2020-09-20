Противники акции "Город без стереотипов" в Запорожье забросали участников петардами и яйцами, полиция задержала трех человек. ФОТОрепортаж

В Запорожье впервые прошел прайд. Накануне по периметру площади Фестивальной в центре города установили металлические ограждение. К охране общественного порядка привлекли 740 правоохранителей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Прайд сегодня впервые проходит в Запорожье. Мы собрались, чтобы показать, что ЛГБТ-сообщество видимо, но у него нет многих прав. В прошлом году в Украине было зафиксировано около 550 правонарушений в отношении ЛГБТ-сообщества на почве ненависти, но в реальности, по мнению правозащитников, нарушений в сотни раз больше. Сообщество ничего особенного не просит, а просит всего лишь равных прав с гетеросексуальными людьми. Акция мирная. Мы просим участников не вступать в конфликт с оппонентами", - говорит участник оргкомитета ЗапорожьеПрайд-2020 Константин Андреев.

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На площади также собрались и противники подобных мероприятий. Они выкрикивали оскорбительные фразы, бросали яйца и петарды в сторону полиции. По предварительным подсчетам правоохранителей, в марше за равенство приняли участие около 500 человек из Харькова, Львова, Киева, Одессы. Противников было в два раза меньше.

После завершения акции полиция вытеснила радикалов с площади. В этот момент были задержаны трое мужчин. Один из них достал пистолет. Объяснил это тем, что хотел выстрелить в участников потому, что ненавидит людей с нетрадиционной ориентацией.

В результате акции пострадавших нет.

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В отделе коммуникации полиции Запорожской области уточняют, что нарушители доставлены в Днепровский отдел полиции для дачи объяснений.

"Сотрудники полиции изъяли предмет, внешне похожий на пистолет "Флобер", его направят на проведение экспертизы в Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины.

В настоящее время на двух 39-летних местных жителей составлены административные протоколы по ст. 173 (мелкое хулиганство) и ст. 185 (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего) Кодекса Украины об административных правонарушениях", - отмечается в сообщении.