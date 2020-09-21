Во время съезда ОПЗЖ под Одессой произошли столкновения: полиция вывезла полсотни вооруженных людей. ФОТОрепортаж

В коттеджном поселке Совиньон Одесской области произошли столкновения во время проведения конференции партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Нацполицию и местное издание "Думская".

"Во время собрания представителей одной из политических партий, которое происходило на территории оздоровительного комплекса, между двумя группами граждан произошли незначительные стычки. Благодаря своевременному вмешательству полицейских конфликт был прекращен", - сообщили в полиции.

Во время обысков полиция обнаружила у участников газовые балончики, ножи и телескопические дубинки. Теперь следствие выясняет происхождение и цель их хранения.

Местное издание "Думская" сообщило, что конфликт произошел между группой "Патриоты за жизнь", которая охраняла съезд ОПЗЖ, и активистами Нацкорпуса. Участников стычек завели и отвезли на допрос в автобусах.

В "Нацкорпусе" так прокомментировали инцидент: "Благодаря тому, что Нацкорпус и патриотические организации блокировали съезд, приехали правоохранительные органы и обыскали боевиков Кивы. В результате были найдены охотничьи ружья и перечные баллончики. Оружие у титушок изъяли, а их самих посадили на автобусы в сопровождении полиции и увезли".

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