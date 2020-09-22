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"И это не апокалипсис": в сети опубликовано фото "горящего" Запорожья. ФОТО

В г. Запорожье регулярно фиксируют превышение допустимых норм выбросов вредных веществ в воздух, чему способствует большое количество промышленных предприятий в городе.

Как информирует Цензор.НЕТ, пользователи соцсетей постоянно публикуют соответствующие фото и выходят на акции, чтобы привлечь внимание властей к проблеме.

И это не апокалипсис: в сети опубликовано фото горящего Запорожья 01
Фото: Сирко/Facebook

"Настоящее моего любимого Запорожья - и это не апокалипсис", - написал пользователь соцсети Facebook Иван Сирко.

"Именно апокалипсис. Если о ковид кричат, то о том, сколько людей умрет после вдыхания этого - молчат", - прокомментировала другой пользователь соцсети данное фото.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Тысячи жителей Запорожья вышли на акцию "Маю право дихати". ФОТОрепортаж

Напомним, 19 сентября в Запорожье около полутора тысяч горожан вышли на акцию под названием "Имею право дышать". Люди требовали от центральных и местных органов власти начать поэтапно снижать выбросы вредных веществ запорожскими предприятиями.

Митинг провели под стенами областной государственной администрации. Его организовали более десяти общественных организаций города.

Активисты принесли с собой тематические плакаты с надписями "#имеюправодышать", "Хватит нас травить" и другими. Также участники акции положили на лестницу здания администрации мешки, которые наглядно демонстрируют сколько вредных веществ вдыхают горожане за год из-за выбросов в атмосферу.

Запорожье (2670) экология (1608)


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Топ комментарии
+75
хорошо когда Ахметка покупает замок короля Леопольда за цену - рекордную по недвиге в мире, а не фильтры на свои заводики.
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22.09.2020 09:32
+25
Не спекулируйте. Заводы могут и должны работать с фильтрами. Да, это не дешево, но нельзя травить людей!
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22.09.2020 09:40
+14
А где наши "зеленые",где профсоюзы,где политические партии?Все КУПЛЕНЫ.
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22.09.2020 09:25
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Вебка на http://webcam.zp.ua/?zavod#camera Производственный ансамбль
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22.09.2020 17:58 Ответить
Постапокаліптично. Таке враження, що тими вулицями можуть ходити тільки озброєні патрулі сталкерів - бо у підворіттях чатують мародери, а хащами шастають мутанти "І це не апокаліпсис": в мережі опубліковано фото "задимленого" Запоріжжя - Цензор.НЕТ 7306

"І це не апокаліпсис": в мережі опубліковано фото "задимленого" Запоріжжя - Цензор.НЕТ 2291
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22.09.2020 18:06 Ответить
каждый день такое здесь.
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22.09.2020 21:31 Ответить
А что там производят, помимо дыма?
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22.09.2020 22:48 Ответить
металл.
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23.09.2020 06:36 Ответить
Небокрай такий, що згадалися пост'ядерні піщані бурі у "Вар'ят Максим: Дорога Гніву" (Mad Max: Fury Road)

"І це не апокаліпсис": в мережі опубліковано фото "задимленого" Запоріжжя - Цензор.НЕТ 8005
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23.09.2020 00:40 Ответить
в этом классном фильме песчаная буря.а тут в реальности в этой пыли столько разной гадости шо и представить страшно.
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23.09.2020 06:38 Ответить
в запорожье так было всегда. в 70е года люди одевали белые рубашки а к обеду рубашки выглядели как будто их носили неделю
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22.09.2020 18:40 Ответить
А ще розповідали, що обідали на дачі на дворі.
На тарільці був порізаний плавлений сирок, який покрився заводською паприкою.
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23.09.2020 08:39 Ответить
А почему предприятия не модернизируют???
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23.09.2020 00:40 Ответить
за столько лет пора было уже и привыкнуть..., а что они хотят - чтобы у них был чистый воздух - или работа.., олигархат или приличная демократическая страна..., пока в Украине это 2 пары взаимоисключающих явления...
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23.09.2020 10:05 Ответить
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