Житель Закарпатья в соцсетях призывал к насильственному изменению действующей власти в Украине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины блокировала в Закарпатской области деятельность интернет-агитатора, призывавшего к физическому устранению руководства государства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По предварительным данным следствия, житель Закарпатья создал несколько аккаунтов в социальных сетях. Он также размещал в интернете материалы с публичными призывами к насильственной смене власти и свержению конституционного строя страны.

Инициированная Службой безопасности Украины судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила, что в распространяемых текстах содержались призывы к насильственному изменению действующей власти в Украине.

Сейчас фигуранту производства сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины.

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