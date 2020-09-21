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Студенты университета Шевченко вышли на протест из-за проведения конференции "Слуги народа". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

У здания красного корпуса университета имени Тараса Шевченко проходит акция "Образование без политики", вызванная проведением накануне на территории вуза конференции киевской городской организации партии "Слуги народа".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что по состоянию на 10:10 возле здания красного корпуса собралось около 50 человек.

В руках они держат плакаты с надписями: "Образование без политики", "Красный - цвет стыда", "Университет не место для собраний политических партий", "Нет зеленому КНУ", "Шева не зелена", "Верховенство права?", "Студенты молчать не будут".

Участники акции осуждают действия администрации КНУ им. Шевченко и считают, что разрешение проводить на территории вуза политическое мероприятие нарушает закон "О высшем образовании" и устав университета.

Студенты университета Шевченко вышли на протест из-за проведения конференции Слуги народа 01

Кроме того, участники требуют отстранить ректора университета Леонида Губерского от занимаемой должности на время проведения независимого расследования, к которому требуют подключить представителей студенчества.

Студенты университета Шевченко вышли на протест из-за проведения конференции Слуги народа 02

Среди прочих требований:

  • в учреждениях образования не должно быть влияния и агитации со стороны политических партий;
  • Министерство образования должно отреагировать на нарушения, которые произошли на территории университета;
  • вуз должен предоставить документы, на основании которых состоялось мероприятие политического характера на его территории;
  • администрация университета должна гарантировать отсутствие преследований студентов, которые публично выразили свое мнение.
  • Акция проходит мирно, без использования политической символики.

Напомним, 20 сентября в рамках городской партийной конференции партии "Слуги народа" состоялось представление кандидатов в Киевсовет, которое прошло во внутреннем дворе университета им. Шевченко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуги народа" провели мероприятие на территории Киевского национального Университета им. Шевченко вопреки уставу вуза и высказываниям Шкарлета (обновлено)

Автор: 

протест (5858) Университет (245) Слуга народа (2632)


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Топ комментарии
+31
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21.09.2020 12:09
+21
Или в Кривом Роге, где нарисовали диплом юрЫста наивеличайшему.
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21.09.2020 12:23
+18
А чому вони не провели ту конференцію «Слуг народа», в своїй альма -матер: «Трускавецком Народном Университете им. Папызе» ?
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21.09.2020 12:20
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21.09.2020 12:09 Ответить
После драки кулаками не машут
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21.09.2020 12:09 Ответить
Кто-то ведь знал о съезде - почему тогда не протестовали ?

