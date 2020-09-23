Тройное ДТП произошло на Львовщине, два человека погибли, еще двух госпитализировали, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
ДТП произошло сегодня около 6.30 на автодороге "Львов-Шегини" в селе Бартатов Городокского района.
Об этом на странице в сети Facebook сообщает полиция Львовщины, информирует Цензор.НЕТ.
Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля "Пежо-307", 21-летний житель города Городок, совершил столкновение с микроавтобусом "Газель", за рулем которого находился 56-летний житель Пустомытовского района. После этого столкновения легковушка выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с микроавтобусом "Пежо Боксер".
В результате ДТП водитель и пассажир "Пежо-307", 41-летний житель Тернопольской области, от полученных травм скончались на месте происшествия.
Водитель микроавтобуса "Пежо Боксер" и его пассажир, оба жители Городка возрасте 25 и 24 лет, получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.
Правоохранители открыли уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.
Проводится досудебное расследование, устанавливаются обстоятельства происшествия.
Щоб люди розуміли, що є причиною всіх смертельних дтп.
А машини зминаються ПОГЛИНАЮЧИ цю енергію, яка, до речі, СУМУЄТЬСЯ!. Це конструктори так спеціально їх роблять, щоб зминались, поглинаючи енергію, щоб людей вберегти. Ну і, на рахунок, сумування шидкостей, то сумується не швидкості, а, як бачите, КВАДРАТИ швидкостей двох зустрічних авто, так що нєхер ганяти і на зустрічну вискакувати. Ось вам і результат - два трупи, двоє покалічених, ну і купа розтрощеного заліза. І, до речі, собі то не раз кажу - помаліше, пілять, помаліше...
Надо вам подучиться немножко.
Ярик, прекращай!
В ПДД все четко написано что такое стоит, а что такое едет и с какой скоростью.
Какие плять 90кмч? Ты новость хоть прочти для начала, дтп случилось в населенном пункте, лично тебе напомню, - скорость движения в населенном пункте 50кмч., а то вдруг забыл.