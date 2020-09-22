В ОП не видят оснований для вручения звания Героя Украины погибшему на Донбассе морпеху Журавлю, - Порошенко. ФОТОрепортаж
Пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко в Днепре встретился с воинами-ветеранами российско-украинской войны. В музее "Гражданский подвиг Днепропетровщины в событиях АТО" Петр Порошенко почтил погибших минутой молчания.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".
Среди экспозиции в зале памяти есть и фото разведчика, морского пехотинца Ярослава Журавля, который трагически погиб в июле этого года под Зайцево в Донецкой области.
Лидер "Европейской Солидарности" сообщил, что общался с отцом погибшего воина Сергеем Журавлем. У Ярослава остались две дочери.
Порошенко также напомнил, что "Европейская Солидарность" обратилась к президенту Зеленскому с требованием присвоить звание Герой Украины сержанту Журавлю. Пятый президент отметил, что несмотря на героизм сержанта Журавля, у президента пока не увидели оснований для вручения ему высокого звания.
"Я хочу подчеркнуть, что мы не остановимся. Наши Вооруженные силы, наши волонтеры, наши добровольцы и руководство государства в наше время своих не бросали. Как бы трудно не было", - отметил он.
"Мы провели первые заседания Совета национальной безопасности и обороны с участием Генерального секретаря НАТО", - напомнил Порошенко у стенда с фотографиями иностранных политиков, поддерживающих Украину, в частности Генсека НАТО 2009-2014 годов Андерса Фог Расмуссена. Лидер политсилы также вспомнил о великом друге Украины, американском сенатора Джоне Маккейне, с которым в 2016 году побывал в зоне боевых действий.
У стенда с детскими рисунками, которые с первых дней войны передавали из всех регионов Украины на фронт, Порошенко остановился и сказал: "Появляется смысл - зачем воинам воевать за свою страну".
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Сергій Таран / Sergiy Taran
@sergiy_taran
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«Конфлікт» на сході почався через мовне питання,- заявив Фокін, який представляє Україну у Мінську. Не переплутайте! Саме Україну, а не Росію.
Вже не здивуюсь, якщо у зв'язку із «конфліктом» представники Зеленського у ТКГ вимагатимуть у Заходу санкцій проти ... України.
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Он як...А я гадав, що Ураїну врятували добробатівці з фінансовою допомогою від ЮВТ, Бені...Наприклад ЮВТ фінансувала формування двух бойових підрозділів з "нуля", а Беня фінансував нинішніх "націоналістів", котрі відстояли Харьків, Маріуполь, Днепр...
А "Порох"..."Спас Украину" за допомогою капітуляції у вигляді Мінськ 2, котрий й зараз нам "відхаркується"? Ню-ню...
Я вже не кажу, що Мінськ 2 допоміг Луга/ндону зформувати добре озброєні бойові частини, при тому, що "до" Мінськ 2 бандюки були майже неозброєні.
От, особисто ви, що би вибрали: озбоєне громадянське протистояння, чи негативне сприйняття країни ЄС з усіма наслідками?
Може в вас є якись свій варіант на розвиток подій на сході?
когда в Украине появится Президент и Уряд,наградная система должна быть в корне пересмотрена..
НАПРИМЕР НАГРАДИЛ СЕПАРАТИСТА ГОЛУБАНА ОРДЕНОМ УКРАИНЫ
ФОТО и ВИДЕО ДОКАЗАТЕЛЬСТВА: https://tyler78.livejournal.com/771014.html
Президент Петр Порошенко наградил орденом "За заслуги" I степени экс-нардепа от Партии регионов, скандального застройщика Игоря Лысова.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/05/12/7214795/