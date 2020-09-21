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В Кривом Роге полицейский и депутат выбивали у людей несуществующие долги, - МВД. ФОТО

Правоохранители обезвредили в Кривом Роге банду, которая выбивала у людей несуществующие долги. В состав группировки входили сотрудник полиции и депутат райсовета.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что преступная группа специализировалась на выбивании у граждан несуществующих долгов.

В частности, полицейский и депутат совместно с еще одним сообщником вымогали у местного жителя $160 тысяч, угрожая ему уничтожением имущества или физической расправой.

В Кривом Роге полицейский и депутат выбивали у людей несуществующие долги, - МВД 01

Злоумышленников задержали непосредственно во время передачи им части указанной суммы в размере $40 тысяч.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) УК Украины.

"Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет", - отметили в МВД.

В Кривом Роге полицейский и депутат выбивали у людей несуществующие долги, - МВД 02

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Автор: 

долг (1150) Кривой Рог (1403) МВД (9321)


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Топ комментарии
+13
???

В Кривом Роге полицейский и депутат выбивали у людей несуществующие долги, - МВД - Цензор.НЕТ 2158
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21.09.2020 17:00
+12
В Кривом Роге полицейский и депутат выбивали у людей несуществующие долги, - МВД - Цензор.НЕТ 9147
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21.09.2020 17:01
+10
Правоохранители обезвредили в Кривом Роге банду

Какая же это банда?
Это власть. Законодательная (депутат) + исполнительная (полицейские) власть.
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21.09.2020 17:27
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???

В Кривом Роге полицейский и депутат выбивали у людей несуществующие долги, - МВД - Цензор.НЕТ 2158
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21.09.2020 17:00 Ответить
В Кривом Роге полицейский и депутат выбивали у людей несуществующие долги, - МВД - Цензор.НЕТ 9147
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21.09.2020 17:01 Ответить
Ничего им не грозит. Только теперь они должны прокурорским
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21.09.2020 17:03 Ответить
юзик крышует.
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21.09.2020 17:06 Ответить
Слуга народа и првавоохранитель......
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21.09.2020 17:13 Ответить
Баян...

Про Кривбасс новости закончились?
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21.09.2020 17:19 Ответить
фк кривбасс возрождають...буба наказала..
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21.09.2020 17:20 Ответить
тот, что с жопой по более, депутат, видимо
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21.09.2020 17:25 Ответить
Правоохранители обезвредили в Кривом Роге банду

Какая же это банда?
Это власть. Законодательная (депутат) + исполнительная (полицейские) власть.
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21.09.2020 17:27 Ответить
ДО семи лет. Это через сколько выйдут - через 2-3 года? жесть..
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21.09.2020 17:40 Ответить
Обычно их трое - полицейский, бандит и депутат
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21.09.2020 18:24 Ответить
Іще прокурвор.
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22.09.2020 10:50 Ответить
 
 