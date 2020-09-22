Житель Закарпатья в соцсетях призывал к насильственному изменению действующей власти в Украине, - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безопасности Украины блокировала в Закарпатской области деятельность интернет-агитатора, призывавшего к физическому устранению руководства государства.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
По предварительным данным следствия, житель Закарпатья создал несколько аккаунтов в социальных сетях. Он также размещал в интернете материалы с публичными призывами к насильственной смене власти и свержению конституционного строя страны.
Инициированная Службой безопасности Украины судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила, что в распространяемых текстах содержались призывы к насильственному изменению действующей власти в Украине.
Сейчас фигуранту производства сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины.
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Так шо думаю рожи не за зря затеняют - поди поищи то дело. Кстати, Шапошников нашел что какой-то ..... ну, близкий к Авакову, завели дело за пьянку и ..... нетути. и притом там хатынка - как у коммерса-миллионера. Мент, на зарплате типо.
Поймали порохобота.
Если власть приступна и нарушает законы. Пусть обоснует , а суд решит кто прав он или власть. Один ковид чего стоит . Поддерживаю право народа на повстання против преступной власти.
Читателю предлагается самрму выбрать вариант:
1. Призыв к свержению Зеленского
2. Призыв к присоединеню закарпатья к Венгрии
3. просто вата.
Кожен Громадянин України має конституційне право і навіть зобов'язання боротися за незалежність України від російських окупантів і колаборантів.
/ В. Симоненко / Доблесні СБУ-- шники мабуть забули . що мають захищати народ України. а НЕ запопадливо прислуговувати пропутінській гидоті. яка немов саранча заполонила всю Україну . яка залякує . -. каліче і нищить нас... пальчевські .немов таргани попролазили у всі шпарини повсідалися на всих виборчих білбордах і безсоромно брешуть і брешуть....а ви нещасного вуйка з полонини мордуєте ...
враги, 5 колона, свободно так живут и ведут пропаганду антиукраинскую, зато поймали какого то чувака , которому шваль зеленая уже реально надоела? интересно, недолейтенант тоже будет драпать в ростов с бубочкой на ласапете?