Политсилы размещают билборды и раздают "гуманитарную помощь" в городах Луганщины, где выборы проходить не будут, - ОПОРА. ФОТО

В Лисичанске и Северодонецке Луганской области, где не пройдут выборы, наблюдатели ОПОРЫ зафиксировали рекламную продукцию политического характера.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт гражданской сети "ОПОРА".

"В сентябре этого года размещена наглядная реклама на билбордах. В частности, в Северодонецке в первые две недели сентября заметно увеличили свое присутствие на носителях внешней рекламы "Европейская Солидарность" (6 бордов) и "Оппозиционная платформа - За жизнь" (19) с новыми политическими слоганами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на этом фоне значительно уменьшилось количество билбордов "Нашего края" и "Победы Пальчевского", которые были безоговорочными лидерами августа по объемам размещения.

Как рассказали в гражданской сети, аналогичная ситуация сложилась и в соседнем Лисичанске. В отличие от Северодонецка, здесь также зафиксировали три "именных" постера - лидера Луганской областной организации партии "За будущее" Маргариты Коновой.

По информации ОПОРЫ, "Наш край" значительно увеличил объемы собственной контекстной рекламы через инструменты "Google Ads". Как правило, в пределах Северодонецка партийная символика сочеталась с изображениями Юрия Фурмана (представитель "Нашего края", в 2019 году баллотировался в народные депутаты Украины в округе с центром в Северодонецке).

Добавляют, что активность в социальных сетях фиксировалась и со страницы сопредседателя "Нашего края" Сергея Шахова, который с акцентом на Северодонецк распространял сообщение с поздравлениями к Международному дню мира.

Наблюдатели отметили, что в Лисичанске начали распространять "гуманитарную помощь" (проднаборы) от "Нашего края" и актива команды Сергея Шахова, а также "помогать" в решении бытовых проблем населения.

В то же время, объем реальных (не "сетевых") активностей со стороны партийных или политических команд в Северодонецке и Лисичанске значительно снизился, по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца.

Наблюдатели указывают, что в регионах, где выборы пока не состоятся, планирующие баллотироваться, "фактически могут начать собственную пиар-кампанию без ограничений со стороны избирательного законодательства".