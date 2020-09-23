РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8509 посетителей онлайн
Новости Фото
7 989 25

Пограничникам, нашедшим 9 тыс. евро и сообщившим об этом руководству, выписали премию в 10 тыс. грн, - глава ГПСУ Дейнеко. ФОТО

Государственная пограничная служба премировала пограничников, нашедших 9 тыс. евро вблизи границы. Охранники границы не утаили находку, а сообщили об этом руководству.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко, передает Цензор.НЕТ.

"Несколько дней назад во время несения службы пограничниками у границы с Румынией были найдены более 9 тысяч евро. Замечу, пограничный наряд не утаил этот факт и не положил средства себе в карман", - говорится в сообщении.

В то же время главу ГПСУ очень удивило отношение общества к честному выполнению пограничниками своих задач. Вместо поддержки Дейнеко видит, как большинство комментаторов поспешили дать негативную оценку их действиям.

"Могу предположить, что эти немалые деньги нарушители могли использовать в незаконных сделках по перемещению сигарет в страны ЕС. И владелец до сегодняшнего дня пока почему-то не отзывается. Однако в адрес ребят звучит следующее: "Показуха !!!!!", "Могли оставить себе", "Не нашли, а сбросили, так будет правдивее", "Что-то мне подсказывает, что один из вас, уважаемые пограничники, попался на взятке", "Это анекдот что нашли и принесли". Люди, что вы делаете? Почему вы считаете, что честь и достоинство всегда продается. Наконец, уважайте работу пограничников", - подчеркнул Дейнеко.

Согласно приказу, опубликованному главой Госпогранслужбы, пограничников наградили премией размером в 10 тыс. грн.

Также читайте: Госпогранслужба задержала на границе хасидов, ехавших из Умани без паспортов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Пограничникам, нашедшим 9 тыс. евро и сообщившим об этом руководству, выписали премию в 10 тыс. грн, - глава ГПСУ Дейнеко 01
Пограничникам, нашедшим 9 тыс. евро и сообщившим об этом руководству, выписали премию в 10 тыс. грн, - глава ГПСУ Дейнеко 02
Пограничникам, нашедшим 9 тыс. евро и сообщившим об этом руководству, выписали премию в 10 тыс. грн, - глава ГПСУ Дейнеко 03

Автор: 

Госпогранслужба (6759) деньги (935) пограничники (1593) премия (483) Дейнеко Сергей (83)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Молодцы, что не взяли!!! Вы не ложили- и брать не стоит!! Это закон!!
показать весь комментарий
23.09.2020 14:58 Ответить
+3
по 10000 гр это 25% от 9000 евро... дальше еще есть цепочка...
показать весь комментарий
23.09.2020 14:58 Ответить
+3
куда делась еще 1000 эвро вот в чем вопрос
показать весь комментарий
23.09.2020 15:00 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Молодцы, что не взяли!!! Вы не ложили- и брать не стоит!! Это закон!!
показать весь комментарий
23.09.2020 14:58 Ответить
по 10000 гр это 25% от 9000 евро... дальше еще есть цепочка...
показать весь комментарий
23.09.2020 14:58 Ответить
С математикой траблы?? 1000грн от 9000 евро(300 000грн) - это 3,3% на рыло от сданной суммы .
показать весь комментарий
23.09.2020 15:47 Ответить
куда делась еще 1000 эвро вот в чем вопрос
показать весь комментарий
23.09.2020 15:00 Ответить
Начальство никто не отменял !
показать весь комментарий
23.09.2020 15:07 Ответить
ордынские 10%.
показать весь комментарий
23.09.2020 15:49 Ответить
В то же время главу ГПСУ очень удивило отношение общества к честному выполнению пограничниками своих задач. Вместо поддержки Дейнеко видит, как большинство комментаторов поспешили дать негативную оценку их действиям.Источник: https://censor.net/ru/p3220858

Сейчас ему тут ещё в комментах понаписывают)))
показать весь комментарий
23.09.2020 15:02 Ответить
Разве не положено 25% от сданных ценностей?
показать весь комментарий
23.09.2020 15:04 Ответить
20 000грн = 600 евро, что-то мало от 9 000 евро.
Хорошо хоть не почесну грамоту дали.
В следующий раз не отдадут.
показать весь комментарий
23.09.2020 15:04 Ответить
я так понял их трое было. а вообще дибильная история, по трёхе на рыло выходило. Интересно, что им жены сказали)
показать весь комментарий
23.09.2020 16:34 Ответить
сорян, двое, так тем более по 4500 евро. Если они думают, что деньги на границе потеряли честные люди, то скорее всего нет. Если они боялись, что их найдут и станут требовать деньги, то их по любому найдут, и стрясут те 111000 евро, которые они забрали, и никто им не поможет.
показать весь комментарий
23.09.2020 16:37 Ответить
Контрабандеры потеряли? Заберите эти евро себе на службу и оснаститесь на них. А вообще было бы правильно 10-15% официально забирать себе от наколядованого, чтобы служивый народ имел достойное поощрение, а не в соцсетях видосики пилил на потеху ДЛБам
показать весь комментарий
23.09.2020 15:06 Ответить
А я смартфон нашёл ,в полицию отнёс ,хоть бы какое падло СПАСИБО сказало ...
показать весь комментарий
23.09.2020 15:25 Ответить
Я бабаньке сказал недавно: потерял лопатник, так она ещё и мой телефон вычислила по карточкам, которые там были. Пришлось делать ответный реверанс, купил конфет.
показать весь комментарий
23.09.2020 15:32 Ответить
непонятно. можете расшифровать)
показать весь комментарий
23.09.2020 16:32 Ответить
Чего уж непонятные: кошелёк потерял. Какая-то сердобольная бабушка нашла. А поскольку координат владельца кошелька у неё не было, то "пробила" по всем этим скидочные карточкам мой номер телефона-сходила сначала в один магаз, потом в другой. Потом позвонила мне и вернула, деньги брать отказалась, купил коробку конфет в благодарность.
показать весь комментарий
23.09.2020 16:45 Ответить
Та не так чуть было. То Остап Бендер когда переходил румынскую границу потерял, пёр много, оно и выпало.
показать весь комментарий
23.09.2020 15:44 Ответить
Ну добре хоч так, а могли ще в боргу залишити.
показать весь комментарий
23.09.2020 15:56 Ответить
Это же конвертационный центр какой то, а не служба.
показать весь комментарий
23.09.2020 16:30 Ответить
ну хз. я вот пару лет назад тоже шел по улице и в луже увидел что-то похожее, перетянутое резинкой. это были несколько купюр гривн, достаточно много. кому отдавать грязные деньги? забрал себе, отмыл водичкой от грязи, прогладил утюжком, стали как новые, а потом пожертвовал в церковь Киевского патриархата.
показать весь комментарий
23.09.2020 16:31 Ответить
вернуть кошти законному владельцу
показать весь комментарий
23.09.2020 19:24 Ответить
по нормальному курсу поменяли, почти один к одному)))
показать весь комментарий
23.09.2020 20:56 Ответить
хотя мы уже настолько деградировали что на честных людей смотрим как на идиотов
показать весь комментарий
23.09.2020 20:57 Ответить
ой какие дурака вай мама шайтанаме
показать весь комментарий
23.09.2020 23:45 Ответить
 
 