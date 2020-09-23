РУС
59 843 380

Javelin не сработал во время учений "Объединенные усилия - 2020", на которые приехал Зеленский. ФОТОрепортаж

Во время учений отдельной механизированной бригады оперативного командования "Север" на полигоне "Широкий лан" в Николаевской области не сработал ПТРК FGM-148 "Javelin".

Как передает корреспондент Укринформа, эту информацию подтвердил генерал-майор Валерий Залужный - командующий войсками оперативного командования "Север", начальник Объединенного оперативного штаба ВСУ войск оперативного командования "Север", информирует Цензор.НЕТ.

"Javelin не сработал, ракета не вылетела. Возможно, это ошибка оператора, может что-то другое, надо разбираться, сейчас точно сказать не могу", - сказал Залужный.

Издание отмечает, что в Украине ПТРК FGM-148 "Javelin" применялся впервые.

В то же время, сегодня в рамках визита в Николаевскую область на учениях "Объединенные усилия – 2020" присутствовал президент Украины Владимир Зеленский. Фото с полигона "Широкий лан" опубликовала его пресс-служба.

Javelin не сработал во время учений Объединенные усилия - 2020, на которые приехал Зеленский 01
Фото: ОП
Javelin не сработал во время учений Объединенные усилия - 2020, на которые приехал Зеленский 02
Фото: ОП
Javelin не сработал во время учений Объединенные усилия - 2020, на которые приехал Зеленский 03
Фото: ОП
Javelin не сработал во время учений Объединенные усилия - 2020, на которые приехал Зеленский 04
Фото: ОП

Javelin не сработал во время учений Объединенные усилия - 2020, на которые приехал Зеленский 05
Фото: ОП
Javelin не сработал во время учений Объединенные усилия - 2020, на которые приехал Зеленский 06
Фото: ОП
Javelin не сработал во время учений Объединенные усилия - 2020, на которые приехал Зеленский 07
Фото: ОП
Javelin не сработал во время учений Объединенные усилия - 2020, на которые приехал Зеленский 08
Фото: ОП
Javelin не сработал во время учений Объединенные усилия - 2020, на которые приехал Зеленский 09
Фото: ОП

Javelin не сработал во время учений Объединенные усилия - 2020, на которые приехал Зеленский 10
Фото: ОП
Javelin не сработал во время учений Объединенные усилия - 2020, на которые приехал Зеленский 11
Фото: ОП
Javelin не сработал во время учений Объединенные усилия - 2020, на которые приехал Зеленский 12
Фото: ОП
Javelin не сработал во время учений Объединенные усилия - 2020, на которые приехал Зеленский 13
Фото: ОП

Javelin не сработал во время учений Объединенные усилия - 2020, на которые приехал Зеленский 14
Фото: ОП
Javelin не сработал во время учений Объединенные усилия - 2020, на которые приехал Зеленский 15
Фото: ОП
Javelin не сработал во время учений Объединенные усилия - 2020, на которые приехал Зеленский 16
Фото: ОП
Javelin не сработал во время учений Объединенные усилия - 2020, на которые приехал Зеленский 17
Фото: ОП

Javelin не сработал во время учений Объединенные усилия - 2020, на которые приехал Зеленский 18
Фото: ОП

Напомним, учения проходят в рамках практических действий в ходе стратегических командно-штабных учений "Объединенные усилия-2020". Основные задачи - наступление на неподготовленную оборону, бой в урбанизированной местности.

В учениях задействована штурмовая и армейская авиация Нацгвардии.

Автор: 

Топ комментарии
+97
шмаркля и здесь обосрался... нагадил ВСУ
показать весь комментарий
23.09.2020 16:10 Ответить
+92
п.с... кстати. с учетом того что у офицеров отобрали личное оружие - вполне реально что ракеты джевелин заранее деактивировали.. бо вове-ссыклу страшно.. могли пальнуть по клоуну.
показать весь комментарий
23.09.2020 16:12 Ответить
+68
Зебил подтвердил свой статус бедоносца. Хорошо хоть не сработал джавелин и никто не пострадал...
показать весь комментарий
23.09.2020 16:13 Ответить
Страна переполнена вражескими агентами. Могли твари сепарские уже испортить даже Джавелины
показать весь комментарий
23.09.2020 19:33 Ответить
Точно. Тут явно рука Москвы поработала!!!
показать весь комментарий
24.09.2020 16:03 Ответить
бє-до-но-сцєц...
показать весь комментарий
23.09.2020 19:36 Ответить
больше не пускайте Вошьдя на линию разграничения
показать весь комментарий
23.09.2020 19:41 Ответить
Не попали?
показать весь комментарий
23.09.2020 19:52 Ответить
Javelin не спрацював під час навчань "Об'єднані зусилля - 2020", на які приїхав Зеленський - Цензор.НЕТ 3560
показать весь комментарий
23.09.2020 19:55 Ответить
Трамп бил себя пяткой в грудь, что Обама - слабак, позволил путяре оккупировать Крым и что мол вы все обвиняете меня в хорошем отношении к путину, но мол я, а не Обама, поставил Киеву Javellin . . .

