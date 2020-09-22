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Находящийся в розыске мужчина пытался доставить наркотики в киевское СИЗО с помощью квадрокоптера. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полицейские совместно с представителями пенитенциарной службы задержали мужчину, который с помощью квадрокоптера пытался переслать наркотики задержанным в СИЗО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Вчера около 15:00 во время патрулирования территории вблизи СИЗО на улице Дегтяревской правоохранители заметили подозрительного мужчину. Во время проверки у него обнаружили квадрокоптер и вещества, похожие на наркотические. 32-летнего уроженца Киевской области задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Как установили правоохранители, задержанный с помощью квадрокоптера пытался перебросить наркотические средства на территорию СИЗО. В ходе первоочередных следственных действий полицейские изъяли у злоумышленника дрон, мобильный телефон, более 40 пакетов с вероятно наркотическим веществом и несколько пластинок с таблетками. Уже установлено, что он ранее был неоднократно судим за совершение различных имущественных преступлений: кражи, мошенничества, незаконное завладение автотранспортом и наркопреступления. Кроме того, на время задержания он находился в розыске полицией Киевской области за совершение преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков.

Находящийся в розыске мужчина пытался доставить наркотики в киевское СИЗО с помощью квадрокоптера 01

По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Изъятые вещественные доказательства направили на проведение соответствующих экспертиз.

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В настоящее время следователи под процессуальным руководством местной прокуратуры готовят задержанному сообщение о подозрении в совершении преступления. Ему грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. В рамках досудебного расследования полицейские будут устанавливать все обстоятельства этого события и других лиц, причастных к нему.

Находящийся в розыске мужчина пытался доставить наркотики в киевское СИЗО с помощью квадрокоптера 02

Как отметил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, структурные подразделения столичной полиции постоянно ориентированы на борьбу с наркопреступностью, особенно на документирование сбыта запрещенных веществ, в том числе и через так называемые "закладки", что является одним из основных требований громады Киева к столичной полиции.

Находящийся в розыске мужчина пытался доставить наркотики в киевское СИЗО с помощью квадрокоптера 03

"В течение этого года на территории Киева разоблачили 467 фактов сбыта наркотиков. 177 наркосбытчикам сообщено о подозрении, 115 из которых - так называемые "закладчики", 56 злоумышленников арестованы. Кроме того, с начала года выявлено 47 наркопритонов, пресечена деятельность 15 так называемых Интернет-магазинов по продаже наркотиков, перекрыто 2 международных и 52 межрегиональных канала поставки наркотиков в столицу. Всего в течение восьми месяцев нынешнего года на территории столицы из незаконного оборота изъято более 700 кг. наркотиков и более 3,5 тонн прекурсоров на общую сумму 141 млн. гривен", - добавил Крищенко.

Находящийся в розыске мужчина пытался доставить наркотики в киевское СИЗО с помощью квадрокоптера 04
Фото: сайт полиции

Киев (25588) наркотики (2148) правоохранительные органы (2970) СИЗО (1363) силовики (2799) Крищенко Андрей (372)


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Топ комментарии
+9
Это все фигня, на квадрокоптере любой нелох сможет товар доставить, а вот:
https://www.bbc.com/russian/news-40048857 В Кувейте поймали голубя с мешком наркотиков

Находящийся в розыске мужчина пытался доставить наркотики в киевское СИЗО с помощью квадрокоптера - Цензор.НЕТ 9226
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22.09.2020 13:26
+4
Вот ты какая - диджитализация ...
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22.09.2020 13:21
+4
Старанно но почему он не пытался туда доставить пилу по металлу ?Значит зеков там все устраивает
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22.09.2020 13:28
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Вот ты какая - диджитализация ...
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22.09.2020 13:21 Ответить
Это все фигня, на квадрокоптере любой нелох сможет товар доставить, а вот:
https://www.bbc.com/russian/news-40048857 В Кувейте поймали голубя с мешком наркотиков

