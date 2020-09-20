За неделю спасатели обезвредили 487 взрывоопасных предметов на Донбассе, - пресс-центр ОС. ФОТОрепортаж
В районе проведения операции Объединенных сил подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины восстанавливают инфраструктуру населенных пунктов и помогают местным жителям.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.
Так, за прошлую неделю (12-18 сентября) пиротехнические расчеты изъяли и обезвредили 487 взрывоопасных предметов на 48 гектарах местности, а также на объектах жизнеобеспечения и инфраструктуры.
Кроме того, сотрудники ГСЧС по обращению местных органов власти восстановили в Донецкой области 63 дома, поврежденные в 2014-2017 годах вследствие артиллерийских обстрелов.
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pompiere
показать весь комментарий20.09.2020 23:33 Ответить Мне нравится 1
5 копійок
показать весь комментарий20.09.2020 23:38 Ответить Мне нравится 1
Иллария Соняшникова
показать весь комментарий20.09.2020 23:34 Ответить Мне нравится 1
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