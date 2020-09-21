"Батькивщина" официально выдвинула Кучеренко кандидатом в мэры Киева и представила первую пятерку списка на выборы в Киевсовет. ФОТО
Партия "Батькивщина" официально выдвинула кандидатом на пост мэра Киева нардепа Алексея Кучеренко. Также партия назвала первую пятерку из списка партии на выборы в Киевсовет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение "Батькивщины".
Соответствующее решение приняла конференция Киевской городской партийной организации ВО Батькивщина 21 сентября.
Кучеренко перечислил главные приоритеты своей предвыборной программы, в частности, безопасность и комфорт проживания киевлян, повышение привлекательности Киева для туризма и ведения бизнеса; благоустройство; дороги и улицы безопасны для пешеходов чистота на улицах; решения проблемы обращения с мусором, решение проблем недостроев.
Кроме этого делегаты конференции утвердили предвыборные списки кандидатов от "Батькивщины" в Киевский городской совет.
В первую пятерку кандидатов по списку партии вошли:
- народный депутат Алексей Кучеренко;
- председатель Киевской городской Батькивщины Виталий Нестор;
- правозащитник Денис Москаль;
- эксперт по государственной политике по развитию предпринимательства Александра Кужель;
- педагог Ольга Гоцуляк.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Как же мне надоели эти заявители "юлька фсё вкрала".
Тогда скажите мне,если она всё украла,то почему почти вся Украина принадлежит олигархам.А где украденное Юлькино добро???
На этом фоне Кучеренко один , кто реально был бы на своём месте !
ПЫ.СЫ. Не наелись еще "новым мышлением в век интернета"? жертвы диджитылизации, блин...
Это людям , у кого настольные книжки децццтфа это "Карниган-Ритчи - Язык программирования Си" ...
Ёпсель , а мы и не знали , когда писали софтвер под протоколы TCP\IP (UDP) или SMTP ... где-то в годах 1995 шо у этих детсадовцев век интернета (HTTP) настанет только в 2019 !
Для нас он начался где-то с середины 90х .
Іллєнко взагалом людина містецтва .
До речі "Батьківщина" зі "Свободою" і так давно вже в суспільній коаліції майже в усіх місцевих радах на правобережжі .
А что такое мэр кстати.
Мэр - это глава города, который возглавляет местную администрацию. Он непосредственно руководит местными чиновниками, муниципальными предприятиями и решает так называемые «вопросы местного значения» - от уборки города до строительства детсадов.
То есть ничем не управляет. Задача лишь в развитии городской инфраструктуры. Церемониальная должность.
В магдебургському праві нема а нічого , що якись хрен з гори (типа резідент) може заслати якийсь ОМОН кидати в жителів міста шумові гранати !
Не для того Вітовт палив Мацькву ...
А Тимошенко з 2000 року має дружні стосунки с патріархом Філаретом й саме її він відтримував на усіх виборах .
Тимошенко нормальная, она с ******************
Не якшается, не сцы
И про мэра -,это смотря как его полномочия в законах прописаны,как и президент в некоторых странах ,Германии,например чисто представительская должность.
иди учи туповатых старших своих братанов -кацапорылов.