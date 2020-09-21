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"Батькивщина" официально выдвинула Кучеренко кандидатом в мэры Киева и представила первую пятерку списка на выборы в Киевсовет. ФОТО

Партия "Батькивщина" официально выдвинула кандидатом на пост мэра Киева нардепа Алексея Кучеренко. Также партия назвала первую пятерку из списка партии на выборы в Киевсовет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение "Батькивщины".

Соответствующее решение приняла конференция Киевской городской партийной организации ВО Батькивщина 21 сентября.

Кучеренко перечислил главные приоритеты своей предвыборной программы, в частности, безопасность и комфорт проживания киевлян, повышение привлекательности Киева для туризма и ведения бизнеса; благоустройство; дороги и улицы безопасны для пешеходов чистота на улицах; решения проблемы обращения с мусором, решение проблем недостроев.

Батькивщина официально выдвинула Кучеренко кандидатом в мэры Киева и представила первую пятерку списка на выборы в Киевсовет 01

Кроме этого делегаты конференции утвердили предвыборные списки кандидатов от "Батькивщины" в Киевский городской совет.

В первую пятерку кандидатов по списку партии вошли:

  • народный депутат Алексей Кучеренко;
  • председатель Киевской городской Батькивщины Виталий Нестор;
  • правозащитник Денис Москаль;
  • эксперт по государственной политике по развитию предпринимательства Александра Кужель;
  • педагог Ольга Гоцуляк.

Батькивщина официально выдвинула Кучеренко кандидатом в мэры Киева и представила первую пятерку списка на выборы в Киевсовет 02

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Автор: 

местные выборы (2752) Батькивщина (2013)


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Топ комментарии
+15
Боксёр , два шоумена , бывший мэр райцентра , рыгоблевотный функционер ...

На этом фоне Кучеренко один , кто реально был бы на своём месте !
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21.09.2020 15:45
+12
Хотя я не сторонник партии "Батькивщина" и не перевариваю продажную воровку Тимошенко

Как же мне надоели эти заявители "юлька фсё вкрала".
Тогда скажите мне,если она всё украла,то почему почти вся Украина принадлежит олигархам.А где украденное Юлькино добро???
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21.09.2020 15:46
+12
Кучеренко единственный профи на фоне олигархических шестерок и просто мусора включая фирашевского Виталика!
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21.09.2020 15:47
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Юлька - газовая принцесса - с каждым годом все моложе и моложе
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21.09.2020 15:36 Ответить
Ты выглядишь идиотом.Как твой высер состыковывается с новостью?
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21.09.2020 15:43 Ответить
Если утка крякает, как утка...
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21.09.2020 15:46 Ответить
Хотя я не сторонник партии "Батькивщина" и не перевариваю продажную воровку Тимошенко, но считаю, что среди всех кандидатов - Кучеренко самый профессиональный и подготовленный. И он чисто как государственный управленец для города Киева был бы самым лучшим вариантом. Он в теме.
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21.09.2020 15:38 Ответить
молодец, отработал свой пряник
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21.09.2020 15:43 Ответить
Хотя я не сторонник партии "Батькивщина" и не перевариваю продажную воровку Тимошенко

Как же мне надоели эти заявители "юлька фсё вкрала".
Тогда скажите мне,если она всё украла,то почему почти вся Украина принадлежит олигархам.А где украденное Юлькино добро???
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21.09.2020 15:46 Ответить
Батькивщина просто беспринципная контора обилечивающий в депутаты любого кто заплатит.
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21.09.2020 15:49 Ответить
Кажуть, в нас з зором проблеми, бо кожному відомо - вкрала всьо! Але сховала так свої банки-заводи-пароходи, що жодні мурки не спромоглися знайти.
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21.09.2020 15:52 Ответить
Янукович и не хотел искать. Он боялся, что прокуратура увлечётся и выйдет на него самого. А вот пожурить за газовую сделку и за неё посадить смог. Хотя я считаю это грубой придиркой. Не хотят воры садить друг друга за воровство. За воровство начнут садить тогда, когда к власти придут честные люди. Так что Юля тоже не посадит ни кого.
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21.09.2020 17:44 Ответить
"...Он боялся, что прокуратура увлечётся и выйдет на него самого..." - його прокуратура за визначенням була нездатна вийти на нього, така опція там була повністю заблокована. На відміну від опції вишукування компромату на жертву - ця була повністю необмежена.
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22.09.2020 11:10 Ответить
Юля начала воровать очень рано, когда была комсомолкой и сидела на коленках у Кучмы. Он в это время был матёрым коммунистом. Но Юлю опередили многие люди в Украине по воровству.
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21.09.2020 17:40 Ответить
Юля з родиною створила ЄЕСУ в часи, коли було "разрєшено всьо, что нє запрєщєно". На відміну від наших олігархів ця компанія не накрала заводів. Тимошенко цікавив процес організації бізнесу, а не віджим ресурсу в держави і конкурентів.
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22.09.2020 11:16 Ответить
Вообще-то было бы неплохо, если бы мы так, как вы рассуждали еще на президентских выборах.
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21.09.2020 15:48 Ответить
и кто вам мешал?
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21.09.2020 15:55 Ответить
Боксёр , два шоумена , бывший мэр райцентра , рыгоблевотный функционер ...

