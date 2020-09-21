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СБУ блокировала деятельность мощной "ботофермы", которую координировали кураторы из РФ. Изъята техника на сумму свыше 1 млн грн. ФОТОрепортаж

Киберспециалисты Службы безопасности Украины блокировали деятельность мощной "ботофермы", которая использовалась Россией для распространения деструктивной информации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Так, оперативники спецслужбы установили, что для воздействия на электоральные настроения украинцев, кураторы накануне местных выборов распространяли через интернет ложную информацию, направленную на разжигание межэтнической вражды и пропаганды сепаратизма.

В ходе досудебного расследования сотрудники СБ Украины установили, что несколько граждан Украины и РФ организовали в Киеве и Запорожье работу так называемых "ботоферм", задействова специализированное телекоммуникационное оборудование. Злоумышленники, используя SIM-карты украинских и иностранных операторов мобильной связи, создавали и продавали через запрещенные в Украине платежные системы РФ анонимные виртуальные аккаунты для распространения фейковых новостей о политической ситуации в Украине.

СБУ блокировала деятельность мощной ботофермы, которую координировали кураторы из РФ. Изъята техника на сумму свыше 1 млн грн 01

Во время проведения обысков по адресам организаторов противоправной схемы изъяты техника и сим-карты на сумму свыше 1 млн гривен, а именно: 3 сим-банка на 16 портов каждый, 2 сим-банка на 32 порта, 14 сим-банков на 128 портов 9 VoIP шлюзов на 32 порта каждый и более 22 тыс. сим-карт, а также компьютерное оборудование, на котором размещался виртуальный сервер со специализированным программным обеспечением.

Продолжается досудебное следствие.

СБУ блокировала деятельность мощной ботофермы, которую координировали кураторы из РФ. Изъята техника на сумму свыше 1 млн грн 02

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Операция проводилась Департаментом контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ совместно с Соломенским управлением полиции ГУ Нацполиции г. Киева под процессуальным руководством Киевской местной прокуратурой № 9.

СБУ блокировала деятельность мощной ботофермы, которую координировали кураторы из РФ. Изъята техника на сумму свыше 1 млн грн 03
СБУ блокировала деятельность мощной ботофермы, которую координировали кураторы из РФ. Изъята техника на сумму свыше 1 млн грн 04
СБУ блокировала деятельность мощной ботофермы, которую координировали кураторы из РФ. Изъята техника на сумму свыше 1 млн грн 05
СБУ блокировала деятельность мощной ботофермы, которую координировали кураторы из РФ. Изъята техника на сумму свыше 1 млн грн 06
СБУ блокировала деятельность мощной ботофермы, которую координировали кураторы из РФ. Изъята техника на сумму свыше 1 млн грн 07
СБУ блокировала деятельность мощной ботофермы, которую координировали кураторы из РФ. Изъята техника на сумму свыше 1 млн грн 08
Фото: сайт СБУ

правоохранительные органы (2970) СБУ (19934) силовики (2799) кибербезопасность (675)


