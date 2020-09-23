12 262 79
Силовики в Минске применили водометы против людей, вышедших против "инаугурации" узурпатора Лукашенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Белорусские силовики начали использовать спецсредства для разгона протестующих против инаугурации незаконно захватившего власть Александра Лукашенко.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает TUT.by
Несколько сотен человек с бело-красно-белой символикой собрались у метро "Фрунзенская" и начали двигаться в сторону стелы "Минск город-герой", другая группа протестующих собиралась возле ТЦ "Галерея".
В то же время сотрудники силовых структур начали оттеснять протестующих от музея Великой Отечественной войны и задерживать некоторых из них, применяя для разгона водометы.
"Радио Свобода" сообщает, что были жестокие задержания, а водомет использовал рыжую жидкость.
Топ комментарии
+20 18c49ed2
показать весь комментарий23.09.2020 20:18 Ответить Ссылка
+16 Татьяна Лайф
показать весь комментарий23.09.2020 20:37 Ответить Ссылка
+15 Propan
показать весь комментарий23.09.2020 20:29 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://twitter.com/karakay67 Юрій Каракай
Старик Лукашенко тайно венчался с Беларусью беременной от него революцией.
Когда правительтство боится народа, это Гондурас.
***** выгодны протесты, причем с кровью. Это даст ему повод по просьбе лукашеску ввести войска, а потом и подписать с диктатором сепаратный договор. И тогда - велкам в белорусский федеральный округ. Ну а после этого можно лукашонку и чайком угостить.
Хотя были случаи, что применяли именно говно ...когда залили выставку худужников в 70-х
Как такое возможно вообще , вцепившееся в кресло президента животное просто издевается над целой страной!
Якщо бісить ..то добре !
.Коли ваше бидл..малороське повиздихає. то буде радість на сайті .
ПС. Уместе с бандов питушариев.
-все протестують на колінах ?
-протестують...
репортаж з революції в Білорусі ..
-все протестують ходячи туди сюди і отримуючи пі..юлєй ?
- все протестують.....
Їм не світить навіть Клоун.