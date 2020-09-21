В Кривом Роге полицейский и депутат выбивали у людей несуществующие долги, - МВД. ФОТО

Правоохранители обезвредили в Кривом Роге банду, которая выбивала у людей несуществующие долги. В состав группировки входили сотрудник полиции и депутат райсовета.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что преступная группа специализировалась на выбивании у граждан несуществующих долгов.

В частности, полицейский и депутат совместно с еще одним сообщником вымогали у местного жителя $160 тысяч, угрожая ему уничтожением имущества или физической расправой.

Злоумышленников задержали непосредственно во время передачи им части указанной суммы в размере $40 тысяч.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) УК Украины.

"Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет", - отметили в МВД.

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