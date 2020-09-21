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Во время съезда ОПЗЖ под Одессой произошли столкновения: полиция вывезла полсотни вооруженных людей. ФОТОрепортаж

В коттеджном поселке Совиньон Одесской области произошли столкновения во время проведения конференции партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Нацполицию и местное издание "Думская".

"Во время собрания представителей одной из политических партий, которое происходило на территории оздоровительного комплекса, между двумя группами граждан произошли незначительные стычки. Благодаря своевременному вмешательству полицейских конфликт был прекращен", - сообщили в полиции.

Во время съезда ОПЗЖ под Одессой произошли столкновения: полиция вывезла полсотни вооруженных людей 01

Во время съезда ОПЗЖ под Одессой произошли столкновения: полиция вывезла полсотни вооруженных людей 02

Во время обысков полиция обнаружила у участников газовые балончики, ножи и телескопические дубинки. Теперь следствие выясняет происхождение и цель их хранения.

Во время съезда ОПЗЖ под Одессой произошли столкновения: полиция вывезла полсотни вооруженных людей 03

Местное издание "Думская" сообщило, что конфликт произошел между группой "Патриоты за жизнь", которая охраняла съезд ОПЗЖ, и активистами Нацкорпуса. Участников стычек завели и отвезли на допрос в автобусах.

Во время съезда ОПЗЖ под Одессой произошли столкновения: полиция вывезла полсотни вооруженных людей 04

В "Нацкорпусе" так прокомментировали инцидент: "Благодаря тому, что Нацкорпус и патриотические организации блокировали съезд, приехали правоохранительные органы и обыскали боевиков Кивы. В результате были найдены охотничьи ружья и перечные баллончики. Оружие у титушок изъяли, а их самих посадили на автобусы в сопровождении полиции и увезли".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Турчинов: Новая коалиция "Слуг народа" и "ОПЗЖ" - прямой путь к полному сворачиванию европейской интеграции. ВИДЕО

Автор: 

Одесса (7901) столкновения (503) Оппозиционная платформа - За жизнь (452)


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Топ комментарии
+45
Как же полиция бережет ОПЗЖ. Не Балух какой-то....
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21.09.2020 17:57
+27
Почему регионалы расстрелявшие на майдане мирных граждан проводят сьезды ОПЗЖ а не сидят за содеянное?
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21.09.2020 18:04
+24
ОПЗЖ запросто свои съезды мог бы проводить в Москве. Там для них точно безопаснее.
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21.09.2020 18:02
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А дальше, вывезли и отпустили?
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21.09.2020 17:57 Ответить
ага, взяли і відпустили зразу. не так все просто. спочатку відвезли у беспечне місце, повернули по опису все що вилучили, вибачились і лише після цього відпустили.
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21.09.2020 20:44 Ответить
Как же полиция бережет ОПЗЖ. Не Балух какой-то....
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21.09.2020 17:57 Ответить
Во время собрания представителей одной из политических партий, которое происходило на территории оздоровительного комплекса... Источник: https://censor.net/ru/p3220500

Эту мразь уже не оздоровить, безнадежен каждый рыг. Жги, Господи..
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21.09.2020 18:02 Ответить
ОПЗЖ запросто свои съезды мог бы проводить в Москве. Там для них точно безопаснее.
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21.09.2020 18:02 Ответить
Ще й по ходу і медалькі з кремля отримали б за оборону Малоросіі )
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21.09.2020 18:18 Ответить
Во время съезда ОПЗЖ под Одессой произошли столкновения: полиция вывезла полсотни вооруженных людей - Цензор.НЕТ 1269Во время съезда ОПЗЖ под Одессой произошли столкновения: полиция вывезла полсотни вооруженных людей - Цензор.НЕТ 8644
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21.09.2020 18:02 Ответить
боевые титушки лехаим кивы с ружьями?
кива,дыбилоид - спили мушку..
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21.09.2020 18:02 Ответить
"Патриоты за жизнь", которая охраняла съезд ОПЗЖ,

