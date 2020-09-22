Госпогранслужба задержала на границе хасидов, ехавших из Умани без паспортов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сотрудники Государственной пограничной службы в Одесской области обнаружили одиннадцать иностранцев, которые без документов пытались пересечь границу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

"Пограничники Подольского отряда совместно с представителями Национальной полиции остановили неподалеку от госграницы, на перекрестке дорог, микроавтобус Mercedes Sprinter, которым 35-летний гражданин Украины перевозил одиннадцать иностранцев, заявивших, что не имеют при себе документов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пограничники, учитывая тенденцию последних дней, предположили, что иностранцы (группа хасидов. - Ред.) могли скрыть свои документы, чтобы избежать ответственности за нарушение пограничного законодательства или условий пересечения границы. Как выяснилось, все иностранцы этого "рейса" нарушили правила пребывания в Украине.

Свое пребывание в приграничном районе иностранцы объясняли тем, что якобы планировали попасть на старинное кладбище, а документы якобы оставили в отеле города Умань, где проживали.

Пограничники установили, что все "они едут из Умани после завершения празднования Рош ха-Шана, а после досмотра вещей нашлись и паспортные документы - одного гражданина Франции и десяти граждан Израиля".

Для установления обстоятельств правонарушения и последующего принятия правового решения группу иностранцев-паломников доставили в пограничное подразделение.

Материалы об административном правонарушении пограничники направили в суд для принятия правового решения. Иностранцам запретят въезд на территорию Украины сроком на пять лет и принудительно вернут в страны происхождения.

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