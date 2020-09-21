СБУ блокировала деятельность мощной "ботофермы", которую координировали кураторы из РФ. Изъята техника на сумму свыше 1 млн грн. ФОТОрепортаж

Киберспециалисты Службы безопасности Украины блокировали деятельность мощной "ботофермы", которая использовалась Россией для распространения деструктивной информации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Так, оперативники спецслужбы установили, что для воздействия на электоральные настроения украинцев, кураторы накануне местных выборов распространяли через интернет ложную информацию, направленную на разжигание межэтнической вражды и пропаганды сепаратизма.

В ходе досудебного расследования сотрудники СБ Украины установили, что несколько граждан Украины и РФ организовали в Киеве и Запорожье работу так называемых "ботоферм", задействова специализированное телекоммуникационное оборудование. Злоумышленники, используя SIM-карты украинских и иностранных операторов мобильной связи, создавали и продавали через запрещенные в Украине платежные системы РФ анонимные виртуальные аккаунты для распространения фейковых новостей о политической ситуации в Украине.

Во время проведения обысков по адресам организаторов противоправной схемы изъяты техника и сим-карты на сумму свыше 1 млн гривен, а именно: 3 сим-банка на 16 портов каждый, 2 сим-банка на 32 порта, 14 сим-банков на 128 портов 9 VoIP шлюзов на 32 порта каждый и более 22 тыс. сим-карт, а также компьютерное оборудование, на котором размещался виртуальный сервер со специализированным программным обеспечением.

Продолжается досудебное следствие.

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Операция проводилась Департаментом контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ совместно с Соломенским управлением полиции ГУ Нацполиции г. Киева под процессуальным руководством Киевской местной прокуратурой № 9.













Фото: сайт СБУ