==========================================
За жизнь за бабло мертведчука эти " патриоты"
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21.09.2020 19:17 Ответить
Титушек отпустят,патриотов посадят.Такая у нас власть
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21.09.2020 18:03 Ответить
Почему регионалы расстрелявшие на майдане мирных граждан проводят сьезды ОПЗЖ а не сидят за содеянное?
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21.09.2020 18:04 Ответить
Та ти шо? ЗАЖОПУ в зРаду коли пройшли? Неже не при "сивочолому надьожі нашій"? Якщо "батько нації" не спромігся пересаджати наволоч ригонуту, то чого ж ви хочете від звичайного малороса і таких же як він прокурворш? Ці -точно ригів не тронуть, коли навіть "сивочолий гетьман" з югою-плокулолом не змогли.
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21.09.2020 18:52 Ответить
Потому, что ты выбрал оманского ишака!
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21.09.2020 19:05 Ответить
Ти з головою дружиш? Османського ішака коли вибрали? В 2019 році. А ЗАЖОП коли в зРаду зайшли? В 2014 р. Рахувати вмієш чі ні? 5 років, ПЯТЬ РОКІВ до обрання ішака, хто був "презиком"? Невже не "сивочолий..."? І мені навіть в кошмарному сні не снилося, що люди так зненавиділи баригу, що з дуру обрали презом блазня!
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21.09.2020 19:14 Ответить
Під час з'їзду ОПЗЖ під Одесою відбулися сутички: поліція вивезла півсотні озброєних людей - Цензор.НЕТ 2449
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21.09.2020 19:28 Ответить
Запитай у Петра та його ботів.
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21.09.2020 19:06 Ответить
а ти чий бот-петра чи васі?
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21.09.2020 19:38 Ответить
Он бот *****.
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21.09.2020 19:51 Ответить
Не суди всіх по собі.
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21.09.2020 19:53 Ответить
Я громадянин України. Проживаю в Україні. Безпартійний. Висловлюю лише свою думку.
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21.09.2020 19:54 Ответить
Потому,что в 2014м надо было не чиновников в мусорных баках возить и зеленкой обливать,а выкидывать с кабинетов прокуроров,судей,ментов и т.д. как это делал покойный Музычко, за что его и застрелил Аваков.
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21.09.2020 19:30 Ответить
У Питраликсеича не спрашивал?Спроси,почему за 5 лет ни одна тварь не села.
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21.09.2020 23:47 Ответить
Да что то не особо заметно что бережет... вспомните недавние события... на дороге.
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21.09.2020 18:06 Ответить
С ЗаЖОП только Нацкорпус борется. А петики с ними заодно.
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21.09.2020 18:19 Ответить
Ты петиков от своей мамаши подцепил, кусаются?
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21.09.2020 19:16 Ответить
а шо сирогу стерненко туда не послали с ножичком? все сепарье сразу бы от страха наложило в штаны и разбежалось
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21.09.2020 19:03 Ответить
за стєрнєнко відповідає найлєпший друг ОПЗЖ - слухі нароту
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29.09.2020 08:16 Ответить
нацжены работают на рейтинг опзж
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21.09.2020 19:04 Ответить
А ти - на Ху...ла!
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21.09.2020 19:16 Ответить
а зачем мне работать на него когда пол страны этим занимаются. пока все идет по плану именно ***** а не украинцев (не путай с хохлами)
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21.09.2020 19:47 Ответить
Для мене, наприклад, ворогами України є: коммуняки(їх ніби-то заборонили по закону, але вони, ГНИДИ, є), ригонута нечисть, різні там шарії-смєшки та інша антиукраїнська мразота. Фанатів "святого Педро" - ворогами не вважаю, серед них багато Патріотів. Нац. Дружини нацжонами може назвати тільки ворог України, кацап або хохол. Українці хлопців з Нац.дружин, Свободи, ОУН, ПС, С14 іменують Патріотами-Націоналістами. А от деякі не зовсім розумні люди, особливо Пеціни фанати, заради рейтінгу свого кумира, хлюпають лайном і на Націоналістів і на "Батьківщину" і чинять розбрат в лавах Українців, на радість ху...лу і зелено-ригонутій сворі малоросів-антиукраїнців.
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21.09.2020 20:10 Ответить
в твоей дурной бошке каша, мед, говно и пчелы, все перемешалось)))) вот когда перечисленные тобой банды будут последовательны в своих действиях а не будут выскакивать как черт из табокерки только тогда, когда это кому то очень нужно, то я начну считать их полит.деятелями. кстати именно они привели зелю к власти, деньги ведь не пахнут, а на страну им плевать
