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Правоохранители разоблачили схему хищения 20 млн гривен при строительстве теннисного центра, - МВД. ФОТО

Сотрудники Нацполиции разоблачили схему хищения государственных денег при реконструкции теннисного центра. Сейчас экс-руководителю госпредприятия и директору коммерческой структуры сообщили о подозрении.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в 2018 году должностные лица госпредприятия при проведении госзакупок по капитальному ремонту зданий и теннисных кортов "помогли" в победе конкретной коммерческой структуре.

Правоохранители разоблачили схему хищения 20 млн гривен при строительстве теннисного центра, - МВД 01

"Злоумышленники "помогли" в победе указанных закупок конкретной коммерческой структуре. Поэтому был осуществлен перерасчет предоплаты в ее пользу в размере более 49 миллионов гривен", - говорится в сообщении.

Позже заказчик и генподрядчик подписали акты выполненных работ, однако фактически работа не была выполнена.

Правоохранители разоблачили схему хищения 20 млн гривен при строительстве теннисного центра, - МВД 02

"В результате преступной деятельности должностных лиц государству был нанесен ущерб на сумму более 20 миллионов гривен, что подтверждено экспертным заключением", - говорится в сообщении.

Сейчас силовики проводят обыски у подозреваемых. Экс-руководителю госпредприятия и директору коммерческой структуры сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Подозреваемым грозит от 7 до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Правоохранители разоблачили схему хищения 20 млн гривен при строительстве теннисного центра, - МВД 03

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Автор: 

МВД (9321) теннис (156) хищение (677)


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А есть ли вообще что-то, на чем у нас не крадут госчины ?
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22.09.2020 15:52 Ответить
Есть. То что находится в частной собственности и не требует их разрешений
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22.09.2020 16:00 Ответить
ну они и там столько мзды снимают, ого.
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22.09.2020 16:02 Ответить
Ровно столько, сколько им дают. А на госсобственности - сколько хотят. А это две большие разницы
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22.09.2020 16:06 Ответить
Государство держит теннисные корты?! Тогда почему бы не воровать...
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22.09.2020 15:58 Ответить
Атмосферный столб нельзя украсть, но ещё крадут веру в человечество.
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22.09.2020 15:59 Ответить
Так и аренда кортов тогда должны быть почти бесплатной.
Теннис очень дорогой вид спорта. , а чемпионов воспитывают родители за свой счёт. А потом ещё и удивляются в фту, что ястремская, например, не хочет выступать за сборную Украины.
Нет людей, которые могли бы организовать бесплатную спортивную академию тенниса. Мало того, на месте кортов просто тупо строят дома. В Одессе один только клуб соответствует требованиям безопасности и может проводить itf турниры.
Свитолина пытается что-то организовать , помогает талантливым детям. Но , опять же таки, это Свитолина, а не государство
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22.09.2020 16:36 Ответить
Ну неужели нет зтому контроля!!! Что же все воруют!!!!
Ребята пригласите Американцев , а сами сидите дома - пусть они покируют!!
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22.09.2020 16:58 Ответить
 
 