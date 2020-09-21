Во время стрельб на полигоне "Юг" загорелся сухостой и сухая трава, - Генштаб. ФОТО

Во время проведения штатных стрельб на полигоне оперативного командования "Юг" произошло возгорание сухой травы в поле и сухостоя в лесополосе. Сейчас пожар тушат.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Благодаря совместным оперативным и слаженным действиям личного состава, привлеченного для проведения учений, и представителей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, распространение огня было прекращено и сейчас продолжается ликвидация последствий пожара", - сказано в сообщении.

Также на Цензор.НЕТ: В Киеве продолжает гореть свалка в Дарницком районе, огонь частично перебросился на торфяники, - ГСЧС

Для тушения была задействована соответствующая дежурная пожарная техника и авиация.

"Личный состав и технические средства не пострадали", - добавили в Генштабе ВСУ.





