Во время стрельб на полигоне "Юг" загорелся сухостой и сухая трава, - Генштаб. ФОТО
Во время проведения штатных стрельб на полигоне оперативного командования "Юг" произошло возгорание сухой травы в поле и сухостоя в лесополосе. Сейчас пожар тушат.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
"Благодаря совместным оперативным и слаженным действиям личного состава, привлеченного для проведения учений, и представителей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, распространение огня было прекращено и сейчас продолжается ликвидация последствий пожара", - сказано в сообщении.
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Для тушения была задействована соответствующая дежурная пожарная техника и авиация.
"Личный состав и технические средства не пострадали", - добавили в Генштабе ВСУ.
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чы рота с электро чы бензо-косилками с рога кривого порешает?
Запретили стрелять по кацапам, теперь запретят стрелять во время учений!
Чем не повод?