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Миллион рядом с лимонами: СБУ нашла в холодильнике руководителей "Укрзализныци" "заработанную" на коррупционных схемах наличку. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила отдельных руководителей АО "Укрзализныця" на организации коррупционной схемы во время контейнерных перевозок.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица искусственно создали для одного из филиалов АО "Укрзализныця" заведомо невыгодные условия для курсирования регулярных контейнерных поездов. Это привело к необходимости привлечь частные коммерческие структуры для поиска клиентов. В дальнейшем такие услуги начала оказывать подконтрольная организаторам коммерческая структура, которая фактически монополизировала этот сегмент рынка.

Миллион рядом с лимонами: СБУ нашла в холодильнике руководителей Укрзализныци заработанную на коррупционных схемах наличку 01

Сотрудники СБ Украины, в рамках начатого уголовного производства, задокументировали вывод в тень через счета фирм с признаками фиктивности более 4 миллионов гривен. Деньги были присвоены организаторами и участниками противоправной схемы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": СБУ разоблачила на "Укрзализныце" преступную схему почти на 60 млн: закупали бэушные детали. ФОТОрепортаж

Во время обысков в Киеве и Одессе в служебных помещениях "Укрзализныци" и офисе коммерческой структуры правоохранители обнаружили оригиналы печатей компаний с признаками фиктивности, черную бухгалтерию, финансово-хозяйственную документацию и материалы переписки фигурантов. Также изъято более 1,2 миллиона гривен, на которые судом наложен арест.

Миллион рядом с лимонами: СБУ нашла в холодильнике руководителей Укрзализныци заработанную на коррупционных схемах наличку 02

Как отметили в ведомстве, украденные миллионы были обнаружены в холодильнике рядом с лимонами.

Сейчас продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.

Операция проводилась совместно со следователями Офиса крупных налогоплательщиков ГФС под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

Миллион рядом с лимонами: СБУ нашла в холодильнике руководителей Укрзализныци заработанную на коррупционных схемах наличку 03
Миллион рядом с лимонами: СБУ нашла в холодильнике руководителей Укрзализныци заработанную на коррупционных схемах наличку 04
Миллион рядом с лимонами: СБУ нашла в холодильнике руководителей Укрзализныци заработанную на коррупционных схемах наличку 05
Миллион рядом с лимонами: СБУ нашла в холодильнике руководителей Укрзализныци заработанную на коррупционных схемах наличку 06
Миллион рядом с лимонами: СБУ нашла в холодильнике руководителей Укрзализныци заработанную на коррупционных схемах наличку 07
Фото: сайт СБУ

Миллион рядом с лимонами: СБУ нашла в холодильнике руководителей Укрзализныци заработанную на коррупционных схемах наличку 08

