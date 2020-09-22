Правоохранители разоблачили схему хищения 20 млн гривен при строительстве теннисного центра, - МВД. ФОТО
Сотрудники Нацполиции разоблачили схему хищения государственных денег при реконструкции теннисного центра. Сейчас экс-руководителю госпредприятия и директору коммерческой структуры сообщили о подозрении.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что в 2018 году должностные лица госпредприятия при проведении госзакупок по капитальному ремонту зданий и теннисных кортов "помогли" в победе конкретной коммерческой структуре.
"Злоумышленники "помогли" в победе указанных закупок конкретной коммерческой структуре. Поэтому был осуществлен перерасчет предоплаты в ее пользу в размере более 49 миллионов гривен", - говорится в сообщении.
Позже заказчик и генподрядчик подписали акты выполненных работ, однако фактически работа не была выполнена.
"В результате преступной деятельности должностных лиц государству был нанесен ущерб на сумму более 20 миллионов гривен, что подтверждено экспертным заключением", - говорится в сообщении.
Сейчас силовики проводят обыски у подозреваемых. Экс-руководителю госпредприятия и директору коммерческой структуры сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Подозреваемым грозит от 7 до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Теннис очень дорогой вид спорта. , а чемпионов воспитывают родители за свой счёт. А потом ещё и удивляются в фту, что ястремская, например, не хочет выступать за сборную Украины.
Нет людей, которые могли бы организовать бесплатную спортивную академию тенниса. Мало того, на месте кортов просто тупо строят дома. В Одессе один только клуб соответствует требованиям безопасности и может проводить itf турниры.
Свитолина пытается что-то организовать , помогает талантливым детям. Но , опять же таки, это Свитолина, а не государство
Ребята пригласите Американцев , а сами сидите дома - пусть они покируют!!