На этом фоне Кучеренко один , кто реально был бы на своём месте !
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21.09.2020 15:45 Ответить
Но "умные" киевляне снова выберут Кличко.
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21.09.2020 15:48 Ответить
Кучеренко, Попов и может быть Поживанов - это те, кто просто мог бы быть нормальным хозяином в Киеве. Остальные просто политические никто в плане городского хозяйства.
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21.09.2020 15:45 Ответить
Попов?! Ти ж зараз типу стебешся, правильно?
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21.09.2020 15:53 Ответить
Попов, серьезно? При нем даже снег с дорог не убирали.
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21.09.2020 15:53 Ответить
При Попове весь снег на Майдане в Мешки сгребли.
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21.09.2020 15:55 Ответить
Дуже смішно. Давай ще про "********** палочки"
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21.09.2020 15:56 Ответить
Я не из тех, кто тер. а из тех - об кого.
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21.09.2020 15:58 Ответить
Немає в переліку кандидатів жодного фахівця і близько за рівнем у порівнянні з Кучеренком.
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21.09.2020 15:59 Ответить
Александру Владимировну давно не было видно. Рада, что она находится в добром здравии
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21.09.2020 15:46 Ответить
Нещодавно з'явилася в телевізорі у блискучій формі - тьфу-тьфу-тьфу!
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21.09.2020 15:56 Ответить
песок сзади сильно сыпался?))
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21.09.2020 20:03 Ответить
Балаборл редкий, да еще и старый схемщик. Спасибо за Гуливер, что влепил в центре города.
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21.09.2020 15:47 Ответить
Кучеренко единственный профи на фоне олигархических шестерок и просто мусора включая фирашевского Виталика!
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21.09.2020 15:47 Ответить
ватный профи
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21.09.2020 17:13 Ответить
Он уже "жеком" в кабмине руководил. Что помнится с тех времен? Никчемный газовый контракт и всплеск инфляции в 2008. Нет, может чиновник он и опытный, но в век интернета и всемирной глобализации нужно новое мышление, новые идеи, новые подходы.
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21.09.2020 15:51 Ответить
и какое отношение министр ЖКХ имел к контрактам и инфляции? Абы ляпгуть.
ПЫ.СЫ. Не наелись еще "новым мышлением в век интернета"? жертвы диджитылизации, блин...
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21.09.2020 16:00 Ответить
От їх ми зараз і маємо.
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21.09.2020 16:00 Ответить
Кучеренко кибернетик а новые ,это клоуны,спортсмены, и остальные ставленики старых олигархов.
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21.09.2020 16:44 Ответить
Приходит какой-то юзер из сектора сетевого маркетинга детсадовкого возраста и рассказывает программистам и сисадминам , шо оказыцо в 2020 году это "век интернета" ...

Это людям , у кого настольные книжки децццтфа это "Карниган-Ритчи - Язык программирования Си" ...

Ёпсель , а мы и не знали , когда писали софтвер под протоколы TCP\IP (UDP) или SMTP ... где-то в годах 1995 шо у этих детсадовцев век интернета (HTTP) настанет только в 2019 !

Для нас он начался где-то с середины 90х .
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21.09.2020 17:44 Ответить
Кандидат здорового киевлянина. Кличко- кандидат курильщика.))
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21.09.2020 15:56 Ответить
Нужно ставить от Слуг Народа кого то,они в стране навели порядок и в Киеве наведут.
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21.09.2020 16:00 Ответить
с гроба в мэры - тимашенка на лабутенах
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21.09.2020 16:02 Ответить
Як один з достойних. Ще подобаються Іллєнко і Томенко.
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21.09.2020 16:02 Ответить
Це як просто порядні люди та патріоти , але в мерії потрібно займатися технічними питаннями.
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21.09.2020 17:25 Ответить
Таких кандидатів треба спонукати об"єднуватись. Бо по одинці цю шелупонь не переможуть.
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21.09.2020 17:39 Ответить
Але ж Томенко він сам ознака розділення . То він був в НУ , то майже 8 років в БЮТ , то в ББП ... то зараз знову один . Він ідеаліст , що постійно у пошуку ідеального лідера . Це добре в Швейцарії !
Іллєнко взагалом людина містецтва .