A Javellin, оказывается, не стреляет, бракованный . . .
Делайте выводы - пиар есть, оружие не работает. Если вдруг танковая атака русских, то толку с них . . .
показать весь комментарий
23.09.2020 20:04 Ответить
Уже не раз стреляли...поэтому речь о Зелемойском.
показать весь комментарий
23.09.2020 20:39 Ответить
Зеленский значит виноват? Ну-ну...
показать весь комментарий
23.09.2020 20:23 Ответить
не, не зеленский. виновато все его шобло, которое продает наши, которые не хуже но в 2-3 раза дешевле СТУГНЫ И КОРСАРЫ а закупают дорогое ....овно. к стати дальность наших до 4,6 км а джевелин 2,5. думай.............................................ТЕ.
показать весь комментарий
27.09.2020 19:23 Ответить
Это знак ,как и упавшее из рук нацгвардейца удостоверение президента на инавгурации Зеленского
показать весь комментарий
23.09.2020 20:24 Ответить
Омен...коммивояжер из Мертвой Зоны...рыцарь ордена деградации.
показать весь комментарий
23.09.2020 20:39 Ответить
Если кто то другой бы сейчас щеки надувал важно на учениях, то это был бы спасатель, благодетель и армию строитель.
А так как это Зеленский, тогда это черный глаз, и все такое в придачу.
показать весь комментарий
23.09.2020 20:43 Ответить
А дурік що там робить? Нема більше чим зайнятись преЗЕденту що по країні без толку вояжує за рахунок платників податків?
показать весь комментарий
23.09.2020 20:50 Ответить
Ну "бедоносец криворагульный"- одно из многих названий этого тела.
показать весь комментарий
23.09.2020 21:14 Ответить
А при Пороху Джавелін запускався з першого разу https://www.youtube.com/watch?v=R6CTXniombg
https://www.radiosvoboda.org/a/video/29243909.html

