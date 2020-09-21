Минобороны представило новые сухпайки для военнослужащих: Улучшенный состав и расширенный рацион. ФОТОрепортаж

Расширенную линейку улучшенных рационов сухого пайка нового образца на базе так называемой 10-й нормы презентовали в Минобороны. Рассчитанный на разовые приемы пищи военнослужащими, новый паек содержит ряд преимуществ по сравнению со старой версией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Отмечается, что среди преимуществ обновленной версии - расширение до 24-х рационов, вместо довольно однообразных блюд из предыдущего сухпайка, увеличено содержание мяса и реторт-пакеты, современные и, которые по отзывам военнослужащих, удобнее, чем жестяные банки.

Сейчас представлены два из 24-х рационов, в которые входят 100 граммов мясной консервы, 60 граммов паштета, 280 граммов блюда (как пример - гречка с овощами и свининой), в которую включены 50 граммов мяса, галетное печенье, стик меда, кофе и чай. Каждого из этих рационов вполне достаточно для полноценного разового приема пищи военнослужащими в условиях выполнения заданий.

На данный момент в ВСУ два вида сухих пайков - 15-норма, введенная в 2016-м году, и устаревшая 10-норма, является суточной. Поэтому на повестке дня сейчас - введение сухого пайка для разового приема пищи.

Заместитель начальника управления развития продовольственного обеспечения Главного управления сопровождения материального обеспечения ВС Украины, полковник Александр Хмыз отметил, если выдать таким военнослужащим сухие пайки, рассчитанные на суточное питание, существующим порядком это автоматически лишает их права на горячее питание ужином и завтраком на следующий день.

"Но в нашем приоритете именно горячее питание. В таких ситуациях нам может пригодиться сухой паек промежуточного питания, рассчитанный на разовый прием пищи. Таким образом военнослужащие не теряют права на горячее питание", - отметил Хмыз.

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