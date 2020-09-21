Изготовляли оружие и взрывные устройства: крымские полицейские разоблачили нелегальных торговцев огнестрельным оружием. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Крымские полицейские разоблачили группу лиц, которые занимались незаконным изготовлением и сбытом огнестрельного оружия. Готовое огнестрельное оружие они сбывали по всей территории государства.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГУНП в АР Крым и г. Севастополе.
Как сообщил глава полиции Крыму Виталий Стрижак, досудебным расследованием установлено, что незаконным изготовлением и сбытом огнестрельного оружия занимались двое жителей Одесской области. В течение нескольких месяцев правоохранители документировали преступную деятельность злоумышленников, в частности провели ряд оперативных закупок огнестрельного оружия.
Следователи полиции Крыма под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым и г. Севастополя провели санкционированные обыски по месту жительства фигуранта, который обустроил свое помещение под мастерскую.
Правоохранители обнаружили и изъяли огнестрельное и нарезное оружие, почти 3000 патронов различного калибра, три гранаты РГД-5, гранатомет РПГ и тротиловую шашку.
Кроме того, изъято оборудование для изготовления взрывных устройств и оружия, устройства для бесшумной стрельбы, а также макеты пистолетов и их комплектующие.
Фигуранты задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Действия злоумышленников квалифицируются по ч.1 ст. 263, ч.2 ст. 263-1 (незаконное хранение, сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, а также их изготовление и переработка по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5-ти до 10-ти лет.
Напомним, ранее полицейские Крыма предотвратили убийство и задержали заказчика преступления.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Как сообщил глава полиции Крыму Виталий Стрижак, досудебным расследованием установлено, что незаконным изготовлением и сбытом огнестрельного оружия занимались двое жителей Одесской области. В течение нескольких месяцев правоохранители документировали преступную деятельность злоумышленников, в частности провели ряд оперативных закупок огнестрельного оружия. Источник: https://censor.net/ru/p3220391
Статья про полицаев оккупанта или в Крыму есть законная полиция Украины?
Кто готовил статью?
Крымские полицейские разоблачили группу лиц, которые занимались незаконным изготовлением и сбытом огнестрельного оружия. Готовое огнестрельное оружие они сбывали по всей территории государства
завтра бандюк стрельнет , левый ствол скинет и концы в вводу.