Javelin не спрацював під час навчань "Об'єднані зусилля - 2020", на які приїхав Зеленський - Цензор.НЕТ 4375
показать весь комментарий
23.09.2020 21:16 Ответить
Просто при Зеленском ничего не работает и всё рушиться, а если на Красной площади Зеленский сыграет на рояле,то Кремль с лица земли исчезнет.а мавзолей с содержимым переместится в казанский Кремль
показать весь комментарий
23.09.2020 22:18 Ответить
Певно, порох відсирів!
показать весь комментарий
24.09.2020 16:05 Ответить
Ничего, над машиной Медведчука и Зеленского сработает.
показать весь комментарий
23.09.2020 21:30 Ответить
Ошибка техники или оператора преподносится как ,,ошибка руководства страны" . Млин и какое отношение Вова имеет к боеспособности переданного ВСУ третьей стороной высокотехнологичного оборудования? Он что лично их проверять должен был? Да и поставка была осуществлена еще до него . Их что никто тогда не проверял ?
показать весь комментарий
23.09.2020 21:59 Ответить
Тогда они стреляли, видео есть. Теперь почему-то не стреляют... Причем тут вазик? А хрен его знает, просто так повелось, что оно на горбу беду тащит.
показать весь комментарий
23.09.2020 22:15 Ответить
Не руководства страны, а исключительно Зеленского.
Руки прочь от порохоботов!!!
показать весь комментарий
25.09.2020 10:54 Ответить
С ручника надо снять!
показать весь комментарий
23.09.2020 22:08 Ответить
Ну и нафига нужно было зеленой сопле приезжать? Где не появится....
показать весь комментарий
23.09.2020 22:10 Ответить
даже ДЖАВЕЛИН не верит в зеленского... это почти как дверь перед вором языком закрылась... итог - сбежал... по привычке украв деньги и шапку...
показать весь комментарий
23.09.2020 22:14 Ответить
если взять высеры московских тролей и порохоботов, поформе и смыслу одно и то же дерьмо, там собственно один трольна две ставки, никто из них не акцентирует внимание на том кто в этих учениях учувствует, и что это значит, главное - зеленский, размазвают помои и срут друг другу прямо в рыло, это ж такой деликатес - говно соседа по стойлу, *****, чем вы отличпетесь от скабеевой, вы же с одного теста, говно-парашники, вы нечто, натуральные, элитные свиньи...
показать весь комментарий
23.09.2020 22:23 Ответить
Вы правильно высказались и тем и другим придуркам с мозгами на уровне старшегруппника детсадика ,подобное доставляет удовольствие,а некоторым которых на ботофермах выращивали даже деньги платят
показать весь комментарий
23.09.2020 22:43 Ответить
Руки прочь от ботов!!!
показать весь комментарий
24.09.2020 16:07 Ответить
Это всё Зе виноват.
ГЕТЬ ЗЕ!!! ДАЙОШ ПОРОХ!!!
показать весь комментарий
25.09.2020 10:57 Ответить
Один Бедоносец подлодку Курск утопил....
показать весь комментарий
23.09.2020 22:32 Ответить
Поряд з Зе клоуном навіть обладнання відмовляється працювати
показать весь комментарий
23.09.2020 23:06 Ответить
И нафига их покупали?
показать весь комментарий
23.09.2020 23:24 Ответить
Чтобы на показушках крутить. А тут несработка. Явно рука Кремля!
показать весь комментарий
24.09.2020 14:21 Ответить
Сглазил не сглазил - это или брак техники, или человеческий фактор. Если какую-то технику можно вывести из строя сглазом, ее это совсем не оправдывает.
показать весь комментарий
24.09.2020 01:30 Ответить
ой, одна ракетка не вылетела. зрада. Зе порчу навёл.
по фото видно, что учения совсем не состоялись.
показать весь комментарий
24.09.2020 03:13 Ответить
Мильоны на ветер шоб чюдика поразвлекать будто под донецком вся эта хрень не нужна гребаная феодальная недоукраина
показать весь комментарий
24.09.2020 03:34 Ответить
Тобто у вас про Порошенка ціла серія вереску до всього, з чим він зіштовхувався.
А тут бубачку не трогайте, значить...
показать весь комментарий
24.09.2020 06:51 Ответить
ВОЕННЫЕ ПОКАЗАЛИ, ЧТО НА КЛОУНА СНАРЯДЫ ТРАТИТЬ НЕ ХОТЯТ !)
показать весь комментарий
24.09.2020 04:30 Ответить
В точку.
показать весь комментарий
24.09.2020 07:57 Ответить
Javelin не сработал во время учений

Javelin не спрацював під час навчань "Об'єднані зусилля - 2020", на які приїхав Зеленський - Цензор.НЕТ 2854






показать весь комментарий
24.09.2020 06:03 Ответить
чого либиться ?

хоча.. це так ЛОГІЧНО .. співпрацювати порохоботам (опозиціонерам) і тролям ХУ%ла (ворогам України) у боротьбі проти ТЕПЕРІШНЬОЇ ВЛАДИ(призвіща значення не мають)
Порохоботам навіть не смердить те,що "дописують" в темі про обороноздатність України.
показать весь комментарий
24.09.2020 11:51 Ответить
когда у снарядов кончается срок годности - их надо срочно кому нибудь продать и денежка малая и утилизацией заниматься не нужно, а уж выстрелит он или нет так это проблемы покупана
показать весь комментарий
24.09.2020 09:01 Ответить
Джавелин - не снаряд, а ракета, и срок годности у него не кончился.
показать весь комментарий
24.09.2020 10:24 Ответить
Javelin не спрацював під час навчань "Об'єднані зусилля - 2020", на які приїхав Зеленський - Цензор.НЕТ 8248
показать весь комментарий
24.09.2020 17:40 Ответить
деньги вернули?
показать весь комментарий
24.09.2020 09:22 Ответить
А ти щось платив?
показать весь комментарий
24.09.2020 10:49 Ответить
Да - через налоги, через тарифы, через курс доллара и кредиты, потом еще через бюджет уменьшено финансирование территории моего проживания.
показать весь комментарий
24.09.2020 11:01 Ответить
Україна за них жодного цента не платила!!!Це військова допомога, щорічна!!!
показать весь комментарий
24.09.2020 11:22 Ответить
та шо ты гаваришь, бесплатная
показать весь комментарий
24.09.2020 13:00 Ответить
Тебя развели. Не надо было платить. Твои деньги пропили.
показать весь комментарий
24.09.2020 16:33 Ответить
В который раз, а так клялись так клялись.
показать весь комментарий
24.09.2020 17:31 Ответить
Ти платив податки у бюджет Сполучених Штатів? Та ну! Коли? І багато?
показать весь комментарий
25.09.2020 13:36 Ответить
В штаты не платил. Ну я понял о чем ты - типа это была военная помощь проплаченная из бюджета США.
показать весь комментарий
25.09.2020 14:31 Ответить
Вава Бедоносный
показать весь комментарий
24.09.2020 09:58 Ответить
Ну хоть солдаты не падают уже что то хорошее.
показать весь комментарий
24.09.2020 17:32 Ответить
Вони чотири доби конають у "сірій" зоні, поки деЗе!ртир "тримає" їхній порятунок "під особистим контролем".
показать весь комментарий
25.09.2020 13:39 Ответить
Ну словаки, готуйтесь - зелений предвісник бід їде до вас.
показать весь комментарий
24.09.2020 10:07 Ответить
Хорошо,что только на учениях не сработал,а если в бою....? Всем "Джавелинам" службе артвооружения ВСУ необходимо срочно провести контрольный осмотр..
показать весь комментарий
24.09.2020 11:33 Ответить
Джавелін -складна збороя..
Подібні невдачі бувають у всіх арміях світу.

