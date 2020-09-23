Учения "Объединенные усилия - 2020" перешли в активную фазу: Условный противник пытается прорвать оборону войск, ВСУ отработали огневое поражение сил врага. ФОТОрепортаж

Командование объединенных сил Вооруженных Сил Украины осуществляет управление силами обороны и безопасности, задействованных в объединенной операции в пределах стратегических командно-штабных учений "Объединенные усилия - 2020".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-центр Командования объединенных сил ВСУ.

Отмечается, что сейчас стратегические учения перешли в активную фазу.

По легенде, противник совершил вооруженную агрессию и пытается прорвать оборону наших войск на отдельных направлениях. Согласно сложившейся ситуации, в Командовании объединенных сил ВС Украины и подчиненных ему органах военного управления принято решение на огневое поражение сил противника.

"Поэтому осуществлена перегруппировка наших войск (сил) на наиболее угрожающих направлениях и проведены мероприятия по их подготовке к совершению контратак и ведению рейдовых действий", - рассказал Командующий объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

Читайте также: У жителей Украины появилась уникальная возможность увидеть украинско-американские учения ССО, которые состоятся 22 и 23 сентября. ФОТО

По словам Наева, оперативный состав органов управления Сухопутных войск, Воздушных Сил, Военно-Морских Сил, Десантно-штурмовых войск и Сил специальных операций, а также органов управления других составляющих сектора безопасности и обороны успешно реализовали принятое решение: осуществив запланированные мероприятия по стабилизации ситуации, наши войска нанесли огневые поражение по военным объектам противника.

Командующий отметил, что во время совместной работы органов управления всех составляющих сектора безопасности и обороны, задействованных в учениях, каждый из участников демонстрирует высокий уровень профессионализма, подкрепленный слаженностью всего органа управления. Что, в свою очередь, позволяет принимать своевременные, адекватные и обоснованные решения, а также, что является самым главным, достигать запланированного результата.

"И сегодня, сразу на нескольких военных полигонах, мы будем иметь возможность в этом убедиться", - подытожил Наев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобороны представило новые сухпайки для военнослужащих: Улучшенный состав и расширенный рацион. ФОТОрепортаж





