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Новости Фото Коронавирус и карантин
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Реанимировать не удалось, оба умерли: второй день подряд из окна столичной больницы, где лечат COVID-19, выпрыгивают люди. ФОТО

Второй день подряд из окна второго этажа Киевской больницы №4, которая сосредоточена на лечении COVID-19, выпрыгивают люди.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Киев.Оперативный" в Facebook.

Отмечается, что несмотря на попытки реанимировать пострадавших - оба умерли.

Реанимировать не удалось, оба умерли: второй день подряд из окна столичной больницы, где лечат COVID-19, выпрыгивают люди 01
Фото: Муніципальна Варта Києва

Напомним, в начале сентября городскую больницу №4, которая является одной из опорных для лечения пациентов с COVID-19 посетил мэр Киева Виталий Кличко. Тогда он сообщил, что больница заполнена почти на 80 %. В ней есть своя лаборатория для тестирования и исследования образцов биоматериала на ПЦР и ИФА. Также он добавил, что необходимыми средствами защиты и медикаментами заведение обеспечено.

Реанимировать не удалось, оба умерли: второй день подряд из окна столичной больницы, где лечат COVID-19, выпрыгивают люди 02

больница (1441) карантин (16729) Киев (25588) самоубийство (1003) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+45
Видимо цена "бесплатного" лечения от ЗЕлёной власти настолько велика, что больные на коронавирус предпочитают суицид, чем вечная кабала банкам по кредиту взятому семьёй на лечение.
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22.09.2020 13:00
+23
глупо и подло шутить на эту тему. Желаю тебе не оказаться в такой ситуации
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22.09.2020 13:01
+22
Які шуткі? Тут половина стверджують що вірус фейк і це звичайний грип.
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22.09.2020 13:12
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22.09.2020 13:15 Ответить
Каковы причины этих поступков? Высока вероятность того, что ковид здесь вообще не при чём, так как пишут, что в этом корпусе не лежат с короной. В общем сумбурная статья. И да, нормальные журналисты не подавали бы такие провокационные заголовки.
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22.09.2020 13:12 Ответить
А вариант, что их из окна выкинули, не рассматривается?
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22.09.2020 13:15 Ответить
Ага. И планировку палаты нало посмотреть.
Мож там дверь не в том месте и эти двое вобще-то в туалет шли.
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22.09.2020 13:16 Ответить
Чечетов видать давно знал про коронавирус.
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22.09.2020 13:17 Ответить
Паніка, ще більше паніки і депресії.
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22.09.2020 13:19 Ответить
Та не. Давайте обнимемся и будем улыбаться.

У нормальных людей где-то между "пофиг" и "ахтунг" есть здоровенный пласт здравого смысла. Поэтому паника возникает тогда, когда реально уже деваться некуда (и то не у всех. у некоторых возникает злость и решимость выжить, не смотря ни на что).

У ненормальных сначала веселый "пофиг", а потом полный "ахтунг". Поэтому паника приходит сразу с первыми заслуженными пилюлями от жизни.
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22.09.2020 13:26 Ответить
То ви у нас дарвініст і не вбачаєте проблеми в розповсюдженні панічних настроїв засобами масової пропаганди?
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22.09.2020 13:32 Ответить
У людей с критическим мышлением первоочердными критериями являются знания, личный опыт и целесообразность.
Понятно, что их тоже можно подогреть. Но это сделать гораздо сложнее.

И да я дарвинист.
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22.09.2020 13:37 Ответить
Я до того що, як кожен дарвініст ви маєте не тільки з радістю сприймати вилученню слабкого генофонду, а й по можливості цьому сприяти, як засобу зміцнення людського роду.
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22.09.2020 13:42 Ответить
Природа сама делает свое дело. Толпа делает то, что не успевает природа.
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22.09.2020 13:45 Ответить
Параноя, якою накачували суспільство півроку дається взнаки. Слабі розумом дізнавшись що, у них страшний ковід вискакують з вікон. Сказали б що, звичайний САРС-КОВ-2 то, переседіли б до виздоровлення. В суспільстві достатньо параноїків, які не тільки по вулиці в масках та рукавичках ходять але і сплять в них. А тут їм кожного дня накачують страхів стосовно їх жахливої смерті і поховання в двох вакуумованих мішках. Ми ніколи не дізнаємося скільки померло безпосередньо від ковіду, скільки від хронічних хвороб обтяжених ковідом, а скільки від впливу пропаганди. Думаю що, останніх буде не менше ніж тих, хто безпосередньо помер від ковіду. Навіяний телезбоченням та інтернетом жах вбиває веде до не менш смертельних наслідків серед окремої категорії громадян.
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22.09.2020 13:29 Ответить
, а скільки від впливу пропаганди

