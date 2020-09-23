Чиновники "Львовского локомотиворемонтного завода" присвоили минимум 22 тонны металла на сумму около 1 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

На Львовщине Служба безопасности Украины разоблачила руководство ЧАО "Львовский локомотиворемонтный завод", входящий в структуру "Укрзализныци", на завладении имуществом предприятия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным предварительного следствия, должностные лица ремонтного предприятия разработали схему присвоения металлолома цветных и черных металлов, который накапливался в результате хозяйственной деятельности и не отражался в бухгалтерском учете. Для этого злоумышленники подделывали юридическую и финансовую отчетность. По фиктивным документам металлолом якобы возвращался фирмам, которые ранее осуществляли на заводе техническое обслуживание и ремонт техники и подвижного состава.

На самом деле лом цветных и черных металлов вывозили на территорию аффилированных с руководством завода коммерческих структур для реализации. Только по одному полностью задокументированному эпизоду этой схемы злоумышленники присвоили более 22 тонн металла на почти 1 млн гривен. Согласно инициированной СБУ инвентаризации на предприятии обнаружена еще 891 тонна неучтенного металлолома цветных и черных металлов, дополнительно поставленых на баланс предприятия.

По результатам проведенных следственных действий, в том числе обысков по местам работы и жительства фигурантов производства, изъята финансово-хозяйственная документация и другие материалы, доказывающие противоправную деятельность руководства завода.

Сейчас бывшим и действующим руководителям предприятия сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

