Изготовляли оружие и взрывные устройства: крымские полицейские разоблачили нелегальных торговцев огнестрельным оружием. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Крымские полицейские разоблачили группу лиц, которые занимались незаконным изготовлением и сбытом огнестрельного оружия. Готовое огнестрельное оружие они сбывали по всей территории государства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГУНП в АР Крым и г. Севастополе.

Как сообщил глава полиции Крыму Виталий Стрижак, досудебным расследованием установлено, что незаконным изготовлением и сбытом огнестрельного оружия занимались двое жителей Одесской области. В течение нескольких месяцев правоохранители документировали преступную деятельность злоумышленников, в частности провели ряд оперативных закупок огнестрельного оружия.

Следователи полиции Крыма под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым и г. Севастополя провели санкционированные обыски по месту жительства фигуранта, который обустроил свое помещение под мастерскую.

Правоохранители обнаружили и изъяли огнестрельное и нарезное оружие, почти 3000 патронов различного калибра, три гранаты РГД-5, гранатомет РПГ и тротиловую шашку.

Кроме того, изъято оборудование для изготовления взрывных устройств и оружия, устройства для бесшумной стрельбы, а также макеты пистолетов и их комплектующие.

Фигуранты задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Действия злоумышленников квалифицируются по ч.1 ст. 263, ч.2 ст. 263-1 (незаконное хранение, сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, а также их изготовление и переработка по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5-ти до 10-ти лет.



Фото: сайт полиции

Напомним, ранее полицейские Крыма предотвратили убийство и задержали заказчика преступления.