коррупция (8564) правоохранительные органы (2970) СБУ (19934) силовики (2799) Укрзализныця (2753) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+30
Хто там в УЗ на антикроупції сидить - Сірожа Лещєнко? Нє?
Браво Сірожа.
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21.09.2020 14:59
+27
В ЛЮБЫЕ гос предприятия, показывающие убытки, надо просто приходить и трусить, пока из них не посыпяться коррупционных миллионы.
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21.09.2020 14:57
+24
Замороженные накопления.
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21.09.2020 14:53
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Замороженные накопления.
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21.09.2020 14:53 Ответить
Миллион рядом с лимонами: СБУ нашла в холодильнике руководителей "Укрзализныци" "заработанную" на коррупционных схемах наличку - Цензор.НЕТ 7891
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21.09.2020 14:55 Ответить
Ех ви лимнчики , мои червончики, где ви растёте и в каком краю !!))
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21.09.2020 15:00 Ответить
Где такой купюрородящий холодильник приобрести можно. Ермак, сколько стоит?
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21.09.2020 14:55 Ответить
он микробы уничтожает -дезинфицирует ....
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21.09.2020 14:56 Ответить
не,не микробы...вирусы.ковидку изничтожает
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21.09.2020 15:41 Ответить
В ЛЮБЫЕ гос предприятия, показывающие убытки, надо просто приходить и трусить, пока из них не посыпяться коррупционных миллионы.
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21.09.2020 14:57 Ответить
Интересно почему не приходят на Центрэнерго, которое оккупировал Коломойский, ну тот который кукловод, ну того зе марионетки-клоуна, ну у которого на 100% свой карманный прокурор. Ой, сам задал и сам ответил на свой вопрос.
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21.09.2020 16:32 Ответить
Хто там в УЗ на антикроупції сидить - Сірожа Лещєнко? Нє?
Браво Сірожа.
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21.09.2020 14:59 Ответить
Так это может и его.
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21.09.2020 15:32 Ответить
Сірожа в долі. Квартиру з сбєрбанку відробляти треба.
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21.09.2020 15:50 Ответить
Ничего, выберут Владимира Александровича и он положит этому конец.
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21.09.2020 14:59 Ответить
При Петрові такого не було.
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21.09.2020 15:18 Ответить
Сейчас модно, Зелень замораживать.
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21.09.2020 15:00 Ответить
Швидкозаморожені кріп,петрушка,бакси !!!)))
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21.09.2020 15:02 Ответить
некисло ЗЕлимонились...
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21.09.2020 15:00 Ответить
На зиму запасся ,замороженою зеленню !!!)))
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21.09.2020 15:03 Ответить
А вот не нужно наговаривать. А то план по взяткам спустили, а сейфом не обеспечили
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21.09.2020 15:01 Ответить
Что там наблюдает Сарожа Лещенко ?
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21.09.2020 15:06 Ответить
то його халадільнік
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21.09.2020 15:08 Ответить
сирожа прытых, яму нада со зварычем пасаветывацца
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21.09.2020 15:11 Ответить
Сірожа пішов собі такого холодильника предбати !!)))
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21.09.2020 15:12 Ответить
Він спостерігає за тим, щоб повз нього і тих, хто його призначив, не пройшло те, що знайшли.
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21.09.2020 15:20 Ответить
серлєщщ тимчасово втратив зір!
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21.09.2020 15:27 Ответить
да-да, не честно заработанное бабло может завоняться.
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21.09.2020 15:10 Ответить
Сироже лещенко не до этого. Он иски подает на Пороха и Пастора за сдачу Украины *****.
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21.09.2020 15:10 Ответить
Тепер воно і видно яка Укрзалізниця збиткова. Що прокукарєкає член наглядової ради сірожа і інші суперспеціалісти. Зарплата сотні тисяч і премії в лям кілком в горлі не стали?
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21.09.2020 15:11 Ответить
капусту на зиму наквасил
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21.09.2020 15:14 Ответить
Заморозили счета, однако..
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21.09.2020 15:15 Ответить
Слава бо,что хоть коробка зелёная,теперь точно отмажется.
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21.09.2020 15:15 Ответить
Так вот вы какие - замороженные активы...
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21.09.2020 15:15 Ответить
Гля 50 грн пачки новые прямо из Нацбанка как это понять ..Мож это госсударственная взятка и она должна быть защищена Законом
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21.09.2020 15:17 Ответить
Это говорит о том что они ничего и никого не боятся, а это возможно только при системной коррупции, когда вертикаль тянется на самый верх. Они бы и дальше прекрасно жили, откусывая свой кусок пирога, но тут Ермаку понадобилось руководство "Укрзалізниці" поменять, вы лучше к нему в холодильник загляните, там намного интереснее.
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21.09.2020 15:17 Ответить
Я представляю какой холодильник у Петра
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21.09.2020 15:19 Ответить
а тебе все петро вата, на воротник...
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21.09.2020 15:27 Ответить
Це у тебе від мастурбації на плід хворої уяви. Моя порада, зазирни, краще, у холодильник Зельцмана, тоді, точно, отримаєш оргазм.
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21.09.2020 15:30 Ответить
тебе хитруй представлять нада какая тумбочка у овоща...
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21.09.2020 16:45 Ответить
а как насчет набсовета, бородатой падлы с зарплатой 500К
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21.09.2020 15:26 Ответить
А че не пишут у кого? Зеленые Леща хотят отмазать?
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21.09.2020 15:31 Ответить
интересно, в бух.книгу записи по подчерку вносила явно женщина ...
так чей холодильник ????
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21.09.2020 15:44 Ответить
И такое в УЗ на каждом шагу, В Белорусь контейнера идут через Констанцу! Почему?)))) И выгоднее получается перегрузить с узкой европейской колеи на широкую чем напрямую везти через Украину и типа никто ничего не видит)))
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21.09.2020 15:47 Ответить
А всесвітньо відомий викривач корупціонерів сурожа лєщенко куди у тій наглядовій раді "Укрзалізниці" дивиться? Зовсім осліп після операції на очі, чи то йому так зарплатня у тій наглядовій раді очі засліпила? Я не проти того, що він Порошенка допікав, але ж очевидні зашквари Зє! настільки не бачити і все ще співати йому оди возвеличення... Тьфу, гидота - що на лице, що внутрішньо
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21.09.2020 15:49 Ответить
Вроде как новость положительная ... но опять СБУ? Опять там где куча бабла. А как же русские шпионы? Ах да, у них же нет холодильников с миллионами ... т.е. не интересно. Да и "обилетить" вариантов ноль (шпионы только на обмен).
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21.09.2020 16:05 Ответить
Классика- у керувателей "лимоны", а работяги смокчут.
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21.09.2020 16:54 Ответить
Лимоны-к лимонам......
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21.09.2020 17:15 Ответить
тю...
Так то заготовки под бумажные стаканчики для лимонада
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21.09.2020 17:32 Ответить
там же на листке видно - для лещенко
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21.09.2020 18:12 Ответить
Папа дав команду і сракови заворушилися. А коли вони завітають до Бойки, Ранета і Новінськіх та іншої вгодованої риби? А то ви якигось карасів трусите. Яка з них юшка?
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21.09.2020 18:40 Ответить
А лимонами кто рассчитывался? Неужели Тищенко?
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21.09.2020 19:41 Ответить
так и до омеляна доберутся авось.
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21.09.2020 23:06 Ответить
 
 