Находящийся в розыске мужчина пытался доставить наркотики в киевское СИЗО с помощью квадрокоптера - Цензор.НЕТ 9226
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22.09.2020 13:26 Ответить
Голубь летал по кругу вокруг дерева и дико хохотал?
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22.09.2020 13:29 Ответить
Можно и аиста надрочить тот на борт больше возьмёт а сбить нельзя он в Красной книге
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22.09.2020 13:29 Ответить
Может сразу кондора? Или кенгуру?
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22.09.2020 13:48 Ответить
Кенгуру не пойдет. Сумку обшмонають...
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22.09.2020 14:51 Ответить
так задумано. Ей в сумку подбросят наркоту, а оно такое - прыыыыыг и в кусты.
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22.09.2020 15:12 Ответить
Старанно но почему он не пытался туда доставить пилу по металлу ?Значит зеков там все устраивает
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22.09.2020 13:28 Ответить
На зелёном зонтике пусть летает.
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22.09.2020 13:30 Ответить
Уже установлено, что он ранее был неоднократно судим за совершение различных имущественных преступлений: кражи, мошенничества, незаконное завладение автотранспортом и наркопреступления. Источник: https://censor.net/ru/p3220628\\\

На Трампщине есть кое-где закон - после 3 таких преступлений = "вышка".
и это правильно, но там ведь тюрьмы не выпускают чела, шо раз попался - матерым волком.
И что? отсидит 2-3 года и о5 за свое, а если кого-то при "ломке" завалит - ну дадут еще 5 лет. ой, напугали спирт отверткой называется.
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22.09.2020 13:34 Ответить
Я не спец в американском праве, но там есть одна отличительная особенность - суммирование сроков. Если чел хранил оружие, грабил и торговал наркотой, то отсидит за каждый из этих эпизодов. Поэтому получить срок в 150 лет - не такая уж и недостижимая задача. В Украине - нет. Срок будет по величине самого тяжёлого из преступлений. Если тут юристы есть - они поправят в случае чего.
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22.09.2020 13:59 Ответить
Но, там было шо 2 раза отсидел, т.е. "чист" уже, украл пампушок - дали довечно, ну, пожизненное по этому закону. то есть оно и есть правильно, ибо чела уже, то есть У чела. нету уже "планки". Он на четвертый раз украдет ребенка, допустим. - и это правильно шо посадили. но там не по всем регионам такое, вроде бы. а то шо суммируется - там до такого доходит шо если 2 нигера ограбили кого-то и 1 был убит, то на второго вешают смерть его "напарника".
ну а за то шо не выбрасывать лося с самолета или не якшаться с дикобразами - то уже смех, но там право - прецедентное же
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22.09.2020 14:04 Ответить
Я думаю, что в любой стране есть пункт УК, что тяжесть наказания должно соответствовать тяжести преступления. Сажать пожизненно за кражу пампушки - это, наверное, черезчур.
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22.09.2020 14:20 Ответить
он рецидивист, понимэ?
то есть чел сознательно встал на эту "стезю".
и не надо про пампушку, если оно у него "в крови" уже. те в прикол шо соседом будет напр. тот кто украл 20 велосипедов и 10 пампушек? и отсидел 15 раз за все это, а 16-й раз сядет за твою дочь, например. ну да, ее уже не вернуть будет. так что совершенно правильно - третье преступление = этот чел тупо опасен. И да, это не у нас, так шо закономерно шоб сел и не вышел кроме как его не вынесли.
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22.09.2020 14:27 Ответить
Нет смысла меня убеждать, т.к. я не влияю на УК никак и нигде . Просто представим себе ситуацию, когда вас спалили на месте кражи пампушки (а вы просто проходили мимо) и менты чтоб далеко не ходить навесили это дело на вас (предварительно хорошенько откиздив в СИЗО). Да и в чём проблема? Отсидел месячишко и вышел. Через месяц в магазе рядом с вами пампушку скиздили ещё раз, и все вокруг (включая ментов) прекрасно помнят, что на вас уже была судимость за кражу пампушки. За вами приезжает воронок, а у вас по стечению обстоятельств на момент кражи пампушки нет алиби. Вам в СИЗО делают "слоника" и вы уезжаете на кичу ещё на месяц.
И привет. У ещё один залёт и вы - труп. И тут к вам подходит хорошо знакомый по первым двум ходкам мент и говорит, что или вы делаете одну услугу или он организовывает третью кражу пампушки со свидетелями, которые покажут на вас, отпечатками пальцев и прочим. Вы откажетесь и поедете в газовую камеру или окажете менту услугу? А потом ещё и ещё?
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22.09.2020 14:39 Ответить
ниже
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22.09.2020 14:43 Ответить
и менты чтоб далеко не ходить навесили это дело на вас\\\\\\\\\\\
И тут к вам подходит хорошо знакомый по первым двум ходкам мент и
говорит, что или вы делаете одну услугу или он организовывает третью
кражу пампушки со свидетелями, которые покажут на вас, отпечатками
пальцев и прочим. Вы откажетесь и поедете в газовую камеру или окажете
менту услугу?\\\\\\\\\\\\\\\\

