Тройное ДТП произошло на Львовщине, два человека погибли, еще двух госпитализировали, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

ДТП произошло сегодня около 6.30 на автодороге "Львов-Шегини" в селе Бартатов Городокского района.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает полиция Львовщины, информирует Цензор.НЕТ.

Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля "Пежо-307", 21-летний житель города Городок, совершил столкновение с микроавтобусом "Газель", за рулем которого находился 56-летний житель Пустомытовского района. После этого столкновения легковушка выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с микроавтобусом "Пежо Боксер".

В результате ДТП водитель и пассажир "Пежо-307", 41-летний житель Тернопольской области, от полученных травм скончались на месте происшествия.

Водитель микроавтобуса "Пежо Боксер" и его пассажир, оба жители Городка возрасте 25 и 24 лет, получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Проводится досудебное расследование, устанавливаются обстоятельства происшествия.