Золотые слова!
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22.09.2020 21:24 Ответить
Огромный респект Старому Коню за его золотые мудрые слова:

примерно так по многим сложным вопросам жизни всегда рассуждали мои дорогие и незабвенные дедушка и бабушка, простые кубанские станичники, поражавшие меня своей народной украинской мудростью.
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22.09.2020 23:54 Ответить
це сюр.
мабуть вони стрибали вниз головою
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22.09.2020 13:35 Ответить
Звичайно, вони ж не тікати збиралися.
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22.09.2020 13:39 Ответить
в такому разі треба вибирати поверх більш вищий, щоб уникнути реанімацію
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22.09.2020 13:46 Ответить
Нащо напрягатися?
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22.09.2020 14:00 Ответить
щоб миттєво і гарантовано
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22.09.2020 14:56 Ответить
Не знаю як вона в якості ковідної, але коли вона була просто лікарня це жах. Вона заслуговує на руйнування в персонал на страту та нари. Дивлячись на неї я підтримував будь які дії Супрун. Такого не має бути, це має бути або реформоване, або знищене. Це філія пекла.
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22.09.2020 13:41 Ответить
Почти везде такое.Я столкнулся косвенно с "медициной",так тикал оттуда с превышением скорости абы быстрее забыть то,что я насмотрелся в тех так называемых "больницах".Думаю в концлагере немцев было больше шансов вылечиться от болезни,чем в украинской "больнице"
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22.09.2020 13:50 Ответить
уважаемый Радеон, командира гарнизона Брестской крепости, майора Гаврилова, взятого в плен в состоянии крайнего голодного истощения со спайками желудка и язвами, немцы вылечили в концлагере на высшем медицинском уровне: ему сделали две сложнейших внутриполостных операции, удалили спайки желудка и вылечили язвы:

