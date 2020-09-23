Американские самолеты CV-22B Osprey совершили полет над Киевом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Самолеты CV-22B Osprey, экипажи которых участвуют в американско-украинских военных учениях Сил специальных операций "Fiction Urchin", совершили полет над Днепром в Киеве.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

По информации посольства США в Киеве, в это же время над Херсоном, Запорожьем, Днепром, Полтавой и Черкассами пролетали MC130J.