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Топ комментарии
+35
И Фокина С внучкой тоже надо как ботоферму деактивировать 😀😀😀
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21.09.2020 10:03
+24
нужно устроить перекличку на Цензоре . зеленых здесь все меньше и меньше
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21.09.2020 10:09
+16
а когда вы зеленожопые начиная с 2015 года "качали страну" это как называлось? так вы грязь лили и вранье на вменяемого нормального президента. а нам даже ничего выдумывать е надо. просто факты даем. каждый день зашквар все сильнее и сильнее. лайно ваша "действующая власть" такое же как и вы ее сторонники
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21.09.2020 10:58
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Правила форума Совет форумчан
И Фокина С внучкой тоже надо как ботоферму деактивировать 😀😀😀
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21.09.2020 10:03 Ответить
Машку могу взять на себя. Накажу по-взрослому
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21.09.2020 10:48 Ответить
😀😀😀
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21.09.2020 11:16 Ответить
только вместе с дедом
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21.09.2020 11:30 Ответить
А де ліца ? Де ті морди ? Пикі безсовісні ?
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21.09.2020 10:04 Ответить
На фото всього дві клавіатури і три екрани.
То скільки ж осіб було задіяно ?
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21.09.2020 10:06 Ответить
а інші дистанційно лайно кидали - на форумах, фейсбуках, і т ін. то картки для авторизації на різних сайтах та банківських стстемах....
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21.09.2020 10:08 Ответить
на фото оборудование для ip-телефонии
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21.09.2020 10:56 Ответить
Що на це сказав баканов?
- ПАтАрАпились!
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21.09.2020 10:06 Ответить
прикольно так спостерігати за вами))) весь сенс життя - ненависть до Пороха)))
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21.09.2020 11:27 Ответить
Що тобі, телепню, прикольного? Що твоє улюблене свиняче рило пороха не покарало жодного корупціонера з часів овоча та тільки своїх наплодило і очолило цю банду? Це саме ваші порохи та ющі спаскудили прапор, славень та вишиванку! Які ж ви огидні пристосуванці!
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21.09.2020 11:59 Ответить
ххахахахахах
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21.09.2020 12:35 Ответить
Що, бикота, і сказати нічого? Іди поржи в хлів з кобилами... Наплодили сучі олігархи холуятник... Ніколи з такими рагулями тут не вистроїти демократичну державу без корупції!!!
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21.09.2020 17:05 Ответить
хаххааххахах
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21.09.2020 17:15 Ответить
А почему мы должны любить рыло,работавшее у Медведчука и Яныка?Почему если врет Зеля,то он мудак(и это правильно),а если врал Пэтя,то это нормально?Или Питруня на столько патриот,что ему все можно прощать?Это за ВАМИ прикольно наблюдать:точные "путинцы".Только вместо *****-Пэтя
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21.09.2020 13:56 Ответить
бімба!!! хахахахаххаха
он мудак(и это правильно)
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21.09.2020 16:20 Ответить
Та цій ботофермі мародера нема чого розповідати... То раби та холуї
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21.09.2020 17:08 Ответить
нужно устроить перекличку на Цензоре . зеленых здесь все меньше и меньше
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21.09.2020 10:09 Ответить
Кляті соєві парахаботи - перекличка: на перший- другий розрахуйсь !Я - на місці!
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21.09.2020 16:11 Ответить
А я то дивлюсь, під темою 1-2 каменти, а тут от воно що.
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21.09.2020 10:13 Ответить
и опять на фото оборудование для колцентра и ip-телефонии.
кому впаривают эту дичь про "ботоферму"? ботоферма это не куча симок и три компа а наоборот. три симки и куча компов с платными писаками
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21.09.2020 10:13 Ответить
підтримую, вдруге вже тим самим дуркують...
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21.09.2020 10:27 Ответить
дурбелику - бот (скорочення від робот) це автоматизована програма, а не живі писаки
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21.09.2020 10:42 Ответить
серьезно? моя ж ты рыба. ты мне прямо глаза открыл. только "бот" это не только то что в телеграмме или вайбере. когда тебе отвечает "робот" простыми фразами на конкретные твои действия типа нажатия кнопки. бот это еще и тупой платный юзер который постит то что ему велят по заказу. это я тебе для общего развития рассказываю а то так и помрешь идиотом
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21.09.2020 10:44 Ответить
бот рассказывает о ботах. Прямо рекурсия.
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21.09.2020 10:48 Ответить
пасть закрой маячник
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21.09.2020 10:50 Ответить
чмо кацапське - будь-який чат-бот з мінімумом штучного інтелекту буде розумніший за тебе
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21.09.2020 13:11 Ответить
Да, суровый алень этот "стрелок"...
Ро́бот, или "бот", а также интернет-бот, www-бот и тому подобное - специальная программа, выполняющая автоматически и/или по заданному расписанию какие-либо действия через интерфейсы, предназначенные для людей. При обсуждении компьютерных программ слово употребляется в основном в применении к Интернету
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21.09.2020 17:22 Ответить
еще одно со знаниями почерпнутыми в википедии. тебя тоже послать нахер дятел? поналезли дебилы приплюснутые. развонялись.
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21.09.2020 17:54 Ответить
ты охренел чмырь нулевый? пшел в будку говна кусок. будет всякая шелупонь тут скулить. тебе кто то слово давал придурок? нет? ну и пасть закрой. сиди в своем петушином углу с дырявой ложкой в жопе
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21.09.2020 17:53 Ответить
тебе вот эта картинка ничего не напоминает из фото сверху?
СБУ блокувала діяльність потужної "ботоферми", яку координували куратори з РФ. Вилучена техніка на суму понад 1 млн грн - Цензор.НЕТ 4966
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21.09.2020 10:48 Ответить
ой а что это? а вот что
SIM-сервер **** SIM Bank SMB128

