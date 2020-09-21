Студенты университета Шевченко вышли на протест из-за проведения конференции "Слуги народа". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

У здания красного корпуса университета имени Тараса Шевченко проходит акция "Образование без политики", вызванная проведением накануне на территории вуза конференции киевской городской организации партии "Слуги народа".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что по состоянию на 10:10 возле здания красного корпуса собралось около 50 человек.

В руках они держат плакаты с надписями: "Образование без политики", "Красный - цвет стыда", "Университет не место для собраний политических партий", "Нет зеленому КНУ", "Шева не зелена", "Верховенство права?", "Студенты молчать не будут".

Участники акции осуждают действия администрации КНУ им. Шевченко и считают, что разрешение проводить на территории вуза политическое мероприятие нарушает закон "О высшем образовании" и устав университета.

Кроме того, участники требуют отстранить ректора университета Леонида Губерского от занимаемой должности на время проведения независимого расследования, к которому требуют подключить представителей студенчества.

Среди прочих требований:

в учреждениях образования не должно быть влияния и агитации со стороны политических партий;

Министерство образования должно отреагировать на нарушения, которые произошли на территории университета;

вуз должен предоставить документы, на основании которых состоялось мероприятие политического характера на его территории;

администрация университета должна гарантировать отсутствие преследований студентов, которые публично выразили свое мнение.

Акция проходит мирно, без использования политической символики.

Напомним, 20 сентября в рамках городской партийной конференции партии "Слуги народа" состоялось представление кандидатов в Киевсовет, которое прошло во внутреннем дворе университета им. Шевченко.

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