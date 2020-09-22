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Новости Фото Янтарная мафия
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На границе с Румынией в микроавтобусе выявлено 505 изделий из янтаря и 20,3 кг необработанного камня, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Более 500 изделий из янтаря и большое количество необработанного камня обнаружили и изъяли пограничники Черновицкого отряда, работники таможни и сотрудники СБУ на границе с Румынией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы.

"Вчера, около полудня, в пункте пропуска "Порубное", во время общего осмотра микроавтобуса марки Mercedes обнаружены необработанные камни желто-коричневого цвета весом 20,3 килограмма. Кроме того, 35-летний буковинец пытался скрыто провезти 505 изделий из янтаря общим весом 6,4 килограмма", - сказано в сообщении.

Камни и изделия были скрыты в полости передней панели салона водителя, в шахте подачи воздуха и в нише для аккумуляторной батареи автомобиля.

Найденный товар изъят и оценен более чем в 538 тыс. гривен. Также изъят автомобиль, который был оценен в 600 тыс. гривен.

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На границе с Румынией в микроавтобусе выявлено 505 изделий из янтаря и 20,3 кг необработанного камня, - Госпогранслужба 01
На границе с Румынией в микроавтобусе выявлено 505 изделий из янтаря и 20,3 кг необработанного камня, - Госпогранслужба 02
На границе с Румынией в микроавтобусе выявлено 505 изделий из янтаря и 20,3 кг необработанного камня, - Госпогранслужба 03
На границе с Румынией в микроавтобусе выявлено 505 изделий из янтаря и 20,3 кг необработанного камня, - Госпогранслужба 04
На границе с Румынией в микроавтобусе выявлено 505 изделий из янтаря и 20,3 кг необработанного камня, - Госпогранслужба 05
Фото: сайт Госпогранслужбы

правоохранительные органы (2970) СБУ (19937) силовики (2799) янтарь (581)


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А раньше янтарем печи топили на Полесье ибо уголь дорого стоил и КПД у бурштына больше
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22.09.2020 11:29 Ответить
Так ПерЗиДент сказало, что незаконную добычу бурштына прекратили???!!!!
Шо опять развод?
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22.09.2020 11:36 Ответить
Это со старых запасов еще никак вывезти не могут
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22.09.2020 11:37 Ответить
Ну в принципе.... "машину недавно купил" - ну и заберут? Понятно шо если покупаешь, то там может быть что-то спрятано, но тя тут же винтят и спрашивают:
На кордоні з Румунією в мікроавтобусі виявлено 505 виробів з бурштину та 20,3 кг необробленого каменю, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 2197
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22.09.2020 11:48 Ответить
Необроблений камінь, точно?
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22.09.2020 11:55 Ответить
кому этот мусор нужен?
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22.09.2020 12:37 Ответить
 
 