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21.09.2020 20:21 Ответить
Все вірно. Ти - звичайне тупе антиукраїнське бидло. Ці "банди", як ти, кацапедало, обзиваєш Націоналістів, викинули з України Хама, коли ти попкорн жрав біля "дебілізора". Ці "бандити", першими пішли захищати Неньку, майже без зброї. І не суди по собі, лапоть обриганий, це для таких як ти. ху...ловські срібники не тхнуть, а Націоналісти на свої акції за Україну, виходять по зову серця. Що ти - смердюча ординська онуча, свідчить ще те, що ти на свино-псячім "ізикє" тут обгавкуєш Патріотів з Нац.Дружин.
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21.09.2020 20:57 Ответить
балбес, на майдан собралась вся украина а нацженами там и не пахло, на фронт пошли все, и в том числе нацжены и свобода (за что им честь и хвала) а где сейчас твои ПАТРИОТЫ когда страну зеля (которого они привели) тянет в ненавистный тобой русский мир? почему нет протестов против портнова? почему сепары наводнили киев? у них один враг, это порох. который поднял ту же армию. так что ты щенок малолетний смотри медаль всегда с двух сторон
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21.09.2020 21:15 Ответить
Так прожени сепарів з Києва. Покажи, на що здатен. Так ти, кацапська смердюча онуча, можеш тільки брудом поливати Патріотів, жручі попкорн перед "дебілізором". Яке ж ти хитродупе. Чому ти зі своїм педро під Одесу не поїхав ЗАЖОП поганяти?А Нац. Дружини - поїхали. І Україну такі як ти, захищати не будуть, а Нац. Дружини - будуть. Ось саме це і бісить твоє кацапо-ординське гниле нутро.
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21.09.2020 21:29 Ответить
я же не претендую на роль главного правильного ПАТРИОТА))) я просто вижу что ты обычный малолетний неадекват))) мой папа сильнее твоего папы))) рости сынка (или внучек) может быть к тебе мозги вдруг приростут.
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21.09.2020 21:34 Ответить
А я бачу, що ти - звичайний фсбешний троль, агент ху...ла. Твоя задача - пересварити Патріотичні сили в Україні. Не вийде.
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21.09.2020 21:45 Ответить
кому и горный козел патриот))) а кому и порох предатель))) все зависит от твоего умственного развития, которого у тебя к сожалению еще нет в силу твоей зелености))) смотри квартал и сватов и будь счастлив
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21.09.2020 21:56 Ответить
ОПЗЖопс не случайно проводит "съезд" коллаборантов именно в Одессе.. Ищут "слабое звено" и видимо считают Одессу именно таким. Тем более желание отхапать Херсонщину с днепровской водой у них не отпало а там и до Приднестровья рукой подать а путь то через Одессу.
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21.09.2020 19:54 Ответить
Під час з'їзду ОПЗЖ під Одесою відбулися сутички: поліція вивезла півсотні озброєних людей - Цензор.НЕТ 2655
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21.09.2020 20:02 Ответить
опожоповцы, уже прячутся, от чесных людей, в подворотнях страны!! скоро свои съезды будут проводить в общественных туалетах!! В Бессарабии ещё до хрена недобитой нечисти из партии регионов,. которые теперь перекрасились в ОПЖ! Козлы вонючие, пророссийские !! эти воры Украины из ОПЖ типа:, рабиновичи, мертведчуки. бойки, шуфричи. королевские, кузьмины, волошины, сивохо, новинские и бужинские, спиваки и пальчевские и прочая пророссийская и российская шелупонь не успокоятся пока им опять морду не набьют и не вываляют их в мусорных баках, а ещё лучше выслать их из страны!! Долой ОПОЖОПОВЦЕВ, жополизов путина и ярых врагов украинской демократии!! Эта пророссийская зараза Опожоповцы, спят и видят себя опять в рядах КПСС и союзе СНГ, а нас на соловках и в сибири!!!!
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21.09.2020 20:42 Ответить
А как в Совиньйон попал нац корпус...там охраняемая территория для воров которые не платят вовремя зарплаты и скрывают налоги...с опзжоповцами понятно завезли на автобусах...а вот как нацкорпус...там забор и ТСО как в тюрьме....
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21.09.2020 20:49 Ответить
цих патріотів за спокійне життя медведчука треба відвезти до кордону з росією і під сраку без права повернення.
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21.09.2020 22:00 Ответить
https://censor.net/ru/video_news/3218562/sotrudniki_politsii_ohrany_zasenko_galishin_i_chalyyi_soprovojdali_medvedchuka_v_poezdke_v_okkupirovannyyi
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22.09.2020 01:33 Ответить
Є маленький лайфхак як зрозуміти політичну мову у побуті - треба підбирати антоніми до їхніх назв та лозунгів. Тоді одразу стане ясна їхня суть.
Тоді "Патріоти за жізнь" будуть звучати якось правдоподібніше, наприклад як "зрадники за смерть"
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29.09.2020 08:14 Ответить
 
 