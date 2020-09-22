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В испанском городе Алькала-де-Энарес осквернили мемориал Небесной Сотни. ФОТОрепортаж

В испанском городе Алькала-де-Энарес неподалеку от Мадрида осквернили мемориал Небесной Сотни. На памятнике баллончиком нарисовали фашистскую звезду, а также испортили надпись.

Об этом hromadske рассказал волонтер, экс-глава ассоциации "Украинцы Алькалы" Андрей Модрицкий, информирует Цензор.НЕТ. По его словам, это не первый случай осквернения мемориала.

Модрицкий предположил, что портят памятник "местные коммунистические партии и радикалы".

"Есть много доказательств тому: это как выступления на заседаниях местного самоуправления о закрытии мемориала, потому что они считают нас фашистами, так и выстрелы по табличке из огнестрельного оружия", - говорит волонтер.

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По информации издания, мемориал открыли в 2014 году по случаю 200-летия со дня рождения Тараса Шевченко и в память о Небесной Сотне. Это один из первых в мире памятников Небесной Сотне. Также украинцы в Алькала-де-Энарес за свой счет высадили парк из 47 вишен, которые символизируют годы жизни Шевченко.

В 2015 году неизвестные повредили доску мемориала, а треть деревьев в парке уничтожили. Тогда, по словам Модрицкого, ситуацию удалось решить с помощью бывшего посла Украины в Испании Сергея Погорельцева.

В следующем году памятник восстановили, но без оригинальной надписи на доске. В 2017 году к решению проблемы подключился мэр Алькалы. Наконец, в парке высадили новые деревья, а мемориальную доску восстановили.

В испанском городе Алькала-де-Энарес осквернили мемориал Небесной Сотни 01
Фото: Андрій Модрицький / Facebook

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В испанском городе Алькала-де-Энарес осквернили мемориал Небесной Сотни 02
Фото: Андрій Модрицький / Facebook
В испанском городе Алькала-де-Энарес осквернили мемориал Небесной Сотни 03
Фото: Андрій Модрицький / Facebook

Автор: 

Испания (868) мемориал (158) Небесная Сотня (414)


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Топ комментарии
+30
кацапські смердючі свині
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22.09.2020 15:43
+17
Ось вам і приклад як справжні нацисти називають себе антифашистами. Черчілль розбирався в справжній суті "русского мира" з його "мировым интернационалом" ідіотів.
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22.09.2020 15:44
+14
Без следа лаптей такие вещи не обходятся.
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22.09.2020 15:47
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кацапські смердючі свині
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22.09.2020 15:43 Ответить
нет, местные.
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22.09.2020 16:19 Ответить
Местные - шарийовцы, чтоле?!
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22.09.2020 17:19 Ответить
Это ерунда по сравнению с тем, что у власти в самой Украине враги Украины!
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22.09.2020 15:42 Ответить
бесноватые...
(навряд ли то коренные испанцы... кацапсин везде полно)
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22.09.2020 15:43 Ответить
коренные. Знак Антифа на памятнике - признак классических местных левых имбецилов.
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22.09.2020 16:20 Ответить
Этих дегенератов по всей ем валом
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22.09.2020 16:55 Ответить
Ось вам і приклад як справжні нацисти називають себе антифашистами. Черчілль розбирався в справжній суті "русского мира" з його "мировым интернационалом" ідіотів.
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22.09.2020 15:44 Ответить
Без следа лаптей такие вещи не обходятся.
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22.09.2020 15:47 Ответить
Ненавистные твари! Скоро от злобы камень грызть станут.
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22.09.2020 15:47 Ответить
фашистську символіку малюють сьогоднішні фашисти - це росіяни, бувші московити і хинови. ІІ можна намалювати на всій росії, бо тільки вона веде війни по всьому світу, а не нашим військовим, які захищаються от нечисті.
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22.09.2020 15:48 Ответить
Антіфа вам у стрічку.
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22.09.2020 15:49 Ответить
шарій, ****, не іначе..
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22.09.2020 15:51 Ответить
Ось чому Антіфа (чий знак і розписали) проти української революції Гідності? Чому Антіфа рахує українців ворогами і фашистами, адже Россія як би про-трампівська і анти-демократична? Із сієї подачі? Чому методи пропаганди проти Трампа один в один співпадають з методами проти Порошенко в Україні? Дуже багато питань із тим, що відбувається в ********* світі але дуже чітко видно одну дуже деструктивна сила.
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22.09.2020 15:54 Ответить
ось тільки вчора Трамп об'явив такі міста як Портленд і НЙ як «anarchist city jurisdictions" але ж він про-російський, нє?, а в Європі, анархісти і антіфа з подачі вгадайте кого називають українську боротьбу проти російської агресії проти Росії як прояви «фашизму». Дистракція і є політика такої сили але хто їх фінансує глобально? Єдиний Сорос? Але ж нова влада не любить «соросят» і так як в Америці до речі рахують, що Сорос допомога в минулій владі, котра була корумпована , а на справді-ні, а як раз нова влада і є справжня неприхована корупція! Тепер ви уявляєте яка каша твориться в світі?! Але коли подивитись на все зі сторони-проявляється дуже чіткий і структурний план.
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22.09.2020 16:13 Ответить
Рашистская, или прорашистская срань - это однозначно.
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22.09.2020 15:55 Ответить
Можливо вони і фінансують місцеву антіфу або просто ховаються під їхню символіку
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22.09.2020 15:57 Ответить
в мире столько этих Антифа, что всех финансировать - у Раши денег не хватит. Они и без Раши плодятся.
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22.09.2020 16:24 Ответить
Так. Але хтось навів пальцем на український меморіал? Звідки неосвітчені ліваки в Іспанії взяли, що люди в далекій країні яку він навіть не зможе показати на мапі являються фашистами?
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22.09.2020 16:31 Ответить
Не надо наводить. Для антифа все кто против Рашки, Сев.Кореи, Венесуэлы и пр. говна - фошызды.
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23.09.2020 00:37 Ответить
баллончиком нарисовали фашистскую звезду

