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Изготовляли оружие и взрывные устройства: крымские полицейские разоблачили нелегальных торговцев огнестрельным оружием. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Крымские полицейские разоблачили группу лиц, которые занимались незаконным изготовлением и сбытом огнестрельного оружия. Готовое огнестрельное оружие они сбывали по всей территории государства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГУНП в АР Крым и г. Севастополе.

Как сообщил глава полиции Крыму Виталий Стрижак, досудебным расследованием установлено, что незаконным изготовлением и сбытом огнестрельного оружия занимались двое жителей Одесской области. В течение нескольких месяцев правоохранители документировали преступную деятельность злоумышленников, в частности провели ряд оперативных закупок огнестрельного оружия.

Следователи полиции Крыма под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым и г. Севастополя провели санкционированные обыски по месту жительства фигуранта, который обустроил свое помещение под мастерскую.

Изготовляли оружие и взрывные устройства: крымские полицейские разоблачили нелегальных торговцев огнестрельным оружием 01

Правоохранители обнаружили и изъяли огнестрельное и нарезное оружие, почти 3000 патронов различного калибра, три гранаты РГД-5, гранатомет РПГ и тротиловую шашку.

Кроме того, изъято оборудование для изготовления взрывных устройств и оружия, устройства для бесшумной стрельбы, а также макеты пистолетов и их комплектующие.

Изготовляли оружие и взрывные устройства: крымские полицейские разоблачили нелегальных торговцев огнестрельным оружием 02

Фигуранты задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Действия злоумышленников квалифицируются по ч.1 ст. 263, ч.2 ст. 263-1 (незаконное хранение, сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, а также их изготовление и переработка по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5-ти до 10-ти лет.

Изготовляли оружие и взрывные устройства: крымские полицейские разоблачили нелегальных торговцев огнестрельным оружием 03
Фото: сайт полиции

Напомним, ранее полицейские Крыма предотвратили убийство и задержали заказчика преступления.

оружие (10224) Нацполиция (16500)


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Топ комментарии
+17
Шо такое "Полиция Крыма"?
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21.09.2020 11:16
+5
Эээээ...

Статья про полицаев оккупанта или в Крыму есть законная полиция Украины?
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21.09.2020 11:19
+4
пока не легализуют таких мастеров будет становиться все больше.
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21.09.2020 11:12
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пока не легализуют таких мастеров будет становиться все больше.
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21.09.2020 11:12 Ответить
Шо такое "Полиция Крыма"?
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21.09.2020 11:16 Ответить
теж саме що й Рима ...але Крима
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21.09.2020 11:21 Ответить
конкуренты полиции одеской и других областей юга украины
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21.09.2020 11:38 Ответить
А це саме так тепер працює?

Как сообщил глава полиции Крыму Виталий Стрижак, досудебным расследованием установлено, что незаконным изготовлением и сбытом огнестрельного оружия занимались двое жителей Одесской области. В течение нескольких месяцев правоохранители документировали преступную деятельность злоумышленников, в частности провели ряд оперативных закупок огнестрельного оружия. Источник: https://censor.net/ru/p3220391
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21.09.2020 11:17 Ответить
Эээээ...

Статья про полицаев оккупанта или в Крыму есть законная полиция Украины?
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21.09.2020 11:19 Ответить
Эта полиция, равно как и прокуратура - украинские, базируются и получают деньги у нас в стране, а делами по Крыму занимаются виртуально...
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21.09.2020 11:35 Ответить
Крымские полицейские...в Одессе...а в Одессе не одесские полицейские действуют, а именно крымские?
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21.09.2020 11:32 Ответить
Полицейские, скорее всего, местные, но они подчиняются своему управлению МВД по АРК, которое за недоступностью Крыма, базируется в Одессе. Прокуратура АРК базируется в Киеве... То бишь, Крым аннексирован, а чиновники и госслужащие остались. Нужно же им где-то харчеваться ? Вот и работают, так сказать, на удалёнке.))
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21.09.2020 11:52 Ответить
Слишком лихо закручено, ничего не понял. Крым временно оккупирован, полиция Крыма, фигуранты задержаны по ст.208 УПК Украины.
Кто готовил статью?
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21.09.2020 11:35 Ответить
А це як?
Крымские полицейские разоблачили группу лиц, которые занимались незаконным изготовлением и сбытом огнестрельного оружия. Готовое огнестрельное оружие они сбывали по всей территории государства
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21.09.2020 11:43 Ответить
Не удивлюсь, если у нас существует полиция г.Донецка
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21.09.2020 11:51 Ответить
Я бы не удивился, если бы узнал, что у нас действуют департаменты по делам планет Солнечной системы.)
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21.09.2020 11:55 Ответить
это какого года статья?полиция респ крым.и а каком государстве они оружие сбывали?может их награждать надо?
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21.09.2020 11:51 Ответить
а легально гражданам низзя.
завтра бандюк стрельнет , левый ствол скинет и концы в вводу.
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21.09.2020 20:26 Ответить
 
 