Понимаешь ли, речь то ша про норм. страну. Где нету такого шо вы примеряешь на свою шкуру. Ну ладно, из совка мона выйти, а вот совок - очень маловероятно шо выйдет.
Безвиз еще есть? поедь, прокатайся и не пиши такого как будто уже в мире "коммунизм".
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22.09.2020 14:42 Ответить
Тоесть вы таки считаете, что коррупция только в Украине, а во всех остальных странах честные и неподкупные роботы-полицейские верно стоят на службе закону? )

А безвиз то у меня есть. Может вы ещё сможете подсказать в какой стране Европы есть такое бредовое правило, которое вы озвучили? Я скатаюсь посмотрю .
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22.09.2020 14:48 Ответить
Не, просто там 95% "доказательств" наших мусоров тупо бы отбросили, начав расследование против этих "ссыщиков".
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22.09.2020 15:01 Ответить
Тоесть европейцы настолько тупые, что не додумались мочить за три эпизода кражи пампушки? А если он потом на четвёртый раз убъёт когото? У вас есть безвиз? Скатайтесь просветите их в какой они опасности!
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22.09.2020 15:10 Ответить
так ты ватник.
уже накатил . я ж говорил шо то такое там, не в ЕС. В каком-то(или каких-то ) штатах.
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22.09.2020 15:23 Ответить
Серьёзно? И в каком штате? И пруф привести можешь? А зачем тогда ты меня отправлял в Европу? У тебя приступ шизофрении?
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22.09.2020 15:27 Ответить
за Европу не говорил. щас, пойду перекурю и погуглю. ибо 100% читал за закон этот и за дурака с пончиком, пи-до-жди)
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22.09.2020 15:34 Ответить
Первый обязательный к применению закон трёх ошибок был принят в https://ru.wikipedia.org/wiki/1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1993 году в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD_(%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%82) штате Вашингтон на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC референдуме . Годом спустя аналогичный закон был одобрен жителями https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%82) штата Калифорния с результатом 72 % «за», 28 % «против». Калифорнийский закон получил название «Три удара - и ты выбыл» (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. Three Strikes and You're Out) из-за того, что, согласно ему, совершившие третье преступление приговаривались фактически к пожизненному заключениюhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D1%82%D1%80%D1%91%D1%85_%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BA#cite_note-3 [3] . \\\\\\\\\\\\\\\\

хотя бы так.
но то шо может и не усадии того чувака за пончик - не отменяет выше сказанного. И да, если и усадили, то за дело ибо он знал что делает. На/в четвертый раз он задушит ребенка - кому это надо?
И да, это не твой совок любимый, где за горсть зерна(ребенку на кашу) - гуляешь по лесоповалам, а ребенок станет янычаром, как вот, был такой Олежка Блохин(не тот, а другой)
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22.09.2020 15:50 Ответить
Ну так молодец жеж. Даже читать умеешь по слогам . В "слуги народа" тебя уже возьмут . С понимание прочитанного правда проблемы и с логикой, но для малолетнего зебила - это нормально . Давай, напряги извилину ещё раз и приведи связь между "украл почник три раза" и "задушит ребёнка" . А вдруг он ребёнка задушит не на четвёртый, а уже на второй раз? Может надо мочить с первого раза?
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22.09.2020 16:02 Ответить
украл почник три раза\\\\\\\\\\\\

