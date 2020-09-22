Тупик пиара, пазлы "русского мира", цитаты великих. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"
... хотя возраст здесь ни при чем
Читайте на "Цензор.НЕТ": Фокин сказал, что может уйти через месяц: меня "полощут в грязи", потому что в Украине не любят пожилых людей
Цитаты великих
Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский обратился ко "всем своим" перед выборами: "Заканчивайте отказываться от ответственности и стелить себе соломку"
Но осадок все равно останется...
Все уже украдено...
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Получить меньше на выборах для нас выгодней. Меньше негатива", - "слуга народа" Арахамия. ВИДЕО
Тупик пиара
Жуткая несправедливость
Читайте на "Цензор.НЕТ": Лаборатории Франции и Швеции подтвердили, что Навальный был отравлен ядом из группы "Новичок", - правительство Германии
Краткое содержание выступления Верещук на съезде слуг в столице
Пазлы "русского мира"
есть,на самом почетном месте.в серванте.
видать сына из Грузии или с Донбасса трофей привез
а соседи то как завидуют...