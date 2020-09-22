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Житель Закарпатья в соцсетях призывал к насильственному изменению действующей власти в Украине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины блокировала в Закарпатской области деятельность интернет-агитатора, призывавшего к физическому устранению руководства государства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По предварительным данным следствия, житель Закарпатья создал несколько аккаунтов в социальных сетях. Он также размещал в интернете материалы с публичными призывами к насильственной смене власти и свержению конституционного строя страны.

Инициированная Службой безопасности Украины судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила, что в распространяемых текстах содержались призывы к насильственному изменению действующей власти в Украине.

Сейчас фигуранту производства сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины.

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Житель Закарпатья в соцсетях призывал к насильственному изменению действующей власти в Украине, - СБУ 01
Житель Закарпатья в соцсетях призывал к насильственному изменению действующей власти в Украине, - СБУ 02
Житель Закарпатья в соцсетях призывал к насильственному изменению действующей власти в Украине, - СБУ 03
Житель Закарпатья в соцсетях призывал к насильственному изменению действующей власти в Украине, - СБУ 04

Автор: 

агитация (508) СБУ (19939) Закарпатская область (2591)


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Топ комментарии
+25

Житель Закарпатья в соцсетях призывал к насильственному изменению действующей власти в Украине, - СБУ - Цензор.НЕТ 3448
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22.09.2020 16:49
+21
Это Зеленским - Фокиным можно плевать на Конституцию Украины, закрывать зеньки на обстрелы врагов - убийц, покрывать пятую колонну, не видеть взяточников и казнокрадов. Зеленский же законная власть. И плевать что вреда от этой власти больше, чем от этого недоумка-провокатора. Но за все спросится
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22.09.2020 17:07
+19
Житель Закарпатья в соцсетях призывал к насильственному изменению действующей власти в Украине, - СБУ - Цензор.НЕТ 8440
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22.09.2020 16:46
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Правила форума Совет форумчан
Песики задумались...Якщо э чим.
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22.09.2020 16:43 Ответить


Житель Закарпатья в соцсетях призывал к насильственному изменению действующей власти в Украине, - СБУ - Цензор.НЕТ 6883
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22.09.2020 16:45 Ответить
І шо? В Україні розмовлять будуть українською - це жах для соєвої публіки?
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22.09.2020 16:48 Ответить
Было трудно, но я подр...в смысле нашёл зраду!)))
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22.09.2020 17:01 Ответить
призывы к насильственному изменению действующей власти в Украине - поддерживаю
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22.09.2020 18:07 Ответить
не боитесь що могут ресурс "забанить"?
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22.09.2020 18:22 Ответить
очень мля боюсь!
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22.09.2020 20:24 Ответить
Житель Закарпатья в соцсетях призывал к насильственному изменению действующей власти в Украине, - СБУ - Цензор.НЕТ 8440
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22.09.2020 16:46 Ответить
Барыга никак не успокоится- да не любят его все, а многие ненавидят,а он все мнит себя авторитетом.
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22.09.2020 20:57 Ответить
Ничего страшного, ПЕС его возмет на поруки .
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22.09.2020 16:44 Ответить
Нюрберг над кем? над Зеленским? мухахахаха разве, что в новом сезоне сватов
Житель Закарпатья в соцсетях призывал к насильственному изменению действующей власти в Украине, - СБУ - Цензор.НЕТ 1895
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22.09.2020 16:47 Ответить

Житель Закарпатья в соцсетях призывал к насильственному изменению действующей власти в Украине, - СБУ - Цензор.НЕТ 3448
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22.09.2020 16:49 Ответить
Із сраки їх вирвали, вибачте за відвертість, і туди ж вони повернулись та і ще по своїй тупості.
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22.09.2020 18:10 Ответить
Для СБУ здесь непочатый край работы.
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22.09.2020 16:49 Ответить
Не стільки для СБУ, стільки для дурдомів.
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22.09.2020 16:51 Ответить
а ведь он мог замахнуться и на самое святое - конституцию! )
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22.09.2020 16:51 Ответить
А разве он не прав?
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22.09.2020 16:54 Ответить
Я вот думаю - ну типо ловят, но вот Вольнова, Калдыров дает чет 25к. евро, никто не поймал еще))
Так шо думаю рожи не за зря затеняют - поди поищи то дело. Кстати, Шапошников нашел что какой-то ..... ну, близкий к Авакову, завели дело за пьянку и ..... нетути. и притом там хатынка - как у коммерса-миллионера. Мент, на зарплате типо.
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22.09.2020 17:01 Ответить
Призывал к насильственному изменению действующей власти в Украине.