ого!
я не буду спорить с недокиселевым, у тя даже по "нику" видно.
Что ты сказал то? Ты же просто легковесный срун. Где я это сказал шо три раза пончики украл то? чел то.
ты поехавший?
писало шо рецидивист, т.е. 2 раза отсидел за ДРУГИЕ преступления, в третий, ах да, для кацапов - НА третий раз украл пончег.
А дальше, иди лесом, я вот думал шо ты не настолько как твой "ник", но как всегда, ошибся.
Дякую за науку
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22.09.2020 16:07 Ответить
Зелебобик, ты уже "споришь с недокиселёвым" который час. Или ты не заметил? У тебя таки шизофрения?
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22.09.2020 16:21 Ответить
ммм, классика.
а ничёго шо я на выборы нё ходил то?
от отвращёния. 1 мну называет рабом и ползуном, а второй - клоун(если дууууже натянуто)
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22.09.2020 16:27 Ответить
Тоесть ты такой тупой, что доверил решать за тебя 73м процентам? Да ты реально шизофреник . Без обид.
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22.09.2020 16:29 Ответить
пусть будет так.
зато Невзоров так же говорит шоб не ходить. я эт позже услышал, но в первом по лидерам - меня П. обозвал веропитеком и т.д., а во втором - то же, а Зеля .... ну то Зеля же. а потом я увидел клип "пороблено", и да, голосовать захотелось хоть за ПАП-а, хоть за воздух, а ты?
ты наверное ваще свалил то
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22.09.2020 16:56 Ответить
Бггг, да, ты только подтверждаешь диагноз .

"меня П. обозвал веропитеком" (C)

Я тебя назвал шизофреником, то ты из-за этого побежишь себе вилку в глаз втыкнёшь?
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22.09.2020 16:58 Ответить
Ват, та иди уже пить, я жас "бояры" наверну, шо и тебе рекомендую.
Ты, видимо реально тупо на прокорме и не следишь шо и кто и кому и о ком и как говорит. Оно и видно, ибо ты бы знал что я имел в виду. так шо по "нику" было видно, шо можно поупражняться в печатке, кстати, спс.
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22.09.2020 17:05 Ответить
Нечего возразить, то ты опять песню про "бояру" включил? . Но ты ведь прекрасно понял, что я имел ввиду. В точке бифуркации ты не оторвал жопу от кресла и решение приняли за тебя. А ты сидишь и делаешь вид, что не обосрался. С чем тебя и поздравляю .
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22.09.2020 18:28 Ответить
смотри:
ты про "жопы", обзываешься, так я и говорю: Спасибо, не требуется.
ты же тролль, я вот хотел пообщаться, но даже по "нику" видно шо "стебашка". мне пока интересно было, то говорил правду или то шо думаю, ну и?
И просто -
не опускайся, даже под шконкой мона вырыть дыру и стать андерграунд петухом - старайся))
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22.09.2020 18:47 Ответить
Ну тебе виднее как там под шконкой
Пока были аргументы - было интересно. А потом интерес пропал? Но я ж тебе тоже правду пишу. А ты обижаешься.
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22.09.2020 18:50 Ответить
Залёт как говорится. Только работники пенитенциарной службы имеют эксклюзивное право на распространение подобных веществ в СИЗО!
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23.09.2020 12:19 Ответить
типа того. але є ще питання, ну залетів би дррон на територію СІЗО, а як скинути чи де, щоб отримав той хто треба? хіба на прогулці, але там сітка натягнута або з арматури, дрон в прогулочний дворик не сяде, вікна з металевими перегродками, ттипа жалюзі, причому повернуті так, що видно тільки небо. Або отримати мав хось із служби, щоб передати, у мене тільки таке пояснення.
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24.09.2020 18:36 Ответить
він же тепер на те СІЗО і заїде, міг на дрона якийсь пакован шмалі прицепити, а все саме цінне в собі пронести
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24.09.2020 18:32 Ответить
 
 