после чего Гаврилов благополучно прожил в "фашистском лагере смерти" целых 4 года и вышел оттуда живым и здоровым. Всемирно известный лейтенант Александр Аронович Печерский в октябре 1941 года попал в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F окружение под Вязьмой , был тяжело ранен и попал в плен:
в немецком концлагере для тяжелораненых военнопленных заболел https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%84 тифом , полтора месяца провел в лагерном лазарете. После выздоровления был отправлен из Вяземского концлагеря в рабочий лагерь в город Минск.
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23.09.2020 00:15 Ответить
"об этом пишет "Киев.Оперативный" в https://www.facebook.com/KyivOperativ/photos/a.180828032313291/1087763161619769/?type=3&theater Facebook."
Цензор, как обычно, репостит, чтобы нам было чем заняться.
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22.09.2020 13:48 Ответить
кстати, если один, но второй день подряд... наводит на мысли, что это один и тот же сигает. и вообще, не факт, что убился. может за пивасом гонял, а врачи ловили, и назад в койку запихивали.
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22.09.2020 13:54 Ответить
видимо ж знает в каком состоянии медицина при зеленском
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22.09.2020 14:07 Ответить
Примерно в таком же в каком оставил ее порох.
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22.09.2020 16:24 Ответить
Супрун при Порохе только начала проводить реформу и к слову сказать очень успешно, все медики которых я знаю были довольны, а эти пришли зелёные недолупки всё свернули обратно в совковские коррупционные схемы
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22.09.2020 17:18 Ответить
Реанімувати не вдалося, обидва померли: другий день поспіль з вікна столичної лікарні, де лікують COVID-19, вистрибують люди - Цензор.НЕТ 8475
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22.09.2020 21:36 Ответить
получше. во-всяком случае, ковид лечат бесплатно
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22.09.2020 21:35 Ответить
ахах бред...
за тесты и то 2 раза я уже платил 2100 и 900 грн
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22.09.2020 22:11 Ответить
если нет симптомов, тесты платные, но если заболел, лечат бесплатно. Во всяком случае, в Днепре.
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22.09.2020 23:14 Ответить
та да. в Запорожье глюкозу тоже бесплатно вливают. иногда даже за койку благотворительных взносов не требуют.
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23.09.2020 07:45 Ответить
Зеленая медицина в действии - люди с окон сигают лишь бы их не "лечили".
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22.09.2020 13:47 Ответить
Реанімувати не вдалося, обидва померли: другий день поспіль з вікна столичної лікарні, де лікують COVID-19, вистрибують люди - Цензор.НЕТ 4667
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22.09.2020 13:51 Ответить
"Разсмеши смешного, сделай чтоб парень смеялся и под столом валялся."
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22.09.2020 13:58 Ответить
Ковид поражает не только лёгкие ,но и мозги.Особенно тем,кто в него не верит.
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22.09.2020 13:51 Ответить
Не хвилюйтеся то, все матеріалісти, які вірять в те що, вдарившись головою об асфальт вони вирішать проблему.
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22.09.2020 14:07 Ответить
Эт ты так пистишь, потому что ни разу не задыхался... А если он лежал без кислорода и "тонул" пару суток, а медикам было пох, то может он и не он дурак!
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22.09.2020 18:43 Ответить
Взяли цю безвихідь з собою у вічність...
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22.09.2020 13:56 Ответить
Ну, может так легче чем долго задыхаться.....
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22.09.2020 13:56 Ответить
Вы близки к истине
Зелёная власть за полгода не разобралась с организацией подачи кислорода к койкам
Блин, полгода !!!!!
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22.09.2020 14:25 Ответить
Совершенно верно. Многих перспектива удушья и пугает((( Как говорится: человек не всегда боится смерти, но всегда боится мучительной смерти.
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22.09.2020 15:31 Ответить
"Если смерти - то мгновенной,
Если раны - небольшой!"
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22.09.2020 16:44 Ответить
Мгновенную смерть еще нужно выпросить у бога...
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22.09.2020 18:44 Ответить
Банда попрыгунчиков ?
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22.09.2020 13:57 Ответить
У нашего министра "всё лечние бесплатно".
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22.09.2020 13:59 Ответить
Очевидці (колишні хворі) розказують що лікування в стаціонарі обходиться від 30 000 до 100 000 гр.
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22.09.2020 17:33 Ответить
От ковида что ли,тогда это художественный татаромордовский свист ...
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22.09.2020 17:57 Ответить
брехня
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22.09.2020 21:38 Ответить
вот это и есть результат воровства 6,5 млрд грн которые были выделены ЕС в виде помощи против ковида, которые зеленский не понятно куда дел...
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22.09.2020 14:06 Ответить
а так да...ничо страшного,как обычный грипп
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22.09.2020 14:22 Ответить
Сумно...А ще сумніше від такого обговорення!
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22.09.2020 15:24 Ответить
Чомусь не написали, ХТО вистрибує - пацієнти чи медперсонал? Думаю, що непереливки і тим, і тим.
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22.09.2020 15:33 Ответить
продовжують прікалуватись...
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22.09.2020 15:42 Ответить
Не понял: как это они разбились, прыгнув со второго этажа? Вниз головой прыгали, как суицид?
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22.09.2020 16:28 Ответить
Ковідні пацієнти задихаються коли дійдуть з однієї кімнати квартири до іншої кімнати. Це дуже ослаблені люди. Додати будь яку травму з кровотечією - і організм не справиться.
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22.09.2020 18:15 Ответить
"Второй день подряд из окна второго этажа Киевской больницы №4, которая сосредоточена на лечении COVID-19, выпрыгивают люди.Источник: https://censor.net/ru/p3220622"

Вариант а): не хотят умирать под ИВЛ и предпучотают прыгнуть вокошко, но сами.
Это варинт малоправдоподобный.

Вариант б) : их выкинули из окна, чтобы остальные бодрее под ИВЛ на убийство ложились.
Это варинат естественно возможный.
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22.09.2020 16:34 Ответить
Не витримали катувань ШВЛ.
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22.09.2020 17:30 Ответить
Комментарии какие-то дебильные или ольгинские.....Таким бы комментаторам тяжёлую форму ковида и без аппарата....Посмеялись бы над ними....
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22.09.2020 17:29 Ответить
..Таким бы комментаторам тяжёлую форму ковида и без аппарата...
Все так бояться за свою жизнь, что готовы мешок на голову одеть вместо маски!....

