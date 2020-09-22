В ОП не видят оснований для вручения звания Героя Украины погибшему на Донбассе морпеху Журавлю, - Порошенко. ФОТОрепортаж

Пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко в Днепре встретился с воинами-ветеранами российско-украинской войны. В музее "Гражданский подвиг Днепропетровщины в событиях АТО" Петр Порошенко почтил погибших минутой молчания.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".

Среди экспозиции в зале памяти есть и фото разведчика, морского пехотинца Ярослава Журавля, который трагически погиб в июле этого года под Зайцево в Донецкой области.

Лидер "Европейской Солидарности" сообщил, что общался с отцом погибшего воина Сергеем Журавлем. У Ярослава остались две дочери.

Порошенко также напомнил, что "Европейская Солидарность" обратилась к президенту Зеленскому с требованием присвоить звание Герой Украины сержанту Журавлю. Пятый президент отметил, что несмотря на героизм сержанта Журавля, у президента пока не увидели оснований для вручения ему высокого звания.

"Я хочу подчеркнуть, что мы не остановимся. Наши Вооруженные силы, наши волонтеры, наши добровольцы и руководство государства в наше время своих не бросали. Как бы трудно не было", - отметил он.

"Мы провели первые заседания Совета национальной безопасности и обороны с участием Генерального секретаря НАТО", - напомнил Порошенко у стенда с фотографиями иностранных политиков, поддерживающих Украину, в частности Генсека НАТО 2009-2014 годов Андерса Фог Расмуссена. Лидер политсилы также вспомнил о великом друге Украины, американском сенатора Джоне Маккейне, с которым в 2016 году побывал в зоне боевых действий.

У стенда с детскими рисунками, которые с первых дней войны передавали из всех регионов Украины на фронт, Порошенко остановился и сказал: "Появляется смысл - зачем воинам воевать за свою страну".

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