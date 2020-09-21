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На Донетчине мужчина пытался отправить службой экспресс-доставки две гранаты и 800 грамм тротила, - полиция. ФОТО

Правоохранители задержали в Авдеевке мужчину, который пытался отправить службой экспресс-доставки две гранаты и 800 грамм взрывчатки.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области, передает Цензор.НЕТ.

"Опасные предметы были обнаружены у 43-летнего жителя. По словам мужчины, недавно к нему обратился малознакомый и попросил отправить в Днепропетровской области коробку с вещами, о содержании которого ничего не сообщил. Показания отправителя будут проверены в ходе досудебного расследования", - указывается в сообщении.

На Донетчине мужчина пытался отправить службой экспресс-доставки две гранаты и 800 грамм тротила, - полиция 01

Во время осмотра указанной коробки полицейские обнаружили два корпуса от гранат РГД-5, шесть запалом УЗРГМ-2 и четыре тротиловые шашки по 200 грамм каждая. Изъятая взрывчатка и боеприпасы были переданы на экспертизу.

На Донетчине мужчина пытался отправить службой экспресс-доставки две гранаты и 800 грамм тротила, - полиция 02

По факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывными веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

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Автор: 

Нацполиция (16500) Донецкая область (9775)


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Премию Дарвина, дебилу)))
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21.09.2020 14:37 Ответить
Как догадались? Нервничал что-ли?
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21.09.2020 14:47 Ответить
заплатил за получателя , на новой почте это вызвало подозрение
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21.09.2020 15:00 Ответить
За доставку? Все так делают, если большой заказ
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21.09.2020 15:09 Ответить
В пункте наименования указал вместо косметики ВВ
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21.09.2020 18:08 Ответить
почему зе не доставил???
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21.09.2020 14:48 Ответить
 
 