А подумать что и как ума нет.
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22.09.2020 21:30 Ответить
Второй этаж? И так чтобы сразу насмерть?
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22.09.2020 17:52 Ответить
Запросто , с подножки трамвая толпа выносила человека ,бах затылком ,переломы основания и свода черепа , смерть ...
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22.09.2020 18:05 Ответить
Можно и споткнуться и убиться... Я о том, что в данном случае это нужно было постараться.. Шансов остаться инвалидом намного больше...
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22.09.2020 18:10 Ответить
Я понял , ты совершенно неадекватный и тупой , если не понимаешь разницы между* споткнуться* и вывалиться со 2го этажа . Ты хрюсский или *мудрий нарит*?
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22.09.2020 19:57 Ответить
Ооо, дааа) Вот только на оскорбления обычно и переходят перечисленные вами))) Второй этаж это 3-4 метра высоты... Два человеческих роста... С такой высоты легко спрыгиваешь и без последствий... Вот поэтому я и говорю, что высота для самоубийства сомнительная, больше шансов инвалидом остаться...
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22.09.2020 20:40 Ответить
Дурдом якийсь....
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22.09.2020 18:16 Ответить
Почитайте про цю "лікарню" (((
https://censor.net/ua/resonance/3201563/smert_veterana_ta_volontera_vitaliya_panycha_pered_hvorym_cholovikom_prosto_vidkryly_dveri_boksu_yaki
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22.09.2020 18:21 Ответить
Хтозна, хтозна, можливо дійсно лікування дорожче похорон і при цьому безрезультатне.
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22.09.2020 18:40 Ответить
причина смерті бідолах не в тяжкості перебігу ковіду, а в концтабірно-нацистскій формі надання невідкладної "допомоги", коли під'єднання до вихлопної труби двигуна видається більш гуманною формою надання медичних "послуг", аніж повільна смерть під пильним, збайдужілим, зажерливим оком лікарняних поліцаїв.
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22.09.2020 19:26 Ответить
Що ж там з людьми роблять, що вони у вікна стрибають?
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22.09.2020 20:18 Ответить
В Почаївській лікарні в багатолюдній палаті хворі справляли нужду на очах один одного в відра. Їх не випускали із палати. Схоже на доведення до самогубства.
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22.09.2020 20:21 Ответить
Клаустрофобия: боксы изолированные, не большие по площади.
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22.09.2020 20:28 Ответить
А потом врачи убийцы будут скулить что зарплата маленькая, да по большей половине из вас коновалов нары тюремные плачут!!
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22.09.2020 21:06 Ответить
А як як що б думав мізкамии, то цього поста б не було.
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22.09.2020 22:00 Ответить
да. это ты исключительно про себя.
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22.09.2020 22:03 Ответить
Новые методы лечения? Не думаю.
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22.09.2020 21:40 Ответить
Щось якась підозріла тенденція
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22.09.2020 21:59 Ответить
https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81-%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3/a-54134359 Как коронавирус может повлиять на мозг?
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22.09.2020 22:00 Ответить
Как коронавирус поражает мозг
https://nv.ua/opinion/koronavirus-v-mire-uchenyy-rasskazal-kak-covid-19-vliyaet-na-mozg-poslednie-novosti-50101395.html
Через шесть месяцев после начала пандемии COVID-19 мы все еще изучаем, на что способна эта болезнь

В настоящее время есть подробные сообщения о заболеваниях головного мозга, возникающих у людей с относительно легкой болезнью легких, у тех, кто находится в критическом состоянии, а также у выздоравливающих.
Одна ключевая вещь, которую мы видим, - то, что серьезность болезни легких не всегда коррелирует с серьезностью неврологического заболевания. Наличие лишь незначительной болезни легких не защищает от потенциально тяжелых осложнений.
Когда вопрос касается мозга и нервов, вирус, по-видимому, имеет четыре основных способа влияния:

1. Запутанное состояние (известное как бред или энцефалопатия), иногда с психозом и нарушением памяти.
2. Воспаление головного мозга (известное как энцефалит). Включающее и форму, сопровождающуюся воспалительными поражениями - острый диссеминированный рассеянный энцефаломиелит (ADEM) - которой сопутствуют симптомы низкого содержания кислорода в мозге.
3. Сгустки крови, приводящие к инсульту (в том числе у более молодых пациентов).
4. Потенциальное повреждение нервов в организме, вызывающее боль и онемение (например, в форме постинфекционного синдрома Гийена-Барре, при котором иммунная система атакует нервы).

Некоторые люди с COVID-19 жалуются на запутанные мысли и дезориентацию
На сегодняшний день похожие эффекты наблюдаются во всем мире. Некоторые из этих болезней смертельны, а у тех, кто выживет будут наблюдаться долгосрочные последствия.

Это поднимает важный вопрос: будет ли COVID-19 ассоциироваться с большой эпидемией заболеваний головного мозга, как пандемия гриппа 1918 года была связана (хоть и несколько неуверенно) с эпидемией летаргического энцефалита, продолжавшейся до 1930-х годов? На данном этапе трудно сказать, но вот что мы уже знаем о влиянии вируса на мозг.

Что происходит в головах?

Во-первых, некоторые люди с COVID-19 жалуются на запутанные мысли и дезориентацию. К счастью, во многих случаях это проходит. Но мы до сих пор не знаем о долгосрочных последствиях делирия, вызванного COVID-19. Неизвестно, могут ли у некоторых людей возникнуть долговременные проблемы с памятью или даже деменция. До сих пор бредовые состояния изучались в основном у пожилых людей, и в этой группе они связаны с ускоренным снижением когнитивных способностей - выше ожидаемого, если пациенты уже страдают деменцией.

