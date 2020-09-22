На границе с Румынией в микроавтобусе выявлено 505 изделий из янтаря и 20,3 кг необработанного камня, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Более 500 изделий из янтаря и большое количество необработанного камня обнаружили и изъяли пограничники Черновицкого отряда, работники таможни и сотрудники СБУ на границе с Румынией.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы.
"Вчера, около полудня, в пункте пропуска "Порубное", во время общего осмотра микроавтобуса марки Mercedes обнаружены необработанные камни желто-коричневого цвета весом 20,3 килограмма. Кроме того, 35-летний буковинец пытался скрыто провезти 505 изделий из янтаря общим весом 6,4 килограмма", - сказано в сообщении.
Камни и изделия были скрыты в полости передней панели салона водителя, в шахте подачи воздуха и в нише для аккумуляторной батареи автомобиля.
Найденный товар изъят и оценен более чем в 538 тыс. гривен. Также изъят автомобиль, который был оценен в 600 тыс. гривен.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Шо опять развод?