Грузовик и легковушка столкнулись на Хмельнитчине: пострадали семь человек, в том числе трое детей. ФОТОрепортаж

В Хмельницкой области следователи расследуют обстоятельства ДТП в Волочиском районе с семью травмированными.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Сектор коммуникации полиции Хмельницкой области.

В воскресенье вечером в селе Бокиевка Волочисского района столкнулись легковой автомобиль "Ford GALAXY" и грузовик "MAN TGX 24.440" с полуприцепом.

В результате дорожно-транспортного происшествия травмировалась 32-летняя водитель легковушки и шесть ее пассажиров, среди которых трое малолетних детей. Водитель грузовика не пострадал. Всем детям была оказана медицинская помощь без госпитализации.

Следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Хмельницкой области по данному факту открыли уголовное производство по ч. 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

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Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительных работ на срок до двух лет, либо ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.





