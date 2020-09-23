Учения "Объединенные усилия - 2020" перешли в активную фазу: Условный противник пытается прорвать оборону войск, ВСУ отработали огневое поражение сил врага. ФОТОрепортаж
Командование объединенных сил Вооруженных Сил Украины осуществляет управление силами обороны и безопасности, задействованных в объединенной операции в пределах стратегических командно-штабных учений "Объединенные усилия - 2020".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-центр Командования объединенных сил ВСУ.
Отмечается, что сейчас стратегические учения перешли в активную фазу.
По легенде, противник совершил вооруженную агрессию и пытается прорвать оборону наших войск на отдельных направлениях. Согласно сложившейся ситуации, в Командовании объединенных сил ВС Украины и подчиненных ему органах военного управления принято решение на огневое поражение сил противника.
"Поэтому осуществлена перегруппировка наших войск (сил) на наиболее угрожающих направлениях и проведены мероприятия по их подготовке к совершению контратак и ведению рейдовых действий", - рассказал Командующий объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.
По словам Наева, оперативный состав органов управления Сухопутных войск, Воздушных Сил, Военно-Морских Сил, Десантно-штурмовых войск и Сил специальных операций, а также органов управления других составляющих сектора безопасности и обороны успешно реализовали принятое решение: осуществив запланированные мероприятия по стабилизации ситуации, наши войска нанесли огневые поражение по военным объектам противника.
Командующий отметил, что во время совместной работы органов управления всех составляющих сектора безопасности и обороны, задействованных в учениях, каждый из участников демонстрирует высокий уровень профессионализма, подкрепленный слаженностью всего органа управления. Что, в свою очередь, позволяет принимать своевременные, адекватные и обоснованные решения, а также, что является самым главным, достигать запланированного результата.
"И сегодня, сразу на нескольких военных полигонах, мы будем иметь возможность в этом убедиться", - подытожил Наев.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А попереду говнокомандуючий на бойовому коні.
...
Сподіваюсь, не проти німців воюють.
"Бомбардировщики (США) перестали стесняться и уже в открытую отрабатывают ядерные удары по Севастополю, трижды за месяц. Причем все три раза НАТОвские стратеги выходили на рубежи нанесения ударов с территории Украины, которую теперь официально можно считать задним двором для тяжелой авиации США.
В небе над Украиной, это не фантастика, впервые уже не один и не два, а сразу три стратегических B52 отрабатывают ядерные удары по Севастополю. У ВСУ праздник, такие маневры будут регулярными".
https://www.facebook.com/MyrotvoretsUA/posts/3265392563548310 https://www.obozrevatel.com/tv/11935853918087539392648304784413724935449767n-mp4.htm
https://www.facebook.com/MyrotvoretsUA/posts/3265392563548310
Сотні британських десантників висадились на Миколаївщині в рамках навчань "Об'єднані зусилля-2020". Як пишуть британські медіа - це найбільші десантні навчання для Британії за понад 20 років.