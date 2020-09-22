У начальника патрульной полиции на Донетчине нашли гранату и около тысячи патронов, хранившихся без разрешения, - ГБР. ФОТО

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении начальнику Управления патрульной полиции в Донецкой области в приобретении и хранении боеприпасов без предусмотренного законом разрешения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

После задержания участников преступной группы в составе командира взвода роты тактико-оперативного реагирования и трех патрульных полицейских по подозрению в незаконном обороте наркотиков и получении взяток от наркоторговцев правоохранители провели санкционированные обыски в служебных кабинетах руководства управления патрульной полиции, во время которых в кабинете начальника следователи ГБР обнаружили и изъяли гранату и более тысячи патронов, которые хранились без предусмотренного законом разрешения.

Таким образом, начальник Управления патрульной полиции в Донецкой области подозревается в приобретении и хранении боеприпасов без предусмотренного законом разрешения (ч.1 ст. 263 УК Украины).

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения и отстранении его от занимаемой должности.

В случае доказательства вины правоохранителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

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