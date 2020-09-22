У начальника патрульной полиции на Донетчине нашли гранату и около тысячи патронов, хранившихся без разрешения, - ГБР. ФОТО
Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении начальнику Управления патрульной полиции в Донецкой области в приобретении и хранении боеприпасов без предусмотренного законом разрешения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
После задержания участников преступной группы в составе командира взвода роты тактико-оперативного реагирования и трех патрульных полицейских по подозрению в незаконном обороте наркотиков и получении взяток от наркоторговцев правоохранители провели санкционированные обыски в служебных кабинетах руководства управления патрульной полиции, во время которых в кабинете начальника следователи ГБР обнаружили и изъяли гранату и более тысячи патронов, которые хранились без предусмотренного законом разрешения.
Таким образом, начальник Управления патрульной полиции в Донецкой области подозревается в приобретении и хранении боеприпасов без предусмотренного законом разрешения (ч.1 ст. 263 УК Украины).
Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения и отстранении его от занимаемой должности.
В случае доказательства вины правоохранителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.
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Не бігти ж йому до управи, якщо шо.
І яке "незаконне поводження", якщо закону як не було, так і немає?
https://life.pravda.com.ua/columns/2020/08/18/242006/
А хранение гранаты дает геморрой.
Мусорам аваковским не удалось поломать мужика, вот они его тупо и подставили, чтоб наверняка..
Давненько слышал историю от одного мента, как они "обезвреживали" организацию "Пора" при Ющенко. Лидерам подкладывали в машины даже мины противопехотные.
Думаю, "навыков" своих мусора не потеряли...