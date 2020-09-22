Находящийся в розыске мужчина пытался доставить наркотики в киевское СИЗО с помощью квадрокоптера. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Полицейские совместно с представителями пенитенциарной службы задержали мужчину, который с помощью квадрокоптера пытался переслать наркотики задержанным в СИЗО.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
Вчера около 15:00 во время патрулирования территории вблизи СИЗО на улице Дегтяревской правоохранители заметили подозрительного мужчину. Во время проверки у него обнаружили квадрокоптер и вещества, похожие на наркотические. 32-летнего уроженца Киевской области задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Как установили правоохранители, задержанный с помощью квадрокоптера пытался перебросить наркотические средства на территорию СИЗО. В ходе первоочередных следственных действий полицейские изъяли у злоумышленника дрон, мобильный телефон, более 40 пакетов с вероятно наркотическим веществом и несколько пластинок с таблетками. Уже установлено, что он ранее был неоднократно судим за совершение различных имущественных преступлений: кражи, мошенничества, незаконное завладение автотранспортом и наркопреступления. Кроме того, на время задержания он находился в розыске полицией Киевской области за совершение преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков.
По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Изъятые вещественные доказательства направили на проведение соответствующих экспертиз.
В настоящее время следователи под процессуальным руководством местной прокуратуры готовят задержанному сообщение о подозрении в совершении преступления. Ему грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. В рамках досудебного расследования полицейские будут устанавливать все обстоятельства этого события и других лиц, причастных к нему.
Как отметил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, структурные подразделения столичной полиции постоянно ориентированы на борьбу с наркопреступностью, особенно на документирование сбыта запрещенных веществ, в том числе и через так называемые "закладки", что является одним из основных требований громады Киева к столичной полиции.
"В течение этого года на территории Киева разоблачили 467 фактов сбыта наркотиков. 177 наркосбытчикам сообщено о подозрении, 115 из которых - так называемые "закладчики", 56 злоумышленников арестованы. Кроме того, с начала года выявлено 47 наркопритонов, пресечена деятельность 15 так называемых Интернет-магазинов по продаже наркотиков, перекрыто 2 международных и 52 межрегиональных канала поставки наркотиков в столицу. Всего в течение восьми месяцев нынешнего года на территории столицы из незаконного оборота изъято более 700 кг. наркотиков и более 3,5 тонн прекурсоров на общую сумму 141 млн. гривен", - добавил Крищенко.
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https://www.bbc.com/russian/news-40048857 В Кувейте поймали голубя с мешком наркотиков
На Трампщине есть кое-где закон - после 3 таких преступлений = "вышка".
и это правильно, но там ведь тюрьмы не выпускают чела, шо раз попался - матерым волком.
И что? отсидит 2-3 года и о5 за свое, а если кого-то при "ломке" завалит - ну дадут еще 5 лет. ой, напугали спирт отверткой называется.
ну а за то шо не выбрасывать лося с самолета или не якшаться с дикобразами - то уже смех, но там право - прецедентное же
то есть чел сознательно встал на эту "стезю".
и не надо про пампушку, если оно у него "в крови" уже. те в прикол шо соседом будет напр. тот кто украл 20 велосипедов и 10 пампушек? и отсидел 15 раз за все это, а 16-й раз сядет за твою дочь, например. ну да, ее уже не вернуть будет. так что совершенно правильно - третье преступление = этот чел тупо опасен. И да, это не у нас, так шо закономерно шоб сел и не вышел кроме как его не вынесли.
И привет. У ещё один залёт и вы - труп. И тут к вам подходит хорошо знакомый по первым двум ходкам мент и говорит, что или вы делаете одну услугу или он организовывает третью кражу пампушки со свидетелями, которые покажут на вас, отпечатками пальцев и прочим. Вы откажетесь и поедете в газовую камеру или окажете менту услугу? А потом ещё и ещё?
И тут к вам подходит хорошо знакомый по первым двум ходкам мент и
говорит, что или вы делаете одну услугу или он организовывает третью
кражу пампушки со свидетелями, которые покажут на вас, отпечатками
пальцев и прочим. Вы откажетесь и поедете в газовую камеру или окажете
менту услугу?\\\\\\\\\\\\\\\\
Понимаешь ли, речь то ша про норм. страну. Где нету такого шо вы примеряешь на свою шкуру. Ну ладно, из совка мона выйти, а вот совок - очень маловероятно шо выйдет.
Безвиз еще есть? поедь, прокатайся и не пиши такого как будто уже в мире "коммунизм".
А безвиз то у меня есть. Может вы ещё сможете подсказать в какой стране Европы есть такое бредовое правило, которое вы озвучили? Я скатаюсь посмотрю .
уже накатил . я ж говорил шо то такое там, не в ЕС. В каком-то(или каких-то ) штатах.
хотя бы так.
но то шо может и не усадии того чувака за пончик - не отменяет выше сказанного. И да, если и усадили, то за дело ибо он знал что делает. На/в четвертый раз он задушит ребенка - кому это надо?
И да, это не твой совок любимый, где за горсть зерна(ребенку на кашу) - гуляешь по лесоповалам, а ребенок станет янычаром, как вот, был такой Олежка Блохин(не тот, а другой)
ого!
я не буду спорить с недокиселевым, у тя даже по "нику" видно.
Что ты сказал то? Ты же просто легковесный срун. Где я это сказал шо три раза пончики украл то? чел то.
ты поехавший?
писало шо рецидивист, т.е. 2 раза отсидел за ДРУГИЕ преступления, в третий, ах да, для кацапов - НА третий раз украл пончег.
А дальше, иди лесом, я вот думал шо ты не настолько как твой "ник", но как всегда, ошибся.
Дякую за науку
а ничёго шо я на выборы нё ходил то?
от отвращёния. 1 мну называет рабом и ползуном, а второй - клоун(если дууууже натянуто)
зато Невзоров так же говорит шоб не ходить. я эт позже услышал, но в первом по лидерам - меня П. обозвал веропитеком и т.д., а во втором - то же, а Зеля .... ну то Зеля же. а потом я увидел клип "пороблено", и да, голосовать захотелось хоть за ПАП-а, хоть за воздух, а ты?
ты наверное ваще свалил то
"меня П. обозвал веропитеком" (C)
Я тебя назвал шизофреником, то ты из-за этого побежишь себе вилку в глаз втыкнёшь?
Ты, видимо реально тупо на прокорме и не следишь шо и кто и кому и о ком и как говорит. Оно и видно, ибо ты бы знал что я имел в виду. так шо по "нику" было видно, шо можно поупражняться в печатке, кстати, спс.
ты про "жопы", обзываешься, так я и говорю: Спасибо, не требуется.
ты же тролль, я вот хотел пообщаться, но даже по "нику" видно шо "стебашка". мне пока интересно было, то говорил правду или то шо думаю, ну и?
И просто -
не опускайся, даже под шконкой мона вырыть дыру и стать андерграунд петухом - старайся))
Пока были аргументы - было интересно. А потом интерес пропал? Но я ж тебе тоже правду пишу. А ты обижаешься.