С помощью SIM-сервера **** SIM Bank SMB128 появилась возможность контролировать работу удаленных ****-шлюзов, где не предусмотрены SIM-карты. Новое устройство может координировать единовременно 128 таких карт.
Особенности функциональных возможностей сервера **** SIM Bank SMB128 делают его незаменимым помощником для многих компаний и организаций:управлять SIM-картами можно на расстоянии;нет необходимости извлекать SIM-карты для пополнения и контроля средств на счету;без остановки подачи питания можно быстро заменить любую SIM-карту;сервер DDNS без каких-либо капиталовложений поддерживает применение подвижного общедоступного IP-адреса;бесплатный SIM-сервер управляет SIM-банками и SIM-картами, при этом единовременно поддерживается до 10000 карт.
Запоминающее устройство **** SIM Bank SMB128 благодаря наличию дополнительных SIM-карт значительно снижает во время работы нагрузку на каждую отдельную карту, тем самым позволяя максимально эффективно и экономно применять GSM-каналы шлюза.
Главное преимущество банка состоит в том, что можно произвести замену SIM-карты без непосредственного доступа к GSM-шлюзу. В том случае, когда подобное устройство вне зоны досягаемости, SIM-банк - единственно правильное решение.
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21.09.2020 10:50 Ответить
СБУ блокувала діяльність потужної "ботоферми", яку координували куратори з РФ. Вилучена техніка на суму понад 1 млн грн - Цензор.НЕТ 4708
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21.09.2020 10:51 Ответить
Ану дивимось хто зник з форуму.
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21.09.2020 10:19 Ответить
Нононо.
А Лахта-2?
Не кажучи про інших служивих
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21.09.2020 17:11 Ответить
За такі дії довічне або роз-ст-рі-лю-ва-ти! Війна панове, війна.
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21.09.2020 10:20 Ответить
так, а почему бы не написать, в чьих интересах действовала эта ботоферма?
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21.09.2020 10:35 Ответить
На разжигание розни в Украине по различным мотивам , то есть в интересах путлера.
Посмотреть, кто здесь 'воюет' больше всех против действующей власти, кто с разных сторон качает страну- и сразу понятно , что это за опзж исты и запэтики
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21.09.2020 10:50 Ответить
а когда вы зеленожопые начиная с 2015 года "качали страну" это как называлось? так вы грязь лили и вранье на вменяемого нормального президента. а нам даже ничего выдумывать е надо. просто факты даем. каждый день зашквар все сильнее и сильнее. лайно ваша "действующая власть" такое же как и вы ее сторонники
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21.09.2020 10:58 Ответить
Мадам,а предыдущие пять лет вы со товарищами поддерживали действующую власть или денно и нощно поливали ее грязью?
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21.09.2020 11:01 Ответить
24,45% = 4,5 мільйона.
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21.09.2020 17:12 Ответить
в интересах путлера, Таня, сохранение в Украине президента-писюниста и недопущение возвращения на Банковую главного его врага - Порошенко.
Так что, видимо, топят эти боты за то же, за что топишь ты.
Картина маслом.
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21.09.2020 11:19 Ответить
дура ты набитая
"воюют" те,кому не безразлична судьба Украины,кто видит куда тянет её грёбаный осёл и опзх
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21.09.2020 15:07 Ответить
Танька Лайф-ідейна ЗЕроманка -на місці! Коптить небо в спамі - бідося!
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21.09.2020 16:16 Ответить
То то я смотрю против Президента Зеленского столько всякой ерунды пишут.
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21.09.2020 10:37 Ответить
сто пудов наговаривают . клевещут на хорошего человека
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21.09.2020 10:42 Ответить
СБУ блокувала діяльність потужної "ботоферми", яку координували куратори з РФ. Вилучена техніка на суму понад 1 млн грн - Цензор.НЕТ 7072
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21.09.2020 10:46 Ответить
Очередная "пэрэмога" от СБУ. Такая же фейковая как и остальеые "новости" в последнее время.
На фото - коммерческая контора для накрутки лайков и просмотров в Ютубе и пр.
Ну и за определенную таксу естественно могли и лайки раша-постам ставить. Кто платит, тому и лайкают.
Но для лохов сойдет как "разоблачили диверсию фсб".
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21.09.2020 10:47 Ответить
Петрушка напрягся...
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21.09.2020 10:49 Ответить
А почему ты о себе в третьем лице?
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21.09.2020 11:03 Ответить
По ботоферме в неделю?
Разгромили узел IP телефонии?
Конкуренция по-нашему.
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21.09.2020 10:57 Ответить
Таких ферм в Украине сотни если нп тысячи.Все куррируют фсб рф!каждя исполюзует до 1000 сим карт,а то и 2-3 тысячи.Отследить их легко.Они топят за рф и за рзвал Украины.Часто пропагондируют как было хорошо жить при ссср.Вычеслить сбу может их очень легко.Просто не может несколько тысяч новых сим карт находится в одном месте и тем более быть активировпны в одной квартире!Где в доме живет максимум 200-300 человек и у всех сим карты активные по 5-10-15 лет.Все это видно хорошо из спутника.
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21.09.2020 11:01 Ответить
еще один. это оборудование для ip-телефонии.
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21.09.2020 11:32 Ответить
Коли корупціонерів викриватимете?
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21.09.2020 11:02 Ответить
Пчелы против меда?Так не бывает.
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21.09.2020 11:05 Ответить
электросчетчик должен крутиться, как точило
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21.09.2020 11:05 Ответить
У ОПСОСов доходы упали, что они руками СБУ громят сливателей трафика?
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21.09.2020 11:14 Ответить
З.Ы. и да, подменя трафика - это конечно незаконно и всё такое. Но я как-то думал, что у СБУ должны быть задачи поважнее, чем громить этих чувачков по заказу моб операторов. Те и сами с ними прекрасно могут справиться элементарно блокируя выявленные симки.
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21.09.2020 11:16 Ответить
Порохоботов бомбанули!
😂
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21.09.2020 11:45 Ответить
А кабмин собрался покупать аппаратуру , -Вот берите Даром.Раздуплитесь и может на все Школы хватит
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21.09.2020 12:06 Ответить
Уже третий раз за год **** терминаторов называют ботофермой. Это в СБУ такой прикол, или они реально думают что это ботоферма?
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21.09.2020 12:08 Ответить
Що,капець порохнявим "прихильникам"?
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21.09.2020 12:17 Ответить
 
 