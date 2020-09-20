Противники акции "Город без стереотипов" в Запорожье забросали участников петардами и яйцами, полиция задержала трех человек. ФОТОрепортаж
В Запорожье впервые прошел прайд. Накануне по периметру площади Фестивальной в центре города установили металлические ограждение. К охране общественного порядка привлекли 740 правоохранителей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Прайд сегодня впервые проходит в Запорожье. Мы собрались, чтобы показать, что ЛГБТ-сообщество видимо, но у него нет многих прав. В прошлом году в Украине было зафиксировано около 550 правонарушений в отношении ЛГБТ-сообщества на почве ненависти, но в реальности, по мнению правозащитников, нарушений в сотни раз больше. Сообщество ничего особенного не просит, а просит всего лишь равных прав с гетеросексуальными людьми. Акция мирная. Мы просим участников не вступать в конфликт с оппонентами", - говорит участник оргкомитета ЗапорожьеПрайд-2020 Константин Андреев.
На площади также собрались и противники подобных мероприятий. Они выкрикивали оскорбительные фразы, бросали яйца и петарды в сторону полиции. По предварительным подсчетам правоохранителей, в марше за равенство приняли участие около 500 человек из Харькова, Львова, Киева, Одессы. Противников было в два раза меньше.
После завершения акции полиция вытеснила радикалов с площади. В этот момент были задержаны трое мужчин. Один из них достал пистолет. Объяснил это тем, что хотел выстрелить в участников потому, что ненавидит людей с нетрадиционной ориентацией.
В результате акции пострадавших нет.
В отделе коммуникации полиции Запорожской области уточняют, что нарушители доставлены в Днепровский отдел полиции для дачи объяснений.
"Сотрудники полиции изъяли предмет, внешне похожий на пистолет "Флобер", его направят на проведение экспертизы в Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины.
В настоящее время на двух 39-летних местных жителей составлены административные протоколы по ст. 173 (мелкое хулиганство) и ст. 185 (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего) Кодекса Украины об административных правонарушениях", - отмечается в сообщении.
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А маскулінна орда сидить поряд і чекає...
Это когда два Сидор Сидорыча "усыновляют" мальчика?? Я просто не пойму какие равные права с гетеросексуалами?? ПО идее они полностью в тех же правах как и любой другой гражданин. Разве у нас в стране есть какое то юридическое деление по правам? типа гетеросексуал больше прав, и если Сидор Сидорычь то прав сразу меньше?? Чего конкретно они хотят по пунктам???
Рекламу робите, мля..
Исходя из этого, создаётся навязчивое впечатление, что те кто «активно и громче всех с применением насилия против» тайно и люто/башено завидуют тем, кому открыто пох на пещерное мнение ватосовков.
Мораль:
Сочувствуете - прийдите, поддержите достоинство таких как и вы самых обыкновенных людей.
Вам не все равно - проведите своё альтернативное по месту и времени шествие/собрание «со шлюхами и блэкджеком».
Или совсем просто - живите СВОЕЙ СОБСТВЕННОЙ жизнью без оглядки на прохожих в вашей жизни людей.
И да - законодательно любую пропаганду (традиционную и нет) запретить (формулировка возможно не корректная, но как-то так).
Тоже мне проблему нашли.
а чому я сказав "ьварини"?. так вони самі на це настирливо натякають.. бо якщо заглянутив вікіпедію і прочитати, ПРАЙД це "Прайд состоит из одного или нескольких взрослых https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%86 самцов (обычно не более 3-х), нескольких https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 половозрелых https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0 самок (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BC гарема самок) и их детенышей (львят обоих https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9) полов ). Численность прайда может достигать 30-40 животных."
саме ЖИВОТНЫХ, хлопчики і дівчата..
а латетных раздражает.
И дебилы заднеприводные, и их латентные сторонники - на неё ведутся, и помогают врагу.
А потом к власти приходят всякие зиблы, ********* и другие петушарии...
Что бы вы не думали что бы не говорили - мир меняется и вас петикантропов никто спрашивать не будет))