Вирус способен заразить мозг напрямую. Тем не менее, большая часть физических изменений, наблюдаемых у переживших COVID-19, напоминают последствия вторичного воздействия вируса, присутствующего в мозге, а не прямого заражения. Например, наша иммунная система может соответствующим образом бороться с вирусом, но может начать атаковать наши собственные клетки - включая клетки мозга и нервы. Это может происходить вследствие действия иммунных клеток и антител, в ходе активности воспалительного механизма, известного как цитокиновый шторм, или через механизмы, которые мы еще не понимаем.

Есть также пациенты с COVID-19, у которых произошли ишемические инсульты, при которых сгусток крови блокирует поток крови и кислорода в мозг. Некоторые из этих пациентов были в зоне риска (например, имели высокое кровяное давление, диабет или ожирение), хотя именно у этих пациентов наблюдались наиболее тяжелые случаи инсульта. По-видимому, это происходит потому, что кровь при COVID-19 быстро сгущается, а у этих пациентов было несколько сгустков в артериях, питающих мозг кровью. Это происходило даже у пациентов, получающих разжижающие кровь препараты. В других случаях кровоизлияние в мозг происходит из-за ослабленных кровеносных сосудов, возможно, из-за воспаления, вызванного воздействием вируса.

Если заражение коронавирусом связано с воспалением или повреждением самих нервных окончаний, у людей может развиться жжение и онемение, а также слабость и паралич. Часто трудно понять, являются ли они последствиями тяжелой болезни самих нервов или же в этих механизмах задействованы мозг и позвоночник.

Все эти воздействия на мозг и нервную систему имеют потенциал для долгосрочных осложнений и могут накапливаться со временем. Но нам нужно больше знать о том, что происходит в нервной системе человека, прежде чем сможем точно предсказать какие-либо долгосрочные последствия.

Один из способов узнать больше - заглянуть в головы пациентов, используя такие методы визуализации мозга, как МРТ. Визуализация мозга уже успела выявить закономерность ранее невиданных результатов, но пока еще очень рано обобщать эти данные, чтобы использовать их во время борьбы с пандемией.

В одном исследовании обнаружены образцы, включающие признаки воспаления и россыпь точечных кровотечений, часто в самых глубоких частях мозга. Некоторые из этих результатов похожи на те, которые наблюдаются у дайверов или при горной болезни. Они могут отражать острую нехватку кислорода, доставляемого в мозг у некоторых пациентов с COVID-19, - но мы только начинаем понимать всю полноту участия мозга в этом заболевании. Исследования мозга и посмертные исследования для тех, кто погиб от COVID-19, до настоящего времени были ограничены.

Параллели с прошлым

Пандемия гриппа 1918 года убила, по разным оценкам, до 100 миллионов человек. Но воспоминания померкли в нашей коллективной памяти. Не часто упоминается, что эта пандемия была связана со вспышкой заболевания головного мозга - летаргическим энцефалитом.
Энцефалит и сонная болезнь были связаны с предыдущими вспышками гриппа в период с 1580 по 1890 годы. Но эпидемия летаргического энцефалита 20-го века началась в 1915 году, до пандемии гриппа, и продолжилась до 30-х, поэтому прямую связь между ними до сих пор трудно доказать.

У умерших после вскрытия были обнаружены признаки воспаления в области, известной как ствол мозга. Некоторые пациенты, у которых были повреждены участки мозга, ответственные за двигательные функции, потеряли возможность двигаться в течение десятилетий (постэнцефалитный паркинсонизм). В 1960-х Оливеру Саксу удалось «пробудить» эти участки, используя при лечении пациентов леводопу (химическое вещество, встречающееся в человеческом организме). Пока рано говорить, увидим ли мы подобную вспышку после пандемии, но судя по ранним докладам об энцефалите при COVID-19, уже заметны некоторые особенности, характерные для летаргического энцефалита.

Последствия того глобального события преподносят нам много уроков. Одним из них, конечно, является то, что после пандемии, вероятно, будут широко наблюдаться заболевания, вызванные повреждениями мозга.
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23.09.2020 01:38 Ответить
Якась дивна історія.
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22.09.2020 22:45 Ответить
Это уже за гранью. Не могут вылечить так хоть бы помогли достойно умереть.
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23.09.2020 00:34 Ответить
Таке враження що люди тікали а санітари ловили і добивали тих хто ще був живий після падіння...
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23.09.2020 12:29 Ответить
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