Харьковские полицейские задержали военкома при получении взятки в 8,5 тыс. гривен. ФОТОрепортаж

Оперативники управления стратегических расследований в Харьковской области совместно со следователями следственного управления полиции области под процессуальным руководством военной прокуратуры разоблачили военного комиссара, требовавшего деньги с военнообязанных.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Департамента стратегических расследований Нацполиции.

"Военный комиссар Харьковского комиссариата области требовал от гражданина деньги за беспрепятственную постановку на воинский учет и получение приписного билета", - сказано в сообщении.

Свои "услуги" военком оценил в 8,5 тыс. грн. Его задержали сразу после получения требуемой суммы.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

