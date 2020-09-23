Во время учений "Объединенные усилия-2020" украинские и британские десантники отработали штурм населенных пунктов. ФОТОрепортаж

РУС
Во время учений "Объединенные усилия-2020" украинские и британские десантники отработали штурм населенных пунктов.

В Николаевской и Херсонской областях украинские и британские десантно-штурмовые бригады отрабатывали штурм населенных пунктов, захват плацдарма и форсирование водной преграды во время учений "Объединенные усилия - 2020".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Фейсбуке управление по связям с общественностью Вооруженных сил Украины.

"Сегодня, 23 сентября, в Николаевской и Херсонской областях проходили практические действия в рамках стратегических командно-штабных учений "Объединенные усилия - 2020". В частности, состоялись бригадные учения отдельной механизированной бригады и тактические учения с соответствующими подразделениями отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украина и 16-й ДШБР ВС Великобритании", - говорится в сообщении.

В Николаевской области участники учений отрабатывали штурм населенных пунктов, наступление с ходу на неподготовленную оборону, атаку переднего края противника и бой за овладение ротными опорными пунктами на первой позиции. Также был задействован тактический воздушный десант из состава отдельной механизированной бригады.

В Херсонской области десантно-штурмовые подразделения Украины и Великобритании тренировались в захвате плацдарма и форсировании водной преграды на всех видах десантно-переправочных средств и преодолении ее по понтонному мосту.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак подчеркнул, что стратегические командно-штабные учения "Объединенные усилия - 2020" по своему размаху, составу сил и средств и привлечению партнеров являются уникальными.

По его словам, это яркая демонстрация совместимости между силами и средствами ВСУ, других составляющих сил обороны и стран НАТО.

"Украина - единственная страна в современной Европе, которая имеет успешный опыт противодействия вооруженной агрессии РФ. Это, в частности стало возможным благодаря помощи наших партнеров. Поддержка и солидарность с нашим государством всего цивилизованного мира крайне важны, ведь украинское войско защищает не только Украину, но и Европу", - подчеркнул Хомчак.

Во время учений Объединенные усилия-2020 украинские и британские десантники отработали штурм населенных пунктов 01
+14
ТОЛЬКО НЕ С ЭТИМ РУКОВОДСТВОМ
23.09.2020 17:02 Ответить
+8
Скоро пригодится- начиная с Горловки и заканчивая Керчью.
23.09.2020 17:00 Ответить
+7
Это "руководство" к началу этих событий переберётся "руководить" в Ростов.
23.09.2020 17:04 Ответить
Во время учений "Объединенные усилия-2020" украинские и британские десантники отработали штурм населенных пунктов - Цензор.НЕТ 2622
23.09.2020 17:06 Ответить
Во время учений "Объединенные усилия-2020" украинские и британские десантники отработали штурм населенных пунктов - Цензор.НЕТ 5465
23.09.2020 17:03 Ответить
Одна шинель на нем, а вторая в скатке тоже на нем. Совок...Какая там "защита родины"...
23.09.2020 17:08 Ответить
В скатке тогда были плащ-палатки.
А ныне }{уйловские "воины" таскают в них спёрнутые в Крыму унитазы.
23.09.2020 17:11 Ответить
немцы в летней форме , без шинелей
24.09.2020 02:20 Ответить
А этому переодеваться не во что было (он там с осени 1941-го сидел).
24.09.2020 07:30 Ответить
Это бег надо тренировать от тех, которые Киев,Львов и Лондон "штурмуют" уже 7-й год подряд и скоро до Рейкъявика дойдут в борьбе за Срусь Святую и "свободу" русскому языку? Упоролся в украинских Крыму и Донбассе, получи воздушные патрули у Краснодарского края и Ростовской области, и учения "страны 404" с бритами и американцами в степях "малороссии", ну очень хитрая многоходовОЧКА
23.09.2020 17:16 Ответить
на фот не видно... населенных пунктов ))))
степь да степь кругом (с)
23.09.2020 17:11 Ответить
Широкий Лан (под Николаевом).
23.09.2020 17:14 Ответить
не спорю.. на фото нет "штурма населенных пунктов" (я это хотел сказать)
23.09.2020 17:25 Ответить
Бо там попрацювала Точка У -)
23.09.2020 20:49 Ответить
"штурм населенных пунктов, захват плацдарма и форсирование водной преграды"

к чему бы это?
23.09.2020 17:17 Ответить
"сойдёмся где-то посредине" (с)
23.09.2020 17:26 Ответить
Во время учений "Объединенные усилия-2020" украинские и британские десантники отработали штурм населенных пунктов - Цензор.НЕТ 5432
23.09.2020 17:25 Ответить
Під час навчань "Об'єднані зусилля-2020" українські та британські десантники відпрацювали штурм населених пунктів - Цензор.НЕТ 8278
23.09.2020 17:36 Ответить
23.09.2020 17:51 Ответить
только что пролетели вертолёты со стороны Очакова
закончились учения на сегодня
23.09.2020 17:32 Ответить
пока суд да дело - в датских проливах русня опять играла в дави их лядь с контейнеровозом уполз на Балтийск с дыркой
23.09.2020 17:41 Ответить
Оппо за жоповцы, пердаками- пли!
23.09.2020 18:03 Ответить
в таиланде 50 "Оплотов" и нет войны, у нас война и ..." с 2009 года только и всего "предусмотрено построить" 100 БМ «Оплот» для украинской армии до 2018 года"
23.09.2020 23:56 Ответить
Всё хорошо, только стрёмное название придумали- "Объединенные усилия". Как-то тускло звучит. Ибо "усилия" могут быть недостаточными и бесполезными. А если они они ещё при этом и "объединенные"..... Касабы, наверное, потешаются. "ЕДИНАЯ СИЛА"- должно было называться это действо. Во как!
24.09.2020 06:19 Ответить
 
 