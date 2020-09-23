Javelin не сработал во время учений "Объединенные усилия - 2020", на которые приехал Зеленский. ФОТОрепортаж

Во время учений отдельной механизированной бригады оперативного командования "Север" на полигоне "Широкий лан" в Николаевской области не сработал ПТРК FGM-148 "Javelin".

Как передает корреспондент Укринформа, эту информацию подтвердил генерал-майор Валерий Залужный - командующий войсками оперативного командования "Север", начальник Объединенного оперативного штаба ВСУ войск оперативного командования "Север", информирует Цензор.НЕТ.

"Javelin не сработал, ракета не вылетела. Возможно, это ошибка оператора, может что-то другое, надо разбираться, сейчас точно сказать не могу", - сказал Залужный.

Издание отмечает, что в Украине ПТРК FGM-148 "Javelin" применялся впервые.

В то же время, сегодня в рамках визита в Николаевскую область на учениях "Объединенные усилия – 2020" присутствовал президент Украины Владимир Зеленский. Фото с полигона "Широкий лан" опубликовала его пресс-служба.

Напомним, учения проходят в рамках практических действий в ходе стратегических командно-штабных учений "Объединенные усилия-2020". Основные задачи - наступление на неподготовленную оборону, бой в урбанизированной местности.

В учениях задействована штурмовая и армейская авиация Нацгвардии.

