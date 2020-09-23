Javelin не сработал во время учений "Объединенные усилия - 2020", на которые приехал Зеленский. ФОТОрепортаж
Во время учений отдельной механизированной бригады оперативного командования "Север" на полигоне "Широкий лан" в Николаевской области не сработал ПТРК FGM-148 "Javelin".
Как передает корреспондент Укринформа, эту информацию подтвердил генерал-майор Валерий Залужный - командующий войсками оперативного командования "Север", начальник Объединенного оперативного штаба ВСУ войск оперативного командования "Север", информирует Цензор.НЕТ.
"Javelin не сработал, ракета не вылетела. Возможно, это ошибка оператора, может что-то другое, надо разбираться, сейчас точно сказать не могу", - сказал Залужный.
Издание отмечает, что в Украине ПТРК FGM-148 "Javelin" применялся впервые.
В то же время, сегодня в рамках визита в Николаевскую область на учениях "Объединенные усилия – 2020" присутствовал президент Украины Владимир Зеленский. Фото с полигона "Широкий лан" опубликовала его пресс-служба.
Напомним, учения проходят в рамках практических действий в ходе стратегических командно-штабных учений "Объединенные усилия-2020". Основные задачи - наступление на неподготовленную оборону, бой в урбанизированной местности.
В учениях задействована штурмовая и армейская авиация Нацгвардии.
A Javellin, оказывается, не стреляет, бракованный . . .
Делайте выводы - пиар есть, оружие не работает. Если вдруг танковая атака русских, то толку с них . . .
А так как это Зеленский, тогда это черный глаз, и все такое в придачу.
https://www.radiosvoboda.org/a/video/29243909.html
Руки прочь от порохоботов!!!
ГЕТЬ ЗЕ!!! ДАЙОШ ПОРОХ!!!
по фото видно, что учения совсем не состоялись.
А тут бубачку не трогайте, значить...
хоча.. це так ЛОГІЧНО .. співпрацювати порохоботам (опозиціонерам) і тролям ХУ%ла (ворогам України) у боротьбі проти ТЕПЕРІШНЬОЇ ВЛАДИ(призвіща значення не мають)
Порохоботам навіть не смердить те,що "дописують" в темі про обороноздатність України.
Подібні невдачі бувають у всіх арміях світу.
ТЕМА лише для оргазму прихильників Петра...
Не раскачивайте берёзу, а то Путин нападёт!!!
Спрятать, до лучших времён. Только не на базе или арсенале ВСУ - там Путин может достать.
Это провокация!