До речі "Батьківщина" зі "Свободою" і так давно вже в суспільній коаліції майже в усіх місцевих радах на правобережжі .
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21.09.2020 17:56 Ответить
В Минске 80% населения не сможет сказать кто у них мэр. А в Киеве типа политическая должность, какое разнообразие...
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21.09.2020 16:08 Ответить
Скажите пожалуйста ,какой вопрос надо задать белорусу,чтобы понять он ватник или нет ? Или подойдет наш "чей Крым ? "
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21.09.2020 16:38 Ответить
Вопрос Крыма как и Судет времён Гитлера. Либо Косово в Сербии. 90%+ населения против титульной страны.
А что такое мэр кстати.
Мэр - это глава города, который возглавляет местную администрацию. Он непосредственно руководит местными чиновниками, муниципальными предприятиями и решает так называемые «вопросы местного значения» - от уборки города до строительства детсадов.

То есть ничем не управляет. Задача лишь в развитии городской инфраструктуры. Церемониальная должность.
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21.09.2020 17:01 Ответить
Дядечку , аж не віриться , що 90% міст Білорусі йще в 17 столітті мали т.з. Магдебургське право . Орша в 1615 отримала - дрібна , маленька Орша . А Менск в 1495 році отримам -- аж не вірится що в 21 столітті хтость з Менска каже , що мер це "церімоніальна посада" .
В магдебургському праві нема а нічого , що якись хрен з гори (типа резідент) може заслати якийсь ОМОН кидати в жителів міста шумові гранати !
Не для того Вітовт палив Мацькву ...
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21.09.2020 17:33 Ответить
Когда это было? А вначале 20 века 90% населения белорусских городов составляли евреи. Черта оседлости...
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21.09.2020 19:50 Ответить
А какая должность у ******** Гундяева, не подскажете ?
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21.09.2020 18:15 Ответить
Так вы ещё и Раскольник? А вот Юля Тимошенко относит себя к московскому патриархату и своих религиозных взглядов не чуждается.
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21.09.2020 19:48 Ответить
она армянка с еврейскими корнями
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21.09.2020 20:07 Ответить
евреи за неё и голосуют. чо у вас их так много?
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21.09.2020 20:16 Ответить
а московский патриархат какую веру исповедует?
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21.09.2020 20:08 Ответить
вы ответ наверно лучше знаете...
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21.09.2020 20:17 Ответить
ты наверно кац? на вопрос вопросом отвечает только дремучий кац. а евреи умнейший народ
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21.09.2020 20:23 Ответить
Брехня повна . Це Порошенко до 2014 року був при РПЦ ФСБ ...
А Тимошенко з 2000 року має дружні стосунки с патріархом Філаретом й саме її він відтримував на усіх виборах .
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21.09.2020 21:48 Ответить
она же украинка

"Батьківщина" офіційно висунула Кучеренка кандидатом у мери Києва і представила першу п'ятірку зі списку партії - Цензор.НЕТ 5831
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21.09.2020 23:02 Ответить
Это 2009 год -- официальная встреча премьера и главы РПЦ МП по просьбе самого Кирилла.
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21.09.2020 23:50 Ответить
Как там в кацапии, ядрёная рокета летает ?
Тимошенко нормальная, она с ******************
Не якшается, не сцы
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22.09.2020 00:07 Ответить
с тобой ,белвата,все понятно.Обьясняю на пальцах,что гитлер как и путлер нормальным людям не авторитет\.потому и с маленькой буковки\. , небыло Хельсинкского договора 75г ,и раз уж ты вспомнил о населении титульной страны - то будь последовательным и население -коренной народ а не понаехавшее лаптебыдло надо спрашивать.
И про мэра -,это смотря как его полномочия в законах прописаны,как и президент в некоторых странах ,Германии,например чисто представительская должность.
иди учи туповатых старших своих братанов -кацапорылов.
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21.09.2020 20:45 Ответить
ну шо люби малята за вами выбор. А мы посмотрим повзрослели кияни чи ни.
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21.09.2020 16:17 Ответить
Типичный балабол а там как жулька скажет
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21.09.2020 16:23 Ответить
Кличко останется мэром Киева - 100 % !
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21.09.2020 16:32 Ответить
Старика на пенсию...
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21.09.2020 18:09 Ответить
Карабельная ослаблять не согласна
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21.09.2020 18:10 Ответить
 
 