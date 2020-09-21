Миллион рядом с лимонами: СБУ нашла в холодильнике руководителей "Укрзализныци" "заработанную" на коррупционных схемах наличку. ФОТОрепортаж
Служба безопасности Украины разоблачила отдельных руководителей АО "Укрзализныця" на организации коррупционной схемы во время контейнерных перевозок.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица искусственно создали для одного из филиалов АО "Укрзализныця" заведомо невыгодные условия для курсирования регулярных контейнерных поездов. Это привело к необходимости привлечь частные коммерческие структуры для поиска клиентов. В дальнейшем такие услуги начала оказывать подконтрольная организаторам коммерческая структура, которая фактически монополизировала этот сегмент рынка.
Сотрудники СБ Украины, в рамках начатого уголовного производства, задокументировали вывод в тень через счета фирм с признаками фиктивности более 4 миллионов гривен. Деньги были присвоены организаторами и участниками противоправной схемы.
Во время обысков в Киеве и Одессе в служебных помещениях "Укрзализныци" и офисе коммерческой структуры правоохранители обнаружили оригиналы печатей компаний с признаками фиктивности, черную бухгалтерию, финансово-хозяйственную документацию и материалы переписки фигурантов. Также изъято более 1,2 миллиона гривен, на которые судом наложен арест.
Как отметили в ведомстве, украденные миллионы были обнаружены в холодильнике рядом с лимонами.
Сейчас продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.
Операция проводилась совместно со следователями Офиса крупных налогоплательщиков ГФС под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.
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Браво Сірожа.
так чей холодильник ????
Так то заготовки под бумажные стаканчики для лимонада