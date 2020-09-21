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Во время стрельб на полигоне "Юг" загорелся сухостой и сухая трава, - Генштаб. ФОТО

Во время проведения штатных стрельб на полигоне оперативного командования "Юг" произошло возгорание сухой травы в поле и сухостоя в лесополосе. Сейчас пожар тушат.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Благодаря совместным оперативным и слаженным действиям личного состава, привлеченного для проведения учений, и представителей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, распространение огня было прекращено и сейчас продолжается ликвидация последствий пожара", - сказано в сообщении.

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Для тушения была задействована соответствующая дежурная пожарная техника и авиация.

"Личный состав и технические средства не пострадали", - добавили в Генштабе ВСУ.

Во время стрельб на полигоне Юг загорелся сухостой и сухая трава, - Генштаб 01
Во время стрельб на полигоне Юг загорелся сухостой и сухая трава, - Генштаб 02
Во время стрельб на полигоне Юг загорелся сухостой и сухая трава, - Генштаб 03

Автор: 

Генштаб ВС (6343) пожар (5961) полигон (339)


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Топ комментарии
+3
Боже! Какие тупые Генералы!!Как малые котята!
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21.09.2020 19:18
+3
Подается как что то необычное. Проводятся стрельбы всегда должны готовиться противопожарные мероприятия, а если у вас каждый раз ЧП, то может не те люди занимаются организацией и проведением, может им себя в цирке попробовать, сменить род деятельности так сказать?
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21.09.2020 19:20
+3
Нужно просто перестать стрелять!
Запретили стрелять по кацапам, теперь запретят стрелять во время учений!
Чем не повод?
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21.09.2020 19:27
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путен спецом высушил, куда ни плюнь - всюду проделки агрессора
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21.09.2020 19:09 Ответить
шамана вызывать дожди на полставки в офис на мендельштрассе...
чы рота с электро чы бензо-косилками с рога кривого порешает?
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21.09.2020 19:14 Ответить
Боже! Какие тупые Генералы!!Как малые котята!
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21.09.2020 19:18 Ответить
Подается как что то необычное. Проводятся стрельбы всегда должны готовиться противопожарные мероприятия, а если у вас каждый раз ЧП, то может не те люди занимаются организацией и проведением, может им себя в цирке попробовать, сменить род деятельности так сказать?
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21.09.2020 19:20 Ответить
Все зависит от того, какая задача ставилась?) С чего вы взяли, что это ЧП, а не учения в условиях близким к реальным?)
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21.09.2020 19:37 Ответить
Видно что вы очень далеки от сути вопроса, любые учения не предусматривают пожара в окрестностях полигона, с последующим его «героическим» тушением. Для этого проводятся спец мероприятия, а если пожар возникает, значит кто то не выполнил свои обязанности. Бывают случаи нанесения ударов мимо целей, что приводит к пожарам, эти случаи тоже разбираются и находятся причины и виновники.
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21.09.2020 20:44 Ответить
Мда) С чувством юмора у вас туговато))) Знаем) И тушили, и поджигали, и отмазки убедительные находили)))
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21.09.2020 21:35 Ответить
мозги надо включать, когда начинают стрельбы при такой суши.
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21.09.2020 19:21 Ответить
Нужно просто перестать стрелять!
Запретили стрелять по кацапам, теперь запретят стрелять во время учений!
Чем не повод?
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21.09.2020 19:27 Ответить
Идиоты. А чего вы ожидали?
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21.09.2020 19:48 Ответить
не дай Бог буба візьме під особистий контроль...
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21.09.2020 19:49 Ответить
 
 