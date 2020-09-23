РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4876 посетителей онлайн
Новости Фото Взяточники
3 499 6

Следователь СБУ подозревается в вымогательстве $30 тыс. за изменение квалификации уголовного преступления, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Сообщено о подозрении следователю Управления СБУ в Донецкой и Луганской областях в вымогательстве 30 тыс. США неправомерной выгоды.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, в течение февраля-марта 2020 следователь требовал у подозреваемого в уголовном производстве взятку за изменение правовой квалификации состава уголовного преступления, содействие в заключении сделки о признании вины и возврате изъятого имущества.

В суд подано ходатайство о применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения его от должности.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На день рождения к экс-замглавы СБУ Демчине бывшие и действующие силовики приехали на "левых" номерах и чужих машинах, - СМИ. ВИДЕО

Следователь СБУ подозревается в вымогательстве $30 тыс. за изменение квалификации уголовного преступления, - Офис Генпрокурора 01
Следователь СБУ подозревается в вымогательстве $30 тыс. за изменение квалификации уголовного преступления, - Офис Генпрокурора 02
Следователь СБУ подозревается в вымогательстве $30 тыс. за изменение квалификации уголовного преступления, - Офис Генпрокурора 03

Автор: 

взятка (6216) СБУ (20314) Офис Генпрокурора (2602)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
зеля давай, вже звично не весна, але і на осінь де що садять! віслюк оманський!
показать весь комментарий
23.09.2020 16:36 Ответить
Ми що не знаємо, що є корупція у СБУ? Більше того, корупція є в МВС, судах всіх юрисдикцій, прокуратурі, митниці, облдержадміністраціях, дозвільній системі.

У нас зараз країна корупції. А вишенька - Зеленський
показать весь комментарий
23.09.2020 17:08 Ответить
Слідчий СБУ підозрюється у вимаганні $30 тис. За зміну кваліфікації кримінального злочину, - Офіс Генпрокурора - Цензор.НЕТ 8893
показать весь комментарий
23.09.2020 17:23 Ответить
Ех, контора, контора...
показать весь комментарий
23.09.2020 19:17 Ответить
Якщо супербагаті дружини, тещі мами СБУшників, Ментів Прокурорів, суддів так легко і вміло можуть вести сімейні економіуки, так блискавично заробляти гроші для своїх чоловіків, то чому б чудо-президенту не замінити ними весь економічний, енергетичний, виробничий, сервісний блоки Уряду?

-Нехай би порадували своїми суперздібностями, плодовитою працею, ще й державу....
показать весь комментарий
23.09.2020 20:16 Ответить
Обнаглевшая рожа.
показать весь комментарий
23.09.2020 21:56 Ответить
 
 