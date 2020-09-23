Пограничникам, нашедшим 9 тыс. евро и сообщившим об этом руководству, выписали премию в 10 тыс. грн, - глава ГПСУ Дейнеко. ФОТО

Государственная пограничная служба премировала пограничников, нашедших 9 тыс. евро вблизи границы. Охранники границы не утаили находку, а сообщили об этом руководству.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко, передает Цензор.НЕТ.

"Несколько дней назад во время несения службы пограничниками у границы с Румынией были найдены более 9 тысяч евро. Замечу, пограничный наряд не утаил этот факт и не положил средства себе в карман", - говорится в сообщении.

В то же время главу ГПСУ очень удивило отношение общества к честному выполнению пограничниками своих задач. Вместо поддержки Дейнеко видит, как большинство комментаторов поспешили дать негативную оценку их действиям.

"Могу предположить, что эти немалые деньги нарушители могли использовать в незаконных сделках по перемещению сигарет в страны ЕС. И владелец до сегодняшнего дня пока почему-то не отзывается. Однако в адрес ребят звучит следующее: "Показуха !!!!!", "Могли оставить себе", "Не нашли, а сбросили, так будет правдивее", "Что-то мне подсказывает, что один из вас, уважаемые пограничники, попался на взятке", "Это анекдот что нашли и принесли". Люди, что вы делаете? Почему вы считаете, что честь и достоинство всегда продается. Наконец, уважайте работу пограничников", - подчеркнул Дейнеко.

Согласно приказу, опубликованному главой Госпогранслужбы, пограничников наградили премией размером в 10 тыс. грн.