И уволить разрешившего это безобразие в стенах университета , ЧТОБЫ ДРУГИМ БЫЛО В НАЗИДАНИЕ
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21.09.2020 12:10 Ответить
Краще піздніше ,ніж ніколи !!)))
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21.09.2020 12:12 Ответить
по-українськи слово піздніше пишеться без літери "н"
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21.09.2020 12:52 Ответить
https://censor.net/ru/user/425456, мабуть мали на увазі без літери "д".
й, вибачте, не "по-українські", а "українською".
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21.09.2020 13:10 Ответить
нє, без "н"...і то було не тобі...
не говориться так, а пишеться
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21.09.2020 14:11 Ответить
піздніше, а ви ще той філолог...
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21.09.2020 12:54 Ответить
а миють унітази, продовжуй
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22.09.2020 07:29 Ответить
упс, такий собі не жданчик.. а веращук казала, що її політ на парасолі то ради молоді... не зачепило видно.
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21.09.2020 12:10 Ответить
Пока летела = из нее много сіпалось на голові...
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21.09.2020 12:10 Ответить
стесняюсь спросить... а летела сосна или корова? то такое... чтобы уточнить, шо именно сыпалось...
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21.09.2020 12:42 Ответить
То може заради кацапської молоді москви, як в 2015 році?
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21.09.2020 12:12 Ответить
Скільки вийшло на підтримку конференції зелених довбнів з СН?
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21.09.2020 12:23 Ответить
дык. они в подворотне спрятались, априори никто бы их и не нашел, если бы и пришел... Тогда это просто зашквар, типо, рейтинг продолжает свыаливаться в крутое пике... Такое впечатление , шо у зебиков , как у тех какцапов, в руках даже лайно ржавеет.
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22.09.2020 02:45 Ответить
Какой удар шнягам и уркам со стороні Классики!))
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21.09.2020 12:10 Ответить
Студенты начали прозревать от зеленых гопников у власти а ПТУшникам сознание приходит с недельной задержкой.
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21.09.2020 12:17 Ответить
Або ніколи !!)))
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21.09.2020 12:18 Ответить
ну от студентов жаба точно этого не ожидал))))
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21.09.2020 12:18 Ответить
Студенство , це непередбачуваний ,вибухонебеспечний контингент населення !!!)))
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21.09.2020 12:21 Ответить
Студенты университета Шевченко вышли на протест из-за проведения конференции "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 3282
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21.09.2020 12:24 Ответить
А чому вони не провели ту конференцію «Слуг народа», в своїй альма -матер: «Трускавецком Народном Университете им. Папызе» ?
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21.09.2020 12:20 Ответить
Или в Кривом Роге, где нарисовали диплом юрЫста наивеличайшему.
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21.09.2020 12:23 Ответить
"...наивеличайшему мародеру на крові..."
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21.09.2020 12:49 Ответить
Там сказали, що тільки при предьявленні кожним особистого рушника.
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21.09.2020 12:49 Ответить
Может,хоть студенты выведут всех нас из этого"ступора",потому как януковощ с его рыгами просто щенок по сравнению с ЗЕублюдками!!!
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21.09.2020 12:30 Ответить
Є ще небезпечніші потвори-зажопинці !!!))
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21.09.2020 12:52 Ответить
Да,но зажопинцы,чувствуют себя прекрасно и вольготно именно при ЗЕублюдках и при плохом раскладе ЗЕублюдки в один день создадут союз или коалицию с зажопинцами,да они и так взасос целуются!!!
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21.09.2020 13:35 Ответить
При коричневых пеублюдках зажопинцы чувствовали себя ничуть не хуже - спокойненько набирали жирка и бабла!
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21.09.2020 15:09 Ответить
А почему фото сняты горизонтально? Должны быть вертикально как видео
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21.09.2020 12:36 Ответить
многие на это обратили внимание...есть скрытый умысел в этом
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21.09.2020 12:57 Ответить
ууу. целый институт порохоботов.
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21.09.2020 12:43 Ответить
от поедания шоколада оторвались с трудом...он - не бабаевский
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21.09.2020 12:59 Ответить
Ах, как неудобно для зелёных малоросов получилось - уже и молодёжь с подростками их посылает.
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21.09.2020 12:47 Ответить
Губер заслужив на копняка ще понад рік тому, коли прийняв у Шеву портнягу на викладацьку посаду.
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21.09.2020 14:08 Ответить
Там хоч анттисептиком треба попшикати...
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21.09.2020 14:46 Ответить
Все що робить ЗЕ та "слуги народу" це и є закон бо їхня влада абсолютна.
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21.09.2020 17:50 Ответить
Студенти...
А інтелігенція ? Викладачі ? Ректорат ? Промовчали ?
Як говорив Махатма Ганді - найбільшим ворогом народу є інтелігенція вихована в умовах окупації.
Ось так звана інтелігенція преспокійно толерує порушення закону, аби всидіти на своїх кріслах.
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21.09.2020 20:23 Ответить
на фото 12 чел. какао жадничает на актывистов.
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21.09.2020 22:11 Ответить
50 стутентиузов. На больше бабки зажали? А то несолидно. В заголовке,так все студенты вышли. А по сути нищеброды за пару сотен. Не хочу всех, обидеть,наверное,есть пяток идейных.
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22.09.2020 00:01 Ответить
і шо, молодь нє за зєлєнскага???
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22.09.2020 12:28 Ответить
 
 