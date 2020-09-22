На админгранице с оккупированным Крымом выявили гражданку РФ с поддельным украинским паспортом, - Госпогранслужба. ФОТО
В контрольный пункт въезда-выезда "Чонгар" с оккупированного полуострова прибыла женщина, предоставившая поддельный паспорт гражданина Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
Пограничники сразу установили, что документ ей не принадлежит. Военнослужащие также выяснили, что женщина на самом деле является гражданкой Российской Федерации, ведь при себе она имела свой настоящий документ. На территорию оккупированного Крыма иностранка попала незаконно.
Паспортный документ гражданина Украины у нее изъяли. За нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию АР Крым и выезда из нее гражданке Российской Федерации запрещен въезд на территорию Украины сроком на 3 года.
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либо, как минимум, должен быть введён жёсткий визовый режим. А то кацапы шастают туда-сюда, как к себе домой. В условиях войны такого быть не должно.
Надо немедленно закривать кордони с нищй расейкай, даунбацам и кримнашим.
Всем кто получил второй российский пасспорт - говорить что украинский у них поддельный.
Поддельный изымать и пинком под зад.