ТЕМА лише для оргазму прихильників Петра...
показать весь комментарий
24.09.2020 11:52 Ответить
Причем тут ПАП?К каждому сложному,да и не сложному, оружию прилагаются соответствующие инструкции с правилами его технического обслуживания, эксплуатации , проверкой боеготовности..Оно подлежит:КО,ЕТО,ТО 1,2 ,ТР,СР...
показать весь комментарий
24.09.2020 12:36 Ответить
В частности, нужно проверить, заряжены ли аккумуляторы, а при стрельбе - нужно сначала поймать цель и ее зафиксировать.Короче, надо учиться из них нормально стрелять и не только на показушных учениях.Не нужно хранить оружие, как золото или алмазы.
показать весь комментарий
24.09.2020 17:09 Ответить
Какой осмотр? Чтоб сожгли?
Не раскачивайте берёзу, а то Путин нападёт!!!
показать весь комментарий
24.09.2020 14:14 Ответить
..хм..,тогда перепринять зачеты у операторов по правилу пользования заморским птрк..
показать весь комментарий
24.09.2020 15:51 Ответить
В смысле ведомость перепечатать и подписи поставить?
Спрятать, до лучших времён. Только не на базе или арсенале ВСУ - там Путин может достать.
показать весь комментарий
24.09.2020 15:55 Ответить
Это не джавены не сработали, это у Хомчака мозги не сработали!! Предатель -дезертир, под Иловайском!!
показать весь комментарий
24.09.2020 11:59 Ответить
А что, Хомчак лично взялся жахнуть из джавика?
показать весь комментарий
24.09.2020 15:56 Ответить
Блин, Я ОПУПЕЛ, А ШО , ПОД ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ линией была такая архи необходимость наводить понтоны... Там же такие наводки, я уже не говорю о том , шо под высоковольтной трава и вода щипаются, бо на них наводятся мощные статические заряды... Я - в шоке. Еще и янелох завис под высоковольтной. Куда смотрят службы безопасности. Это действительно небезопасно - расположиться гутарить под высоковольтной линией.
показать весь комментарий
24.09.2020 12:32 Ответить
Не лейте воду на кацапскую мельницу!!!
Это провокация!
показать весь комментарий
24.09.2020 16:00 Ответить
Це 750кВ. Там не статичні заряди, а наведена напруга. І існує імовірність (хоча хз) що джавелін не спрацював через це. А наводити понтони і знаходитись там безпечно.
показать весь комментарий
24.09.2020 16:13 Ответить
Бідоносець @раний. Де з'являється, там чекай чогось негарного
показать весь комментарий
24.09.2020 14:09 Ответить
на первом фото зеля похож на военнопленного.
показать весь комментарий
24.09.2020 20:17 Ответить
Говнокамандующий дегенерат с голосом сифилитика ЗЕянелох и тут обосрался.
показать весь комментарий
25.09.2020 07:37 Ответить
Щось мені здається,що якась кацапська ратиця вже залізла у джавеліни.Що і не дивно,зважаючи на засраність українського простору мокшанським сміттям.
показать весь комментарий
25.09.2020 23:38 Ответить
Страница 4 из 4
 
 