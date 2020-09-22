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Новости Фото Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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На админгранице с оккупированным Крымом выявили гражданку РФ с поддельным украинским паспортом, - Госпогранслужба. ФОТО

В контрольный пункт въезда-выезда "Чонгар" с оккупированного полуострова прибыла женщина, предоставившая поддельный паспорт гражданина Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Пограничники сразу установили, что документ ей не принадлежит. Военнослужащие также выяснили, что женщина на самом деле является гражданкой Российской Федерации, ведь при себе она имела свой настоящий документ. На территорию оккупированного Крыма иностранка попала незаконно.

Паспортный документ гражданина Украины у нее изъяли. За нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию АР Крым и выезда из нее гражданке Российской Федерации запрещен въезд  на территорию Украины сроком на 3 года.

Также читайте: ГБР разоблачило изготовителей поддельных паспортов ЕС для иностранцев из стран повышенного террористического риска. ФОТО

На админгранице с оккупированным Крымом выявили гражданку РФ с поддельным украинским паспортом, - Госпогранслужба 01
На админгранице с оккупированным Крымом выявили гражданку РФ с поддельным украинским паспортом, - Госпогранслужба 02

Автор: 

Госпогранслужба (6485) Крым (26412) паспорт (1181) россия (95725)


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Топ комментарии
+18
У нее два отца судя по паспортам: Ашот и Александр Кацапские ******#ты штоле
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22.09.2020 13:46
+16
Прицепить к танку. В трусиках. Тягать по площади.
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22.09.2020 13:47
+14
Понаїхавша пхалась до біндер на заробітки?
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22.09.2020 13:45
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Понаїхавша пхалась до біндер на заробітки?
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22.09.2020 13:45 Ответить
У нее два отца судя по паспортам: Ашот и Александр Кацапские ******#ты штоле
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22.09.2020 13:46 Ответить
Ашот - папа, Александр - мама... Так издревле повелось строить семьи на роисси
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22.09.2020 14:08 Ответить
т.е поймали с фальшивым паспортом и отпустили домой? Не слишком ли жестко?
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22.09.2020 13:47 Ответить
Так она ж не украинская патриотка.Это только патриотов могут посадить,а кацапы для них это свои
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22.09.2020 13:52 Ответить
ТО була Марченко,...дружина Медведчука.
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22.09.2020 16:01 Ответить
Прицепить к танку. В трусиках. Тягать по площади.
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22.09.2020 13:47 Ответить
😂
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22.09.2020 13:51 Ответить
и задуть пеной!!!
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22.09.2020 14:01 Ответить
распять у трусиках на дуле биндеровского танка.
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22.09.2020 14:18 Ответить
а монтажная пенка?
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22.09.2020 14:19 Ответить
Только если она - беременная пенсионерка.
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22.09.2020 14:21 Ответить
Шо за люди пошли... Если сама не задуется, никто не задует!

На адмінмежі з окупованим Кримом виявили громадянку РФ з підробленим українським паспортом, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 3583
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22.09.2020 14:29 Ответить
щас такие времена что и Ленкой задуть можно....
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22.09.2020 14:22 Ответить
Да, не ценится нынче кацапский паспорт
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22.09.2020 13:48 Ответить
Ашотівна матьорая.
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22.09.2020 13:52 Ответить
То есть за подделку документов ей ничего не будет?

Стаття 358. Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів
4. Використання завідомо підробленого документа -
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.
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22.09.2020 13:55 Ответить
у нас только патриотов за похожую футболку посадить могут.
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22.09.2020 13:59 Ответить
Тут ще й незаконне проникненні в український Крим... це теж стаття... Чому суку рашистську відпустили???
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22.09.2020 14:11 Ответить
Я за то , что бы вообще запретить гражданам московии приезжать в Украину , запретить давать им вид на жительство , работать , покупать недвижимость , жениться и т д . И будет чистая украинская земля от мокшей
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22.09.2020 13:58 Ответить
+++
либо, как минимум, должен быть введён жёсткий визовый режим. А то кацапы шастают туда-сюда, как к себе домой. В условиях войны такого быть не должно.
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22.09.2020 15:23 Ответить
Подсудное дело !!! А ее депортировали!!!!
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22.09.2020 14:00 Ответить
Нелязя Путина дразнить,а то нападет!
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22.09.2020 14:04 Ответить
С нашими лояльными законами по 15 раз на год будем выдворять одних и тех же! Грузины особенно воры когда слышали что их будут депортировать на родину когда Саакашвили был там презедентом их в холодный пот бросало!так и у нас должно быть что от одной мысли незаконно попасть в Украину трухало! Как в Сингапуре от наркоты
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22.09.2020 14:18 Ответить
Ось, що недостача питної води робить з кацапів. Але кацапська щелепа ніколи не зможе сказати паляниця.
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22.09.2020 14:04 Ответить
запретили три года не въезжать по поддельным документам??? идиоты.
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22.09.2020 14:09 Ответить
То есть через три года ей можно будет въехать по этому паспорту ?
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22.09.2020 15:24 Ответить
Нарисуют новый паспорт)) вопрос в другом, сколько кацапов уже заехало по липовым бумажкам и зачем.
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23.09.2020 08:42 Ответить
Дальше хуже будет - россияне нищие. расейские зарплати ето копейки, жратва - откровенная дрянь. кацапи, понаехали на крим и пришли в шок, увидев украинский крим богатий, ухожений по сравнению с их расейской нищетой. кацапи поняли, что в Украине лучше.

Надо немедленно закривать кордони с нищй расейкай, даунбацам и кримнашим.
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22.09.2020 14:28 Ответить
Та ніхто нікого там не виявляв. Таких фото можна надрукувати скільки завгодно, ні імені, ні прізвища...навіть рік народження заретушований. Це звичайна лаша на вуха зелебобіків, що бачили який крутий їхній препіздент 🤣🤣🤣
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22.09.2020 14:58 Ответить
От это правильно!
Всем кто получил второй российский пасспорт - говорить что украинский у них поддельный.
Поддельный изымать и пинком под зад.
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22.09.2020 15:46 Ответить
лице закрили, щоб українці не настрашилися
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22.09.2020 17:06 Ответить
Задержали очередную диверсантку!
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22.09.2020 18:28 Ответить
 
 