В Кривом Роге полицейский и депутат выбивали у людей несуществующие долги, - МВД. ФОТО
Правоохранители обезвредили в Кривом Роге банду, которая выбивала у людей несуществующие долги. В состав группировки входили сотрудник полиции и депутат райсовета.
Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что преступная группа специализировалась на выбивании у граждан несуществующих долгов.
В частности, полицейский и депутат совместно с еще одним сообщником вымогали у местного жителя $160 тысяч, угрожая ему уничтожением имущества или физической расправой.
Злоумышленников задержали непосредственно во время передачи им части указанной суммы в размере $40 тысяч.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) УК Украины.
"Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет", - отметили в МВД.
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Какая же это банда?
Это власть. Законодательная (депутат) + исполнительная (полицейские) власть.