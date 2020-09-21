Расследователи InformNapalm нашли доказательства участия в оккупации Крыма еще трех воинских частей РФ. ФОТОрепортаж

Военнослужащие российских 382-го отдельного батальона морской пехоты (ОБМП) Черноморского флота РФ (в/ч 45765), 727-го ОБМП Каспийского флота РФ (в/ч 20264) и 205-го отряда управления вспомогательного флота ЧФ РФ (в/ч 43535) причастны к агрессии против Украины, в частности, операции захвата и оккупации украинского Крыма.

Соответствующие доказательства собрали волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm, информирует Цензор.НЕТ.

Отправной точкой нового OSINT-расследование стала фотография медали за оккупацию Крыма, опубликованная в российской соцсети пользователем с ником "Made in UssR". Изучив страницу, расследователи установили полное имя и место службы.

На военную службу фигурант был мобилизован в июне 2013 года, его имя - Александр Евгеньевич Удодов (рус. - Александр Евгеньевич Удодов), дата рождения: 05.11.1994, родом из г. Майкоп. Установлено место службы: 382-й ОБМП.

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Как сообщил Удодов на своей странице, служил в Севастополе, морпехом. В Севастополе базируется 810-я отдельная бригада морской пехоты ЧФ РФ, следовательно, именно в ней начал свою военную службу фигурант.

Однако уже в ноябре 2013-го он говорит друзьям в комментариях о своих планах подписать контракт на службу в батальоне морской пехоты в г. Темрюк.

382-й отдельный батальон морской пехоты (ОБМП) ЧФ РФ (в/ч 45765) базируется в г. Темрюк, на азовском побережье Краснодарского края. Он входит в состав 810-й отдельной бригады морской пехоты (в/ч 13140, ППД - временно оккупированный Крым, Севастополь). Итак, медаль за оккупацию Крыма Удодов получил, уже выполняя боевые задачи в составе 382-го ОБМП.

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Накануне захвата Крыма, 23 февраля 2014 года, Удодов опубликовал фото, сделанное на борту корабля. В комментариях его спросили: "Где вы?". "На коробке в Севас идем", - ответил Удодов (Севас - так сокращенно называют украинский город Севастополь).

OSINT-разведчики InformNapalm идентифицировали корабль, на котором перебрасывали морпехов из России в Крым. Это килекторное судно КИЛ-158, входящее в состав 205-го отряда управления вспомогательного флота ЧФ РФ (его еще называют отрядом судов обеспечения ЧФ), в/ч 43535, ППД - временно оккупированный Крым, Севастополь.

На момент начала вооруженной агрессии России начальником 205-го отряда судов обеспечения был капитан 1 ранга запаса Сергей Борисович Зинченко, о чем свидетельствуют публикации в российских СМИ за декабрь 2013-го и апрель 2014 года.

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В конце апреля 2014-го Зинченко назначили на другую должность - генеральный директор государственного предприятия "Крымские морские порты".

Капитаном килекторного судна КИЛ-158 с момента приемки судна от судостроителей в 1989 году был капитан 1 ранга Николай Васильевич Перун. Осенью 2014-го под его командованием КИЛ-158 поднимал большой противолодочный корабль "Очаков", который оккупанты затопили, создав "замок" для украинских кораблей в бухте озера Донузлав в ходе спецоперации захвата Крыма.

16 марта 2014 года, в день проведения так называемого "референдума" в Крыму, Удодов опубликовал фото с подписью "заняли высоту". На этом фото оккупант целится из оружия в направлении зданий внизу.

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Следующее фото из альбома Удодова было сделано на украинской авиабазе в Новофедоровке на фоне украинского самолета Бе-12.

По свидетельствам его матери, по состоянию на 2015 год, Удодов имел звание сержанта, по состоянию на 2017 год с семьей жил в г. Темрюк.

Руководил захватом украинских воинских частей непосредственно на месте командир 382-го ОБМП подполковник Александр Викторович Картавкин.

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В статье Радио Свобода "Как захватывали Керчь: хроника событий 2014 года" в частности говорится о блокировании украинской в​​/ч А-0883, где присутствовал также Картавкин.

В ходе исследований подтверждено, что Картавкин также награжден медалью за оккупацию Крыма. На параде в 2016 году в Астрахани на новом месте службы (в 2015 году Картавкин принял командование 727-м батальоном морской пехоты, в/ч 20264, ППД - г. Астрахань), на видео празднования дня морпехов видим его с медалью за оккупацию Крыма.

Изучая информацию об Александре Картавкине, расследователи наткнулись на видео, на котором с медалью за оккупацию Крыма также зафиксирован заместитель командира 3-го взвода 2-й роты 727-го ОБМП Ильшат Фатхутдинов. Следует отметить, что 727-й ОБМП добавлен военной прокуратурой Украины в перечень подразделений, переброшенных в Крым во время спецоперации захвата.

Военнослужащие указанных трех воинских частей ранее также попадали в поле зрения OSINT-исследований InformNapalm, касающихся действий РФ в Сирии, но не были приобщены в общую интерактивную базу данных, так как их участие в агрессии против Украины не было установлено или подтверждено. Теперь в интерактивной базе данных InformNapalm с доказательствами агрессии РФ против Украины фигурируют материалы о 102 воинских формированиях России, военнослужащие из состава которых были задействованы в войне против Украины.

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