Харьковские полицейские задержали военкома при получении взятки в 8,5 тыс. гривен. ФОТОрепортаж

Оперативники управления стратегических расследований в Харьковской области совместно со следователями следственного управления полиции области под процессуальным руководством военной прокуратуры разоблачили военного комиссара, требовавшего деньги с военнообязанных.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Департамента стратегических расследований Нацполиции.

"Военный комиссар Харьковского комиссариата области требовал от гражданина деньги за беспрепятственную постановку на воинский учет и получение приписного билета", - сказано в сообщении.

Свои "услуги" военком оценил в 8,5 тыс. грн. Его задержали сразу после получения требуемой суммы.

Харьковские полицейские задержали военкома при получении взятки в 8,5 тыс. гривен 01

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Руководитель предприятия, входящего в структуру НАН Украины, задержан при получении $200 тыс. взятки, - СБУ

Можете не вірити, але такий випадок знаю.
23.09.2020 08:28
Вот так вот помогай потом людям
23.09.2020 07:58
Невыгодно военком работать,всего 8500грн. Работал бы судьей,та же цифра ,только в доларах была бы. Лоханулся при выборе института видать в молодости.
23.09.2020 08:02
23.09.2020 07:58
Реформа № 84
23.09.2020 09:51
Так і уявив:
-Хочу в армію, ну візьміть мене...
-Ніт!!! Лишень через хабар!!!
23.09.2020 08:00
Та й я знаю, ще й не один. Мій рідний дядько (військовий пенс) намагався поновитись на службі для участі в АТО. То його справу губили, то здоров'я не те. Проте всіма правдами-неправдами поновився. Тільки служив він техніком винищувача, а поновили його у 95-у )))
23.09.2020 08:42
Уявіть краще таке:
Навчався в Києві. Після закінчення навчання, виписався з гуртожитку і вирішив повернутися в рідне місто. Для прописки в паспорті, необхідно також приписатися в військоматі. Щоб тебе приписати дають зробити цілий квест: 1) пройти мед комісію в місцевій поліклініці, де половина лікарів не на своєму робочому місці (півставки і рівень з/п) і купа бабць готових тебе вбити, якщо хочеш потрапити без черги, щоб тільки поставити підпис лікаря. 2) Потрапити в прийомний час в військомат. 3) Паспортний стіл. 4) І квитанцій купа на оплату сумою 10-100 грн. (За оплату беруть комісію 15 грн.) 5) І під час всього квесту таке відчуття, що ти зі своїми проблемами всіх за.....ав. Тобто ти можеш витратити купу часу на військомат і не отримувати з/п, або заплатити хабар. P.S.: Хабар не для того щоб потрапити в армію, а щоб стати на облік.
23.09.2020 08:44
Так, потрібно пройти медогляд. Чому такі нерви?
23.09.2020 08:47
А навіщо потрібен медогляд при зміні місця регістрації?
23.09.2020 09:11
Так пише наказ 402 МОУ. Вставки на військовий облік- потрібен м/о. Коли поступав в армію здоровий, а під час в/с отримав діагноз, тоді захворювання пов'язане з в/с і певні виплати. Коли ж цей д-з був, то не пов'язане. ( медогляд пройти не важко, то загальне негативне ставлення до медицини проривається,😃)))
23.09.2020 09:30
Тому й негативне ставлення, що медоглад проводиться формально. Ставлення лікарів і до лікарів взаємне.
23.09.2020 15:35
Так зі сторони здається, що це формальність. Коли заходить і говорить, що скарг немає, що мають йому оглядати. Але лікар,не говорячи нічого пацієнту бачить, який він: блідий, жовтий, сірий, надмірно худий, червоний ( тзв. плеторичний - червоно-синій), порушена координація коли бере карточку, мова, не відповідає на питання правильно і тд. "Формальні" аналіз крові, сечі, ФГ, ЕКГ - цього досить для рутинного, насправді досить інформативного м/о. Це ми всі розбалувані, скоро попасти до лікаря через поріг буде складно. Бачить невролог чи хірург свій діагноз.
24.09.2020 09:32
