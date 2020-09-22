"И это не апокалипсис": в сети опубликовано фото "горящего" Запорожья. ФОТО

В г. Запорожье регулярно фиксируют превышение допустимых норм выбросов вредных веществ в воздух, чему способствует большое количество промышленных предприятий в городе.

Как информирует Цензор.НЕТ, пользователи соцсетей постоянно публикуют соответствующие фото и выходят на акции, чтобы привлечь внимание властей к проблеме.



Фото: Сирко/Facebook

"Настоящее моего любимого Запорожья - и это не апокалипсис", - написал пользователь соцсети Facebook Иван Сирко.

"Именно апокалипсис. Если о ковид кричат, то о том, сколько людей умрет после вдыхания этого - молчат", - прокомментировала другой пользователь соцсети данное фото.

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Напомним, 19 сентября в Запорожье около полутора тысяч горожан вышли на акцию под названием "Имею право дышать". Люди требовали от центральных и местных органов власти начать поэтапно снижать выбросы вредных веществ запорожскими предприятиями.

Митинг провели под стенами областной государственной администрации. Его организовали более десяти общественных организаций города.

Активисты принесли с собой тематические плакаты с надписями "#имеюправодышать", "Хватит нас травить" и другими. Также участники акции положили на лестницу здания администрации мешки, которые наглядно демонстрируют сколько вредных веществ вдыхают горожане за год из-за выбросов в атмосферу.