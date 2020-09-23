Силовики в Минске применили водометы против людей, вышедших против "инаугурации" узурпатора Лукашенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Белорусские силовики начали использовать спецсредства для разгона протестующих против инаугурации незаконно захватившего власть Александра Лукашенко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает TUT.by

Несколько сотен человек с бело-красно-белой символикой собрались у метро "Фрунзенская" и начали двигаться в сторону стелы "Минск город-герой", другая группа протестующих собиралась возле ТЦ "Галерея".

В то же время сотрудники силовых структур начали оттеснять протестующих от музея Великой Отечественной войны и задерживать некоторых из них, применяя для разгона водометы.

"Радио Свобода" сообщает, что были жестокие задержания, а водомет использовал рыжую жидкость.









