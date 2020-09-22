Находящийся в розыске мужчина пытался доставить наркотики в киевское СИЗО с помощью квадрокоптера. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полицейские совместно с представителями пенитенциарной службы задержали мужчину, который с помощью квадрокоптера пытался переслать наркотики задержанным в СИЗО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Вчера около 15:00 во время патрулирования территории вблизи СИЗО на улице Дегтяревской правоохранители заметили подозрительного мужчину. Во время проверки у него обнаружили квадрокоптер и вещества, похожие на наркотические. 32-летнего уроженца Киевской области задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Как установили правоохранители, задержанный с помощью квадрокоптера пытался перебросить наркотические средства на территорию СИЗО. В ходе первоочередных следственных действий полицейские изъяли у злоумышленника дрон, мобильный телефон, более 40 пакетов с вероятно наркотическим веществом и несколько пластинок с таблетками. Уже установлено, что он ранее был неоднократно судим за совершение различных имущественных преступлений: кражи, мошенничества, незаконное завладение автотранспортом и наркопреступления. Кроме того, на время задержания он находился в розыске полицией Киевской области за совершение преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков.

По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Изъятые вещественные доказательства направили на проведение соответствующих экспертиз.

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В настоящее время следователи под процессуальным руководством местной прокуратуры готовят задержанному сообщение о подозрении в совершении преступления. Ему грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. В рамках досудебного расследования полицейские будут устанавливать все обстоятельства этого события и других лиц, причастных к нему.

Как отметил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, структурные подразделения столичной полиции постоянно ориентированы на борьбу с наркопреступностью, особенно на документирование сбыта запрещенных веществ, в том числе и через так называемые "закладки", что является одним из основных требований громады Киева к столичной полиции.

"В течение этого года на территории Киева разоблачили 467 фактов сбыта наркотиков. 177 наркосбытчикам сообщено о подозрении, 115 из которых - так называемые "закладчики", 56 злоумышленников арестованы. Кроме того, с начала года выявлено 47 наркопритонов, пресечена деятельность 15 так называемых Интернет-магазинов по продаже наркотиков, перекрыто 2 международных и 52 межрегиональных канала поставки наркотиков в столицу. Всего в течение восьми месяцев нынешнего года на территории столицы из незаконного оборота изъято более 700 кг. наркотиков и более 3,5 тонн прекурсоров на общую сумму 141 млн. гривен", - добавил Крищенко.



Фото: сайт полиции