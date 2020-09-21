"Батькивщина" официально выдвинула Кучеренко кандидатом в мэры Киева и представила первую пятерку списка на выборы в Киевсовет. ФОТО

Партия "Батькивщина" официально выдвинула кандидатом на пост мэра Киева нардепа Алексея Кучеренко. Также партия назвала первую пятерку из списка партии на выборы в Киевсовет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение "Батькивщины".

Соответствующее решение приняла конференция Киевской городской партийной организации ВО Батькивщина 21 сентября.

Кучеренко перечислил главные приоритеты своей предвыборной программы, в частности, безопасность и комфорт проживания киевлян, повышение привлекательности Киева для туризма и ведения бизнеса; благоустройство; дороги и улицы безопасны для пешеходов чистота на улицах; решения проблемы обращения с мусором, решение проблем недостроев.

Кроме этого делегаты конференции утвердили предвыборные списки кандидатов от "Батькивщины" в Киевский городской совет.

В первую пятерку кандидатов по списку партии вошли:

народный депутат Алексей Кучеренко;

председатель Киевской городской Батькивщины Виталий Нестор;

правозащитник Денис Москаль;

эксперт по государственной политике по развитию предпринимательства Александра Кужель;

педагог Ольга Гоцуляк.

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