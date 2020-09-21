Глава Харьковского окружного админсуда задержана во время передачи $3 тыс. взятки, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины совместно с НАБУ при процессуальном руководстве САП разоблачила главу Харьковского окружного административного суда на передаче взятки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным предварительного расследования, чиновница осуществляла давление на одного из судей для вынесения необходимого судебного постановления в административном деле по земельному вопросу. За принятие судьей "правильного" решения глава суда передала 3 тыс. долларов США.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия для установления других возможных фактов коррупции и причастности к ним сотрудников суда. Решается вопрос о сообщение главе суда о подозрении по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.

"Служба безопасности Украины совместно с другими правоохранительными органами продолжает активную работу по искоренению коррупции в судебной ветви власти", - говорится в сообщении.

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