Поймали порохобота.
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22.09.2020 17:04 Ответить
тебе к психиатру
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22.09.2020 17:08 Ответить
То есть призыв, Вова собирайся в Ростов, это призыв к свержению? Это просто хороший совет🤔 как по мне!
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22.09.2020 17:21 Ответить
Это Зеленским - Фокиным можно плевать на Конституцию Украины, закрывать зеньки на обстрелы врагов - убийц, покрывать пятую колонну, не видеть взяточников и казнокрадов. Зеленский же законная власть. И плевать что вреда от этой власти больше, чем от этого недоумка-провокатора. Но за все спросится
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22.09.2020 17:07 Ответить
Дірка на дверях на рівні обличчя.., а що намальовано на звороті?))) Воно ж убоге, наобіцяли мабуть пару рубліків, та й повелося..
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22.09.2020 17:09 Ответить
Почти во всех конституциях есть право граждан на повстання а в американской это долг
Если власть приступна и нарушает законы. Пусть обоснует , а суд решит кто прав он или власть. Один ковид чего стоит . Поддерживаю право народа на повстання против преступной власти.
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22.09.2020 17:10 Ответить
Пипец новость!
Читателю предлагается самрму выбрать вариант:
1. Призыв к свержению Зеленского

2. Призыв к присоединеню закарпатья к Венгрии
3. просто вата.
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22.09.2020 17:17 Ответить
Думаю, многим украинцам эта идея пришлась бы по сердцу.
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22.09.2020 17:18 Ответить
Без синих тапочек не бывает диверсантов!
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22.09.2020 17:24 Ответить
Тобто СБУ не ловить відкритих сепарів на закарпатті, які відкрито виступають за сепаратизм і рюске мір на закарпатті, но ловить не пойми кого можливо навіть не винного.
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22.09.2020 17:36 Ответить
Наверно они не хотят дождаться . когда воду в Крым подадут и амнистируют Лугандон СБУ , а почему не арестовали Фокина и Ермака , еще футболками с ****** кто то фарцует
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22.09.2020 17:36 Ответить
Когда забор стал социальной сетью ? Нужно экспертизу провести на тыщ так 10
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22.09.2020 17:38 Ответить
Ты идиот? (впрочем можешь не отвечать, и так понятно что ты таки идиот). Закарпатский ватаноид разместил фото забора с надписью и своим комметарием в своей социальной сети.
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22.09.2020 18:37 Ответить
Мертвечук и Ко, люди-невидимки! Или в СБУ видят только простых балбесов?
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22.09.2020 17:40 Ответить
А що Зеленський не російський агент?

Кожен Громадянин України має конституційне право і навіть зобов'язання боротися за незалежність України від російських окупантів і колаборантів.
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22.09.2020 17:44 Ответить
І як це він не здійснив "покушеніє" коли найвеличніший був на Закарпатті? Мабуть побоявся прес-секретарки, "моргали" б виколола.
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22.09.2020 18:14 Ответить
--- Ви . байстрюки катів осатанілих . Не забувайте. виродки ніде. Народ мій Є ! В його волячих жилах козацька кров пульсує і гуде !
/ В. Симоненко / Доблесні СБУ-- шники мабуть забули . що мають захищати народ України. а НЕ запопадливо прислуговувати пропутінській гидоті. яка немов саранча заполонила всю Україну . яка залякує . -. каліче і нищить нас... пальчевські .немов таргани попролазили у всі шпарини повсідалися на всих виборчих білбордах і безсоромно брешуть і брешуть....а ви нещасного вуйка з полонини мордуєте ...
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22.09.2020 18:17 Ответить
И что, пока не арестуют мертветчука с пальчевским вату не нужно трогать вообще? Логика у тебя явно отсутствует.
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22.09.2020 18:54 Ответить
у нас уже почти раша. кто сказал на зелю лох то сядет надолго ))) сбу превратилось в фсб дальше будет больше
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22.09.2020 18:51 Ответить
ничего удивительного , сбу управляет недолейтенант баканов, короче квартал 95 в действии.
враги, 5 колона, свободно так живут и ведут пропаганду антиукраинскую, зато поймали какого то чувака , которому шваль зеленая уже реально надоела? интересно, недолейтенант тоже будет драпать в ростов с бубочкой на ласапете?
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22.09.2020 21:00 Ответить
А Медведчук и вся его кодла ЗаЖОПу, разве не тоже самое делают? И только благодаря новой коалиции "Слуг народа" и "ЗаЖОПу" они не прикосновенны.
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22.09.2020 21:09 Ответить
Ооо, понеслась. Сначала Бакланов затыкал рот Олешке, теперь на посту СБУ решили уже затыкать рот всем несогласным))) Это только ускорит процесс, мы ж не в рашке. Опять на грабли наступают
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22.09.2020 21:30 Ответить
Сенсація-якогось роба-зомбованого 5-м впіймали,аби перед місцевими боротьбу з сепаратизмом показати.Не допоможе.Ніхто їм вже не вірить-барижна поросяча система яка була-така й лишилася-перепаскудила народні надії Майдану на ЄС,аби захомутати в рабство на свинофермі, під назвою рошесес,де пенсія вдвічі нижча,ніж в тоталітарній Білорусії.Виродки цинічні,а не влада-справжніх мародерів не чіпає,а на якомусь робові виїзжає та ще й де,аж за Карпатами,коли під носом-у Києві-міліони хрякам через корумповані суди повертають.Ганьба!
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23.09.2020 07:24 Ответить
А я не против
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22.09.2020 21:58 Ответить
Порох оплатить штраф-сказав же.
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23.09.2020 05:57 Ответить
 
 