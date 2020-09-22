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В ОП не видят оснований для вручения звания Героя Украины погибшему на Донбассе морпеху Журавлю, - Порошенко. ФОТОрепортаж

Пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко в Днепре встретился с воинами-ветеранами российско-украинской войны. В музее "Гражданский подвиг Днепропетровщины в событиях АТО" Петр Порошенко почтил погибших минутой молчания.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".

Среди экспозиции в зале памяти есть и фото разведчика, морского пехотинца Ярослава Журавля, который трагически погиб в июле этого года под Зайцево в Донецкой области.

Лидер "Европейской Солидарности" сообщил, что общался с отцом погибшего воина Сергеем Журавлем. У Ярослава остались две дочери.

Порошенко также напомнил, что "Европейская Солидарность" обратилась к президенту Зеленскому с требованием присвоить звание Герой Украины сержанту Журавлю. Пятый президент отметил, что несмотря на героизм сержанта Журавля, у президента пока не увидели оснований для вручения ему высокого звания.

"Я хочу подчеркнуть, что мы не остановимся. Наши Вооруженные силы, наши волонтеры, наши добровольцы и руководство государства в наше время своих не бросали. Как бы трудно не было", - отметил он.

"Мы провели первые заседания Совета национальной безопасности и обороны с участием Генерального секретаря НАТО", - напомнил Порошенко у стенда с фотографиями иностранных политиков, поддерживающих Украину, в частности Генсека НАТО 2009-2014 годов Андерса Фог Расмуссена. Лидер политсилы также вспомнил о великом друге Украины, американском сенатора Джоне Маккейне, с которым в 2016 году побывал в зоне боевых действий.

У стенда с детскими рисунками, которые с первых дней войны передавали из всех регионов Украины на фронт, Порошенко остановился и сказал: "Появляется смысл - зачем воинам воевать за свою страну".

Также читайте: Есть ощущение, что Зеленский и Коломойский объявили Днепру войну, - Порошенко

В ОП не видят оснований для вручения звания Героя Украины погибшему на Донбассе морпеху Журавлю, - Порошенко 01
В ОП не видят оснований для вручения звания Героя Украины погибшему на Донбассе морпеху Журавлю, - Порошенко 02
В ОП не видят оснований для вручения звания Героя Украины погибшему на Донбассе морпеху Журавлю, - Порошенко 03
В ОП не видят оснований для вручения звания Героя Украины погибшему на Донбассе морпеху Журавлю, - Порошенко 04
В ОП не видят оснований для вручения звания Героя Украины погибшему на Донбассе морпеху Журавлю, - Порошенко 05

Автор: 

награда (1802) Порошенко Петр (19607) Донбасс (26956) военнослужащие (6158) Офис Президента (1800)


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Топ комментарии
+54
В ОП не видят оснований для вручения звания Героя Украины погибшему на Донбассе морпеху Журавлю, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6563
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22.09.2020 11:02
+53
В ОП не видят оснований для вручения звания Героя Украины погибшему на Донбассе морпеху Журавлю, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9930
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22.09.2020 11:00
+52
для зелені Кузьма Герой України
це все, що треба знати про їх державність
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22.09.2020 11:00
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Было...и какая тогда разница Кроме кардинально иных обстоятельств, конечно. Или Вы и через 40 лет будете Муженко проклинать
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22.09.2020 11:30 Ответить
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1764400647040306&id=100004111636825
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22.09.2020 11:39 Ответить
А хто вбивав українців в Іловайську, https://censor.net/ru/user/46103?
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22.09.2020 12:51 Ответить
Порошенко?
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22.09.2020 13:43 Ответить
Зепрокуратура с вами не согласны...никто никого не бросал. Какцапы нарушили все договоренности и уже открыто перешли границу. Если про Дебальцево...про Иловайск же Вам расскажет тов. Муженко из мандызека .
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22.09.2020 11:18 Ответить
Агов! Електорат шмарклі! Як вам, все норм?
Давайте, захищайте - "бубочка молодець, все правильно робить".
Чи вже починає щось доходити?
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22.09.2020 11:22 Ответить
Це утопія.
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22.09.2020 11:33 Ответить
зеля так реагирует на проклятие
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22.09.2020 11:35 Ответить
https://twitter.com/sergiy_taran
https://twitter.com/sergiy_taran

В ОП не бачать підстав для вручення звання Героя України загиблому на Донбасі морпіху Журавлю, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5978 Сергій Таран / Sergiy Taran

@sergiy_taran

·https://twitter.com/sergiy_taran/status/1308292747699208192 2 ч

«Конфлікт» на сході почався через мовне питання,- заявив Фокін, який представляє Україну у Мінську. Не переплутайте! Саме Україну, а не Росію.

Вже не здивуюсь, якщо у зв'язку із «конфліктом» представники Зеленського у ТКГ вимагатимуть у Заходу санкцій проти ... України.
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22.09.2020 11:37 Ответить
Не виключений і такий перебіг подій. Правда не знаю чи встигнуть вони після цього добігти до *************** кордону?
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22.09.2020 11:49 Ответить
значит лысого обсоса ху...тапа эти твари видят народным актером и остальную тусовочную мразоту баблом осыпают из бюджета, а бойца отдавшего жизнь за спасение товарища, это квартальное убоище не видит, у него понИМАшь глаза манделевской пилоткой обшиты, оно не видит из-за обшивки! **** тварь криворожская!
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22.09.2020 11:45 Ответить
Зеленский поц и Сволочь 😡😡
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22.09.2020 12:14 Ответить
Ща дезертир клоун даст своему папику пожизненную пенсию ну а потом героя что умудрился выстругать такого выродка
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22.09.2020 12:16 Ответить
Ну да, барыга выхлопотал же, недорого) папику героя Украины. Знать бы только за что...
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22.09.2020 13:03 Ответить
А ось цієй жінці папєрєднік присвоїв звання "герой України" чи може обчєство присвоїло звання "Народний Герой"?

