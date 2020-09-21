РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8397 посетителей онлайн
Новости Фото Репрессии в оккупированном Крыму
2 088 4

Крымский политзаключенный Мемедеминов вышел на свободу из колонии РФ, - замглавы МИД Украины Джеппар. ФОТОрепортаж

Крымский политзаключенный Мемедеминов вышел на свободу из колонии РФ, - замглавы МИД Украины Джеппар. ФОТОрепортаж

Крымский активист и блогер Нариман Мемедеминов вышел на свободу из российской колонии после 2,5 лет заключения.

Об этом на странице в сети Facebook сообщила замглавы МИД Украины Эмине Джеппар, передает Цензор.НЕТ.

"Самая большая радость в этот день - услышала голос только что освобожденного после 2,5 лет российского заключения крымского активиста Наримана Мемедеминова. Говорили по телефону, но это то чувство, когда словно была рядом. Он сейчас едет домой и больше всего хочет обнять родных и близких", - говорится в сообщении.

Нариман Мемедеминов - гражданский журналист, блогер, активист "Крымской солидарности". Российские силовики задержали его в конце марта 2018 года. Мемедеминову предъявили обвинение по ч.2 ст. 205 Уголовного кодекса России (публичные призывы к проведению террористической деятельности, совершенные с использованием сети Интернет).

Также читайте: Платформа по деоккупации Крыма будет содержать 3 уровня мер, - замглавы МИД Джеппар

Крымский политзаключенный Мемедеминов вышел на свободу из колонии РФ, - замглавы МИД Украины Джеппар 01
Крымский политзаключенный Мемедеминов вышел на свободу из колонии РФ, - замглавы МИД Украины Джеппар 02
Крымский политзаключенный Мемедеминов вышел на свободу из колонии РФ, - замглавы МИД Украины Джеппар 03
Крымский политзаключенный Мемедеминов вышел на свободу из колонии РФ, - замглавы МИД Украины Джеппар 04

Автор: 

освобождение (567) россия (95687) Джапарова Эмине (174) Джеппар Эмине (24) Мемедеминов (9)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну, слава Богу.
показать весь комментарий
21.09.2020 14:09 Ответить
Тихо в Крыму, токо нема воды…

Крым...26 081 квадратных километров территории Украины, удерживаемой путлом седьмой год с помощью
военной силы и пропаганды - обречены на засыхание, и… живущий там народ, к военной базе "Крым" , будет иметь такое же отношение, как гардеробщик театра к искусству ...
показать весь комментарий
21.09.2020 14:30 Ответить
Гарна новина. Вітаю
показать весь комментарий
21.09.2020 18:11 Ответить
еще одним сидельцем будут пропаривать мозги... вот если бы это чудо подняло восстание в Крыму - да, он герой... а так - просто сиделец...
показать весь комментарий
22.09.2020 05:01 Ответить
 
 