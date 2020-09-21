Крымский политзаключенный Мемедеминов вышел на свободу из колонии РФ, - замглавы МИД Украины Джеппар. ФОТОрепортаж

Крымский активист и блогер Нариман Мемедеминов вышел на свободу из российской колонии после 2,5 лет заключения.

Об этом на странице в сети Facebook сообщила замглавы МИД Украины Эмине Джеппар, передает Цензор.НЕТ.

"Самая большая радость в этот день - услышала голос только что освобожденного после 2,5 лет российского заключения крымского активиста Наримана Мемедеминова. Говорили по телефону, но это то чувство, когда словно была рядом. Он сейчас едет домой и больше всего хочет обнять родных и близких", - говорится в сообщении.

Нариман Мемедеминов - гражданский журналист, блогер, активист "Крымской солидарности". Российские силовики задержали его в конце марта 2018 года. Мемедеминову предъявили обвинение по ч.2 ст. 205 Уголовного кодекса России (публичные призывы к проведению террористической деятельности, совершенные с использованием сети Интернет).

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