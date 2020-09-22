Госпогранслужба задержала на границе хасидов, ехавших из Умани без паспортов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Сотрудники Государственной пограничной службы в Одесской области обнаружили одиннадцать иностранцев, которые без документов пытались пересечь границу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.
"Пограничники Подольского отряда совместно с представителями Национальной полиции остановили неподалеку от госграницы, на перекрестке дорог, микроавтобус Mercedes Sprinter, которым 35-летний гражданин Украины перевозил одиннадцать иностранцев, заявивших, что не имеют при себе документов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пограничники, учитывая тенденцию последних дней, предположили, что иностранцы (группа хасидов. - Ред.) могли скрыть свои документы, чтобы избежать ответственности за нарушение пограничного законодательства или условий пересечения границы. Как выяснилось, все иностранцы этого "рейса" нарушили правила пребывания в Украине.
Свое пребывание в приграничном районе иностранцы объясняли тем, что якобы планировали попасть на старинное кладбище, а документы якобы оставили в отеле города Умань, где проживали.
Пограничники установили, что все "они едут из Умани после завершения празднования Рош ха-Шана, а после досмотра вещей нашлись и паспортные документы - одного гражданина Франции и десяти граждан Израиля".
Для установления обстоятельств правонарушения и последующего принятия правового решения группу иностранцев-паломников доставили в пограничное подразделение.
Материалы об административном правонарушении пограничники направили в суд для принятия правового решения. Иностранцам запретят въезд на территорию Украины сроком на пять лет и принудительно вернут в страны происхождения.
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Как по мне, так они ее и пересекли! А попались уже когда возвращались и пытались пересечь второй раз!!!
Ще й вибачатися будуть
50х50
и шо вы тама шкрябаете, как каплун лапой?)) за коломойского пусть сам коломойский просит))
"и принудительно вернут в страны происхождения" - они сами хотели уехать, теперь им купят 10 билетов до Израиля и одын до Парижу?
і примусово повернуть в країни походження.Джерело: https://censor.net/ua/p3220654