В ОП не бачать підстав для вручення звання Героя України загиблому на Донбасі морпіху Журавлю, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5366
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22.09.2020 12:22 Ответить
...Прохожие били женщину, плевали на нее и бросали помидоры


В ОП не бачать підстав для вручення звання Героя України загиблому на Донбасі морпіху Журавлю, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4798
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22.09.2020 12:24 Ответить
Він її звільнив. А Вовік звільняє таксистів.
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22.09.2020 12:52 Ответить
хто звільнив?
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22.09.2020 13:52 Ответить
Ірина Довгань отримала орден «Народний Герой України»
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22.09.2020 14:29 Ответить
дякую за інфу
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22.09.2020 14:33 Ответить
Потрох, може достатньо піару не смерті бійця??? Розкажи нам про Іловайськ, Дебальцево, взриви на складах, про міномети які ви робили і загинули 11наших солдат. Потроха на нари!
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22.09.2020 12:54 Ответить
?А Порох ...сделал главное:СПАС УКРАИНУ.

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Он як...А я гадав, що Ураїну врятували добробатівці з фінансовою допомогою від ЮВТ, Бені...Наприклад ЮВТ фінансувала формування двух бойових підрозділів з "нуля", а Беня фінансував нинішніх "націоналістів", котрі відстояли Харьків, Маріуполь, Днепр...

А "Порох"..."Спас Украину" за допомогою капітуляції у вигляді Мінськ 2, котрий й зараз нам "відхаркується"? Ню-ню...
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22.09.2020 14:07 Ответить
"Кидалово" Путинга и Европы Педрой с помощью Минск 2 - развешивание кучи "шишек геморроя" в "дупе" країни....От щас от цього "спасения" и ковбасить країну ніпадецкі: виконати Мінськ 2 - отримати криваве, вже громадянське, противостояння та , не виконати - розісратися з ЄС, котрий аж бігом зніме санкції з Кремля, та у подальшому не буде вірити ніякім держгарантіям...
Я вже не кажу, що Мінськ 2 допоміг Луга/ндону зформувати добре озброєні бойові частини, при тому, що "до" Мінськ 2 бандюки були майже неозброєні.

От, особисто ви, що би вибрали: озбоєне громадянське протистояння, чи негативне сприйняття країни ЄС з усіма наслідками?
Може в вас є якись свій варіант на розвиток подій на сході?
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22.09.2020 14:53 Ответить
смотря как он погиб, мы ведь не знаем всех обстятельств дела - у него есть командиры и они должны ходотайствовать на награждение. Может там была неуставщина , которую замолчали или по пьяной лавочке мужика завалили..... Герои Украины - это не то звание, которое должны раздавать на право и на лево.
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22.09.2020 12:55 Ответить
вообще,учитывая колоссальное количество разного рода проходимцев и откровенных врагов,награждённых этим званием (скопированного с советского),оно давно себя девальвировало..
когда в Украине появится Президент и Уряд,наградная система должна быть в корне пересмотрена..
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22.09.2020 13:01 Ответить
Как по мне, звание Героя Украины надо вообще отменить. Предыдущие президенты полностью его дискредитировали, да и вообще, звание "героя" - это совковый пережиток сталинской эпохи.
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22.09.2020 13:07 Ответить
Смотрю я на этого Порошенко, постоянно красующегося на чужом горе и вспоминаю его https://www.youtube.com/watch?v=4GT6Eaz3EZc родного сыночка, постоянно тусующегося в футболке с надписью "россия" по кабакам Англии , или США.
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22.09.2020 16:04 Ответить
ПОРОШЕНКО КАК ВСЕГДА, КАК и СЕЙЧАС, ГОВОРИТ - ОДНО А КОГДА БЫЛ ПРЕЗИДЕНТОМ УКРАИНЫ ДЕЛАЛ - ДРУГОЕ.

НАПРИМЕР НАГРАДИЛ СЕПАРАТИСТА ГОЛУБАНА ОРДЕНОМ УКРАИНЫ

ФОТО и ВИДЕО ДОКАЗАТЕЛЬСТВА: https://tyler78.livejournal.com/771014.html

В ОП не бачать підстав для вручення звання Героя України загиблому на Донбасі морпіху Журавлю, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2202

В ОП не бачать підстав для вручення звання Героя України загиблому на Донбасі морпіху Журавлю, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6885
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22.09.2020 18:00 Ответить
ВОТ ЕЩЕ ОДИН НАГРАЖДЕННЫЙ ПОРОШЕНКО ОРДЕНОМ УКРАИНЫ

Президент Петр Порошенко наградил орденом "За заслуги" I степени экс-нардепа от Партии регионов, скандального застройщика Игоря Лысова.



https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/05/12/7214795/

В ОП не бачать підстав для вручення звання Героя України загиблому на Донбасі морпіху Журавлю, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9176
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22.09.2020 18:04 Ответить
Как клоун может давать комуто героя если он сам трус и дезертир как и его зебильное стадо
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22.09.2020 19:51 Ответить
В ОП не бачать підстав для вручення звання Героя України загиблому на Донбасі морпіху Журавлю, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4828
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22.09.2020 22:40 Ответить
ах желтовский, желтовский... ты становишься не только выроком, но и позором Украины...
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23.09.2020 07:21 Ответить
Само звание надо отменить. оно уже давно дискредитировало себя
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23.09.2020 12:44 Ответить
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