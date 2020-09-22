На админгранице с оккупированным Крымом выявили гражданку РФ с поддельным украинским паспортом, - Госпогранслужба. ФОТО

В контрольный пункт въезда-выезда "Чонгар" с оккупированного полуострова прибыла женщина, предоставившая поддельный паспорт гражданина Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Пограничники сразу установили, что документ ей не принадлежит. Военнослужащие также выяснили, что женщина на самом деле является гражданкой Российской Федерации, ведь при себе она имела свой настоящий документ. На территорию оккупированного Крыма иностранка попала незаконно.

Паспортный документ гражданина Украины у нее изъяли. За нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию АР Крым и выезда из нее гражданке Российской Федерации запрещен въезд на территорию Украины сроком на 3 года.

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