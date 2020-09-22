Реанимировать не удалось, оба умерли: второй день подряд из окна столичной больницы, где лечат COVID-19, выпрыгивают люди. ФОТО

Второй день подряд из окна второго этажа Киевской больницы №4, которая сосредоточена на лечении COVID-19, выпрыгивают люди.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Киев.Оперативный" в Facebook.

Отмечается, что несмотря на попытки реанимировать пострадавших - оба умерли.



Фото: Муніципальна Варта Києва

Напомним, в начале сентября городскую больницу №4, которая является одной из опорных для лечения пациентов с COVID-19 посетил мэр Киева Виталий Кличко. Тогда он сообщил, что больница заполнена почти на 80 %. В ней есть своя лаборатория для тестирования и исследования образцов биоматериала на ПЦР и ИФА. Также он добавил, что необходимыми средствами защиты и медикаментами заведение обеспечено.