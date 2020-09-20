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За неделю спасатели обезвредили 487 взрывоопасных предметов на Донбассе, - пресс-центр ОС. ФОТОрепортаж

В районе проведения операции Объединенных сил подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины восстанавливают инфраструктуру населенных пунктов и помогают местным жителям.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.

Так, за прошлую неделю (12-18 сентября) пиротехнические расчеты изъяли и обезвредили 487 взрывоопасных предметов на 48 гектарах местности, а также на объектах жизнеобеспечения и инфраструктуры.

Кроме того, сотрудники ГСЧС по обращению местных органов власти восстановили в Донецкой области 63 дома, поврежденные в 2014-2017 годах вследствие артиллерийских обстрелов.

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За неделю спасатели обезвредили 487 взрывоопасных предметов на Донбассе, - пресс-центр ОС 01
За неделю спасатели обезвредили 487 взрывоопасных предметов на Донбассе, - пресс-центр ОС 02
За неделю спасатели обезвредили 487 взрывоопасных предметов на Донбассе, - пресс-центр ОС 03
За неделю спасатели обезвредили 487 взрывоопасных предметов на Донбассе, - пресс-центр ОС 04

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За неделю спасатели обезвредили 487 взрывоопасных предметов на Донбассе, - пресс-центр ОС 05
За неделю спасатели обезвредили 487 взрывоопасных предметов на Донбассе, - пресс-центр ОС 06
За неделю спасатели обезвредили 487 взрывоопасных предметов на Донбассе, - пресс-центр ОС 07
За неделю спасатели обезвредили 487 взрывоопасных предметов на Донбассе, - пресс-центр ОС 08

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За неделю спасатели обезвредили 487 взрывоопасных предметов на Донбассе, - пресс-центр ОС 09

Автор: 

Донбасс (26956) ГСЧС (4985) разминирование (715) Объединенные силы (607) операция Объединенных сил (6766)


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зеленський готовить розведення, щоб "людям с той сторони" не треба було витрачати ресурси на розміновування?
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20.09.2020 23:33 Ответить
Зеленський вже розвів. Лохів.
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20.09.2020 23:38 Ответить
Респект, хлопці ! Бережіть себе !
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20.09.2020 23:34 Ответить
 
 