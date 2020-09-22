РУС
21 063 37

Тупик пиара, пазлы "русского мира", цитаты великих. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Тупик пиара, пазлы русского мира, цитаты великих. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

... хотя возраст здесь ни при чем

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фокин сказал, что может уйти через месяц: меня "полощут в грязи", потому что в Украине не любят пожилых людей

Тупик пиара, пазлы русского мира, цитаты великих. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Цитаты великих

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский обратился ко "всем своим" перед выборами: "Заканчивайте отказываться от ответственности и стелить себе соломку"

Тупик пиара, пазлы русского мира, цитаты великих. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Но осадок все равно останется...

Тупик пиара, пазлы русского мира, цитаты великих. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Все уже украдено...

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Получить меньше на выборах для нас выгодней. Меньше негатива", - "слуга народа" Арахамия. ВИДЕО

Тупик пиара, пазлы русского мира, цитаты великих. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Тупик пиара

Тупик пиара, пазлы русского мира, цитаты великих. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Жуткая несправедливость

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лаборатории Франции и Швеции подтвердили, что Навальный был отравлен ядом из группы "Новичок", - правительство Германии

Тупик пиара, пазлы русского мира, цитаты великих. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Краткое содержание выступления Верещук на съезде слуг в столице

Тупик пиара, пазлы русского мира, цитаты великих. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Пазлы "русского мира"

Больше фотошопов смотрите здесь

Автор: 

Зеленский Владимир (21582) путин владимир (31964) Фокин Витольд (101) фотожаба (14670) Корявченков Юрий (37) Слуга народа (2654) Ермак Андрей (1300) Верещук Ирина (507)
Топ комментарии
+31
а помните,много говорили о том,шо у кацапни нет унитазов?вот неправда...
есть,на самом почетном месте.в серванте.
видать сына из Грузии или с Донбасса трофей привез
а соседи то как завидуют...

22.09.2020 22:00
показать весь комментарий
22.09.2020 22:00
+28
22.09.2020 21:56
показать весь комментарий
22.09.2020 21:56
+28
22.09.2020 22:26
показать весь комментарий
22.09.2020 22:26
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а помните,много говорили о том,шо у кацапни нет унитазов?вот неправда...
есть,на самом почетном месте.в серванте.
видать сына из Грузии или с Донбасса трофей привез
а соседи то как завидуют...

22.09.2020 22:00
А вытяжка есть,я уже не спрашиваю за центральную канализацию
22.09.2020 22:14
22.09.2020 22:14
а нафига их оттуда вытягивать?после стекломоя там и спят
22.09.2020 22:17
22.09.2020 22:17
22.09.2020 21:56
вкус фекалий им не такой. Ты дывы. Требуйте наряду с камнями с неба стандартный, привычный вкус фекалий!!
25.09.2020 22:08
25.09.2020 22:08
а нафига она ему? уже обнуленный...лохторат больше не нужен...

22.09.2020 22:04
22.09.2020 22:04
"тупик пиара" шедевр!!!!
показать весь комментарий
22.09.2020 21:58
22.09.2020 22:03
22.09.2020 22:03
22.09.2020 22:09
22.09.2020 22:09
Коллега ты больше Фокин Дзян?https://images.cnscdn.com/images/b/e/5/a/be5a56540ed62c7274482e8ceff95624/original.jpg
показать весь комментарий
22.09.2020 22:03
Молодці
Молодці
22.09.2020 22:03
22.09.2020 22:03
22.09.2020 22:05
22.09.2020 22:05
Глухий кут піару, пазли "русского мира", цитати великих. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2761
22.09.2020 22:26
22.09.2020 22:26
показать весь комментарий
22.09.2020 22:28
І як його пропустили з такими номерами?
показать весь комментарий
23.09.2020 07:09
Глухий кут піару, пазли "русского мира", цитати великих. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4128
22.09.2020 22:43
22.09.2020 22:43
Неправильна цитата. Що так Кобзар казав про жидів?
показать весь комментарий
23.09.2020 08:06
Глухий кут піару, пазли "русского мира", цитати великих. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5074
22.09.2020 22:44
22.09.2020 22:44
Глухий кут піару, пазли "русского мира", цитати великих. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7041
22.09.2020 22:45
22.09.2020 22:45
Глухий кут піару, пазли "русского мира", цитати великих. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9431
22.09.2020 22:45
22.09.2020 22:45
Глухий кут піару, пазли "русского мира", цитати великих. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8484
22.09.2020 22:46
22.09.2020 22:46
Из творчества умалишённых:

Глухий кут піару, пазли "русского мира", цитати великих. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2177
показать весь комментарий
22.09.2020 22:58
Глухий кут піару, пазли "русского мира", цитати великих. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3397
22.09.2020 23:02
22.09.2020 23:02
Глухий кут піару, пазли "русского мира", цитати великих. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8286
22.09.2020 23:32
22.09.2020 23:32
Глухий кут піару, пазли "русского мира", цитати великих. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4500
23.09.2020 00:15
23.09.2020 00:15
Глухий кут піару, пазли "русского мира", цитати великих. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4021
23.09.2020 00:19
23.09.2020 00:19
Подивіться на морду Фокіна. Він мордва, у нього мордовський тип обличчя. Слов'янином там і не пахне.
показать весь комментарий
23.09.2020 00:23
А скільки ще є "мордви" зі слов*янськими мордами, з цим хоч все зрозуміло.
показать весь комментарий
23.09.2020 07:12
Тепер зрозуміло чому не можуть "порішати" з шахтарями Кривого Рогу, - Юзік в шахту не може пролізти.
показать весь комментарий
23.09.2020 07:15
Глухий кут піару, пазли "русского мира", цитати великих. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5047
23.09.2020 07:40
23.09.2020 07:40
Глухий кут піару, пазли "русского мира", цитати великих. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7689
23.09.2020 15:41
23.09.2020 15:41 Ответить
 
 