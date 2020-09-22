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Госпогранслужба задержала на границе хасидов, ехавших из Умани без паспортов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сотрудники Государственной пограничной службы в Одесской области обнаружили одиннадцать иностранцев, которые без документов пытались пересечь границу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

"Пограничники Подольского отряда совместно с представителями Национальной полиции остановили неподалеку от госграницы, на перекрестке дорог, микроавтобус Mercedes Sprinter, которым 35-летний гражданин Украины перевозил одиннадцать иностранцев, заявивших, что не имеют при себе документов", - говорится в сообщении.

Госпогранслужба задержала на границе хасидов, ехавших из Умани без паспортов 01

Отмечается, что пограничники, учитывая тенденцию последних дней, предположили, что иностранцы (группа хасидов. - Ред.) могли скрыть свои документы, чтобы избежать ответственности за нарушение пограничного законодательства или условий пересечения границы. Как выяснилось, все иностранцы этого "рейса" нарушили правила пребывания в Украине.

Свое пребывание в приграничном районе иностранцы объясняли тем, что якобы планировали попасть на старинное кладбище, а документы якобы оставили в отеле города Умань, где проживали.

Пограничники установили, что все "они едут из Умани после завершения празднования Рош ха-Шана, а после досмотра вещей нашлись и паспортные документы - одного гражданина Франции и десяти граждан Израиля".

Госпогранслужба задержала на границе хасидов, ехавших из Умани без паспортов 02

Для установления обстоятельств правонарушения и последующего принятия правового решения группу иностранцев-паломников доставили в пограничное подразделение.

Материалы об административном правонарушении пограничники направили в суд для принятия правового решения. Иностранцам запретят въезд на территорию Украины сроком на пять лет и принудительно вернут в страны происхождения.

Госпогранслужба задержала на границе хасидов, ехавших из Умани без паспортов 03

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Второй день празднования Рош Ха-Шана в Умани прошел спокойно, - полиция. ФОТО

Автор: 

Госпогранслужба (6485) Умань (363) хасиды (255)


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Топ комментарии
+11
Интересно если бы была зеркальная ситуация с украинцами в Израиле, что бы им было? Вопрос риторический.
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22.09.2020 15:03
+9
Хотели пересечь границу?!
Как по мне, так они ее и пересекли! А попались уже когда возвращались и пытались пересечь второй раз!!!
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22.09.2020 15:01
+6
Граница на замке, єтить колотить.
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22.09.2020 15:07
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Сортировать:
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Хотели пересечь границу?!
Как по мне, так они ее и пересекли! А попались уже когда возвращались и пытались пересечь второй раз!!!
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22.09.2020 15:01 Ответить
Лесными тропами наверное из Беларуси прошли. Таких немало будут сейчас отлавливать на выезде.
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22.09.2020 15:33 Ответить
Чому б їм і не вертатися теж через Білорусь?
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22.09.2020 17:07 Ответить
Наверное с нашей стороны проводников не нашли.
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22.09.2020 17:51 Ответить
хуцпа
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22.09.2020 15:01 Ответить
Хуцпа резко пропадает, если дать пару раз по наглой "хуцпе" хуцпоносителям хуцпы.
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22.09.2020 15:06 Ответить
что дать пару раз? дулю з маком?
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22.09.2020 15:13 Ответить
тут хуцпаноситель у руля Украины случайно оказался, а ты про какие-то пару раз...
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22.09.2020 15:20 Ответить
Таки я вам скажу, шо иногда и одного раза хватит чтобы все
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22.09.2020 15:24 Ответить
Второй контрольный
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22.09.2020 15:26 Ответить
хочу полюбоваться, заждался уже
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22.09.2020 15:28 Ответить
Интересно если бы была зеркальная ситуация с украинцами в Израиле, что бы им было? Вопрос риторический.
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22.09.2020 15:03 Ответить
Идевались бы в обезьяннике. И в наручниках в самолет.
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22.09.2020 15:38 Ответить
а водителя мерседеса расстрелять
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22.09.2020 15:04 Ответить
то на сході у небі над мерседесом венера сяє - яскрава "зірка" в передсвітанковий час
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22.09.2020 15:44 Ответить
Граница на замке, єтить колотить.
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22.09.2020 15:07 Ответить
відпустять 100%.
Ще й вибачатися будуть
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22.09.2020 15:13 Ответить
Скоріше всього одразу й відпустили, а написали сюди бо треба свій наріт тримати в ілюзіі що всі біди в них від хасидів.
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22.09.2020 23:35 Ответить
Так и хочется охарактеризовать сложившуюся ситуацию словами : "через нашу проходную, пронесу и мать родную".
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22.09.2020 15:28 Ответить
Не, а интересно, они же пытались пересечь "из...". А как пересекли "в..."? Хабар?))
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22.09.2020 15:33 Ответить
Проводники по лесам от соседей с Севера.
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22.09.2020 15:35 Ответить
Как это "принудительно вернут"? Купят им билет за наш счет и все одиннадцать на шару будут летать на самолете? Зачем вы их ловили?
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22.09.2020 15:36 Ответить
Израильтян нужно пропускать в Украину так, как они пропускают украинцев в Израиль!
50х50
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22.09.2020 15:38 Ответить
не-не...вы там хорошо их кошелки проверьте...а то мало ли шо может без документов выехать! ищи потом нашефсе по Ростовам )))) оно ж такое вертлявое...с утра в Буковеле а к вечеру в Омане.. (прецеденты бывали)))) знаем!...потом мендельше отдувайся-отбрехивайся))
Держприкордонслужба затримала на кордоні хасидів без паспортів, які їхали з Умані - Цензор.НЕТ 9501

и шо вы тама шкрябаете, как каплун лапой?)) за коломойского пусть сам коломойский просит))
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22.09.2020 15:40 Ответить
Тут якщо прошерстити Умань,то таких половина буде.Але ж....
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22.09.2020 15:44 Ответить
красауци.....
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22.09.2020 16:27 Ответить
Вот сообщают что задержали нелегалов при выезде из Украины. А как они попали в Украину и за какую сумму нигде не пишут. Это ж какие-то пограничники их пропустили!
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22.09.2020 18:00 Ответить
Опять темное дело. "пытались пересечь границу" - т.е. вне законного места прехода? Зачем тогда нам история с ныканием паспортом?
"и принудительно вернут в страны происхождения" - они сами хотели уехать, теперь им купят 10 билетов до Израиля и одын до Парижу?
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22.09.2020 23:32 Ответить
а після огляду речей знайшлися і паспортні документи - одного громадянина Франції і десяти громадян Ізраїлю".Джерело: https://censor.net/ua/p3220654

і примусово повернуть в країни походження.Джерело: https://censor.net/ua/p3220654

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23.09.2020 12:42 Ответить
 
 