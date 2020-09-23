3 499 6
Следователь СБУ подозревается в вымогательстве $30 тыс. за изменение квалификации уголовного преступления, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж
Сообщено о подозрении следователю Управления СБУ в Донецкой и Луганской областях в вымогательстве 30 тыс. США неправомерной выгоды.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
По данным следствия, в течение февраля-марта 2020 следователь требовал у подозреваемого в уголовном производстве взятку за изменение правовой квалификации состава уголовного преступления, содействие в заключении сделки о признании вины и возврате изъятого имущества.
В суд подано ходатайство о применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения его от должности.
У нас зараз країна корупції. А вишенька - Зеленський
-Нехай би порадували своїми суперздібностями, плодовитою працею, ще й державу....