СБУ блокировала деятельность мощной "ботофермы", которую координировали кураторы из РФ. Изъята техника на сумму свыше 1 млн грн. ФОТОрепортаж
Киберспециалисты Службы безопасности Украины блокировали деятельность мощной "ботофермы", которая использовалась Россией для распространения деструктивной информации.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.
Так, оперативники спецслужбы установили, что для воздействия на электоральные настроения украинцев, кураторы накануне местных выборов распространяли через интернет ложную информацию, направленную на разжигание межэтнической вражды и пропаганды сепаратизма.
В ходе досудебного расследования сотрудники СБ Украины установили, что несколько граждан Украины и РФ организовали в Киеве и Запорожье работу так называемых "ботоферм", задействова специализированное телекоммуникационное оборудование. Злоумышленники, используя SIM-карты украинских и иностранных операторов мобильной связи, создавали и продавали через запрещенные в Украине платежные системы РФ анонимные виртуальные аккаунты для распространения фейковых новостей о политической ситуации в Украине.
Во время проведения обысков по адресам организаторов противоправной схемы изъяты техника и сим-карты на сумму свыше 1 млн гривен, а именно: 3 сим-банка на 16 портов каждый, 2 сим-банка на 32 порта, 14 сим-банков на 128 портов 9 VoIP шлюзов на 32 порта каждый и более 22 тыс. сим-карт, а также компьютерное оборудование, на котором размещался виртуальный сервер со специализированным программным обеспечением.
Продолжается досудебное следствие.
Операция проводилась Департаментом контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ совместно с Соломенским управлением полиции ГУ Нацполиции г. Киева под процессуальным руководством Киевской местной прокуратурой № 9.
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То скільки ж осіб було задіяно ?
- ПАтАрАпились!
он мудак(и это правильно)
кому впаривают эту дичь про "ботоферму"? ботоферма это не куча симок и три компа а наоборот. три симки и куча компов с платными писаками
Ро́бот, или "бот", а также интернет-бот, www-бот и тому подобное - специальная программа, выполняющая автоматически и/или по заданному расписанию какие-либо действия через интерфейсы, предназначенные для людей. При обсуждении компьютерных программ слово употребляется в основном в применении к Интернету
SIM-сервер **** SIM Bank SMB128
С помощью SIM-сервера **** SIM Bank SMB128 появилась возможность контролировать работу удаленных ****-шлюзов, где не предусмотрены SIM-карты. Новое устройство может координировать единовременно 128 таких карт.
Особенности функциональных возможностей сервера **** SIM Bank SMB128 делают его незаменимым помощником для многих компаний и организаций:управлять SIM-картами можно на расстоянии;нет необходимости извлекать SIM-карты для пополнения и контроля средств на счету;без остановки подачи питания можно быстро заменить любую SIM-карту;сервер DDNS без каких-либо капиталовложений поддерживает применение подвижного общедоступного IP-адреса;бесплатный SIM-сервер управляет SIM-банками и SIM-картами, при этом единовременно поддерживается до 10000 карт.
Запоминающее устройство **** SIM Bank SMB128 благодаря наличию дополнительных SIM-карт значительно снижает во время работы нагрузку на каждую отдельную карту, тем самым позволяя максимально эффективно и экономно применять GSM-каналы шлюза.
Главное преимущество банка состоит в том, что можно произвести замену SIM-карты без непосредственного доступа к GSM-шлюзу. В том случае, когда подобное устройство вне зоны досягаемости, SIM-банк - единственно правильное решение.
А Лахта-2?
Не кажучи про інших служивих
Посмотреть, кто здесь 'воюет' больше всех против действующей власти, кто с разных сторон качает страну- и сразу понятно , что это за опзж исты и запэтики
Так что, видимо, топят эти боты за то же, за что топишь ты.
Картина маслом.
"воюют" те,кому не безразлична судьба Украины,кто видит куда тянет её грёбаный осёл и опзх
На фото - коммерческая контора для накрутки лайков и просмотров в Ютубе и пр.
Ну и за определенную таксу естественно могли и лайки раша-постам ставить. Кто платит, тому и лайкают.
Но для лохов сойдет как "разоблачили диверсию фсб".
Разгромили узел IP телефонии?
Конкуренция по-нашему.
😂