Во время учений "Объединенные усилия-2020" украинские и британские десантники отработали штурм населенных пунктов. ФОТОрепортаж
В Николаевской и Херсонской областях украинские и британские десантно-штурмовые бригады отрабатывали штурм населенных пунктов, захват плацдарма и форсирование водной преграды во время учений "Объединенные усилия - 2020".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Фейсбуке управление по связям с общественностью Вооруженных сил Украины.
"Сегодня, 23 сентября, в Николаевской и Херсонской областях проходили практические действия в рамках стратегических командно-штабных учений "Объединенные усилия - 2020". В частности, состоялись бригадные учения отдельной механизированной бригады и тактические учения с соответствующими подразделениями отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украина и 16-й ДШБР ВС Великобритании", - говорится в сообщении.
В Николаевской области участники учений отрабатывали штурм населенных пунктов, наступление с ходу на неподготовленную оборону, атаку переднего края противника и бой за овладение ротными опорными пунктами на первой позиции. Также был задействован тактический воздушный десант из состава отдельной механизированной бригады.
В Херсонской области десантно-штурмовые подразделения Украины и Великобритании тренировались в захвате плацдарма и форсировании водной преграды на всех видах десантно-переправочных средств и преодолении ее по понтонному мосту.
Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак подчеркнул, что стратегические командно-штабные учения "Объединенные усилия - 2020" по своему размаху, составу сил и средств и привлечению партнеров являются уникальными.
По его словам, это яркая демонстрация совместимости между силами и средствами ВСУ, других составляющих сил обороны и стран НАТО.
"Украина - единственная страна в современной Европе, которая имеет успешный опыт противодействия вооруженной агрессии РФ. Это, в частности стало возможным благодаря помощи наших партнеров. Поддержка и солидарность с нашим государством всего цивилизованного мира крайне важны, ведь украинское войско защищает не только Украину, но и Европу", - подчеркнул Хомчак.