І правильно, забагато лікарів, отих вузьких, вони відпадуть поступово. Найчастіше лікар і повинен говорити: "понаблюдаем" і нічого не призначати, - це повинно стати допустимим, а не 10-15 препаратів.
24.09.2020 09:37
Лікар повинен виловлювати: онкологію, гіпертонію, цукр.діабет, ВІЛ- все. Боль головная с детства, боль в пояснице после работы на даче- ніким і ніколи не лікується
24.09.2020 09:59
Медогляд формальний. В умовних лікарнях є умовні лікарі, що відповідають за медогляди. Вони за умовну подяку роблять усі довідки. Проте це знову ж таки корупція.
А зараз простіше, є ХЕЛСІ. Якщо потрібні профільні лікарі або лікарняний- електронний запис без черги. Якщо соплі-горло-срачка, то краще приватна медицина з викликом додому.
23.09.2020 08:57
Я проти корупції, але Василя залиште, він порішать може.
23.09.2020 08:01
Рівно триста доларів коштує воєнком.
23.09.2020 08:18
Скільки ж коштує головнокомандувач?
23.09.2020 09:38
Я думал, за снятие с учёта. Оказалось, за постановку на учёт. Что, так трудно попасть в армию?
23.09.2020 08:02
некоторым для работы в некторых структурах нужно пройти службу в армии, но по состоянию здоровля могут забраковать. Вот и несух хабар, вроде и анекдот, но такое тоже бывает
23.09.2020 08:05
До войны знакомый решал для брата. Тот в контору с иностранным капиталом устраивался.
Другое:
В том-позатом году знакомый платил за своего кореша. Кореш его - инвалид, но пробился на контракт, одна ротация и... Теперь инвалид войны, УБД, пособие, я думаю, около 500000, пенсия, я думаю, 16000-20000/мес., Льготы и т.п.
Но барыга, у знакомого, Порошенко.
23.09.2020 08:40
Армія буде добровільна: нема мозгів - іди служи, є гроші - купи довідку. Не знаєш, де купить -спитай у воєнкома. Одмазався - гуляй! (с) Егор Лупан
23.09.2020 08:08
Яка довідка, якщо армія добровільна? Відмазатися від служби у добровільній армії - що Ви пишете?
23.09.2020 08:19
https://www.youtube.com/watch?v=vHGwYEFo3OQ Егор Лупан, наш кандидат в президенты (видео)
23.09.2020 08:42
Насиров замотался в клетчатое одеяло и тихонько похихикивает.
23.09.2020 08:10
вот ведь, раньше взятку несли, чтобы откосить от армии, а сейчас взятку несут, чтобы взяли. прогресс однако.
23.09.2020 08:11
Раніше *приписне * видавали молоді ...
23.09.2020 08:14
Якшо спитають чого не служив, є гарна відмаза: "Не для того мати квітку ростила!"
23.09.2020 08:18
Йдеться не про довідку, що десь нібито служив. Таке не купиш, або ж не за такі гроші.
23.09.2020 08:26
та я не про то, то взагалі, якщо хтось спитає
23.09.2020 08:27
Мой знакомый служил в ВСУ офицером по контракту. После окончания контракта вернулся домой. Через время решил пойти опять служить. В военкомате у него вымогали штуку баксов за это. Военкоматы - это денежное место и безопасное.
23.09.2020 08:36
Вымагают. С желающих воевать. С нежелающих воевать.
Военкоматы, командиры и т.д.
23.09.2020 08:45
безбожники везде найдут способ обмануть и украсть
23.09.2020 10:00
При чем тут бог?
Вся элита после развала совка стала очень набожной и что?
23.09.2020 10:54
Так де ті ветерани інваліди війни на посадах воєнкомів? Всі вже забули ту обіцянку?
23.09.2020 08:51
У военного прокурора спец штаны с опознавательным знаком на заднице или неудачный снимок?
23.09.2020 09:17
это накладка в фотошопе
но со смыслом
23.09.2020 10:06
постановка на облік 300 баксів, зняття з обліку - ...000баксів, відкосити від армії - ...000баксів, цікаво ознайомитись з повним прейскурантом.
23.09.2020 09:38
Не понимаю. У нас все по другому.
РВК - это как... Старі друзяки. О!
Едешь мимо - ну как не заглянуть на кофе и за жизнь потрындеть?
Все свои.
Даже представить не могу, что бы кто-то от кого-то и за что-то брал взятку.
23.09.2020 09:42
Який страшний корупціонер!
23.09.2020 10:40
 
 