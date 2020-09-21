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Минобороны представило новые сухпайки для военнослужащих: Улучшенный состав и расширенный рацион. ФОТОрепортаж

Расширенную линейку улучшенных рационов сухого пайка нового образца на базе так называемой 10-й нормы презентовали в Минобороны. Рассчитанный на разовые приемы пищи военнослужащими, новый паек содержит ряд преимуществ по сравнению со старой версией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Отмечается, что среди преимуществ обновленной версии - расширение до 24-х рационов, вместо довольно однообразных блюд из предыдущего сухпайка, увеличено содержание мяса и реторт-пакеты, современные и, которые по отзывам военнослужащих, удобнее, чем жестяные банки.

Сейчас представлены два из 24-х рационов, в которые входят 100 граммов мясной консервы, 60 граммов паштета, 280 граммов блюда (как пример - гречка с овощами и свининой), в которую включены 50 граммов мяса, галетное печенье, стик меда, кофе и чай. Каждого из этих рационов вполне достаточно для полноценного разового приема пищи военнослужащими в условиях выполнения заданий.

На данный момент в ВСУ два вида сухих пайков - 15-норма, введенная в 2016-м году, и устаревшая 10-норма, является суточной. Поэтому на повестке дня сейчас - введение сухого пайка для разового приема пищи.

Заместитель начальника управления развития продовольственного обеспечения Главного управления сопровождения материального обеспечения ВС Украины, полковник Александр Хмыз отметил, если выдать таким военнослужащим сухие пайки, рассчитанные на суточное питание, существующим порядком это автоматически лишает их права на горячее питание ужином и завтраком на следующий день.

"Но в нашем приоритете именно горячее питание. В таких ситуациях нам может пригодиться сухой паек промежуточного питания, рассчитанный на разовый прием пищи. Таким образом военнослужащие не теряют права на горячее питание", - отметил Хмыз.

Читайте: Минобороны не переводит оставшиеся части на новую систему питания и не проводит торги на следующий год, - волонтер Петреня

Минобороны представило новые сухпайки для военнослужащих: Улучшенный состав и расширенный рацион 01
Минобороны представило новые сухпайки для военнослужащих: Улучшенный состав и расширенный рацион 02
Минобороны представило новые сухпайки для военнослужащих: Улучшенный состав и расширенный рацион 03
Минобороны представило новые сухпайки для военнослужащих: Улучшенный состав и расширенный рацион 04
Минобороны представило новые сухпайки для военнослужащих: Улучшенный состав и расширенный рацион 05

Автор: 

Минобороны (9368) оборона (5214) военнослужащие (6156) еда (354) ВСУ (6626)


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Топ комментарии
+43
Порошенко щойно на Прямому (не дослівно) -"Ми отримали відповідь з ОП, що ретельно вивчивши матеріали справи, вони не знайшли підстав для нагородження сержанта Журавля державною нагородою "Герой України".
А для пающіх трусів знайшли!
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21.09.2020 15:42
+38
В хватит ли денег после покупки золотых Паркеров?
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21.09.2020 15:40
+34
Міноборони представило нові сухпайки для військовослужбовців: Поліпшений склад і розширений раціон - Цензор.НЕТ 9605
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21.09.2020 15:50
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А їх скоріше за все може не бути. Хоча там є щось таке оранжеве може то суп не розігрітий.
Норма 10 крім того що разова вона ще набагато примітивніша по вимогах і звичайно дешевша. Нормою 10 харчуватись не можна більше 3 днів бо буде гастріт і язва.
Норму 10 взагалі хотіли скасувати, но зараз немає грошей на 15 норму дЕрмаки вкрали, тому реанімують та модернізують 10, бо стару 10 ніхто їсти не хоче.
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21.09.2020 18:14 Ответить
а это привет вавкавин глав воен спец тов апарашин 24 ка это для порыгунов и спецуры там нагрузки больше
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21.09.2020 18:30 Ответить
Я починаю думати що ти росіянин ціль якого просто накидати без конструктиву.
Усилена норма називається 15у.
17, 24 та інше це кількість видів раціонів якою приростала 15 норма.
Якщо все ж не росіянин підпишись принаймні на Бірюкова щоб хоч щось знати по темі. І на питання треба відповідати.
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22.09.2020 16:10 Ответить
А компот (с)
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21.09.2020 17:39 Ответить
Єто же корм для котов. Зеленский собрался кормить єтим украинских солдат. Будет наказан
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21.09.2020 18:08 Ответить
Пля, а шоколадки где?!?! Где шоколадки ?!!!!!!!!
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21.09.2020 18:25 Ответить
Это - к Пете!
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22.09.2020 01:09 Ответить
Мабуть презентація невдала. Або фото не усі поклали.
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21.09.2020 18:49 Ответить
в голову вам не все поклали, при зачатті.
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21.09.2020 21:45 Ответить
Такие бы пайки, да в буфет ВР.
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21.09.2020 19:34 Ответить
Є норма 10, розрахована максимум на 3-и доби, і з приписами щодо застосування.

Є норма 15, де немає обмеження за кількістю діб, проте має інші приписи щодо застосування.

Якщо це змінення норми 10, тоді повинно дійсно її змінити наказом.

Якщо це нова норма - її треба створити наказом і визначити приписи, коли її застосовувати.

Понятя краще/гірше тут не проходить. Є наказ і його треба виконувати. Або вдосконалювати.
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21.09.2020 20:41 Ответить
Щось я сумніваюсь в появі нового наказу. 10 норма йде від постачальна який сидить на потоках ще з часів розвалу ссср. Там з нею взагалі все не правильно. Побачимо як реалізують.
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22.09.2020 16:12 Ответить
я и старые сухпайки пробовал-очень вкусные и качественные
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21.09.2020 20:55 Ответить
де зрада?
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21.09.2020 23:02 Ответить
Вид на фото какой-то унылый
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22.09.2020 01:10 Ответить
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