Это знак Анархии то есть леваки...
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22.09.2020 16:06 Ответить
Ліваки але Антіфа.
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22.09.2020 16:14 Ответить
Ничего нового не скажу : англо-саксы традиционно против рашистской экспансии , а романские народы ( испанцы итальянцы французы )- за!
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22.09.2020 16:08 Ответить
потому что они считают нас фашистами..

Что он несет?
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22.09.2020 16:16 Ответить
а что не так он сказал? Левая тусовка считает нас фашистами. И не только нас а вообще всех кто что-то против расеюшки говорит.
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22.09.2020 16:21 Ответить
Это не москали. Там хватает местного отребья, которое мечтает о коммунизме и о том чтобы "всех буржуев - к ногтю". Их узнать легко - знак Антифа, как на этом фото.
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22.09.2020 16:23 Ответить
Знак антифа нарисовали,ультралевые значит.Испанские нечистоты,биологический мусор
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22.09.2020 16:47 Ответить
Кацап он и в Испании нагадит.
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22.09.2020 17:02 Ответить
Яка ще "фашистська зірка"? Це А, знак афа. Дебіли комуняки, кацапи, соціалісти у одному флаконі. Ці дебіли називають себе антифашистами, проте самі є ще тими виродками.
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22.09.2020 17:16 Ответить
А шо такое "фашистская звезда"? В упор не вижу.
А вот клеймо сраных антифа-при..здней вижу.
Их надо ловить и на лбу это говно выжигать.
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22.09.2020 17:20 Ответить
"На памятнике баллончиком нарисовали фашистскую звезду" - как выглядит https://www.google.com/search?q=%D1%84%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0&newwindow=1&sxsrf=ALeKk02QPnmQA8uWNggWHxG9LH_e6cCe1g:1600779742402&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwih76Kf6fzrAhUhi8MKHUOsDcYQ_AUoAXoECAwQAw фашистская звезда ?
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22.09.2020 17:49 Ответить
Ну кругом москали, прямо никакого спасения!
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22.09.2020 18:02 Ответить
часом розумію старого Франко..не дав комунякам перетворити свою країну у буркіна-фасо..але дуже людяний був..червоні цього не варті..
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22.09.2020 19:47 Ответить
Расплодилось руSSни, только на то и способны, что бы гадить по всему миру.
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22.09.2020 21:20 Ответить
Група аваковських суперспеціалістів виїхала на місце злочину.По гарячих слідах вони віднайдуть винуватців.
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22.09.2020 23:14 Ответить
 
 